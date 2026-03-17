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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biogen, Eli Lilly, Johnson & Johnson
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Biogen, Eli Lilly et Johnson & Johnson.

FAITS MARQUANTS

* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours à 150 dollars contre 143 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 114 à 116 dollars

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC ramène l'objectif de cours à 850 $ contre 1070 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible à 280 $ contre 265 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 110 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agree Realty Corp ADC.N : Raymond James relève le prix cible de 84 à 90

dollars

* Air Products APD.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 330 $ contre 290 $ auparavant

* Align Technology ALGN.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Alpine Income Property Trust PINE.N : Raymond James passe de "surperformance"

à "achat fort"

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 13 à 22 $

* Atlas Lithium Corporation ATLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 12,5

dollars contre 12 dollars auparavant

* Biogen BIIB.O : HSBC relève le cours cible de 143 à 150 dollars

* Biohaven Ltd BHVN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 53 à 60 dollars

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 70 dollars

contre 68 dollars

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 76 $

contre 72 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 100 $ à 118 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève le cours cible à 217 $, contre 206 $ auparavant

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 125 $ contre

135 $

* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 39$ de 55

* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Conocophillips COP.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 121 à 136 dollars

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 162 $ contre

157 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Mizuho augmente le prix cible à 43 $ contre 36 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 13 à 14 dollars

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan augmente le prix cible de 74 $ à 75 $

* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : Guggenheim relève l'objectif de cours de 10 à 15

dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève le prix cible de 51 $ à 62 $

* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le prix cible de 46 $ à 50 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève le cours cible à 220 $ contre 205 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève le cours cible à 124 $ contre 123 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 89 $ de 85

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 75

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours de 146 $ à 126 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 114 $ à 116 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities réduit le prix cible à 142 $ de 156 $

* Dollar Tree Inc. DLTR.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 126 $ de 127 $

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 210 $ à 230 $

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Draftkings Inc DKNG.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à

"hold"

* Dragonfly Energy Holdings DFLI.O : Canaccord Genuity ajuste le prix cible de 22,5 $ à

3,25 $ pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 10 pour 1

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : BMO augmente le prix cible de 205 $ à 220 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes

américains ciblés

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 45 $ contre

34 $ auparavant

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 850 $ contre 1070 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours de "hold" à "reduce"

* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 37 $

à 39 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho relève le cours cible à 146 $ contre 134 $ auparavant

* EPR Properties EPR.N : Raymond James ramène le cours de l'action de "strong

buy" à "outperform"

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 68 $ à 72 $

* EQT Corp EQT.N : Mizuho relève le prix cible de 68 $ à 72 $

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : Raymond James passe de

"surperformance" à "achat fort"

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 150 $ contre 143 $

auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 140 à 162 dollars

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève le prix cible de 185 $ à 205 $

* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : Oppenheimer relève le cours cible à 43 $ contre

42 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho relève le prix cible à 248 $ contre 239 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 30 à 55 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 30 à 55 dollars

* Ingredion Inc INGR.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible 130

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 265 $ à 280 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 49 $ à 51 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : JP Morgan relève le cours cible de 24 $ à 30 $

* Lifecore Biomedical LFCR.O : Barrington Research relève l'objectif de cours de

"market perform" à "outperform"

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Mizuho augmente le prix cible de 205 $ à 224 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Argus Research ramène le cours de l'action

de "buy" à "hold"

* Matador Resources Co MTDR.N : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 29 $ à 32 $

* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James relève le cours cible de "surperformance" à

"achat fort"

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 32 à 41

dollars

* Navan Inc NAVN.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible

de 13 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat

* Netstreit Corp NTST.N : Raymond James réduit la note de "strong buy" à

"outperform"

* NNN REIT Inc NNN.N : Raymond James abaisse la note de "market perform" à

"outperform

* One Gas Inc OGS.N : Jefferies augmente le prix cible de 91 $ à 105 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste U.S.

1

* Ovintiv Inc OVV.N : Mizuho relève le prix cible de 55 à 68 dollars

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève le prix cible de 49 $ à 58 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho augmente le prix cible à 45$ de 38

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : RBC réduit le cours cible à 14 $ contre 18 $

* Pfizer PFE.N : HSBC relève le cours cible de 29 à 32 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 152 à 170 dollars

* Playstudios Inc MYPS.O : Benchmark passe d'un achat spéculatif à un maintien

* Prologis Inc PLD.N : BMO augmente le prix cible de 135 $ à 137 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente le prix cible de 285 $ à 301 $

* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 17$ contre 15

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : BMO réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à

139$ de 145

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 131 $ contre

136 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 136 $

contre 142 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 136 $

contre 150 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Needham réduit l'objectif de prix à 130 $ de 139

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC réduit le prix cible de 140 $ à 130 $

* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup réduit le prix cible de 119 $ à 105 $

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO augmente le prix cible de 482 $ à 495 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Stifel réduit l'objectif de cours à

120 $, contre 128 $ auparavant

* Science Applications International Corp SAIC.O : Truist Securities réduit le PT à 95$

de 110

* Semtech Corp SMTC.O : Needham augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Semtech Corp SMTC.O : Stifel relève le cours cible de 90 $ à 98 $

* Semtech Corp SMTC.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 89 $, contre 85 $

auparavant

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* SM Energy Co SM.N : TD Cowen réduit le cours cible à 30 $ contre 36 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Needham relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : BMO augmente le prix cible de 130 $ à 145 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21 $ à 33 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à

surpondérer

* objectif Hospitalité TH.O : Oppenheimer relève l'objectif de performance de

"perform" à "surperformer"

* Telos Corp TLS.O : BMO réduit le prix cible de 8 $ à 5 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : BMO augmente le prix cible de 64 $ à 68 $

* T-Mobile TMUS.O : Citigroup relève le cours cible de 220 $ à 225 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève le cours cible de 197 $ à 222 $

* Vivid Seats SEAT.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 6 $ contre 7 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* Williams Companies Inc WMB.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste U.S. 1

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 19 à 21

dollars

Valeurs associées

AGREE RLTY REIT
79,780 USD NYSE 0,00%
AIR PROD&CHEMICA
289,250 USD NYSE 0,00%
AL INM PROP REIT
18,840 USD NYSE 0,00%
ALIGN TECHNOLOGY
169,4500 USD NASDAQ 0,00%
ATLAS LITHIUM
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ATLAS LITHIUM
7,1000 USD NASDAQ 0,00%
BIOGEN
183,2600 USD NASDAQ 0,00%
BRISTOL-MYERSSQU
59,710 USD NYSE 0,00%
BRL
9,635 USD NYSE 0,00%
CALIFORNIA RES
63,050 USD NYSE 0,00%
CF INDUSTRIES HL
122,440 USD NYSE 0,00%
CHEVRON
196,835 USD NYSE 0,00%
COMMVAULT SYSTEM
80,0400 USD NASDAQ 0,00%
CONMED CORP
37,375 USD NYSE 0,00%
CONOCOPHILLIPS
121,335 USD NYSE 0,00%
CONSTELLATION BRD-A
151,030 USD NYSE 0,00%
COTERRA ENERGY
32,380 USD NYSE 0,00%
CRESCENT ENRG RG-A
11,800 USD NYSE 0,00%
CYTOKINETICS
60,8300 USD NASDAQ 0,00%
CYTOMX THERAPEUT
6,7500 USD NASDAQ 0,00%
DEVON ENERGY
46,650 USD NYSE 0,00%
DIAMONDBACK ENG
182,3300 USD NASDAQ 0,00%
DOLLAR TREE
114,3600 USD NASDAQ 0,00%
DOVER CORP
207,410 USD NYSE 0,00%
DRAFTKINGS RG-A
24,8950 USD NASDAQ 0,00%
DRAGN ENER HLDG
2,9200 USD NASDAQ 0,00%
EASTGROUP PROP R
190,030 USD NYSE 0,00%
EDGEWISE THERAP
29,7800 USD NASDAQ 0,00%
ELI LILLY & CO
988,850 USD NYSE 0,00%
ENTERPRISE PRODUCTS
37,310 USD NYSE 0,00%
EOG RESOURCES
134,545 USD NYSE 0,00%
EPR PRO REIT BR-SBI
56,260 USD NYSE 0,00%
EQT
64,310 USD NYSE 0,00%
ESSEN PROP REIT
33,010 USD NYSE 0,00%
EXTRA SP ST REIT
139,510 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
157,220 USD NYSE 0,00%
FIVE BELOW
211,6700 USD NASDAQ 0,00%
GULFPORT ENERGY
199,870 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
ICHOR
42,5900 USD NASDAQ 0,00%
INGREDION
112,020 USD NYSE 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
243,190 USD NYSE 0,00%
KINETIK HLDGS RG-A
44,650 USD NYSE 0,00%
LIBERTY ENER RG-A
30,020 USD NYSE 0,00%
MARATHON PETRO
228,970 USD NYSE 0,00%
MARKETAXESS HOLD
180,3300 USD NASDAQ 0,00%
MATADOR RES
56,360 USD NYSE 0,00%
MOSAIC
27,680 USD NYSE 0,00%
MSCI RG-A
549,890 USD NYSE 0,00%
NATL ST REIT-SBI
40,235 USD NYSE 0,00%
NAVAN RG-A
8,8100 USD NASDAQ 0,00%
NEKTAR THERAPEUT
72,2100 USD NASDAQ 0,00%
NETSTREIT REIT
20,155 USD NYSE 0,00%
NNN REIT
45,220 USD NYSE 0,00%
O REILLY AUTO
90,4600 USD NASDAQ 0,00%
ONE GAS
87,015 USD NYSE 0,00%
OVINTIV
54,850 USD NYSE 0,00%
PAR PACIFIC HLDN
53,140 USD NYSE 0,00%
PBF ENER RG-A
43,560 USD NYSE 0,00%
PFIZER
26,620 USD NYSE 0,00%
PHILLIPS 66
173,475 USD NYSE 0,00%
PLAYSTUDIOS RG-A
0,5000 USD NASDAQ 0,00%
PROLOGIS REIT
134,060 USD NYSE 0,00%
PUBLIC STOR REIT
289,850 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
102,14 USD Ice Europ +1,11%
Pétrole WTI
95,00 USD Ice Europ +0,69%
RELAY THERAPETCS
10,1300 USD NASDAQ 0,00%
REXFORD IND REIT
34,820 USD NYSE 0,00%
RHYTHM PHARM
90,5100 USD NASDAQ 0,00%
ROBLOX RG-A
59,160 USD NYSE 0,00%
S&P GLOBAL
427,220 USD NYSE 0,00%
SCIENCE APPS INT
93,0500 USD NASDAQ 0,00%
SEMTECH
89,0000 USD NASDAQ 0,00%
SM ENERGY
26,760 USD NYSE 0,00%
STOKE THERAP
33,9600 USD NASDAQ 0,00%
STRUCTURE SP ADS
56,6500 USD NASDAQ 0,00%
T-MOBILE US
214,8200 USD NASDAQ 0,00%
TANDEM DIABETES
21,9100 USD NASDAQ 0,00%
TARGET HOSPITLTY
9,1000 USD NASDAQ 0,00%
TELOS
4,1200 USD NASDAQ 0,00%
TERRENORLTY REIT
62,990 USD NYSE 0,00%
VALERO ENERGY
232,570 USD NYSE 0,00%
VIVID SEATS RG-A
6,0000 USD NASDAQ 0,00%
W.P. CAREY REIT
71,750 USD NYSE 0,00%
WILLIAMS COMPANI
73,885 USD NYSE 0,00%
ZENAS BIOPHARMA
23,2300 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 14:19:07.

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