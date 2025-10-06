information fournie par Reuters • 06/10/2025 à 12:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Ford, GM

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Ford et GM.

FAITS MARQUANTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit son objectif de cours à 735 000 dollars contre 740 000

dollars

* Ford F.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à "hold"; augmente le prix

cible de 9 $ à 12 $

* GM GM.N : Jefferies augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 23 $

* TPG Inc TPG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer; augmente le prix

cible de 65 $ à 78 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 145 à 103 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève le cours cible de 160 à 170 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 120 à 130 dollars

* Air Products APD.N : Citigroup réduit le prix cible à 308 $ contre 325 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 105 dollars

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 42 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies relève le prix cible de 71 $ à 80 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Morgan Stanley relève le PT à 475 $ contre 405 $

* Alpha Metallurgical Resources Inc AMR.N : Jefferies relève le PT à 165$ contre 150

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 13

* American Express AXP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 336 $ contre 297 $

* American Financial Group Inc AFG.N : KBW relève le cours cible de 124 à 136 dollars

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève l'objectif de cours de 23 à 26 dollars

* Annaly Capital Management Inc. NLY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 20$ contre 19

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190 à 260 dollars

* Armstrong World Industries AWI.N : BofA Global Research relève le prix cible à 220 $, contre 205 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 315 $ contre 298 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 248 $, contre 235 $ auparavant

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research initie une couverture, objectif de prix: 230

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research initie la couverture avec une note neutre

* AT&T Inc T.N : Scotiabank réduit la note de surperformance sectorielle à performance sectorielle

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 317 $ à 294 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le cours cible à 34 $, contre 32 $ auparavant

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : KBW réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 44 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 26 $, contre 46 $ auparavant

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 740 000 $ à 735 000 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW réduit le prix cible à 30 $, contre 31 $ auparavant

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 235 $ contre 255 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de acheter

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW ramène le cours cible de 42 $ à 38 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW augmente le prix cible de 87 $ à 92 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays relève le cours cible à 257 $ contre 253 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible à 184 $, contre 182 $ auparavant

* Charter Communications CHTR.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT 325

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW augmente le prix cible à 177 $ de 168 $

* Comcast Corp CMCSA.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 45 $ à 45,50 $

* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies relève le cours cible de 78 $ à 90 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Barclays relève l'objectif de cours de 71 $ à 82 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 230 $ contre 240 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein ramène le cours cible à 100 $, contre 109 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies réduit le cours cible à 51 $ contre 54 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup augmente le prix cible de 315 à 325 dollars

* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 25 $ à 27 $

* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays réduit le prix cible à 64 $ contre 65 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Bernstein commence à couvrir le titre avec une note de surperformance

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Bernstein démarre la couverture avec PT $54

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien: PT 40

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Needham initie une couverture avec PT 51

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Piper Sandler initie une couverture avec PT $50

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* First American Financial FAF.N : Barclays relève le prix cible de 70 $ à 71 $

* FMC Corp FMC.N : Citigroup réduit le prix cible à 34 $ contre 42 $

* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"; augmente le PT de 9 à 12 dollars

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50 $ contre 46 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 188 $ contre 200 $

* GM GM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW abaisse le cours cible à 102 $, contre 120 $ auparavant

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Citigroup ramène le cours cible à 21 $, contre 23 $ auparavant

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW augmente le prix cible de 190 à 198 dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève l'objectif de cours de 137 à 144 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 28 dollars contre 26 dollars

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève l'objectif de cours à 33 $ contre 30 $ auparavant

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $, contre 23 $ auparavant

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup abaisse le cours cible à 75 $, contre 82 $ auparavant

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies augmente le prix cible à 16$ de 13

* J&J JNJ.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 193 $ contre 172 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 359 $, contre 332 $ auparavant

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Kimco Realty KIM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $ auparavant

* KLA Corp KLAC.O : Jefferies relève le cours cible de 875 $ à 1100 $

* Knightscope Inc KSCP.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 26 $ à 27 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève le prix cible de 110 à 175 dollars

* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Piper Sandler initie la couverture avec PT $78

* Lemonade Inc LMND.N : KBW augmente le prix cible de 31 $ à 35 $

* M&T Bank MTB.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 225

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW réduit le prix cible de 210 $ à 209 $

* Mgic Investment MTG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 28 $ contre 27 $

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 220 $ contre 160 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le prix cible de 73 $ à 107 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : Barclays relève l'objectif de cours à 43 $ contre 42 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research augmente le prix cible de 240 à 275 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 44 $ à 47 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens augmente le prix cible de 58 $ à 60 $

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève le PT à 47$ contre 45

* Ondas Holdings Inc ONDS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat: PT 12

* Packaging Corp of America PKG.N : Citigroup augmente le prix cible à 218 $ contre 214 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW réduit le prix cible à 164 $ contre 172 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 225 $ à 192 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies augmente le prix cible de 21 $ à 34 $

* Pennantpark Floating Rate Capital PFLT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Barclays relève le PT à 136$ de 119

* Pepsico PEP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 157 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 20 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Citigroup réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Citigroup abaisse le prix cible à 120 $, contre 124 $ auparavant

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève le prix cible à 84 $ contre 68 $ auparavant

* Radian Group RDN.N : Barclays relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* Range Resources Corp RRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* Regency Centers REG.O : Barclays relève le cours cible de 79 $ à 83 $

* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le cours cible à 85 $ contre 87 $

* Rocket Companies RKT.N : Barclays relève le cours cible de 16 à 19 dollars

* RPM International Inc RPM.N : RBC réduit le cours cible de 125 $ à 121 $

* Rtx Corp RTX.N : Bernstein relève le cours cible à 181 $, contre 157 $ auparavant

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup relève le prix cible de 375 à 380 dollars

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le prix cible de 63 $ à 64 $

* SLM Corp SLM.O : Barclays réduit le prix cible de 43 $ à 35 $

* Society Pass Inc SOPA.O : Ascendiant Capital Markets relève le PT à 22 $ contre 18 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : HSBC augmente le prix cible à 105$ de 80,19

* Southern Copper Corp SCCO.N : Jefferies augmente le prix cible de 130 à 155 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays relève l'objectif de cours à 83 $ contre 80 $ auparavant

* Tanger Inc SKT.N : Barclays relève le prix cible à 35 $ contre 34 $

* TG Therapeutics TGTX.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $60

* Tko Group TKO.N : Bernstein augmente le prix cible de 190 $ à 230 $

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 271,50 $ à 278 $

* TPG Inc TPG.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré; hausse de la PT à 78$ de 65

* Travelers TRV.N : KBW réduit le prix cible de 316 $ à 304 $

* TWFG Inc TWFG.O : KBW réduit le prix cible à 31 $ contre 32 $

* Uwm Holdings Corp UWMC.N : Barclays relève le cours cible de 6 à 7 dollars

* Veeco Instruments Inc VECO.O : Barclays relève le prix cible de 21 $ à 30 $

* Veralto Corp VLTO.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 119 $, contre 120 $ auparavant

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 50 $ à 50 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 28 $ à 33 $

* W R Berkley Corp WRB.N : KBW relève le cours cible de 72 $ à 73 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80$ contre 70