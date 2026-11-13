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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Azenta, Cencora, Stratasys
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 08:26

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Les analystes boursiers de Wall Street ont revu vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Azenta, Cencora et Stratasys.

POINTS FORTS

* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $

* Cencora COR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 414 $

* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Affiliated Managers Group AMG.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 425 $ à 455 $

* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $

* Boost Run Inc BRUN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 45 $ à 25 $

* Cencora COR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 414 $

* Deckers Brands DECK.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 110 $

* Flutter Entertainment FLUT.N : Alphavalue abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ajouter »

* Flutter Entertainment FLUT.N : Alphavalue abaisse son objectif de cours de 112 $ à 101 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 56 $ à 69 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Pelthos Therapeutics Inc PTHS.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 21 $

* Spectrum Brands Holdings SPB.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 205 $ à 150 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 65 $

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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AZENTA
43,8600 USD NASDAQ -10,31%
BOOST RUN RG-A
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CENCORA
349,380 USD NYSE -0,13%
DECKERS OUTDOOR
84,535 USD NYSE -4,34%
FLUTTER ENTMT
81,950 USD NYSE -4,10%
HEARTFLOW
59,9200 USD NASDAQ +1,39%
SPECTR BRN HLDG
88,370 USD NYSE -0,07%
STRATASYS
5,8100 USD NASDAQ -11,16%
TWIST BIOSCIENCE
114,2200 USD NASDAQ -6,83%
ULTRA CLEAN HLDG
48,1000 USD NASDAQ -3,08%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 08:26:17.

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