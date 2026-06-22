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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Baldwin Insurance Group, Diamondback Energy, Visteon
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Baldwin Insurance Group, Diamondback Energy et Visteon.

POINTS FORTS

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 à 108 dollars

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à

« acheter »

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays passe de « sous-pondérer » à « pondération neutre »

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 108 $

* Agomab Therapeutics NV AGMB.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Agomab Therapeutics NV AGMB.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 dollars

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Altimmune Inc ALT.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours de 10 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Amrize Ltd AMRZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 520 $ à 715 $

* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 63 $ à 70,5 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 100 $

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 37 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 173 $ à 167 $

* Conexeu Sciences Inc. CNXU.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Conexeu Sciences Inc. CNXU.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Corning GLW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 149 $ à 205 $

* Darling Ingredients DAR.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Darling Ingredients DAR.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Texas Capital Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Dauch Corp DCH.N : Barclays reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 8 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Argus Research relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 78 $ à 93 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 225 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 229 $ à 219 $

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 51 $

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Faeth Therapeutics, Inc. FTH.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* FMC Corp FMC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 63 $ à 73 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 500 $ à 431 $

* Incyte INCY.O : BMO relève sa recommandation de « sous-performance » à « en ligne avec le marché »

* Incyte INCY.O : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 94 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 128 $ à 135 $

* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 210 $ à 305 $

* Kroger Co. KR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 68 $ à 61 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 365 $ à 450 $

* Legence Corp. LGN.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Liquidia Corp LQDA.O : BTIG relève son objectif de cours de 59 $ à 109 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève son objectif de cours de 510 $ à 1 300 $

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève son objectif de cours de 500 $ à 1 550 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 80 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Plexus Corp PLXS.O : Stifel relève son objectif de cours de 280 $ à 330 $

* Progyny Inc PGNY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 60 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 360 $ à 361 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 157 $ à 153 $

* Spacex SPCX.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 90 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 242 $ à 233 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Texas Pacific Land (Dover) TPL.N : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 450 $ à 440 $

* Trex Company Inc TREX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 230 $ à 197 $

* Vicor Corp VICR.O : Needham relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 13:48:18.

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