TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Beacon Financial, Comerica, Doximity

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Beacon Financial, Comerica et Doximity.

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 231 à 284 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève le prix cible à 270 $, contre 195 $ auparavant

* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 140 $, contre 215 $ auparavant

* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 37 $ à 32 $

* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le cours cible de 215 à 190 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : RBC augmente le prix cible de 27 $ à 28 $

* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 238 $ à 248 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 225 $

* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 41

* BOK Financial Corp BOKF.O : RBC augmente le prix cible de 110 $ à 124 $

* Cabaletta Bio Inc CABA.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de

14 $

* Cadence Bank CADE.N : RBC augmente le prix cible de 37 $ à 43 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 200

* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève le prix cible de 30 $ à 31 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève la note à surperformer de "market perform

* Columbia Banking System Inc COLB.O : RBC relève le cours cible de 27 à 28 dollars

* Comerica Inc CMA.N : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Comerica Inc CMA.N : KBW augmente le prix cible de 73 $ à 93 $

* Comerica Inc CMA.N : RBC relève le cours cible de 75 à 86 dollars

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen ramène le cours cible à 144 $, contre 152 $ auparavant

* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies augmente le prix cible à 125$ de 90

* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies réduit le prix cible de 370 $ à 340 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC augmente le prix cible de 140 $ à 144 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Jefferies ramène le cours cible de 15 à 13 $

* Devon Energy Corp DVN.N : RBC augmente le prix cible de 38 $ à 42 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC augmente le cours cible de 160 $ à 173 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 477 $ à 443 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies relève le cours cible de 43 $ à 47 $

* First Horizon Corp FHN.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 27 $

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC ramène le cours cible de 95 $ à 88 $

* Hecla Mining Co HL.N : CIBC relève le cours cible de 12,5 $ à 15 $

* Heidrick & Struggles International HSII.O : Barrington Research ramène le cours de l'action de

"surperformance" à "performance du marché"

* Heidrick & Struggles International HSII.O : Barrington Research augmente le prix cible de 56 $ à 59 $

* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 26 $ à 23 $

* Heritage Commerce Corp HTBK.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de

surpondération

* Heritage Commerce Corp HTBK.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un prix cible

de 11 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 180 $ à 150 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC augmente le cours cible de 350 $ à 365 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 20 $ à 35 $

* Invesco Ltd IVZ.N : RBC relève le cours cible de 22 $ à 23 $

* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible de 185 $ à 209 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève le cours cible de 57 $ à 85 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 55$ contre 60

* LENZ Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 51 $ à 67 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 33$ contre 23

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le prix cible de 840 $ à 1100 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 68 $ à 75 $

* Newmont NEM.N : CIBC relève le niveau de performance de neutre à surperformant; augmente le cours cible

de 78 $ à 112 $

* Nike Inc NKE.N : RBC réduit le cours cible de 90 $ à 85 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$ contre 30

* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies relève le cours cible à 42 $ contre 34 $

* Pepsico PEP.O : Jefferies relève le cours cible de 161 $ à 163 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève le cours cible à 162 $, contre 160 $ auparavant

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible de 133 à 137 dollars

* Pliant Therapeutics Inc PLRX.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : RBC réduit le prix cible de 78 $ à 72 $

* Republic Services Inc RSG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 260 $ à 250 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 162 $ à 170 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 225 $ à 250 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 25 $ à 28,5 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève le cours cible de 325 $ à 500 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen réduit le cours cible de 230 $ à 210 $

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 151 $ à 160 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le cours cible à 560 $, contre 585 $

auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 650 $ à 653 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC augmente le cours cible de 122 $ à 128 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève le cours cible de 181 $ à 194 $

* Valley National Bancorp VLY.O : RBC relève le cours cible de 11 $ à 13 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Scotiabank augmente le cours à surperformance du secteur de performer du

secteur

* Waste Management Inc WM.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 275 $ à 264 $

* Wesbanco Inc WSBC.O : RBC augmente le cours cible de 34 $ à 36 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 100 $

* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit le cours cible à 165 $ contre 175 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC réduit le prix cible à 111 $, contre 115 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 30