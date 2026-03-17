TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biogen, Eli Lilly, Johnson & Johnson

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Biogen, Eli Lilly et Johnson & Johnson.
FAITS MARQUANTS
* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours à 150 dollars contre 143 dollars
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 114 à 116 dollars
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC ramène l'objectif de cours à 850 $ contre 1070 $
* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible à 280 $ contre 265 $
* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 110 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Biogen BIIB.O : HSBC relève le cours cible de 143 à 150 dollars
* Biohaven Ltd BHVN.N : Jefferies relève le cours cible de 25 à 28 dollars
* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 53 à 60 dollars
* CF Industries Holdings Inc CF.N : La CIBC relève le cours cible de 100 $ à 118 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 135 $ à 125 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève le prix cible à 162 $ contre 157 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains
ciblés
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan augmente le prix cible de 74 $ à 75 $
* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le cours cible de 46 $ à 50 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 75 $ à 80 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 114 $ à 116 $
* Dragonfly Energy Holdings DFLI.O : Canaccord Genuity ajuste le prix cible de 22,5 $ à
3,25 $ pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 10 pour 1
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes
américains ciblés
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 34 $ à 45 $
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 850 $ contre 1070
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours de "hold" à "reduce"
* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours de 265 à 280 dollars
* Matador Resources Co MTDR.N : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 65 $
* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 29 $ à 32 $
* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : RBC réduit le cours cible de 18 $ à 14 $
* Pfizer PFE.N : HSBC relève le cours cible de 29 $ à 32 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC réduit le cours cible de 140 $ à 130 $
* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 110 $
* SM Energy Co SM.N : TD Cowen réduit le cours cible de 36 $ à 30 $
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