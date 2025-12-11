TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biontech, GE Vernova, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Biontech, GE Vernova et Synopsys.
FAITS MARQUANTS
* Biontech SE BNTX.O : Berenberg relève le cours cible de 150 $ à 155 $
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre
* GE Vernova GEV.N : HSBC relève le cours cible à 650 $ contre 590 $
* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le cours cible à 250 $ contre 310 $ auparavant
* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan relève le cours cible de 600 $ à 650 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 55 $ à 56 $
* Biontech SE BNTX.O : Berenberg relève le cours cible de 150 $ à 155 $
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de
cours de 112 $
* Chewy Inc CHWY.N : Moffettnathanson relève le cours cible de 48 $ à 50 $
* Chewy Inc CHWY.N : Wedbush ramène l'objectif de cours à 42 $ contre 45 $
* GE Vernova GEV.N : HSBC relève le cours cible à 650 $ contre 590 $
* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 95 $ à 96 $
* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 270 $ à 230 $
* Oracle Corp ORCL.N : RBC ramène le cours cible à 250 $ contre 310 $
* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 $ à 95 $
* Sunoco LP SUN.N : RBC rétablit la couverture avec une note de surperformance; objectif de
cours: 64 $
* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan relève le cours cible de 600 $ à 650 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 168 $ à 172 $
