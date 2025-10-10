TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Beacon Financial, Comerica, Doximity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Beacon Financial, Comerica et Doximity.
FAITS MARQUANTS
* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies ramène l'action de "buy" à "hold
* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW passe de "market perform" à "outperform
* Comerica Inc CMA.N : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Waste Connections Inc WCN.N : Scotiabank augmente la performance du secteur de "perform" à
"surperform"
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 231 à 284 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève le prix cible à 270 $, contre 195 $ auparavant
* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 140 $, contre 215 $ auparavant
* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 37 $ à 32 $
* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le cours cible de 215 à 190 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : RBC augmente le prix cible de 27 $ à 28 $
* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 238 $ à 248 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 225 $
* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat
* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 41
* BOK Financial Corp BOKF.O : RBC augmente le prix cible de 110 $ à 124 $
* Cabaletta Bio Inc CABA.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de
14 $
* Cadence Bank CADE.N : RBC augmente le prix cible de 37 $ à 43 $
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 200
* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève le prix cible de 30 $ à 31 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève la note à surperformer de "market perform
* Columbia Banking System Inc COLB.O : RBC relève le cours cible de 27 à 28 dollars
* Comerica Inc CMA.N : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Comerica Inc CMA.N : KBW augmente le prix cible de 73 $ à 93 $
* Comerica Inc CMA.N : RBC relève le cours cible de 75 à 86 dollars
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen ramène le cours cible à 144 $, contre 152 $ auparavant
* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies augmente le prix cible à 125$ de 90
* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies réduit le prix cible de 370 $ à 340 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC augmente le prix cible de 140 $ à 144 $
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Jefferies ramène le cours cible de 15 à 13 $
* Devon Energy Corp DVN.N : RBC augmente le prix cible de 38 $ à 42 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC augmente le cours cible de 160 $ à 173 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 477 $ à 443 $
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies relève le cours cible de 43 $ à 47 $
* First Horizon Corp FHN.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 27 $
* Globus Medical Inc GMED.N : RBC ramène le cours cible de 95 $ à 88 $
* Hecla Mining Co HL.N : CIBC relève le cours cible de 12,5 $ à 15 $
* Heidrick & Struggles International HSII.O : Barrington Research ramène le cours de l'action de
"surperformance" à "performance du marché"
* Heidrick & Struggles International HSII.O : Barrington Research augmente le prix cible de 56 $ à 59 $
* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 26 $ à 23 $
* Heritage Commerce Corp HTBK.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de
surpondération
* Heritage Commerce Corp HTBK.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un prix cible
de 11 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 180 $ à 150 $
* Insulet Corp PODD.O : RBC augmente le cours cible de 350 $ à 365 $
* Intel INTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 20 $ à 35 $
* Invesco Ltd IVZ.N : RBC relève le cours cible de 22 $ à 23 $
* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible de 185 $ à 209 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève le cours cible de 57 $ à 85 $
* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 55$ contre 60
* LENZ Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 51 $ à 67 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 33$ contre 23
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 65 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le prix cible de 840 $ à 1100 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 68 $ à 75 $
* Newmont NEM.N : CIBC relève le niveau de performance de neutre à surperformant; augmente le cours cible
de 78 $ à 112 $
* Nike Inc NKE.N : RBC réduit le cours cible de 90 $ à 85 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 35 $ à 32 $
* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW augmente le prix cible de 20 $ à 22 $
* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$ contre 30
* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies relève le cours cible à 42 $ contre 34 $
* Pepsico PEP.O : Jefferies relève le cours cible de 161 $ à 163 $
* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève le cours cible à 162 $, contre 160 $ auparavant
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible de 133 à 137 dollars
* Pliant Therapeutics Inc PLRX.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : RBC réduit le prix cible de 78 $ à 72 $
* Republic Services Inc RSG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 260 $ à 250 $
* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 162 $ à 170 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 225 $ à 250 $
* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 25 $ à 28,5 $
* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève le cours cible de 325 $ à 500 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen réduit le cours cible de 230 $ à 210 $
* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 151 $ à 160 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le cours cible à 560 $, contre 585 $
auparavant
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 650 $ à 653 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC augmente le cours cible de 122 $ à 128 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève le cours cible de 181 $ à 194 $
* Valley National Bancorp VLY.O : RBC relève le cours cible de 11 $ à 13 $
* Waste Connections Inc WCN.N : Scotiabank augmente le cours à surperformance du secteur de performer du
secteur
* Waste Management Inc WM.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 275 $ à 264 $
* Wesbanco Inc WSBC.O : RBC augmente le cours cible de 34 $ à 36 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 100 $
* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit le cours cible à 165 $ contre 175 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC réduit le prix cible à 111 $, contre 115 $ auparavant
* Zymeworks Inc ZYME.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 30
