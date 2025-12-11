TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biontech, GE Vernova, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Biontech, GE Vernova et Synopsys.
FAITS MARQUANTS
* Biontech SE BNTX.O : Berenberg relève le prix cible de 150 à 155 dollars
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre
* GE Vernova GEV.N : HSBC relève le prix cible de 590 $ à 650 $
* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le cours cible à 250 $, contre 310 $ auparavant
* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan relève le cours cible de 600 $ à 650 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : Citigroup réduit son opinion d'achat à neutre
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Goldman Sachs initie une couverture avec une note d'achat
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Goldman Sachs initie une couverture avec un objectif de prix de
120
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Stifel relève le prix cible de 24 $ à 25 $
* ACV Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit l'objectif de cours à 410$ contre 425
* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies réduit le prix cible à 500$ de 590
* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 425$ de 450
* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le prix cible à 400$ de 420
* Adobe Inc ADBE.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 430 $ contre 460 $
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève le cours cible à 100 $, contre 90 $
auparavant
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Stifel relève le cours cible de 495 à 508 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 365 dollars contre 330 dollars
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Goldman Sachs initie une couverture avec une note neutre
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Goldman Sachs initie une couverture avec un objectif de
prix de 25
* Anaptysbio Inc ANAB.O : Stifel réduit le prix cible de 80 $ à 56 $
* Antero Resources AR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 46$ contre 40
* Applied Optoelectronics AAOI.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 35 à 50
dollars
* Applovin Corp APP.O : Benchmark relève le cours cible de 700 à 775 dollars
* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève le cours cible de 800 à 860 dollars
* Argenx SE ARGX.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 1316 $ contre 1095 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $
* Autozone Inc AZO.N : Citigroup réduit le prix cible de 4 775 $ à 4 200 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup augmente le prix cible à 61 $ contre 55 $
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 56 $ contre 55 $
* Biontech SE BNTX.O : Berenberg relève le cours cible de 150 $ à 155 $
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Goldman Sachs initie une couverture avec une note d'achat; prix
cible 225
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de 94
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Stephens initie la couverture avec une note de
surpondération
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Stephens initie une couverture avec un objectif de
prix de 44
* Bumble Inc BMBL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 5 à 4
* Cactus Inc WHD.N : Citigroup passe de neutre à achat; augmente le cours cible de 45 $ à 55 $
* Cargurus Inc CARG.O : Jefferies relève le cours cible de 42 $ à 45 $
* Carter'S Inc CRI.N : Goldman Sachs initie une couverture avec une note de vente; prix cible de
26 $
* Carvana CVNA.N : Jefferies relève le prix cible de 475 $ à 550 $
* Carvana Co CVNA.N : Barclays relève le cours cible de 390 à 465 dollars
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 112
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le prix cible de 670 $ à 690 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 271 $ contre 274 $
auparavant
* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 51 $
contre 53 $
* Chevron Corp CVX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 180 $ contre 183 $
auparavant
* Chewy Inc CHWY.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $
* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen relève le prix cible de 47 à 48 dollars
* Chewy Inc CHWY.N : Wedbush réduit le prix cible à 42 $ de 45
* Chewy Inc CHWY.N : Barclays augmente le prix cible à 52 $ contre 47 $ auparavant
* Chime Financial Inc CHYM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de
35 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Argus Research ramène la note de "buy" à "hold"
* Conagra Brands Inc CAG.N : Stifel réduit le prix cible de 21 $ à 19 $
* Core & Main CNM.N : Deutsche Bank augmente son objectif de cours à 65$ contre 63
* Core & Main Inc CNM.N : Citigroup augmente le prix cible à 56 $ contre 54 $
* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 530 à 580 dollars
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Stephens réduit le cours cible à 205 $ contre 215 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Citigroup augmente le prix cible de 75 $ à 77 $
* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours cible de 260 à 270 dollars
* DT Midstream Inc DTM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 132 $ contre 118 $
auparavant
* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies relève le prix d'achat de "hold" à "buy"; augmente l'objectif de
prix de 149 $ à 150 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies relève le cours cible de 210 $ à 220 $
* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de prix: 46
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Stifel relève le prix cible de 36 $ à 39 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 101 $ contre 96 $
* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible à 60$ de 70
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible à 285 $ contre 270 $
* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 118 $ contre 119 $
auparavant
* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 158 $ contre 156 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 245 $ contre 275 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Citigroup relève le prix cible de 12 à 21 dollars
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 18 $ contre 14
$
* GCT Semiconductor Holding GCTS.N : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* GCT Semiconductor Holding GCTS.N : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 3
* GE Healthcare GEHC.O : Citigroup relève le prix cible de 83 $ à 88 $
* GE Vernova GEV.N : HSBC relève le cours cible à 650 $, contre 590 $ auparavant
* GE Vernova GEV.N : Seaport Research Partners réduit le cours à neutre de "acheter
* General Mills GIS.N : Stifel réduit le prix cible de 56 $ à 52 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup augmente le prix cible de 113 $ à 125 $
* Guardant Health Inc GH.O : Citigroup relève le prix cible de 100 $ à 135 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup ramène le prix cible d'achat à neutre
* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 88 $
* Halliburton Co HAL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant
* Helmerich and Payne Inc HP.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 29 à 33 dollars
* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup relève le prix cible de 160 à 170 dollars
* Hershey HSY.N : Stifel relève le cours cible de 185 à 195 dollars
* IAC Inc IAC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 45 $ contre 41 $ auparavant
* Integer Holdings Corp ITGR.N : Citigroup relève le cours cible à 75 $, contre 69 $ auparavant
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup ramène le prix cible d'achat à neutre
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup réduit le prix cible de 650 $ à 635 $
* IONQ Inc IONQ.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix
90
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Deutsche Bank relève la note d'achat de "hold" à "buy
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 133 à 227 $
* J&J JNJ.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 232 $ contre 215 $ auparavant
* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible à 230 $, contre 209 $ auparavant
* Jefferies Financial Group Inc. JEF.N : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 97 $
* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 48 à 58
dollars
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 81 $ auparavant
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Stephens relève le prix cible à 110 $, contre 65 $ auparavant
* Lb Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Stifel relève le prix cible de 27 $ à 35 $
* Lennox International Inc. LII.N : Barclays réduit le prix cible à 680 $ contre 700 $
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : B. Riley relève le cours cible à 670 $, contre 560 $
auparavant
* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève le prix cible de 41 $ à 48 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit le prix cible de 91 $ à 87 $
* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies réduit le prix cible à 134 $ de 150
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Stifel augmente le prix cible à 188 $ de 183 $
* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 95 à 96 dollars
* Noble Corporation Plc NE.N : Citigroup réduit le prix cible à 32 $ contre 34 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 354 $ à 297 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Citigroup réduit le prix cible à 18,5 $ de 37,5 $
* Nuvation Bio Inc. NUVB.N : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 18$ de 10
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 44 $ contre
45 $
* Offerpad Solutions Inc OPAD.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec une note
d'achat
* Offerpad Solutions Inc OPAD.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec un prix
cible de 3,5
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Citigroup réduit le prix cible de 150 $ à 141 $
* One Gas Inc OGS.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 91 $
* Option Care Health OPCH.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération; PT 40
$
* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible de 315 $ à 300 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible à 310 $ contre 330 $
* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein réduit le prix cible à 339 $ contre 364 $
* Oracle Corp ORCL.N : BMO réduit le prix cible de 355 $ à 270 $
* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 300 $ contre 368 $
* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 370 $ contre 375 $
* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 180 $ contre 200
* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 230 $ contre 270 $
* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 290 $ contre 380 $
* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible à 250 $ contre 310 $
* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 360 $ à 260 $
* Oracle Corp ORCL.N : Stifel réduit le prix cible à 275 $ de 350
* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 350 $
* Oscar Health Inc OSCR.N : Stephens initie la couverture avec une note de pondération égale;
objectif de prix 17
* Oxford Industries Inc OXM.N : Citigroup réduit le prix cible de 35 $ à 33 $
* Oxford Industries Inc OXM.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 52 $ à 35 $
* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities réduit le prix cible à 35 $ contre 50 $
* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève le cours cible de 105 à 115 dollars
* PayPal PYPL.O : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre
* PayPal PYPL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 68 $ contre 93 $ auparavant
* Penumbra Inc PEN.N : Citigroup passe de neutre à achat
* Penumbra Inc PEN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 285 à 350 dollars
* Pepsico Inc PEP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 142 à 144 dollars
* Phreesia Inc PHR.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 36 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Raymond James augmente le prix cible de "market perform" à
"strong buy
* Planet Labs PL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 17$ contre 16
* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 20$ contre 17
* Reddit RDDT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 325 $ (contre 300 $ auparavant)
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup relève le cours cible de 175 à 180 dollars
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Mizuho initie une couverture avec un objectif de prix de 50
* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 100$ contre 115
* Roku Inc ROKU.O : Jefferies passe de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 100$ à 135
* Roku Inc ROKU.O : Wedbush relève le prix cible de 115 à 130 dollars
* Royalty pharma RPRX.O : TD Cowen relève le cours cible de 42 $ à 45 $
* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup réduit le prix cible de 42 $ à 35 $
* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler augmente le cours cible à 95 $, contre 70 $ auparavant
* Sight Sciences Inc SGHT.O : Citigroup relève le prix cible de 5,5 à 9,1 dollars
* Slb SLB.N : Bernstein relève le prix cible à 52,3 $ contre 47,6 $
* Slb SLB.N : Citigroup relève le prix cible de 47 $ à 53 $
* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 35 $ à 30 $
* Soluna Holdings Inc SLNH.O : H.C. Wainwright relève le cours de l'action de neutre à achat
* Southern Co SO.N : Mizuho réduit le prix cible de 97 $ à 88 $
* Southern Co SO.N : TD Cowen augmente le prix cible à 108 $ contre 107 $
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Siebert Williams relève le cours cible de 88 $ à 94 $
* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 90 $ contre 44
$
* Stryker Corp SYK.N : Citigroup réduit le prix cible de 455 $ à 420 $
* Sunoco LP SUN.N : RBC rétablit la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix: 64
* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research relève la note de neutre à achat
* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 500 à 560 dollars
* Synopsys Inc SNPS.O : HSBC relève l'objectif de cours à 545 $ contre 520 $ auparavant
* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 650 $ contre 600 $ auparavant
* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 602 $ contre 630 $ auparavant
* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 445 $ à 500 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup relève le cours cible de 16 $ à 22 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 580 à 660 dollars
* Timken Co TKR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant
* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup réduit le prix cible à 141 $ contre 147 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW réduit le prix cible à 143 $ de 145
* Toll Brothers Inc TOL.N : Barclays relève le prix cible à 110 $, contre 92 $ auparavant
* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies ramène le cours cible à 40 $, contre 50 $ auparavant
* Union Pacific Corp UNP.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Union Pacific Corp UNP.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 272 $ à 245 $
* United Rentals Inc URI.N : Citigroup réduit le prix cible à 950 $ de 1140 $
* Unity Software Inc U.N : BTIG passe de neutre à achat
* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 59$ de 43
* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 162 à 169 dollars
* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 172 $ contre 168 $
* Valero Energy Corp VLO.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"
* Valero Energy Corp VLO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 195 $ contre 198 $
* Venture Global Inc VG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 15 $
auparavant
* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 33 $ contre 23 $ auparavant
* Visa Inc V.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 38 à 35 dollars
* Weatherford International Plc WFRD.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 77 à 93 dollars
* Willscot Holdings Corp WSC.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 24 $ contre 23 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Citigroup réduit le prix cible de 98 $ à 94 $