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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Eli Lilly, Goldman Sachs
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu mardi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Eli Lilly et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.199 $ à 1.222 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.300 $ à 1.400 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.049 $ à 1.202 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 221 $ à 252 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 117 $

* Aflac Inc AFL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 99 $ à 98 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 376 $ à 441 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Allstate Corp. ALL.N : Barclays relève son objectif de cours de 203 $ à 213 $

* American Express AXP.N : Barclays relève son objectif de cours de 322 $ à 364 $

* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 330 $ à 338 $

* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : Barclays attribue pour la première fois la note « surpondérer »;

objectif de cours: 61 $

* Apollo APO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 142 $ à 135 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 345 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 136 $ à 124 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 292 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève son objectif de cours de 86 $ à 88 $

* Bankunited, Inc. BKU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 53 $ à 52 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 255 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.199 $ à 1.222 $

* Blackstone BX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 145 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Barclays passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 104 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 103 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 53 $ à 49 $

* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 625 $ à 550 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 250 $ à 242 $

* Capital One Financial Corp COF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 260 $ à 253 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 118 $ à 120 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 110 $

* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à «

surperformer le secteur »

* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 135 $ à 124 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 575 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Baird relève son objectif de cours de 62 $ à 85 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 365 $ à 335 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.300 $ à 1.400 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 190 $ à 250 $

* Equitable Holdings Inc. EQH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $

* Erock Inc. EROC.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et

un objectif de 23 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 315 $ à 265 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Goldman Sachs abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $

* First American Financial FAF.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Franklin Resources Inc BEN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* GE Aerospace GE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 392 $ à 301 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.049 $ à 1.202 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Barclays relève son objectif de cours de 76 $ à 80 $

* Healthpeak Properties, Inc. DOC.N : Barclays attribue une première note « neutre »; objectif de cours: 23

$

* Iheartmedia, Inc. IHRT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 6,00 $ à 5,00 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 102 $

* Jackson Financial Inc. JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 136 $ à 139 $

* Janus Living Inc. JAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* KKR KKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 131 $ à 125 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 160 $ à 115 $

* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 383 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 671 $ à 664 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 490 $ à 515 $

* Metlife, Inc. MET.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 94 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 221 $ à 252 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 91 $

* Nextpower NXT.O : Barclays relève son objectif de cours de 142 $ à 147 $

* Old National Bancorp ONB.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »

et un objectif de cours de 51 $

* Onemain Holdings, Inc OMF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 61 $ à 60 $

* Pennymac Financial Services Inc. PFSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 107 $ à 93 $

* Pennymac Financial Services Inc. PFSI.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Performance Food Group Co PFGC.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 128 $

* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Principal Financial Group PFG.O : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 92 $

* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 147 $ à 180 $

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Barclays relève son objectif de cours de 268 $ à

278 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 137 $

* Rocket Companies RKT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 46 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 565 $ à 555 $

* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 21 $

* Science Applications International SAIC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $

* Skyward Specialty Insurance Group SKWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Slide Insurance Holdings Inc. SLDE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* SLM Corp. SLM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* SLM Corp. SLM.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Spacex SPCX.O : Bernstein lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 239 $

* Spacex SPCX.O : Cantor Fitzgerald lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 246 $

* Spacex SPCX.O : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 200

$

* Spacex SPCX.O : Clear Street lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

217 $

* Spacex SPCX.O : Goldman Sachs lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 205 $

* Spacex SPCX.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

225 $

* Spacex SPCX.O : Moffettnathanson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 131 $

* Spacex SPCX.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 300 $

* Spacex SPCX.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 200 $

* Spacex SPCX.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

225 $

* Spacex SPCX.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 190 $

* Spacex SPCX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 210 $

* Spacex SPCX.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 230 $

* Teladoc Health TDOC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 9,00 $ à 10,50 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $

* Unum Group UNM.N : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 116 $

* UWM Holdings Corp. UWMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Barclays relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Ventas, Inc. VTR.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de

cours de 99 $

* Veradermics Inc MANE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 138 $ à 182 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Baird relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $

* Welltower, Inc. WELL.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un

objectif de cours de 254 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 192 $

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Valeurs associées

1ST INTST BANC RG-A
39,3800 USD NASDAQ +0,59%
A.J.GALLAGHER
249,790 USD NYSE -0,88%
AFFILIATED MANAG
356,470 USD NYSE +3,53%
AFFIRM HLDG RG-A
85,7800 USD NASDAQ +1,42%
AFLAC
120,470 USD NYSE -0,33%
ALLIANCEBERNSTEIN
36,770 USD NYSE +1,29%
ALLSTATE
248,350 USD NYSE -0,78%
AMERICAN EXPRESS
356,050 USD NYSE +1,19%
APOLLO GLB MGMT
122,200 USD NYSE +3,07%
APPLE
312,6600 USD NASDAQ +1,31%
ARES MGT RG-A
121,830 USD NYSE +4,23%
ASSD BANC-CORP
30,660 USD NYSE +0,07%
BANK OF HAWAII
83,080 USD NYSE +0,46%
BANKUNITED
49,470 USD NYSE +1,85%
BIOGEN
208,4600 USD NASDAQ -3,54%
BLACKROCK
1 011,320 USD NYSE +1,65%
BLACKSTONE
123,410 USD NYSE +0,53%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
62,290 USD NYSE -0,29%
BRD FIN HLDG
103,530 USD NYSE +1,21%
BROWN & BROWN
68,400 USD NYSE -2,29%
CACI INTL RG-A
505,260 USD NYSE +0,50%
CAPITAL ONE FINL
206,600 USD NYSE +0,78%
CHARLES SCHWAB
100,615 USD NYSE +3,76%
CHEFS' WAREHOUSE
94,9900 USD NASDAQ -0,66%
CLOUDFLARE RG-A
247,750 USD NYSE +2,28%
CONOCOPHILLIPS
103,570 USD NYSE -1,10%
COREBRIDGE FINL
30,800 USD NYSE +3,49%
CREDIT ACCEPTANC
657,2000 USD NASDAQ +0,01%
CRINETICS PHARMA
42,0300 USD NASDAQ -0,47%
CULLEN/FROST BAN
156,120 USD NYSE +0,82%
DOMINO'S PIZZA
305,9100 USD NASDAQ -1,84%
EAST-WEST BANCOR
131,6100 USD NASDAQ +1,79%
ELI LILLY & CO
1 202,510 USD NYSE -0,71%
ENOVA INTL
234,880 USD NYSE -0,21%
EQUITABLE HLDG
47,490 USD NYSE +4,10%
FERGUSON ENTER
228,960 USD NYSE -0,58%
FIDELITY NAT FIN
48,720 USD NYSE -0,24%
FIRST HAWAIIAN
30,3400 USD NASDAQ +1,23%
FLAGSTAR FINANC
14,840 USD NYSE +1,78%
FRANKLIN RESOURC
34,450 USD NYSE +1,03%
FRST AMER FINCL
70,100 USD NYSE +0,89%
GE AEROSPACE
378,680 USD NYSE +0,32%
GOLDMAN SACHS GR
1 054,930 USD NYSE +3,32%
Gaz naturel
3,25 USD NYMEX 0,00%
HANCOCK WHITNEY
75,0500 USD NASDAQ +0,59%
HEALTHPEAK REIT
21,745 USD NYSE -0,57%
IHEARTMEDIA RG-A
4,2200 USD NASDAQ -3,65%
INTERACTIVE BR RG-A
95,9900 USD NASDAQ +5,10%
JACKSN FINL RG-A
109,360 USD NYSE +4,71%
KKR & CO
95,960 USD NYSE +2,26%
LEIDOS HOLDG
108,760 USD NYSE -0,07%
LINCOLN NATL
38,390 USD NYSE +3,76%
LPL FIN HLDG
304,7500 USD NASDAQ +3,24%
MASTERCARD RG-A
533,520 USD NYSE -1,08%
MEDPACE HOLDINGS
565,0900 USD NASDAQ +1,34%
METLIFE
90,460 USD NYSE +0,50%
MORGAN STANLEY
222,140 USD NYSE +3,86%
NEXTERA ENERGY
87,480 USD NYSE -0,97%
NEXTPOWER RG-A
115,0300 USD NASDAQ +1,94%
OLD NATL BANCORP
26,4500 USD NASDAQ +1,73%
OMEGA HLTH REIT
49,020 USD NYSE -0,77%
ONEMAIN HOLDINGS
60,080 USD NYSE +0,99%
PERFORMANCE FOOD
113,760 USD NYSE +0,61%
PNNYMC FINL SVC
83,680 USD NYSE +0,23%
POPULAR
168,6900 USD NASDAQ +0,85%
PRINCIPAL FINANC
112,5500 USD NASDAQ +1,52%
PRUDENTIAL FINAN
114,300 USD NYSE +1,19%
Pétrole Brent
72,58 USD Ice Europ +0,79%
Pétrole WTI
69,12 USD Ice Europ +0,68%
RAYMOND J FINANC
166,450 USD NYSE +2,31%
REINSURNCE GR AM
224,170 USD NYSE +1,42%
ROBINHOOD MARKETS
117,5500 USD NASDAQ +4,28%
ROCKET COS RG-A
15,565 USD NYSE -1,27%
RYAN SPEC HLDG RG-A
41,225 USD NYSE -1,89%
S&P GLOBAL
447,300 USD NYSE +1,70%
SABRA HC REIT
19,7300 USD NASDAQ -2,13%
SCIENCE APPS INT
114,7000 USD NASDAQ +3,37%
SEZZLE
179,0500 USD NASDAQ -2,29%
SKYWARD SPEC
60,2000 USD NASDAQ -1,99%
SLIDE
20,9700 USD NASDAQ -1,32%
SLM
25,5300 USD NASDAQ -0,27%
SPACEX
160,4200 USD NASDAQ -0,98%
TELADOC HEALTH
9,280 USD NYSE +0,98%
TESLA
419,7700 USD NASDAQ +6,69%
THE CARLYLE GRP
44,0400 USD NASDAQ +2,83%
UNUM
89,500 USD NYSE -3,07%
US FOODS HOLDING
102,890 USD NYSE -1,36%
UWM HOLDINGS RG-A
2,210 USD NYSE +2,08%
VALLEY NATL BANC
14,7900 USD NASDAQ +1,37%
VENTAS REIT
92,260 USD NYSE -0,33%
VERTEX PHARMA
529,5900 USD NASDAQ +0,29%
VOYA FINANCIAL
96,250 USD NYSE +1,99%
WELLTOWER REIT
232,710 USD NYSE -1,36%
WINTRUST FINANCI
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/07/2026 à 12:33:24.

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