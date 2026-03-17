TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biogen, Eli Lilly, Johnson & Johnson

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Biogen, Eli Lilly et Johnson & Johnson.
FAITS MARQUANTS
* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours à 150 dollars contre 143 dollars
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 114 à 116 dollars
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC ramène l'objectif de cours à 850 $ contre 1070 $
* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible à 280 $ contre 265 $
* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 110 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Air Products APD.N : Mizuho relève le cours cible de 290 à 330 dollars
* Align Technology ALGN.O : Barclays relève le cours de l'action à "surpondérer"
contre "équipondérer" auparavant
* Atlas Lithium Corporation ATLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de
12,5 $ à 12 $
* Biogen BIIB.O : HSBC relève le cours cible de 143 $ à 150 $
* Biohaven Ltd BHVN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars
* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 53 à 60 dollars
* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 72
à 76 dollars
* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 100 $ à 118 $
* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève le cours cible de 206 $ à 217 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 125 $ contre
135 $
* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de neutre à
surpondéré
* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 55 $ à 39 $
* Conocophillips COP.N : Mizuho augmente le prix cible à 136$ de 121
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève le cours cible de 157 à 162 dollars
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Mizuho augmente le prix cible à 43 $ contre 36 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 13 à 14
dollars
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains
ciblés
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan augmente le prix cible de 74 $ à 75 $
* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : Guggenheim relève l'objectif de cours de 10 à
15 dollars
* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève le prix cible de 51 $ à 62 $
* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le prix cible de 46 $ à 50 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève le cours cible à 220 $ contre 205
$
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève le cours cible à 124 $ contre 123 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 89 $
de 85
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 75
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours de 146 $ à
126 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 114 $ à 116 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities réduit le prix cible à 142 $ de 156 $
* Dollar Tree Inc. DLTR.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 126 $ de 127 $
* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 210 $ à 230 $
* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à
égal
* Dragonfly Energy Holdings DFLI.O : Canaccord Genuity rajuste le cours cible de 22,5 $ à
3,25 $ pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 10 pour 1
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : BMO augmente le cours cible de 205 $ à 220 $
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes
américains ciblés
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 45 $ contre
34 $ auparavant
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 850 $ contre 1070 $
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours de "hold" à "reduce"
* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : La Banque Scotia relève le cours cible
de 37 $ à 39 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho relève le prix cible à 146 $, contre 134 $
auparavant
* EQT Corp EQT.N : JP Morgan relève le cours cible de 68 à 72 dollars
* EQT Corp EQT.N : Mizuho relève le cours cible de 68 à 72 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève le cours cible de 143 à 150
dollars
* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho relève le cours cible de 140 à 162 dollars
* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 205 $ contre 185 $
auparavant
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 248 $ contre
239 $ auparavant
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"
(acheter)
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève le cours cible de 30 à 55 dollars
* Ingredion Inc INGR.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat;
prix cible 130
* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 265 à 280 $
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 49 $ à
51 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : JP Morgan relève le cours cible de 24 $ à 30 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Mizuho relève le cours cible de 205 $ à 224 $
* Matador Resources Co MTDR.N : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 65 $
* Mosaic Co MOS.N : CIBC augmente le prix cible de 29 $ à 32 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève le cours cible de 32 $ à 41 $
* Navan Inc NAVN.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance;
prix cible de 13 $
* Nektar Therapeutics NKTR.O : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat
* One Gas Inc OGS.N : Jefferies relève le prix cible de 91 $ à 105 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : BofA Global Research retire le titre de sa
liste U.S. 1
* Ovintiv Inc OVV.N : Mizuho relève le prix cible de 55 à 68 dollars
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève le prix cible de 49 $ à 58 $
* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho augmente le prix cible à 45$ de 38
* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : RBC réduit le cours cible à 14 $ contre 18 $
* Pfizer PFE.N : HSBC relève le cours cible de 29 à 32 dollars
* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 152 à 170 dollars
* Playstudios Inc MYPS.O : Benchmark passe d'un achat spéculatif à un maintien
* Prologis Inc PLD.N : BMO augmente le prix cible de 135 $ à 137 $
* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente le prix cible de 285 $ à 301 $
* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 17$
contre 15
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : BMO réduit le prix cible de 41 $ à 38 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de
prix à 139$ de 145
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 131 $
contre 136 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à
136 $ contre 150 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Needham réduit l'objectif de prix à 130 $ de
139
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC réduit le prix cible de 140 $ à 130 $
* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup réduit le prix cible de 119 $ à 105 $
* S&P Global Inc SPGI.N : BMO augmente le prix cible de 482 $ à 495 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : Stifel réduit l'objectif de
cours à 120 $, contre 128 $ auparavant
* Science Applications International Corp SAIC.O : Truist Securities réduit le PT
à 95$ de 110
* Semtech Corp SMTC.O : Needham augmente le prix cible de 100 $ à 105 $
* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 100 $ à 110 $
* Semtech Corp SMTC.O : Stifel relève le cours cible de 90 $ à 98 $
* Semtech Corp SMTC.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 89 $, contre 85 $
auparavant
* SM Energy Co SM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 36 $ à 30 $
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Needham relève le cours cible de 35 à 40 dollars
* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : BMO augmente le prix cible de 130 $ à 145 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à
surpondérer
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21 $ à
33 $
* Telos Corp TLS.O : BMO réduit le prix cible de 8 $ à 5 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : BMO augmente le cours cible de 64 $ à 68 $
* T-Mobile TMUS.O : Citigroup relève le cours cible de 220 $ à 225 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève le cours cible de 197 $ à 222 $
* Vivid Seats SEAT.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $
* Williams Companies Inc WMB.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste
U.S. 1
* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 21$ de 19
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