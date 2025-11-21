TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bath & Body Works, Elastique, Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Bath & Body Works, Elastic et Walmart.
FAITS MARQUANTS
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit son objectif de cours
à 18$ contre 28$
* Elastic NV ESTC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 107
dollars, contre 125 dollars auparavant
* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu
d'acheter
* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 370 $ à 380 $
* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours à
130$ contre 118
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 18 dollars,
contre 28 dollars auparavant
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15$ de 26
* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible à 157 $, contre 118 $
auparavant
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le cours cible de 233 à 234
dollars
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de
surpondération
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif
de prix de 27
* Elastic NV ESTC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 107 $ contre 125
* Elastic NV ESTC.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 80 $ contre 100 $
* Elastic NV ESTC.N : Jefferies réduit le prix cible à 105$ de 125
* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 113 $, contre 120 $
auparavant
* Elastic NV ESTC.N : RBC réduit le prix cible à 115 $ contre 125
* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 85 $ contre 100 $
* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners ramène le cours de l'action de
"surperformance" à "performance du marché"
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 100 $ à
105 $
* Fractyl Health Inc GUTS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 8 $
* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : KBW réduit le prix cible de 15 $ à 15,5 $
* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 27 $ de 30 $
* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 370 $ à 380 $
* Insulet Corp PODD.O : RBC augmente le prix cible de 370 $ à 380 $
* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 390 $ à 412 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; PT
$103
* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 275 $ à 250 $
* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies initie la couverture avec une note
d'achat
* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies initie une couverture avec un prix
cible de 32
* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève le cours cible de 112 à 117 dollars
* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 164 à 183 $
* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 174 $ à 192 $
* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 335 $ à 305 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le cours cible de 215 à 224 dollars
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James ramène le cours cible à 320 $ contre 340
$
* Walmart WMT.N : BTIG augmente le prix cible à 125 $ contre 120 $
* Walmart WMT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 117 à 130 dollars
* Walmart WMT.N : Jefferies relève le prix cible de 120 à 125 dollars
* Walmart WMT.N : JP Morgan relève le cours cible à 129 dollars, contre 128 dollars
auparavant
* Walmart WMT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 123 dollars contre 111
dollars
* Walmart WMT.N : TD Cowen relève le prix cible à 125 $, contre 120 $ auparavant
* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 130 $ contre
118 $
* Walmart Inc WMT.N : HSBC relève l'objectif de cours de 121 à 122 dollars
* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 38 $ contre
36 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC réduit le prix cible à 206 $ contre 213 $
* Zoetis Inc ZTS.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération
sectorielle
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer