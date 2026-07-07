TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Eli Lilly, Goldman Sachs

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Les analystes financiers de Wall Street ont revu mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Eli Lilly et Goldman Sachs.
POINTS FORTS
* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.199 $ à 1.222 $
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.300 $ à 1.400 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.049 $ à 1.202 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 221 $ à 252 $
* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 117 $
* Aflac Inc AFL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 99 $ à 98 $
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 376 $ à 441 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $
* Allstate Corp. ALL.N : Barclays relève son objectif de cours de 203 $ à 213 $
* American Express AXP.N : Barclays relève son objectif de cours de 322 $ à 364 $
* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 330 $ à 338 $
* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : Barclays attribue pour la première fois la note « surpondérer »;
objectif de cours: 61 $
* Apollo APO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 142 $ à 135 $
* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 345 $
* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 136 $ à 124 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 292 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève son objectif de cours de 86 $ à 88 $
* Bankunited, Inc. BKU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 53 $ à 52 $
* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 255 $
* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.199 $ à 1.222 $
* Blackstone BX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 145 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Barclays passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 104 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 103 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 53 $ à 49 $
* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $
* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 625 $ à 550 $
* Capital One Financial COF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 250 $ à 242 $
* Capital One Financial Corp COF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 260 $ à 253 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 118 $ à 120 $
* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 110 $
* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «
surperformer le secteur »
* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $
* Conocophillips COP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 135 $ à 124 $
* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 575 $
* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Baird relève son objectif de cours de 62 $ à 85 $
* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 365 $ à 335 $
* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.300 $ à 1.400 $
* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 190 $ à 250 $
* Equitable Holdings Inc. EQH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $
* Erock Inc. EROC.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et
un objectif de 23 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 315 $ à 265 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Goldman Sachs abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $
* First American Financial FAF.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $
* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Flagstar Bank Na FLG.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* Franklin Resources Inc BEN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* GE Aerospace GE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 392 $ à 301 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.049 $ à 1.202 $
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Barclays relève son objectif de cours de 76 $ à 80 $
* Healthpeak Properties, Inc. DOC.N : Barclays attribue une première note « neutre »; objectif de cours: 23
$
* Iheartmedia, Inc. IHRT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 6,00 $ à 5,00 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 102 $
* Jackson Financial Inc. JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 136 $ à 139 $
* Janus Living Inc. JAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* KKR KKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 131 $ à 125 $
* Leidos LDOS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 160 $ à 115 $
* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $
* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 383 $
* Mastercard MA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 671 $ à 664 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 490 $ à 515 $
* Metlife, Inc. MET.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 94 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 221 $ à 252 $
* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 91 $
* Nextpower NXT.O : Barclays relève son objectif de cours de 142 $ à 147 $
* Old National Bancorp ONB.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $
* Omega Healthcare Investors OHI.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »
et un objectif de cours de 51 $
* Onemain Holdings, Inc OMF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 61 $ à 60 $
* Pennymac Financial Services Inc. PFSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 107 $ à 93 $
* Pennymac Financial Services Inc. PFSI.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «
neutre »
* Performance Food Group Co PFGC.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 128 $
* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* Popular, Inc. BPOP.O : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $
* Principal Financial Group PFG.O : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 92 $
* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 147 $ à 180 $
* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Barclays relève son objectif de cours de 268 $ à
278 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 137 $
* Rocket Companies RKT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $
* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 46 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 565 $ à 555 $
* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 21 $
* Science Applications International SAIC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $
* Skyward Specialty Insurance Group SKWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Slide Insurance Holdings Inc. SLDE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $
* SLM Corp. SLM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* SLM Corp. SLM.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Spacex SPCX.O : Bernstein lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 239 $
* Spacex SPCX.O : Cantor Fitzgerald lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 246 $
* Spacex SPCX.O : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 200
$
* Spacex SPCX.O : Clear Street lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
217 $
* Spacex SPCX.O : Goldman Sachs lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 205 $
* Spacex SPCX.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:
225 $
* Spacex SPCX.O : Moffettnathanson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours: 131 $
* Spacex SPCX.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif
de cours: 300 $
* Spacex SPCX.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $
* Spacex SPCX.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:
225 $
* Spacex SPCX.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 190 $
* Spacex SPCX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 210 $
* Spacex SPCX.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours: 230 $
* Teladoc Health TDOC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 9,00 $ à 10,50 $
* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $
* Unum Group UNM.N : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 116 $
* UWM Holdings Corp. UWMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Barclays relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $
* Ventas, Inc. VTR.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de
cours de 99 $
* Veradermics Inc MANE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 138 $ à 182 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Baird relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $
* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $
* Welltower, Inc. WELL.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un
objectif de cours de 254 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 192 $
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