TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biontech, GE Vernova, Synopsys

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Biontech, GE Vernova et Synopsys.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 55 $ à 56 $

* Biontech SE BNTX.O : Berenberg relève le cours cible de 150 $ à 155 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de

cours de 112 $

* Chewy Inc CHWY.N : Moffettnathanson relève le cours cible de 48 $ à 50 $

* Chewy Inc CHWY.N : Wedbush ramène l'objectif de cours à 42 $ contre 45 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC relève le cours cible à 650 $ contre 590 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 95 $ à 96 $

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 270 $ à 230 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC ramène le cours cible à 250 $ contre 310 $

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 $ à 95 $

* Sunoco LP SUN.N : RBC rétablit la couverture avec une note de surperformance; objectif de

cours: 64 $

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan relève le cours cible de 600 $ à 650 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 168 $ à 172 $