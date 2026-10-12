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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Biogen, Datadog, Tesla
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 11:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Biogen, Datadog et Tesla.

POINTS FORTS

* Biogen BIIB.O : JP Morgan passe de « neutre » à «

surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 à 300

dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 260 $ à 300 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 242 $ à 276 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 350 $ à 400 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 60 $ à 100 $

* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Adm ADM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

77 $ à 75 $

* Aevex Corp AVEX.N : RBC abaisse son objectif de cours de

31 $ à 26 $

* Agree Realty Corporation ADC.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 87 $ à 74 $

* AH Realty Trust, Inc AHRT.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 8 $ à 7 $

* AIG AIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 96 $ à

90 $

* Alexander'S Inc ALX.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 212 $ à 192 $

* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 21 $ à 15 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours

de 250 $ à 232 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 48 $ à 43 $

* American Electric Power Company, Inc. AEP.O : Barclays

abaisse son objectif de cours de 129 $ à 120 $

* American Express Company AXP.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 400 $ à 360 $

* American Financial Group, Inc. AFG.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 153 $ à 147 $

* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 39 $ à 37 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW

relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance la

couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec

le marché »

* American Savings Bank Na ASBH.N : KBW lance la

couverture avec un objectif de cours de 19 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »

* American Savings Bank Na ASBH.N : Piper Sandler lance sa

couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 95 $ à 105 $

* Appian Corp APPN.O : Barclays relève son objectif de

cours de 26,00 $ à 30,00 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 250 $ à 242 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens abaisse

son objectif de cours de 257 $ à 218 $

* Autonation AN.N : Stephens abaisse son objectif de

cours de 232 $ à 188 $

* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : Jefferies lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 30 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours

de 255 $ à 260 $

* Biogen BIIB.O : JP Morgan passe de « neutre » à «

surpondérer »; relève son objectif de cours de 210 $ à 300

$

* Bloom Energy Corporation BE.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 264 $ à 289 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève sa recommandation

de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW relève son objectif de

cours de 74 $ à 77 $

* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

140 $ à 139 $

* BXP, Inc. BXP.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 78 $ à 66 $

* BXP, Inc. BXP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 88 $ à 72 $

* California Resources Corporation CRC.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 78 $ à 71 $

* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies abaisse son

cours-cible de 113 $ à 96 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 119 $ à 102 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 246 $ à 227 $

* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 46 $ à 42 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 180 $ à 164 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 58 $ à 56 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 330 $ à 336 $

* Chevron Corporation CVX.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 233 $ à 253 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Morgan

Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse

son objectif de cours de 190 $ à 171 $

* Cloudflare, Inc. NET.N : Barclays relève son objectif

de cours de 355 $ à 400 $

* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève son objectif de

cours de 80 $ à 85 $

* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 43 $ à 38 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Csquare Inc CSQR.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 29 $ à 28 $

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 42 $ à 38 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Darling Ingredients Inc. DAR.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 82 $ à 83 $

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de

cours de 290,00 $ à 300,00 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 260 $ à 300 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 550 $ à 560 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Diamondrock Hospitality Co DRH.O : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 231 $ à 226 $

* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 129 $ à 121 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Barclays relève son objectif de

cours de 60,00 $ à 71,00 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 65 $ à 75 $

* Easterly Government Properties Inc DEA.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 236 $ à 219 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 268 $ à 246 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 85 $ à 77 $

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste

de valeurs favorites

* eBay EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 127 $ à 132 $

* Edison International EIX.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 48 $ à 44 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan passe de « neutre »

à « sous-pondérer »

* Equinix, Inc. EQIX.O : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 1 340 $ à 1 300 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 336 $ à 303 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 352 $ à 326 $

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 165 $ à 151 $

* Fastenal Company FAST.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 52 $ à 60 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 141 $ à 124 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 149 $ à 131 $

* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 54 $ à 49 $

* Five9, Inc. FIVN.O : Barclays relève son objectif de

cours de 34,00 $ à 40,00 $

* Ford F.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17

$ à 16 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Barclays relève son objectif de

cours de 190 $ à 210 $

* Franklin Templeton, Inc. BEN.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 125 $ à 137 $

* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120

$ à 110 $

* GM GM.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à

102 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : RBC abaisse sa recommandation de «

surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Goosehead Insurance, Inc. GSHD.O : KBW abaisse son

objectif de cours de 72 $ à 66 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 329 $ à 300 $

* Hayward Holdings, Inc. HAYW.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Jefferies abaisse

son cours-cible de 20 $ à 18 $

* Healthpeak Properties, Inc. DOC.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève son

objectif de cours de 50 $ à 51 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Seaport Research Partners

relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 33 $ à 29 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 332 $ à 336 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Barclays relève son

objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 255 $ à 235 $

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 100 $ à 83 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Barclays passe d'une

recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours

de 475 $ à 525 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 209 $ à 211 $

* Impinj Inc. PI.O : Barclays relève son objectif de

cours de 176 $ à 200 $

* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper

Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* Insulet Corporation PODD.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 275 $ à 190 $

* Intapp, Inc. INTA.O : Barclays relève son objectif de

cours de 29 $ à 38 $

* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 41 $ à 36 $

* Invitation Homes Inc. INVH.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 147 $ à 135 $

* Janus Living Inc JAN.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 36 $ à 34 $

* JLL JLL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de

437 $ à 372 $

* Kennametal Inc. KMT.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 38 $ à 35 $

* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 33 $ à 27 $

* Lear Corporation LEA.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 143 $ à 139 $

* Lineage, Inc. LINE.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 44 $ à 36 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Stephens abaisse son objectif

de cours de 461 $ à 397 $

* Ltc Properties, Inc. LTC.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Lucid Group, Inc. LCID.O : RBC abaisse son objectif de

cours de 7 $ à 4 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 35 $ à 27 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Morgan Stanley

passe de « neutre » à « surpondérer »

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 180 $ à 250 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Barclays relève

son objectif de cours de 321 $ à 488 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 413 $ à 433 $

* Marriott MAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 380 $ à 384 $

* Marsh & Mclennan Companies, Inc. MRSH.N : KBW abaisse

son objectif de cours de 202 $ à 186 $

* Mediaalpha, Inc. MAX.N : KBW abaisse son objectif de

cours de 17 $ à 14 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 177 $ à 176 $

* Merck & Co Inc MRK.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 150 $ à 145 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de

cours de 512 $ à 600 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 152 $ à 128 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper

Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 121 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Jefferies lance la couverture

du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 22 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies relève son objectif

de cours de 32 $ à 33 $

* National Health Investors, Inc. NHI.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $

* Navient Corporation NAVI.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 8,00 $ à 8,50 $

* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Netstreit Corp. NTST.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 25 $ à 21 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 19 $ à 14 $

* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 50 $ à 45 $

* NNN Reit, Inc. NNN.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 49 $ à 43 $

* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 57 $ à 59 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Onemain Holdings, Inc. OMF.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 170 $ à 140 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 140 $ à 120 $

* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : KBW abaisse son

objectif de cours de 167 $ à 161 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Morgan Stanley relève

son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Barclays relève son

objectif de cours de 210,00 $ à 250,00 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son

objectif de cours de 154,00 $ à 162,00 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Morgan Stanley relève

son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Pegasystems Inc. PEGA.O : Barclays relève son objectif

de cours de 39,00 $ à 43,00 $

* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays abaisse son objectif de

cours de 133 $ à 126 $

* PG&E Corp PCG.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 18 $ à 17 $

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 18 $ à 17 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de

cours de 216 $ à 282 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 242 $ à 276 $

* Phreesia PHR.N : Barclays relève son objectif de cours

de 10 $ à 11 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 27 $

* Pool Corporation POOL.O : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 215 $ à 175 $

* Postal Realty Trust, Inc. PSTL.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* PPL Corp PPL.N : Barclays abaisse son objectif de cours

de 41 $ à 38 $

* Procore Technologies, Inc. PCOR.N : Barclays relève son

objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 168 $ à 150 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 374 $ à 319 $

* Realty Income Corporation O.N : Jefferies abaisse son

cours cible de 71 $ à 62 $

* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 102 $ à 87 $

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Rli Corp RLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de

74 $ à 69 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Evercore ISI lance sa

couverture avec une recommandation « surperformer »

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Evercore ISI lance sa

couverture avec un objectif de cours de 130 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 14,00 $ à 12,50 $

* Root Inc ROOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de

80 $ à 75 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 25 $ à 22 $

* Scansource Inc. SCSC.O : Barclays relève son objectif

de cours de 43 $ à 51 $

* Select Water Solutions, Inc. WTTR.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Selective Insurance Group, Inc. SIGI.O : KBW abaisse

son objectif de cours de 102 $ à 90 $

* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours

de 103 $ à 90 $

* Sempra SRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 102 $ à 99 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Barclays relève son objectif

de cours de 134,00 $ à 160,00 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 278 $ à 252 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 285 $ à 254 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW

relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 79 $ à 64 $

* Slide Insurance Holdings, Inc. SLDE.O : KBW relève son

objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 89 $ à 68 $

* Stag Industrial, Inc. STAG.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 133 $ à 127 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : Needham relève son objectif de

cours de 580 $ à 620 $

* Tempus Ai, Inc. TEM.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Terex Corporation TEX.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 58 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 78 $ à 72 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 350 $ à 400 $

* The Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : KBW abaisse

sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec

le marché »

* The Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : KBW relève

son objectif de cours de 31 $ à 32,50 $

* Charles Schwab Corporation SCHW.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 144 $ à 150 $

* Hanover Insurance Group, Inc. THG.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 232 $ à 223 $

* Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 144 $ à 137 $

* The Macerich Company MAC.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 29 $ à 27 $

* The Macerich Company MAC.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 30 $ à 26 $

* The Progressive Corporation PGR.N : KBW relève son

objectif de cours de 250 $ à 252 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 135 $ à 130 $

* Travelers TRV.N : KBW abaisse son objectif de cours de

373 $ à 372 $

* Twfg, Inc. TWFG.O : KBW abaisse son objectif de cours

de 29 $ à 28 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Canaccord Genuity

relève son objectif de 120 $ à 205 $

* UDR, Inc. UDR.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 43 $ à 38 $

* UDR, Inc. UDR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 41 $ à 36 $

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève son objectif

de cours de 23 $ à 24 $

* Ventas, Inc. VTR.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 102 $ à 95 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 55 $ à 60 $

* Visteon Corporation VC.O : RBC abaisse son objectif de

cours de 129 $ à 127 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 69 $ à 63 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 44 $ à 37 $

* W. P. Carey Inc. WPC.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 73 $ à 70 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 69 $

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Watsco, Inc. WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 335 $ à 315 $

* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 275 $ à 260 $

* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève son

objectif de cours de 390 $ à 437 $

* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son

objectif de cours de 410 $ à 416 $

Véhicules électriques

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ACADIA REIT-SBI
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INSULET
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KENNAMETAL INC
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NAVIENT
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PEBBLEB REIT-SBI
19,110 USD NYSE +0,66%
PEGASYSTEMS
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PEPSICO
125,9700 USD NASDAQ -1,85%
PG&E
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PHILLIPS 66
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PHREESIA
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PK HTL&RSTS REIT
15,175 USD NYSE -0,30%
PLAINS ALL-AMERN LP
24,3400 USD NASDAQ -0,33%
POOL
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POSTAL REIT RG-A
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PPL
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PROCORE TECH
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PROGRESSIVE (OHI
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PROLOGIS REIT
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PRUDENTIAL WEALT
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PUBLIC STOR REIT
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REGENCY CENT REITRG
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REXFORD IND REIT
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RLI
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SABRA HC REIT
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SEMPRA ENERGY
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SERVICENOW
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SKYWARD SPEC
58,3200 USD NASDAQ -1,67%
SL GREEN REIT
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SLIDE
25,1400 USD NASDAQ -0,63%
SLM
22,5200 USD NASDAQ -0,66%
SMN PRP GRP REIT
199,420 USD NYSE -0,07%
SONIC AUTOMOTIVE-A
60,470 USD NYSE -1,72%
STAG INDL REIT
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SUN COMMUN REIT
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TERRENORLTY REIT
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TESLA
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TIMKEN
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VF
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 11:51:41.

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