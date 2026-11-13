TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Azenta, Cencora, Stratasys

Vendredi, les analystes boursiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Azenta, Cencora et Stratasys.
POINTS FORTS
|
* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $
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* Boost Run Inc BRUN.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 45 $ à 10 $
|
* Cencora COR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 414 $
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* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
|
* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $
Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
|
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 134 $ à 150 $
|
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $
|
* Affiliated Managers Group AMG.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 425 $ à 455 $
|
* American Eagle Outfitters, Inc. AEO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
|
* Andersen Group Inc ANDG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 54 $ à 59 $
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* Anteris Technologies Global Corp AVR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
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* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 770 $ à 580 $
|
* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 538 $ à 507 $
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* Applied Materials Inc AMAT.O : Summit Insights Group abaisse sa recommandation à « conserver »
|
* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 700 $ à 500 $
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* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 249 $ à 223 $
|
* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $
|
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
|
* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $
|
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 119 $ à 103 $
|
* Boost Run Inc BRUN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 45 $ à 25 $
|
* Boost Run Inc BRUN.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 45 $ à 10 $
|
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 88 $ à 91 $
|
* Cars.Com Inc CARS.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 14 $
|
* Cencora COR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 414 $
|
* Cg Oncology Inc CGON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 93 $ à 102 $
|
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $
|
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Barclays passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »
|
* Corteva CTVA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $
|
* Deckers Brands DECK.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 110 dollars
|
* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $
|
* Dorman Products Inc DORM.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
|
* Dorman Products Inc DORM.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 165 $
|
* Exelixis Inc EXEL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $
|
* Flutter Entertainment FLUT.N : Alphavalue abaisse son objectif de cours de 112 $ à 101 $
|
* Flutter Entertainment FLUT.N : Alphavalue abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
|
* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $
|
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 525 $ à 585 $
|
* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 56 $ à 69 $
|
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 319 $ à 324 $
|
* Kardigan Inc KARD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $
|
* Kohls KSS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $
|
* Legence Corp LGN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 100 $ à 60 $
|
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 265 $ à 260 $
|
* Macy's Inc M.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $
|
* Netskope Inc NTSK.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
|
* Netskope Inc NTSK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $
|
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185 $ à 191 $
|
* Neuropace Inc NPCE.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $
|
* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $
|
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »
|
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 153 $ à 181 $
|
* Pelthos Therapeutics Inc PTHS.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 21 $
|
* Qxo Inc QXO.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 28 $ à 19 $
|
* Reliance Inc RS.N : Barclays relève son objectif de cours de 445 $ à 507 $
|
* Reliance Inc RS.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
|
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 272 $ à 247 $
|
* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
|
* Spectrum Brands Holdings SPB.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
|
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Barclays relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $
|
* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $
|
* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 126 $ à 117 $
|
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 57 $
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* Tetra Tech Inc TTEK.O : Keybanc relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $
|
* The Gap Inc GAP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
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* The Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 378 $ à 371 $
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* Torrid Holdings Inc CURV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1,8 $ à 2 $
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* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 205 $ à 150 $
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* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $
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* Twist Bioscience Corporation TWST.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 190 $ à 137 $
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* Ultra Clean Holdings UCTT.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
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* Ultra Clean Holdings UCTT.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 65 dollars
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* Urban Outfitters Inc URBN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 90 $ à 103 $
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* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 104 $ à 119 $
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* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Keybanc relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
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* X-Energy Inc XE.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $
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* Yeti Holdings Inc YETI.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $
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* Yeti Holdings Inc YETI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 39 $
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* Yeti Holdings Inc YETI.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
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