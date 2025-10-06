 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 982,60
-1,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Ford, GM
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Ford et GM.

FAITS MARQUANTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit son objectif de cours à 735 000 dollars contre 740 000

dollars

* Ford F.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à "hold"; augmente le prix

cible de 9 $ à 12 $

* GM GM.N : Jefferies augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 23 $

* TPG Inc TPG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer; augmente le prix

cible de 65 $ à 78 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 145 à 103 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève le cours cible de 160 à 170 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 120 à 130 dollars

* Air Products APD.N : Citigroup réduit le prix cible à 308 $ contre 325 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 105 dollars

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 42 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies relève le prix cible de 71 $ à 80 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Morgan Stanley relève le PT à 475 $ contre 405 $

* Alpha Metallurgical Resources Inc AMR.N : Jefferies relève le PT à 165$ contre 150

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 13

* American Express AXP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 336 $ contre 297 $

* American Financial Group Inc AFG.N : KBW relève le cours cible de 124 à 136 dollars

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève l'objectif de cours de 23 à 26 dollars

* Annaly Capital Management Inc. NLY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 20$ contre 19

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190 à 260 dollars

* Armstrong World Industries AWI.N : BofA Global Research relève le prix cible à 220 $, contre 205 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 315 $ contre 298 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 248 $, contre 235 $ auparavant

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research initie une couverture, objectif de prix: 230

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research initie la couverture avec une note neutre

* AT&T Inc T.N : Scotiabank réduit la note de surperformance sectorielle à performance sectorielle

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 317 $ à 294 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le cours cible à 34 $, contre 32 $ auparavant

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : KBW réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 44 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 26 $, contre 46 $ auparavant

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 740 000 $ à 735 000 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW réduit le prix cible à 30 $, contre 31 $ auparavant

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 235 $ contre 255 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de acheter

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW ramène le cours cible de 42 $ à 38 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW augmente le prix cible de 87 $ à 92 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays relève le cours cible à 257 $ contre 253 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible à 184 $, contre 182 $ auparavant

* Charter Communications CHTR.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT 325

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW augmente le prix cible à 177 $ de 168 $

* Comcast Corp CMCSA.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 45 $ à 45,50 $

* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies relève le cours cible de 78 $ à 90 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Barclays relève l'objectif de cours de 71 $ à 82 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 230 $ contre 240 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein ramène le cours cible à 100 $, contre 109 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies réduit le cours cible à 51 $ contre 54 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup augmente le prix cible de 315 à 325 dollars

* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 25 $ à 27 $

* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays réduit le prix cible à 64 $ contre 65 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Bernstein commence à couvrir le titre avec une note de surperformance

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Bernstein démarre la couverture avec PT $54

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien: PT 40

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Needham initie une couverture avec PT 51

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Piper Sandler initie une couverture avec PT $50

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* First American Financial FAF.N : Barclays relève le prix cible de 70 $ à 71 $

* FMC Corp FMC.N : Citigroup réduit le prix cible à 34 $ contre 42 $

* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"; augmente le PT de 9 à 12 dollars

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50 $ contre 46 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 188 $ contre 200 $

* GM GM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW abaisse le cours cible à 102 $, contre 120 $ auparavant

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Citigroup ramène le cours cible à 21 $, contre 23 $ auparavant

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW augmente le prix cible de 190 à 198 dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève l'objectif de cours de 137 à 144 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 28 dollars contre 26 dollars

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève l'objectif de cours à 33 $ contre 30 $ auparavant

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $, contre 23 $ auparavant

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup abaisse le cours cible à 75 $, contre 82 $ auparavant

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies augmente le prix cible à 16$ de 13

* J&J JNJ.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 193 $ contre 172 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 359 $, contre 332 $ auparavant

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Kimco Realty KIM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $ auparavant

* KLA Corp KLAC.O : Jefferies relève le cours cible de 875 $ à 1100 $

* Knightscope Inc KSCP.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 26 $ à 27 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève le prix cible de 110 à 175 dollars

* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Piper Sandler initie la couverture avec PT $78

* Lemonade Inc LMND.N : KBW augmente le prix cible de 31 $ à 35 $

* M&T Bank MTB.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 225

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW réduit le prix cible de 210 $ à 209 $

* Mgic Investment MTG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 28 $ contre 27 $

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 220 $ contre 160 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le prix cible de 73 $ à 107 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : Barclays relève l'objectif de cours à 43 $ contre 42 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research augmente le prix cible de 240 à 275 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 44 $ à 47 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens augmente le prix cible de 58 $ à 60 $

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève le PT à 47$ contre 45

* Ondas Holdings Inc ONDS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat: PT 12

* Packaging Corp of America PKG.N : Citigroup augmente le prix cible à 218 $ contre 214 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW réduit le prix cible à 164 $ contre 172 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 225 $ à 192 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies augmente le prix cible de 21 $ à 34 $

* Pennantpark Floating Rate Capital PFLT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Barclays relève le PT à 136$ de 119

* Pepsico PEP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 157 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 20 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Citigroup réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Citigroup abaisse le prix cible à 120 $, contre 124 $ auparavant

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève le prix cible à 84 $ contre 68 $ auparavant

* Radian Group RDN.N : Barclays relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* Range Resources Corp RRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* Regency Centers REG.O : Barclays relève le cours cible de 79 $ à 83 $

* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le cours cible à 85 $ contre 87 $

* Rocket Companies RKT.N : Barclays relève le cours cible de 16 à 19 dollars

* RPM International Inc RPM.N : RBC réduit le cours cible de 125 $ à 121 $

* Rtx Corp RTX.N : Bernstein relève le cours cible à 181 $, contre 157 $ auparavant

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup relève le prix cible de 375 à 380 dollars

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le prix cible de 63 $ à 64 $

* SLM Corp SLM.O : Barclays réduit le prix cible de 43 $ à 35 $

* Society Pass Inc SOPA.O : Ascendiant Capital Markets relève le PT à 22 $ contre 18 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : HSBC augmente le prix cible à 105$ de 80,19

* Southern Copper Corp SCCO.N : Jefferies augmente le prix cible de 130 à 155 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays relève l'objectif de cours à 83 $ contre 80 $ auparavant

* Tanger Inc SKT.N : Barclays relève le prix cible à 35 $ contre 34 $

* TG Therapeutics TGTX.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $60

* Tko Group TKO.N : Bernstein augmente le prix cible de 190 $ à 230 $

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 271,50 $ à 278 $

* TPG Inc TPG.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré; hausse de la PT à 78$ de 65

* Travelers TRV.N : KBW réduit le prix cible de 316 $ à 304 $

* TWFG Inc TWFG.O : KBW réduit le prix cible à 31 $ contre 32 $

* Uwm Holdings Corp UWMC.N : Barclays relève le cours cible de 6 à 7 dollars

* Veeco Instruments Inc VECO.O : Barclays relève le prix cible de 21 $ à 30 $

* Veralto Corp VLTO.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 119 $, contre 120 $ auparavant

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 50 $ à 50 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 28 $ à 33 $

* W R Berkley Corp WRB.N : KBW relève le cours cible de 72 $ à 73 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80$ contre 70

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
310,640 USD NYSE +0,60%
ABERCROMBIE FT RG-A
84,460 USD NYSE -1,41%
AGILENT TECH
141,640 USD NYSE +2,13%
AIR PROD&CHEMICA
271,430 USD NYSE +0,32%
ALBEMARLE
88,190 USD NYSE +0,66%
ALCOA-WI
34,500 USD NYSE -0,98%
ALEXANDRIA REIT
83,810 USD NYSE +0,13%
ALNYLAM PHARMA
456,3500 USD NASDAQ -1,01%
ALPHA METALLURGL
169,440 USD NYSE +1,02%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
164,6700 USD NASDAQ -2,98%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
16,915 USD NYSE -0,24%
AMERICAN EXPRESS
330,200 USD NYSE -0,12%
AMERICAN FINCL G
148,675 USD NYSE +1,03%
ANNALY CAP REIT
20,750 USD NYSE +0,24%
APPLIED MATERIALS
217,5300 USD NASDAQ -2,71%
ARMSTRONG WORLD
196,840 USD NYSE +0,34%
ASSURANT
219,960 USD NYSE +0,70%
ASTERA LABS
200,7400 USD NASDAQ -4,23%
AT&T
27,060 USD NYSE +0,20%
AUTOMATIC DATA P
291,3100 USD NASDAQ +0,50%
AXALTA COAT SYST
28,240 USD NYSE +0,20%
BATH&BODY WORKS
25,885 USD NYSE +1,07%
BERKSHIRE HATH RG-A
749 901,375 USD NYSE +0,71%
BLCKST SEC LEND
26,3950 USD NYSE -0,66%
BOSTON BEER -A-
226,725 USD NYSE +1,55%
BROWN & BROWN
94,960 USD NYSE +1,64%
CAPITAL ONE FINL
214,390 USD NYSE +0,27%
CBRE GROUP RG-A
156,150 USD NYSE +0,33%
CHARTER COMM RG-A
280,0100 USD NASDAQ +3,86%
CINCINNATI FINAN
163,2900 USD NASDAQ +1,73%
COMCAST-A
30,9000 USD NASDAQ +1,64%
CYTOKINETICS
56,9700 USD NASDAQ +1,15%
DARDEN RESTAURAN
193,240 USD NYSE -0,12%
DOLLAR TREE
89,9800 USD NASDAQ -0,29%
DRAFTKINGS RG-A
35,3700 USD NASDAQ +1,38%
ECOLAB INC
276,590 USD NYSE +0,95%
EZCORP NVTG RG-A
18,1800 USD NASDAQ +0,33%
FIDELITY NAT FIN
59,970 USD NYSE +0,59%
FIDUS INVST
20,3700 USD NASDAQ -0,88%
FIGURE TECH RG-A
40,3000 USD NASDAQ -2,37%
FIREFLY
27,3700 USD NASDAQ +2,13%
FMC CORP
32,240 USD NYSE +2,54%
FORD MOTOR
12,660 USD NYSE +3,47%
FREEPORT MCMORAN
39,650 USD NYSE +2,09%
FRST AMER FINCL
64,355 USD NYSE +0,90%
GENERAC HLDGS
165,750 USD NYSE -2,51%
GENERAL MOTORS
60,130 USD NYSE +1,30%
GOOSEHEAD INS-A
72,2000 USD NASDAQ +0,12%
GRAPHIC PACKGNG
19,375 USD NYSE -0,33%
HANOVER INSURANC
183,830 USD NYSE +0,95%
HARTFORD INS GRP
133,455 USD NYSE +0,38%
HIPPO HOLDINGS
36,435 USD NYSE +1,55%
HP ENTERPRISE
24,425 USD NYSE -0,27%
INTEL
36,8300 USD NASDAQ -1,26%
INTL FLAVORS&FRA
62,165 USD NYSE +1,06%
JOHNSON&JOHNSON
188,660 USD NYSE +1,43%
JONES LANG LASAL
295,230 USD NYSE +0,64%
KIMCO RLTY REIT
21,465 USD NYSE +0,54%
KLA
1 101,5500 USD NASDAQ -3,31%
KNIGHTSCOPE RG-A
6,2200 USD NASDAQ -2,81%
LAM RESEARCH
145,8100 USD NASDAQ -0,80%
LB PHARM
15,0500 USD NASDAQ -2,65%
LEMONADE
54,510 USD NYSE +2,31%
M&T BANK
194,520 USD NYSE -0,56%
MARSH & MCLENNAN
201,150 USD NYSE +0,76%
MGIC INVESTMENT
27,515 USD NYSE -0,83%
MICRON TECHNOLOGY
187,8300 USD NASDAQ +2,22%
NEWMONT
86,855 USD NYSE +0,50%
NMI HLDGS
36,7200 USD NASDAQ -1,45%
NVIDIA
187,6200 USD NASDAQ -0,67%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,845 USD NYSE +1,41%
OLD REPUB.INTL C
43,355 USD NYSE +1,13%
ONDAS HLDGS
9,9100 USD NASDAQ +7,60%
PACKAGING CORP A
214,620 USD NYSE -0,47%
PALOMAR HLDGS
116,5700 USD NASDAQ +3,77%
PAYLOCITY HOLDIN
155,6500 USD NASDAQ +0,42%
PEABODY ENERGY
32,030 USD NYSE +9,30%
PEPSICO
141,9800 USD NASDAQ -0,23%
PLAINS ALL-AMERN LP
16,8200 USD NASDAQ -0,77%
PLAINS GP HLDG RG-A
18,0700 USD NASDAQ -0,77%
PNNYMC FINL SVC
123,140 USD NYSE -0,04%
PPG INDUSTRIES
104,430 USD NYSE -0,09%
PROTAGONIST THER
64,8300 USD NASDAQ -0,23%
RADIAN GROUP
34,860 USD NYSE -0,40%
RANGE RESOURCES
38,230 USD NYSE -0,89%
REGENCY CENT REITRG
71,6800 USD NASDAQ -0,28%
RLI
64,545 USD NYSE +1,68%
ROCKET COS RG-A
17,780 USD NYSE -3,21%
RTX
166,570 USD NYSE -0,05%
SHERWIN-WILLIAMS
346,540 USD NYSE +0,78%
SKYWARD SPEC
46,2700 USD NASDAQ +0,98%
SLM
27,5500 USD NASDAQ +1,18%
SOCIETY PASS
1,4100 USD NASDAQ +20,51%
SOUTHERN COPPER
128,270 USD NYSE +2,32%
SYNCHRONY FINANC
71,220 USD NYSE +1,35%
T-MOBILE US
230,2700 USD NASDAQ +0,06%
TANGER
34,030 USD NYSE +0,89%
TG THERAP
36,7050 USD NASDAQ +0,12%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
28,8000 USD NASDAQ +3,37%
TKO GRP RG-A
197,430 USD NYSE -0,23%
TPG RG-A
58,5100 USD NASDAQ +3,81%
TRAVELERS COS
284,570 USD NYSE +1,62%
TWFG RG-A
28,0800 USD NASDAQ +2,26%
UWM HOLDINGS RG-A
5,980 USD NYSE -1,56%
VEECO INSTRUMENT
31,6100 USD NASDAQ -4,50%
VERALTO
107,150 USD NYSE +0,63%
VERIZON COMM
43,675 USD NYSE +0,62%
VICTORIA'S SECRT
29,155 USD NYSE -0,19%
W.R.BERKLEY
76,850 USD NYSE +0,86%
WARRIOR MET COAL
64,160 USD NYSE -0,71%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 12:43:54.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secrétaire général du comité Nobel Thomas Perlmann (d) près des portraits de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi, lauréats du Nobel de médecine, à Stockholm le 6 octobre 2025 ( AFP / Jonathan Nackstrand )
    Le Nobel de médecine récompense la découverte des "gardiens du système immunitaire"
    information fournie par AFP 06.10.2025 13:22 

    Le prix Nobel de médecine 2025 a été décerné lundi à un trio américano-japonais pour leurs travaux sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire, en particulier l'identification des "gardiens du système immunitaire". La chercheuse américaine Mary E. ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Le mouvement reste haussier
    STELLANTIS (Milan) : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 13:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : Le mouvement reste haussier
    BAINS MER MONACO : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 06.10.2025 12:54 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 06.10.2025 12:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank