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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biogen, Eli Lilly, Johnson & Johnson
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 08:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Biogen, Eli Lilly et Johnson & Johnson.

FAITS MARQUANTS

* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours à 150 dollars contre 143 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 114 à 116 dollars

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC ramène l'objectif de cours à 850 $ contre 1070 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible à 280 $ contre 265 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 110 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Biogen BIIB.O : HSBC relève le cours cible de 143 à 150 dollars

* Biohaven Ltd BHVN.N : Jefferies relève le cours cible de 25 à 28 dollars

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 53 à 60 dollars

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La CIBC relève le cours cible de 100 $ à 118 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 135 $ à 125 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève le prix cible à 162 $ contre 157 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan augmente le prix cible de 74 $ à 75 $

* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le cours cible de 46 $ à 50 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 114 $ à 116 $

* Dragonfly Energy Holdings DFLI.O : Canaccord Genuity ajuste le prix cible de 22,5 $ à

3,25 $ pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 10 pour 1

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes

américains ciblés

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 34 $ à 45 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 850 $ contre 1070

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours de "hold" à "reduce"

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours de 265 à 280 dollars

* Matador Resources Co MTDR.N : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 29 $ à 32 $

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : RBC réduit le cours cible de 18 $ à 14 $

* Pfizer PFE.N : HSBC relève le cours cible de 29 $ à 32 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC réduit le cours cible de 140 $ à 130 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* SM Energy Co SM.N : TD Cowen réduit le cours cible de 36 $ à 30 $

Valeurs associées

BIOGEN
183,2600 USD NASDAQ +0,94%
BRISTOL-MYERSSQU
59,710 USD NYSE +1,07%
BRL
9,635 USD NYSE +0,57%
CF INDUSTRIES HL
122,440 USD NYSE -5,49%
COMMVAULT SYSTEM
80,0400 USD NASDAQ +1,37%
CONSTELLATION BRD-A
151,030 USD NYSE +0,58%
CYTOKINETICS
60,8300 USD NASDAQ +1,28%
DEVON ENERGY
46,650 USD NYSE +0,88%
DOLLAR TREE
114,3600 USD NASDAQ +6,42%
DRAGN ENER HLDG
2,9200 USD NASDAQ -2,34%
EDGEWISE THERAP
29,7800 USD NASDAQ +0,64%
ELI LILLY & CO
988,850 USD NYSE +0,35%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
243,190 USD NYSE +0,70%
MATADOR RES
56,360 USD NYSE -1,42%
MOSAIC
27,680 USD NYSE -5,55%
PFIZER
26,620 USD NYSE +0,11%
Pétrole Brent
103,67 USD Ice Europ +2,62%
Pétrole WTI
97,42 USD Ice Europ +3,25%
RHYTHM PHARM
90,5100 USD NASDAQ +3,58%
SEMTECH
89,0000 USD NASDAQ +4,89%
SM ENERGY
26,760 USD NYSE -0,11%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 08:32:25.

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