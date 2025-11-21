 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bath & Body Works, Elastique, Walmart
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 08:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Bath & Body Works, Elastic et Walmart.

FAITS MARQUANTS

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit son objectif de cours

à 18$ contre 28$

* Elastic NV ESTC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 107

dollars, contre 125 dollars auparavant

* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu

d'acheter

* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 370 $ à 380 $

* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours à

130$ contre 118

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 18 dollars,

contre 28 dollars auparavant

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15$ de 26

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible à 157 $, contre 118 $

auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le cours cible de 233 à 234

dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de

surpondération

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif

de prix de 27

* Elastic NV ESTC.N : Barclays réduit son objectif de cours à 107 $ contre 125

* Elastic NV ESTC.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 80 $ contre 100 $

* Elastic NV ESTC.N : Jefferies réduit le prix cible à 105$ de 125

* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 113 $, contre 120 $

auparavant

* Elastic NV ESTC.N : RBC réduit le prix cible à 115 $ contre 125

* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 85 $ contre 100 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners ramène le cours de l'action de

"surperformance" à "performance du marché"

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 100 $ à

105 $

* Fractyl Health Inc GUTS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 6 $ à 8 $

* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : KBW réduit le prix cible de 15 $ à 15,5 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 27 $ de 30 $

* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 370 $ à 380 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC augmente le prix cible de 370 $ à 380 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 390 $ à 412 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; PT

$103

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 275 $ à 250 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies initie la couverture avec une note

d'achat

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Jefferies initie une couverture avec un prix

cible de 32

* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève le cours cible de 112 à 117 dollars

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 164 à 183 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 174 $ à 192 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 335 $ à 305 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le cours cible de 215 à 224 dollars

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James ramène le cours cible à 320 $ contre 340

$

* Walmart WMT.N : BTIG augmente le prix cible à 125 $ contre 120 $

* Walmart WMT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 117 à 130 dollars

* Walmart WMT.N : Jefferies relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Walmart WMT.N : JP Morgan relève le cours cible à 129 dollars, contre 128 dollars

auparavant

* Walmart WMT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 123 dollars contre 111

dollars

* Walmart WMT.N : TD Cowen relève le prix cible à 125 $, contre 120 $ auparavant

* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 130 $ contre

118 $

* Walmart Inc WMT.N : HSBC relève l'objectif de cours de 121 à 122 dollars

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 38 $ contre

36 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC réduit le prix cible à 206 $ contre 213 $

* Zoetis Inc ZTS.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération

sectorielle

Valeurs associées

BATH&BODY WORKS
15,845 USD NYSE -24,64%
BIOGEN
168,1800 USD NASDAQ +0,15%
DICK'S SPORT GOO
202,520 USD NYSE -2,22%
ELANC ANIML HLTH
21,225 USD NYSE -1,05%
ELASTIC
81,970 USD NYSE -7,12%
EXACT SCIENCES
100,6700 USD NASDAQ +16,81%
FRACTYL HEALTH
1,2900 USD NASDAQ -3,01%
GOLUB CAP BDC
13,5300 USD NASDAQ +0,07%
HORMEL FOODS
22,325 USD NYSE +0,63%
INSULET
312,8900 USD NASDAQ -9,66%
INTERPARFUMS
81,0100 USD NASDAQ +0,92%
LOWE'S COM
228,400 USD NYSE 0,00%
MAPLIGHT THERAPE
13,2900 USD NASDAQ -8,97%
PPG INDUSTRIES
95,205 USD NYSE +0,93%
ROSS STORES
160,5000 USD NASDAQ +0,03%
SALESFORCE
225,310 USD NYSE -1,11%
TARGA RESOURCES
170,170 USD NYSE 0,00%
VEEVA SYSTEMS RG-A
270,730 USD NYSE -0,87%
WALMART
107,160 USD NYSE +6,54%
WARNER MUSIC RG-A
29,6900 USD NASDAQ -2,66%
WILLIAMS-SONOMA
172,500 USD NYSE -1,23%
ZOETIS RG-A
115,860 USD NYSE -1,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/11/2025 à 08:07:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

