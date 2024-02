TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ball, Couchbase, Holley

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Ball, Couchbase et Holley. FAITS MARQUANTS * Ball Corp BALL.N : RBC relève la note de l'action de "sector perform" à "outperform" * Couchbase Inc BASE.O : Barclays ramène l'action de la surpondération à l'égalité de la pondération * Holley Inc HLLY.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre * Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève l'objectif de cours de 300 à 325 dollars * Workday Inc WDAY.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 310 à 350 dollars Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. * Adc Therapeutics SA ADCT.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 3 à 9 $ * Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : Barclays relève le prix cible de 4,5 $ à 5 $ * Appfolio Inc APPF.O : BTIG relève le cours cible de 215 à 235 dollars * Aramark ARMK.N : Citigroup relève le cours cible à 36 $ contre 34 $ * Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Citigroup initie avec une note d'achat; PT 30 $ * Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 35 * Autodesk Inc ADSK.O : Baird augmente le prix cible de 266 $ à 285 $ * Ball Corp BALL.N : Mizuho augmente le prix cible de 62 $ à 63 $ * Ball Corp BALL.N : RBC augmente le prix cible de 61 $ à 74 $ * Ball Corp BALL.N : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform" à "sector perform" * Barnes Group Inc B.N : Oppenheimer relève le cours cible de 36 $ à 43 $ * Best buy Co Inc BBY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 60 à 67 dollars * BorgWarner Inc BWA.N : Nomura réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 36 $ auparavant * Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 57 $ * Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Guggenheim initie une couverture avec une note d'achat * Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Guggenheim initie une couverture avec PT $15 * Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT $18 * Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Leerink Partners initie avec une note de surperformance * Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Leerink Partners initie avec PT $15 * Brunswick Corp BC.N : Citigroup relève le prix cible de 96 $ à 104 $ * CF Industries Holdings Inc CF.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 90 $ * Couchbase Inc BASE.O : Barclays réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de pondération * Couchbase Inc BASE.O : Barclays augmente le prix cible de 26 à 29 dollars * Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 32 $ auparavant * Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 140 $ contre 125 $ auparavant * Disney DIS.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 120 $ contre 115 $ auparavant * Doordash Inc DASH.O : Citigroup relève le cours cible de 125 à 141 dollars * Doordash Inc DASH.O : Susquehanna augmente le prix cible à 135 $ contre 110 $ * Douglas Emmett Inc DEI.N : Wedbush réduit le prix cible à 14 $ contre 15 $ * Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup augmente le prix cible de 43 $ à 53 $ * Draftkings Inc DKNG.O : Guggenheim relève le prix cible de 45 $ à 53 $ * Draftkings Inc DKNG.O : Needham relève l'objectif de cours à 54 $ contre 50 $ auparavant * Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $ * Edison International EIX.N : Guggenheim réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 84 $ * Elevation Oncology Inc ELEV.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 1,5 $ à 6 $ * Entegris Inc ENTG.O : Mizuho réduit le prix cible à neutre à partir d'achat * EQT Corp EQT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 49 $ à 45 $ * FreeportMcmoran Inc FCX.N : Bernstein réduit le prix cible de 48,5 $ à 46 $ * Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : KBW réduit le prix cible à 5$ de 5,75 * Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Wedbush réduit le cours à neutre de surperformer * Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Wedbush réduit le prix cible à 15$ de 19 * Holley Inc HLLY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 6,5 $ à 5 $ * Holley Inc HLLY.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré * Howmet Aerospace Inc HWM.N : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 70 $ * Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Wedbush passe de surperformer à neutre * Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Wedbush réduit le prix cible de 11 $ à 7,50 $ * Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT 51 $ * Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup relève le prix cible de 86 $ à 105 $ * Intuit Inc INTU.O : Barclays relève le prix cible à 735 $ contre 660 $ * Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 281 dollars * Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : RBC relève le cours cible de 410 à 555 dollars * Kosmos Energy Ltd KOS.N : Jefferies réduit le prix cible de 8,5 $ à 7,7 $ * Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : Benchmark augmente le PT à 25 $ de 20 * LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen relève le prix cible à 266 $, contre 232 $ auparavant * Lyft Inc LYFT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $ auparavant * Marinemax Inc HZO.N : Citigroup relève le cours cible à 33 $, contre 29 $ auparavant * Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars * Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan initie avec un objectif de cours de 20,5 * Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan initie avec une note neutre * MVB Financial Corp MVBF.O : JP Morgan relève le prix cible de 28 $ à 30 $ * Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 35 $ à 19 $ * Opendoor Technologies Inc OPEN.O : KBW réduit le prix cible à 3$ de 3,50 * PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg relève le cours cible de 153 à 155 dollars * Primerica Inc PRI.N : Jefferies augmente le prix cible à 217 $ de 204 $ * Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible de 175 $ à 185 $ * Ralph Lauren Corp RL.N : Redburn Atlantic relève le cours cible à 205 $ * Rxsight Inc RXST.O : BTIG augmente le prix cible de 43 $ à 61 $ * Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève le cours cible de 300 $ à 325 $ * Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX.N : KBW relève le cours cible de 23,50 $ à 23 $ * Skillsoft Corp SKIL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 25$ contre 30 * Sonoco Products Co SON.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 66 $ contre 67 $ * Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève le cours cible de 26 à 32 dollars * Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève l'objectif de cours de sous-performance à performance de marché * SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : D.A. Davidson relève le PT à 78$ de 76 * SSR Mining Inc SSRM.O : RBC réduit le prix cible de 6 $ à 3 $ * SSR Mining Inc SSRM.O : RBC fait passer le titre de " performer " à " sous-performer " de " performer " à " performer " * Summit Materials Inc SUM.N : Citigroup augmente le cours cible de 43 $ à 46 $ * Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Guggenheim relève l'objectif de cours de 130 à 155 dollars * Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 21 $ à 27 $ * Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup augmente le prix cible à 110$ de 90 * Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 11 * US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler relève le cours cible de 45 à 59 dollars * US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer * Workday Inc WDAY.O : Barclays relève l'objectif de cours à 326 $ contre 309 $ auparavant * Workday Inc WDAY.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 310 à 350 dollars * Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 50 $ auparavant * Yeti Holdings Inc YETI.N : Citigroup réduit le prix cible à 49$ de 50 * Y-Mabs Therapeutics Inc YMAB.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 21 $ contre 11 $ auparavant * Zillow Group Inc Z.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $ Changement de secteur: STRATÉGIE ACTIONS US: UBS GLOBAL RESEARCH RAMÈNE LE SECTEUR DE LA SANTÉ DE SURPONDÉRÉ À NEUTRE STRATÉGIE ACTIONS US: UBS GLOBAL RESEARCH RELÈVE LE SECTEUR FINANCIER DE NEUTRE À SURPONDÉRÉ