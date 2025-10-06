information fournie par Reuters • 06/10/2025 à 16:14

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Ford, GM

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Ford et GM.

FAITS MARQUANTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit son objectif de cours à 735 000 dollars contre 740 000

dollars

* Ford F.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à "hold"; augmente le prix

cible de 9 $ à 12 $

* GM GM.N : Jefferies augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 23 $

* TPG Inc TPG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer; augmente le prix

cible de 65 $ à 78 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 145 à 103 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève le cours cible de 160 à 170 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 120 à 130 dollars

* Air Products APD.N : Citigroup réduit le prix cible à 308 $ contre 325 $

* Air Products and Chemicals Inc APD.N : UBS réduit le prix cible de 354 $ à 350 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 105 dollars

* Albemarle Corp ALB.N : UBS réduit le prix cible à 85$ de 89

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève le cours cible de 35 à 42 dollars

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies relève le prix cible à 80 $ contre 71 $ auparavant

* Alliance Entertainment Holding AENT.O : Noble Capital initie une couverture avec une note de surperformance

* Alliance Entertainment Holding AENT.O : Noble Capital initie la couverture avec une PT de 11

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Morgan Stanley relève le PT de 405 $ à 475 $

* Alpha Metallurgical Resources Inc AMR.N : Jefferies relève le PT de 150 $ à 165 $

* American Axle & Manufacturing Holdings AXL.N : UBS relève le PT à 8,5$ contre 7,5

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 13

* American Express AXP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 336 $ contre 297 $

* American Financial Group Inc AFG.N : KBW relève le cours cible de 124 à 136 dollars

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève l'objectif de cours à 26 $ contre 23 $ auparavant

* Amphenol Corp APH.N : UBS relève l'objectif de cours à 145 $ contre 120

* Annaly Capital Management Inc. NLY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 19 à 20 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève le cours cible de 190 à 260 dollars

* Armstrong World Industries AWI.N : BofA Global Research relève le prix cible à 220 $, contre 205 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 315 $ contre 298 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 248 $, contre 235 $ auparavant

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research initie une couverture, objectif de prix: 230

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research initie la couverture avec une note neutre

* AT&T Inc T.N : Scotiabank réduit la note de surperformance sectorielle à performance sectorielle

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 317 $ à 294 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : UBS réduit l'objectif de cours à 181 $ contre 188 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup augmente le prix cible à 34 $ contre 32 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Baker Hughes Co BKR.O : UBS relève le prix cible de 46 à 48 dollars

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : KBW réduit le prix cible à 37 $ contre 44 $

* Ball Corp BALL.N : UBS réduit l'objectif de cours à 55$ contre 61

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 46 $ auparavant

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le cours cible à 735 000 $ contre 740 000 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Northland Capital initie une couverture avec la note market perform

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW relève la note de "market perform" à "outperform

* BNY BK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 106 à 118 dollars

* BorgWarner Inc BWA.N : UBS relève l'objectif de cours à 46$ contre 43

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 235 $ contre 255 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de acheter

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW ramène le cours cible de 42 $ à 38 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW augmente le prix cible de 87 $ à 92 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays relève le cours cible à 257 $ contre 253 $

* Cargurus Inc CARG.O : UBS relève l'objectif de cours à 40 $ contre 36 $

* Cars.Com Inc CARS.N : UBS relève le cours cible de 11 à 12 dollars

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible de 182 à 184 dollars

* Celanese Corp CE.N : UBS ramène le cours cible à 48 $, contre 49 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : UBS réduit le prix cible à 96 $ contre 101 $

* Charter Communications CHTR.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT 325

* Chemours Co CC.N : UBS augmente le prix cible de 17 $ à 21 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève le cours cible de 168 à 177 $

* Citigroup C.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 115 $ contre 107 $

* Comcast Corp CMCSA.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 45 $ à 45,50 $

* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies relève le cours cible de 78 $ à 90 $

* Corteva Inc CTVA.N : UBS réduit le cours cible à 85 $ contre 91 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS réduit le prix cible à 117 $ contre 130 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Barclays augmente le prix cible de 71 $ à 82 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 240 à 230 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein ramène le cours cible à 100 $, contre 109 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : UBS relève le cours cible de 23 à 24 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 51 $ contre 54 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : UBS réduit le cours cible à 75 $ contre 86 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup relève le cours cible de 315 à 325 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : UBS augmente le prix cible de 295 $ à 299 $

* Element Solutions Inc ESI.N : UBS relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 25 $ à 27 $

* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays réduit le prix cible à 64 $ contre 65 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Bernstein commence à couvrir le titre avec une note de surperformance

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Bernstein démarre la couverture avec PT $54

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research démarre la couverture avec une note neutre

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research commence à couvrir le marché avec une note de 41 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien: PT 40

* Figure Technology Solutions FIGR.O : KBW initie une couverture avec une note de surperformance; PT 48,5

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Needham initie une couverture avec PT 51

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Piper Sandler initie une couverture avec PT $50

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* First American Financial FAF.N : Barclays relève le prix cible de 70 $ à 71 $

* FMC Corp FMC.N : Citigroup réduit le prix cible de 42 $ à 34 $

* FMC Corp FMC.N : UBS réduit le prix cible à 36 $ contre 44 $

* Ford F.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à "hold"; augmente le prix cible de 9 $ à 12 $

* Ford Motor Co F.N : UBS relève l'objectif de cours à 12,5 $ contre 11 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50 $ contre 46 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 188 $ contre 200

* Gentex Corp GNTX.O : UBS augmente le prix cible à 29$ de 28

* GM GM.N : Jefferies relève le cours cible de 50 à 55 dollars

* Goldman Sachs GS.N : BofA Global Research relève le cours cible de 782 $ à 850 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix cible à 102 $ contre 120 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Citigroup réduit le prix cible à 21$ de 23

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : UBS réduit le prix cible à 20$ contre 24

* Gxo Logistics, Inc GXO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 60 à 58 dollars

* Halliburton Co HAL.N : UBS augmente le prix cible à 23 $ contre 21 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève le cours cible de 190 à 198 dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève l'objectif de cours à 144 $, contre 137 $ auparavant

* Heartland Express Inc. HTLD.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 11 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup augmente le prix cible à 28 $ contre 26 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève l'objectif de cours de 30 à 33 dollars

* Huntsman Corp HUN.N : UBS réduit le cours cible à 9 $ contre 10

* Ingredion Inc INGR.N : UBS réduit le cours cible à 130 $ contre 144 $

* Intel INTC.O : Jefferies augmente le prix cible à 35$ de 23

* Intel Corp INTC.O : UBS augmente le prix cible à 40$ de 35

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup abaisse le prix cible à 75 $, contre 82 $ auparavant

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : UBS réduit le prix cible de 71 $ à 66 $

* International Paper Co IP.N : Seaport Research Partners réduit le prix cible à neutre de acheter

* International Paper Co IP.N : UBS réduit le prix cible à 55$ de 60

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève le cours cible de 13 à 16 dollars

* J&J JNJ.N : Bernstein relève le cours cible de 172 à 193 dollars

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 145$ contre 155

* JLL JLL.N : Jefferies augmente le prix cible de 332 $ à 359 $

* JP Morgan JPM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 350 $ contre 340 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Kimco Realty KIM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $ auparavant

* KLA Corp KLAC.O : Jefferies relève le cours cible de 875 $ à 1100 $

* Knightscope Inc KSCP.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 26 à 27 dollars

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Morgan Stanley abaisse le PT à 67 $ contre 68 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève le prix cible de 110 à 175 dollars

* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Piper Sandler initie la couverture avec PT $78

* Lear Corp LEA.N : UBS réduit le prix cible de 109 $ à 106 $

* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève le cours cible à 35 $ contre 31 $

* M&T Bank MTB.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 225

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW réduit le prix cible de 210 $ à 209 $

* Mgic Investment MTG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 28 $ contre 27 $

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 220 $ contre 160 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Micron Technology Inc. MU.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 160 à 220 dollars

* Micron Technology Inc. MU.O : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"

* Morgan Stanley MS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 170 $ contre 154 $ auparavant

* Mosaic Co MOS.N : UBS réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 46 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 107 $ contre 73 $ auparavant

* NMI Holdings Inc NMIH.O : Barclays relève l'objectif de cours à 43 $ contre 42 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research augmente le prix cible de 240 à 275 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 44 $ à 47 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens augmente le prix cible de 58 $ à 60 $

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler augmente le PT à 47$ de 45

* Olin Corp OLN.N : UBS relève l'objectif de cours à 24 $ contre 21 $ auparavant

* Ondas Holdings Inc ONDS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat: PT 12

* Packaging Corp of America PKG.N : Citigroup augmente le prix cible de 214 à 218 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Seaport Research Partners relève le prix cible de 244 $ à 250 $

* Packaging Corp of America PKG.N : UBS augmente le prix cible à 226$ contre 220

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW réduit le prix cible à 164 $ contre 172 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : UBS relève le cours cible à 11 $ contre 10

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 192 $ contre 225 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies augmente le prix cible de 21 $ à 34 $

* Pennantpark Floating Rate Capital PFLT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Barclays relève le PT à 136$ de 119

* Pepsico PEP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 157 $

* Phinia Inc PHIN.N : UBS relève l'objectif de cours de 55 à 62 dollars

* Plains All American Pipeline PAA.O : Citigroup ramène l'objectif de cours à 17$ contre 20

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Citigroup réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Citigroup abaisse le cours cible à 120 $, contre 124 $ auparavant

* PPG Industries Inc PPG.N : UBS réduit le prix cible à 115 $ contre 125

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève le cours cible à 84 $ contre 68 $ auparavant

* Radian Group RDN.N : Barclays relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* Range Resources Corp RRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* Regency Centers REG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 83 $ contre 79 $

* Rivian Automotive Inc RIVN.O : UBS relève le cours cible de 12 à 13 dollars

* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le cours cible à 85 $ contre 87 $

* Rocket Companies RKT.N : Barclays relève le cours cible de 16 $ à 19 $

* RPM International Inc RPM.N : RBC réduit le cours cible de 125 $ à 121 $

* Rtx Corp RTX.N : Bernstein relève le cours cible à 181 $ contre 157 $

* Sealed Air Corp SEE.N : UBS relève l'objectif de cours à 42$ contre 40

* Shake Shack Inc SHAK.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 86 $ contre 148 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : BofA Global Research ramène la performance de neutre à sous-performance

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup augmente le prix cible de 375 $ à 380 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS relève l'objectif de cours à 400 $ contre 395

* Sitime Corp SITM.O : UBS relève le cours cible de 260 à 355 dollars

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le prix cible à 64 $ contre 63 $

* SLM Corp SLM.O : Barclays réduit le prix cible de 43 $ à 35 $

* Society Pass Inc SOPA.O : Ascendiant Capital Markets relève le PT à 22 $ contre 18 $

* Sonoco Products Co SON.N : UBS réduit le prix cible à 46$ de 50

* Southern Copper Corp SCCO.N : HSBC relève le cours cible à 105 $ contre 80,19 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : Jefferies relève le cours cible à 155 $ contre 130 $

* State Street Corp STT.N : BofA Global Research relève le prix cible de 109 à 113 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays relève l'objectif de cours à 83 $ contre 80 $ auparavant

* Tanger Inc SKT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $ auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : UBS relève le cours cible à 247 $, contre 215 $ auparavant

* TG Therapeutics TGTX.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 60 $

* Tko Group TKO.N : Bernstein augmente le prix cible de 190 $ à 230 $

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 271,50 $ à 278 $

* TPG Inc TPG.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré; hausse de la PT à 78$ de 65

* Travelers TRV.N : KBW réduit le prix cible de 316 $ à 304 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : UBS relève le cours cible de 3,6 à 3,9 dollars

* TWFG Inc TWFG.O : KBW réduit le cours cible à 31 $ contre 32 $

* Uwm Holdings Corp UWMC.N : Barclays relève le cours cible de 6 à 7 dollars

* Veeco Instruments Inc VECO.O : Barclays relève le prix cible de 21 $ à 30 $

* Veralto Corp VLTO.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 119 $, contre 120 $ auparavant

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 50 $ à 50 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 28 $ à 33 $

* W R Berkley Corp WRB.N : KBW relève l'objectif de cours de 72 $ à 73 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : UBS relève le cours cible de 10 à 20 dollars

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70

* Werner Enterprises WERN.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 40$ contre 45

* Xcel Brands Inc XELB.O : Noble Capital ramène l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* XPO Logistics Inc XPO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 83 $ contre 84 $