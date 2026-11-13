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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Azenta, Cencora, Stratasys
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 14:18

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Azenta, Cencora et Stratasys.

POINTS FORTS

* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $

* Boost Run Inc BRUN.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 45 $ à 10 $

* Cencora COR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 414 $

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 134 $ à 150 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Adi Global Distribution ADIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 20 $ à 10 $

* Aevex Corp AVEX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 13 $ à 19 $

* Affiliated Managers Group AMG.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 425 $ à 455 $

* Albany International Corp AIN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 61 $ à 71 $

* Alkami Technology ALKT.O : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 15 $

* Alphatec Holdings ATEC.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Ametek AME.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 316 $ à 329 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 56 $ à 73 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 54 $ à 59 $

* Anteris Technologies Global Corp AVR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Apa Corporation APA.O : Barclays relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 605 $ à 475 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 770 $ à 580 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 660 $ à 500 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 538 $ à 507 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 580 $ à 470 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Summit Insights Group abaisse sa recommandation à « conserver »

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 700 $ à 500 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 104 $ à 96 $

* Ascendis Pharma A/S ASND.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 344 $ à 335 $

* Ati ATI.N : BTIG relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Ati ATI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 230 $ à 244 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Stephens relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 249 $ à 223 $

* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 119 $ à 103 $

* Bkv Corporation BKV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Boost Run Inc BRUN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 45 $ à 25 $

* Boost Run Inc BRUN.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 45 $ à 10 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 88 $ à 91 $

* Broadstone Net Lease BNL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* California Resources Corporation CRC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Cardinal Infrastructure Group CDNL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 10 $

* Cardinal Infrastructure Group CDNL.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Cars.Com Inc CARS.N : Barclays lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 14 $

* Cencora COR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 414 $

* Cg Oncology Inc CGON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 93 $ à 102 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 244 $ à 248 $

* Cibus Inc CBUS.O : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 16 $ à 9 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW relève son objectif de cours de 171 $ à 191 $

* Cisco CSCO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 123 $ à 109 $

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 125 $ à 112 $

* Cisco CSCO.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 165 $ à 140 $

* Cisco CSCO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 140 $ à 127 $

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Barclays passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* CNX Resources Corp CNX.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Cognizant CTSH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 75 $ à 66 $

* Cognizant CTSH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Commercial Metals Co CMC.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 77 $

* Conocophillips COP.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Corteva CTVA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $

* Corteva CTVA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 17 $ à 11 $

* Crowdstrike CRWD.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $

* CVS Health Corp CVS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 116 $ à 104 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Deckers Brands DECK.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 110 dollars

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève son objectif de cours de 57 $ à 59 $

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève son objectif de cours de 221 $ à 223 $

* Doordash DASH.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 225 $ à 210 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Dorman Products Inc DORM.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 165 $

* EOG Resources EOG.N : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 168 $

* Erock Inc EROC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Erock Inc EROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Everpure Inc P.N : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 144 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 107 $ à 102 $

* Exxon Mobil XOM.N : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 206 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 35 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Flutter Entertainment FLUT.N : Alphavalue abaisse son objectif de cours de 112 $ à 101 $

* Flutter Entertainment FLUT.N : Alphavalue passe de « acheter » à « neutre »

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 91 $ à 81 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 525 $ à 585 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 56 $ à 69 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Stifel relève son objectif de cours de 45 $ à 70 $

* I3 Verticals IIIV.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 23 $

* Imunon Inc IMNN.O : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 12 $ à 6 $

* Installed Building Products IBP.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 212 $ à 260 $

* Installed Building Products IBP.N : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Itg Inc ITG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 319 $ à 324 $

* Kardigan Inc KARD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 78 $ à 74 $

* Kohls KSS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $

* Kraft Heinz KHC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Legence LGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $

* Legence Corp LGN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 100 $ à 60 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 19 $ à 24 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Raymond James relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $

* Lineage LINE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 265 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel passe de « conserver » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 195 $ à 190 $

* Macy's Inc M.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Mobility Global Inc MBGL.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* National Energy Services Reunited NESR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* National Vision Holdings EYE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* NCR Voyix VYX.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 12 $

* Netskope Inc NTSK.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Netskope Inc NTSK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185 $ à 191 $

* Neuropace NPCE.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 20 $ à 9 $

* Neuropace Inc NPCE.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $

* Niq Global Intelligence NIQ.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Niq Global Intelligence NIQ.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Niq Global Intelligence NIQ.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Nucor Corporation NUE.N : Barclays relève son objectif de cours de 320 $ à 345 $

* Nvidia NVDA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 275 $ à 210 $

* Nvidia NVDA.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 390 $ à 300 $

* Nvidia NVDA.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 346 $ à 174 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Barclays relève son objectif de cours de 71 $ à 73 $

* Oklo OKLO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $

* Once Upon a Farm OFRM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Ovintiv OVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 153 $ à 181 $

* Par Technology PAR.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 25 $

* Pelthos Therapeutics Inc PTHS.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 21 $

* Qxo QXO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Qxo QXO.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 28 $ à 19 $

* Ranger Energy Services Inc RNGR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Reliance Inc RS.N : Barclays relève son objectif de cours de 445 $ à 507 $

* Reliance Inc RS.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Repay Holdings RPAY.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 5 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 272 $ à 247 $

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Spectrum Brands Holdings SPB.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 123 $ à 141 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Barclays relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 126 $ à 117 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 57 $

* Tetra Tech Inc TTEK.O : Keybanc relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $

* The Gap Inc GAP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* The Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 378 $ à 371 $

* Torrid Holdings Inc CURV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1,8 $ à 2 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 205 $ à 150 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 212 $ à 150 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 190 $ à 137 $

* Ultra Clean Holdings UCTT.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Ultra Clean Holdings UCTT.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 65 dollars

* Ultra Clean Holdings UCTT.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de 65 dollars

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 90 $ à 103 $

* USA Rare Earth USAR.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 45 $ à 20 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 104 $ à 119 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Keybanc relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* X-Energy Inc XE.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* Xometry XMTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Yeti Holdings YETI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 39 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 14:18:15.

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