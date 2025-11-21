information fournie par Reuters • 21/11/2025 à 08:07

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bath & Body Works, Elastique, Walmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Bath & Body Works, Elastic et Walmart.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 18 dollars,

contre 28 dollars auparavant

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15$ de 26

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible à 157 $, contre 118 $

auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le cours cible de 233 à 234

dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de

surpondération

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif

de prix de 27

* Elastic NV ESTC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 107 $ contre 125

* Elastic NV ESTC.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 80 $ contre 100 $

* Elastic NV ESTC.N : Jefferies réduit le prix cible à 105$ de 125

* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 113 $, contre 120 $

auparavant

* Elastic NV ESTC.N : RBC réduit le prix cible à 115 $ contre 125

* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 85 $ contre 100 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners ramène le cours de l'action de

"surperformance" à "performance du marché"

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 100 $ à

105 $

* Fractyl Health Inc GUTS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 8 $

* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : KBW réduit le prix cible de 15 $ à 15,5 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 27 $ de 30 $

* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 370 $ à 380 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC augmente le prix cible de 370 $ à 380 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 390 $ à 412 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; PT

$103

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 275 $ à 250 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies initie la couverture avec une note

d'achat

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies initie une couverture avec un prix

cible de 32

* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève le cours cible de 112 à 117 dollars

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 164 à 183 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 174 $ à 192 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 335 $ à 305 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le cours cible de 215 à 224 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James ramène le cours cible à 320 $ contre 340

$

* Walmart WMT.N : BTIG augmente le prix cible à 125 $ contre 120 $

* Walmart WMT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 117 à 130 dollars

* Walmart WMT.N : Jefferies relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Walmart WMT.N : JP Morgan relève le cours cible à 129 dollars, contre 128 dollars

auparavant

* Walmart WMT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 123 dollars contre 111

dollars

* Walmart WMT.N : TD Cowen relève le prix cible à 125 $, contre 120 $ auparavant

* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 130 $ contre

118 $

* Walmart Inc WMT.N : HSBC relève l'objectif de cours de 121 à 122 dollars

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 38 $ contre

36 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC réduit le prix cible à 206 $ contre 213 $

* Zoetis Inc ZTS.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération

sectorielle