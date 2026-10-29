TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Baker Hughes, Brinker International, GE Vernova

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Baker Hughes, Brinker International et GE Vernova.
POINTS FORTS
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $
* Baker Hughes Company BKR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 150,00 $ à 1 035,00 $
* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 132 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* AEP AEP.O : BTIG relève son objectif de cours de 147 $ à 153 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 209 $ à 199 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $
* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »
* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Alkami Technology, Inc. ALKT.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »
* Alphabet GOOGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 430,00 $ à 380,00 $
* Alphabet Inc. GOOG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 430 $ à 390 $
* Alphabet Inc. GOOG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $
* Alphabet Inc. GOOG.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 440 $ à 355 $
* Alphabet Inc. GOOG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Alphabet Inc. GOOG.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 450 $ à 375 $
* Alphabet Inc. GOOG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 485 $ à 460 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 480 $ à 425 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 300 dollars
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 395 $ à 325 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 25 dollars, le ramenant à 345 dollars
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400,00 $ à 375,00 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 400 $ à 345 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 425 $ à 400 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 410 $ à 380 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 460 $ à 400 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 420 $ à 410 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 445 $ à 387 $
* American Electric Power Company, Inc. AEP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 148 $ à 149 $
* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 115 $
* Amphenol Corp APH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 107,50 $ à 112 $
* Amphenol Corp APH.N : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 111 $
* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* Anthropic Pbc ANT.O : Seaport Research Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Ares Capital Corp ARCC.O : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Arhaus, Inc. ARHS.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Aurora Innovation, Inc. AUR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : BMO relève son objectif de cours de 305 $ à 312 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 287 $ à 295 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel relève son objectif de cours de 285 $ à 305 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 265 $ à 287 $
* Avantor AVTR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 13 $ à 17 $
* Avantor, Inc. AVTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $
* Avantor, Inc. AVTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Avantor, Inc. AVTR.N : RBC relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $
* Avantor, Inc. AVTR.N : Stifel relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $
* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 52,00 $ à 56,00 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 53 $ à 60 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 316 $ à 284 $
* Baker Hughes Company BKR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 73 $ à 70 $
* Baker Hughes Company BKR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $
* Baker Hughes Company BKR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $
* Banc of California, Inc. BANC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Belite Bio, Inc. BLTE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 234 $ à 221 $
* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $
* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 33 $ à 24 $
* Biogen BIIB.O : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Biogen BIIB.O : Baird relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $
* Biogen BIIB.O : BMO relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $
* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 248 $ à 272 $
* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 248 $ à 272 $
* Biogen BIIB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 215 $ à 255 $
* Biogen BIIB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Biogen BIIB.O : Needham relève son objectif de cours de 256 $ à 290 $
* Biogen BIIB.O : RBC relève son objectif de cours de 256 $ à 272 $
* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Biogen BIIB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $
* Biogen BIIB.O : Wedbush relève son objectif de cours de 212 $ à 225 $
* Biogen Inc. BIIB.O : UBS relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $
* Blackbaud, Inc. BLKB.O : Baird relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $
* Blackbaud, Inc. BLKB.O : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Boeing BA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 278 $ à 223 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 226 $ à 187 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 232 $ à 194 $
* Boston Scientific BSX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 60 $ à 48 $
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 44 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »
* Boston Scientific Corporation BSX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 46 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Needham abaisse son objectif de cours de 57 $ à 48 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 67 $ à 57 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Brinker International Inc EAT.N : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $
* Brinker International Inc EAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $
* Brinker International Inc EAT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 275 $ à 285 $
* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Brinker International, Inc. EAT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 78 $ à 81 $
* Bxp, Inc. BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 185 $ à 183 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 180 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 198 $ à 174 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 170 $ à 163 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 209 $ à 198 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 152 $ à 145 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : UBS abaisse son objectif de cours de 230 $ à 204 $
* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Carvana CVNA.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 87 $ à 82 $
* Carvana CVNA.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Carvana CVNA.N : Needham abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Carvana Co CVNA.N : UBS relève son objectif de cours de 83 $ à 84 $
* Castle Biosciences, Inc. CSTL.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif
de cours: 60 dollars
* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 69 $
* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
* Centerpoint Energy CNP.N : HSBC relève son objectif de cours de 44 $ à 45,5 $
* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Central Pacific Financial Corp CPF.N : KBW relève son objectif de cours de 42,00 $ à 43,00 $
* Century Communities Inc CCS.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 64,00 $ à 52,00 $
* Chemed Corporation CHE.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 590 $ à 625 $
* Chemed Corporation CHE.N : UBS relève son objectif de cours de 650 $ à 675 $
* Chevron Corporation CVX.N : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 50 $ à 43 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO relève son objectif de cours de 364 $ à 370 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 382,00 $ à 388,00 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 390 $ à 395 $
* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 361 $ à 362 $
* Clearpoint Neuro Inc CLPT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $
* Cloudflare NET.N : Bernstein relève son objectif de cours de 181 $ à 245 $
* Cohu, Inc. COHU.O : B. Riley relève son objectif de cours de 69,00 $ à 75,00 $
* Cohu, Inc. COHU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 74 $ à 90 $
* Cohu, Inc. COHU.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Conmed Corp CNMD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Conmed Corporation CNMD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $
* Conocophillips COP.N : William Blair lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. CRBP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 33 $ à 24 $
* Corvus Pharmaceuticals, Inc. CRVS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $
* Crane Company CR.N : BMO relève son objectif de cours de 253 $ à 260 $
* Crane Company CR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 245 $ à 255 $
* Entreprises de grues CR.N : Stifel relève son objectif de cours de 242 $ à 247 $
* Dana Inc DAN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32 $
* Dana Inc DAN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Diebold Nixdorf Inc DBD.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Dorman Products, Inc. DORM.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
* eBay EBAY.O : Bernstein relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* eBay EBAY.O : BMO relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* eBay EBAY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 125 $
* eBay EBAY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* eBay EBAY.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 103 $ à 110 $
* eBay EBAY.O : Needham relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $
* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 140 $
* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 140 $
* eBay EBAY.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 132 $ à 137 $
* eBay EBAY.O : Stonex relève son objectif de cours de 136 $ à 140 $
* eBay EBAY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 133 $
* eBay EBAY.O : Wedbush relève son objectif de cours de 137 $ à 153 $
* eBay Inc EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 132,00 $ à 140,00 $
* eBay Inc. EBAY.O : UBS relève son objectif de cours de 131 $ à 137 $
* eBay Inc. EBAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 91 $ à 106 $
* eBay Inc. EBAY.O : Wells Fargo passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »
* Ecolab Inc. ECL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 295 $ à 315 $
* Encompass Health EHC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 153,00 $ à 157,00 $
* Encompass Health Corporation EHC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 30 $
* EPR Properties EPR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 70,5 $ à 67,5 $
* EQT Corporation EQT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 68 $ à 71 $
* EQT Corporation EQT.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $, le ramenant à 77 $
* EQT Corporation EQT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 260 $ à 1 320 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 330 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 350 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 166 $ à 1 210 $
* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève son objectif de cours de 128,00 $ à 135,00 $
* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 326 $ à 320 $
* Etsy ETSY.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : B. Riley relève son objectif de cours de 82 $ à 87 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : B. Riley relève son objectif de cours de 82,00 $ à 87,00 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 102 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 92 $ à 105 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 92 $ à 101 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Needham relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 92 $ à 100 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 106 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : UBS relève son objectif de cours de 86 $ à 100 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Wedbush relève son objectif de cours de 88 $ à 99 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 59 $ à 80 $
* Evercore Inc. EVR.N : KBW relève son objectif de cours de 330,00 $ à 345,00 $
* Evercore Inc. EVR.N : UBS relève son objectif de cours de 318 $ à 340 $
* Everforth, Inc. EFOR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $
* Everforth, Inc. EFOR.N : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
* Everforth, Inc. EFOR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 38 $
* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $
* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $
* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : Stifel relève son objectif de cours de 46 $ à 48 $
* Exlservice Holdings, Inc. EXLS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $
* Expand Energy Corporation EXE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 127 $ à 139 $
* Expand Energy Corporation EXE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 124 $ à 121 $
* Expand Energy Corporation EXE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 120 $ à 117 $
* Extra Space Storage Inc. EXR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $
* Exxon Mobil XOM.N : William Blair lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Farmers National Banc Corp FMNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* FedEx FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 399 $ à 400 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:
23 dollars
* Figs, Inc. FIGS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $
* First Financial Bancorp. FFBC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 38,00 $
* Flex Ltd FLEX.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $
* Ford F.N : RBC abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $
* Formfactor Inc FORM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Fortinet FTNT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Bernstein abaisse son cours cible de 145 $ à 136 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 185 $ à 145 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »
* Fortinet, Inc. FTNT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 220 $ à 140 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 203 $ à 186 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 185 $ à 140 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 190 $ à 145 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 160 $ à 118 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 175 $ à 140 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 205 $ à 165 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 195 $ à 175 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 163 $ à 140 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 175 $ à 140 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 225 $ à 190 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140 $
* Fortive Corporation FTV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 59 $
* Fortive Corporation FTV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 51 $ à 55 $
* Fortive Corporation FTV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $
* Fortive Corporation FTV.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 68 $
* Gbank Financial Holdings Inc GBFH.O : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 35 $ à 25 $
* Gbank Financial Holdings Inc GBFH.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 35 $ à 20 $
* GE Healthcare GEHC.O : BMO relève son objectif de cours de 71 $ à 75 $
* GE Healthcare GEHC.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $
* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $
* GE Healthcare GEHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $
* GE Healthcare GEHC.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : BMO abaisse son objectif de cours de 1 250 $ à 1 200 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 125 $ à 1 000 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 185 $ à 1 100 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : JP Morgan abaisse son cours cible de 1 150,00 $ à 1 035,00 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : RBC relève son objectif de cours de 1 225 $ à 1 230 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 1 270 $ à 1 250 $
* GE Vernova Inc. GEV.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 235 $ à 1 125 $
* Gen Digital Inc. GEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 29 $
* Gen Digital Inc. GEN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 32,00 $ à 34,00 $
* Gen Digital Inc. GEN.O : RBC relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $
* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Needham relève son objectif de cours de 283 $ à 288 $
* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Stifel relève son objectif de cours de 290 $ à 325 $
* Glaukos Corp. GKOS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 178 $ à 226 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 205 $ à 234 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 195 $ à 248 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 225 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : Needham relève son objectif de cours de 201 $ à 251 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 195 $ à 240 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : Stifel relève son objectif de cours de 190 $ à 225 $
* Glaukos Corporation GKOS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 215 $ à 255 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 260 $ à 255 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 425,00 $ à 375,00 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 271 $ à 259 $
* Hanmi Financial Corp HAFC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $
* Happen, Inc. HAPN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 51 $ à 49 $
* Hexcel Corporation HXL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 82 $
* HF Sinclair Corporation DINO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 114 $ à 111 $
* HF Sinclair Corporation DINO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 378 $ à 409 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »; relève son objectif de cours
de 329 $ à 421 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 $ à 210 $
* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : BMO relève son objectif de cours de 150 $ à 162 $
* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 147 $ à 153 $
* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : KBW relève son objectif de cours de 150,00 $ à 155,00 $
* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $
* Idex Corporation IEX.N : Argus Research relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $
* Idex Corporation IEX.N : BMO relève son objectif de cours de 251 $ à 256 $
* Idex Corporation IEX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 240 $ à 245 $
* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 275 $ à 280 $
* Idex Corporation IEX.N : Stifel relève son objectif de cours de 267 $ à 273 $
* Idex Corporation IEX.N : Stifel relève son objectif de cours de 267 $ à 273 $
* Immix Biopharma, Inc. IMMX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $
* Immuneering Corporation IMRX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Impinj, Inc. PI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $
* Impinj, Inc. PI.O : Needham relève son objectif de cours de 168 $ à 195 $
* Impinj, Inc. PI.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 175 $ à 225 $
* Impinj, Inc. PI.O : UBS relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $
* Independent Bank Corp IBCP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $
* Insmed Incorporated INSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 195 $ à 154 $
* International Paper Co IP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 51 $
* International Paper Co IPC.L : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 4 600 pence à 3 800 pence
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 288 $ à 307 $
* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $
* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $
* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $
* Jersey Mike'S Subs Inc JMKE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $
* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours de 385,00 $ à 400,00 $
* JLL JLL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 439 $ à 463 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 347 $ à 320 $
* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Kla Corporation KLAC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 290 $ à 275 $
* Kla Corporation KLAC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 238 $ à 240 $
* Kla Corporation KLAC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 270 $ à 200 $
* Kla Corporation KLAC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 250 $ à 230 $
* Kla Corporation KLAC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 215 $ à 190 $
* Kla Corporation KLAC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 190 $ à 180 $
* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $
* Labcorp LH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 306 $ à 355 $
* Labcorp LH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 380 $
* Labcorp LH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 365 $ à 410 $
* Labcorp LH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 365 $ à 395 $
* Labcorp Holdings Inc LH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 338,00 $ à 388,00 $
* Labcorp Holdings Inc. LH.N : UBS relève son objectif de cours de 380 $ à 420 $
* Lennox International LII.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Lennox International Inc. LII.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 395 $ à 350 $
* Lennox International Inc. LII.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 424 $ à 355 $
* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Leonabio Inc LONA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 570 $ à 650 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : KBW abaisse son objectif de cours de 400,00 $ à 395,00 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 390 $ à 369 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 362 $ à 350 $
* Masco MAS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 74 $ à 80 $
* Masco Corp. MAS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $
* Masco Corporation MAS.N : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $
* Masco Corporation MAS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 77 $ à 79 $
* Masco Corporation MAS.N : RBC relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $
* Masco Corporation MAS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Masco Corporation MAS.N : UBS relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $
* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $
* Match Group MTCH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $
* Mediaalpha, Inc. MAX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Mediaalpha, Inc. MAX.N : KBW relève son objectif de cours de 14,00 $ à 16,00 $
* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 68 $
* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $ à 31 $
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $
* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* MGM Resorts International MGM.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Mgp Ingredients, Inc. MGPI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $
* Microsoft MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 610 $
* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 662 $ à 722 $
* Microsoft MSFT.O : BMO relève son objectif de cours de 600 $ à 610 $
* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 636 $ à 680 $
* Microsoft MSFT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $
* Microsoft MSFT.O : Melius Research relève son objectif de cours de 665 $ à 705 $
* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 600 $ à 625 $
* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 600,00 $ à 650,00 $
* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 610 $ à 650 $
* Microsoft MSFT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 630 $ à 650 $
* Microsoft MSFT.O : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 625 $ à 650 $
* Microsoft MSFT.O : Stifel relève son objectif de cours de 575 $ à 650 $
* Microsoft MSFT.O : Stonex relève son objectif de cours de 600 $ à 630 $
* Microsoft MSFT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 625 $ à 650 $
* Microsoft MSFT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 600 $ à 630 $
* Microsoft Corporation MSFT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 600,00 $ à 630,00 $
* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 725 $ à 750 $
* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 40,00 $
* MiMedx Group, Inc. MDXG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Modine Manufacturing Company MOD.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 305 $ à 285 $
* Msg Rangers Corp. MSGR.N : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 257 $
* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 612 $ à 621 $
* NBT Bancorp Inc. NBTB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $
* Neogenomics, Inc. NEO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16,50 $ à 21 $
* Neogenomics, Inc. NEO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $
* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3 $
* Newmont NEM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 110 $ à 123 $
* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 132 $
* Newtekone, Inc. NEWT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Nextpower NXT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 110 $ à 113 $
* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 136 $ à 134 $
* Nextpower Inc NXT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 149 $ à 143 $
* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $
* NiSource Inc. NI.N : BMO relève son objectif de cours de 47 $ à 49 $
* Northpointe Bancshares Inc NPB.N : KBW relève son objectif de cours de 17,00 $ à 18,00 $
* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 540 $ à 600 $
* Oge Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $
* O-I Glass Inc OI.N : Baird abaisse son objectif de cours de 13 $ à 8 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Baird abaisse son objectif de cours de 229 $ à 215 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 230 $ à 224 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 233 $ à 226 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 228 $ à 194 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220 $
* One Stop Systems Inc OSS.O : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Oppfi Inc OPFI.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $
* Oracle Corporation ORCL.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 215 $ à 205 $
* O'Reilly Automotive, Inc. ORLY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 123 dollars
* Otis Worldwide Corporation OTIS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 90 $ à 94 $
* Otis Worldwide Corporation OTIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 77 $ à 75 $
* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : JP Morgan fixe son objectif de cours à 262 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $
* Palvella Therapeutics Inc. PVLA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 240 $ à 232 $
* Parsons Corp PSN.N : UBS relève son objectif de cours de 61 $ à 64 $
* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève son objectif de cours de 56,00 $ à 57,00 $
* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à «
en ligne avec le marché »
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 264 $ à 268 $
* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 345 $ à 346 $
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 109 $ à 119 $
* Porch Group PRCH.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Porch Group, Inc. PRCH.O : Stonex relève son objectif de cours de 23,00 $ à 30,00 $
* PPG Industries PPG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 136 $ à 137 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : BMO relève son objectif de cours de 138 $ à 140 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : RBC relève son objectif de cours de 115 $ à 123 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : UBS relève son objectif de cours de 116 $ à 123 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* Prog Holdings Inc PRG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Prog Holdings Inc PRG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $
* Prog Holdings Inc PRG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Propetro Holding Corp. PUMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : KBW relève son objectif de cours de 85,00 $ à 86,00 $
* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $
* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Stonex passe de « conserver » à « acheter »
* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 68,00 $ à 73,00 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Needham relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 84 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : RBC relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 168 $ à 164 $
* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 172 $ à 169 $
* Regenxbio Inc. RGNX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $
* Renasant Corp RNST.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Renasant Corp RNST.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à « surperformance »
* Renasant Corp RNST.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à « surperformer »;
abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Renasant Corp RNST.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $
* Replimune Group, Inc. REPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $
* Replimune Group, Inc. REPL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 19 $ à 31 $
* Replimune Group, Inc. REPL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 19 $ à 31 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 105,00 $
* Rubrik, Inc. RBRK.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours: 155 dollars
* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 36 $ à 25 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 26 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Needham abaisse son objectif de cours de 36 $ à 25 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Needham abaisse son objectif de cours de 36 $ à 25 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 35,00 $ à 20,00 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 26 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : BMO relève son objectif de cours de 500 $ à 513 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 531 $ à 536 $
* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* ServiceNow Inc. NOW.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 185 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : BMO abaisse son objectif de cours de 165 $ à 155 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 170 $ à 157 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 165 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 165,00 $ à 150,00 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Truist Securities abaisse son cours cible de 180 $ à 150 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : BMO abaisse son objectif de cours de 405 $ à 361 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 392 $ à 383 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 122 $
* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : UBS relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $
* Slide Insurance Holdings, Inc. SLDE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 32 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : UBS relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 158,00 $ à 127,00 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BMO abaisse son objectif de cours de 80 $ à 45 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Sous-performer »
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 47 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 90 $ à 58 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 111 $ à 49 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 82 $ à 56 $
* Sprouts Farmers Market, Inc. SFM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 60 $
* Stellantis N.V. STLAM.PA : Jefferies abaisse son objectif de cours de 9,50 euros à 8 euros
* action Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 87 $
* Sunrun Inc RUN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $
* Tapestry, Inc. TPR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $
* Tarsus Pharmaceuticals, Inc. TARS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 100 $ à 94 $
* Teladoc Health Inc TDOC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $
* Teladoc Health Inc TDOC.N : Stifel relève son objectif de cours de 5,5 $ à 6,5 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 36 $ à 54 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 35 $ à 44 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Needham relève son objectif de cours de 36 $ à 55 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 30 $ à 47 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 48 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Stifel relève son objectif de cours de 31 $ à 48 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 44 $ à 50 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Wedbush relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $
* Teradyne, Inc. TER.O : UBS abaisse son objectif de cours de 485 $ à 430 $
* Terex Corporation TEX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $
* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : UBS relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
* The Ensign Group, Inc. ENSG.O : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $
* Middleby Corporation MIDD.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $
* Sherwin-Williams Company SHW.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 375 $ à 355 $
* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 260 $ à 235 $
* T-Mobile TMUS.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 212 $ à 214 $
* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 260 $ à 258 $
* T-Mobile US TMUS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 250 $ à 200 $
* TransUnion TRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 160,00 $ à 166,00 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 169 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 165 $ à 148 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 152 $ à 154 $
* Universal Display Corp OLED.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Universal Display Corp. OLED.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $
* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 280 $ à 345 $
* Verastem Inc VSTM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 368 $ à 376 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : BMO relève son objectif de cours de 329 $ à 331 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 358 $ à 362 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 365 $ à 336 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 265 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 323 $ à 351 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 356 $ à 357 $
* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 340 $ à 345 $
* VF Corp VFC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* VF Corp VFC.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Vici Properties Inc VICI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30,75 $
* Viking Therapeutics, Inc. VKTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 118 $
* Visa Inc. V.N : Macquarie relève son objectif de cours de 420 $ à 465 $
* Visa Inc. V.N : Mizuho relève son objectif de cours de 425 $ à 440 $
* Visa, Inc. V.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 432 $ à 463 $
* Vistra Corp. VST.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 231 $ à 228 $
* Waste Management Inc WM.N : CIBC relève son objectif de cours de 225,00 $ à 245,00 $
* Waste Management Inc WM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 271 $ à 267 $
* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $
* Wayfair Inc. W.N : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 132 $
* Wendy'S Co WEN.O : Argus Research passe de « acheter » à « vendre »
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 260 $ à 259 $
* Wingstop Inc. WING.O : BMO abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $
* Wingstop Inc. WING.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 237 $ à 234 $
* Wingstop Inc. WING.O : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $
* Wingstop Inc. WING.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 185,00 $ à 175,00 $
* Wingstop Inc. WING.O : UBS relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Wingstop, Inc. WING.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* Xylem Inc XYL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 112 $ à 99 $
* Zentalis Pharmaceuticals, Inc. ZNTL.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 60 $ à 58 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $
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