information fournie par Reuters • 17/03/2026 à 12:23

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biogen, Eli Lilly, Johnson & Johnson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Biogen, Eli Lilly et Johnson & Johnson.

FAITS MARQUANTS

* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours à 150 dollars contre 143 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 114 à 116 dollars

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC ramène l'objectif de cours à 850 $ contre 1070 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible à 280 $ contre 265 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 110 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Air Products APD.N : Mizuho relève le cours cible de 290 à 330 dollars

* Align Technology ALGN.O : Barclays relève le cours de l'action à "surpondérer"

contre "équipondérer" auparavant

* Atlas Lithium Corporation ATLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de

12,5 $ à 12 $

* Biogen BIIB.O : HSBC relève le cours cible de 143 $ à 150 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 53 à 60 dollars

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 72

à 76 dollars

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 100 $ à 118 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève le cours cible de 206 $ à 217 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 125 $ contre

135 $

* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de neutre à

surpondéré

* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 55 $ à 39 $

* Conocophillips COP.N : Mizuho augmente le prix cible à 136$ de 121

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève le cours cible de 157 à 162 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Mizuho augmente le prix cible à 43 $ contre 36 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 13 à 14

dollars

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan augmente le prix cible de 74 $ à 75 $

* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : Guggenheim relève l'objectif de cours de 10 à

15 dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève le prix cible de 51 $ à 62 $

* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le prix cible de 46 $ à 50 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève le cours cible à 220 $ contre 205

$

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève le cours cible à 124 $ contre 123 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 89 $

de 85

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 75

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours de 146 $ à

126 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 114 $ à 116 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities réduit le prix cible à 142 $ de 156 $

* Dollar Tree Inc. DLTR.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 126 $ de 127 $

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 210 $ à 230 $

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à

égal

* Dragonfly Energy Holdings DFLI.O : Canaccord Genuity rajuste le cours cible de 22,5 $ à

3,25 $ pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 10 pour 1

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : BMO augmente le cours cible de 205 $ à 220 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes

américains ciblés

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 45 $ contre

34 $ auparavant

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 850 $ contre 1070 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours de "hold" à "reduce"

* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : La Banque Scotia relève le cours cible

de 37 $ à 39 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho relève le prix cible à 146 $, contre 134 $

auparavant

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan relève le cours cible de 68 à 72 dollars

* EQT Corp EQT.N : Mizuho relève le cours cible de 68 à 72 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève le cours cible de 143 à 150

dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho relève le cours cible de 140 à 162 dollars

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 205 $ contre 185 $

auparavant

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 248 $ contre

239 $ auparavant

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

(acheter)

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève le cours cible de 30 à 55 dollars

* Ingredion Inc INGR.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat;

prix cible 130

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 265 à 280 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 49 $ à

51 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : JP Morgan relève le cours cible de 24 $ à 30 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Mizuho relève le cours cible de 205 $ à 224 $

* Matador Resources Co MTDR.N : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* Mosaic Co MOS.N : CIBC augmente le prix cible de 29 $ à 32 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève le cours cible de 32 $ à 41 $

* Navan Inc NAVN.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance;

prix cible de 13 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat

* One Gas Inc OGS.N : Jefferies relève le prix cible de 91 $ à 105 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : BofA Global Research retire le titre de sa

liste U.S. 1

* Ovintiv Inc OVV.N : Mizuho relève le prix cible de 55 à 68 dollars

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève le prix cible de 49 $ à 58 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho augmente le prix cible à 45$ de 38

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : RBC réduit le cours cible à 14 $ contre 18 $

* Pfizer PFE.N : HSBC relève le cours cible de 29 à 32 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 152 à 170 dollars

* Playstudios Inc MYPS.O : Benchmark passe d'un achat spéculatif à un maintien

* Prologis Inc PLD.N : BMO augmente le prix cible de 135 $ à 137 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente le prix cible de 285 $ à 301 $

* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 17$

contre 15

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : BMO réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de

prix à 139$ de 145

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 131 $

contre 136 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à

136 $ contre 150 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Needham réduit l'objectif de prix à 130 $ de

139

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC réduit le prix cible de 140 $ à 130 $

* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup réduit le prix cible de 119 $ à 105 $

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO augmente le prix cible de 482 $ à 495 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Stifel réduit l'objectif de

cours à 120 $, contre 128 $ auparavant

* Science Applications International Corp SAIC.O : Truist Securities réduit le PT

à 95$ de 110

* Semtech Corp SMTC.O : Needham augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Semtech Corp SMTC.O : Stifel relève le cours cible de 90 $ à 98 $

* Semtech Corp SMTC.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 89 $, contre 85 $

auparavant

* SM Energy Co SM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 36 $ à 30 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Needham relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : BMO augmente le prix cible de 130 $ à 145 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à

surpondérer

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21 $ à

33 $

* Telos Corp TLS.O : BMO réduit le prix cible de 8 $ à 5 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : BMO augmente le cours cible de 64 $ à 68 $

* T-Mobile TMUS.O : Citigroup relève le cours cible de 220 $ à 225 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève le cours cible de 197 $ à 222 $

* Vivid Seats SEAT.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $

* Williams Companies Inc WMB.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste

U.S. 1

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 21$ de 19