TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Azenta, Cencora, Stratasys

Les analystes boursiers de Wall Street ont revu vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Azenta, Cencora et Stratasys.
POINTS FORTS
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* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $
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* Cencora COR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 414 $
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* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Affiliated Managers Group AMG.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 425 $ à 455 $
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* Azenta Inc AZTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 50 $
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* Boost Run Inc BRUN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 45 $ à 25 $
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* Cencora COR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 414 $
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* Deckers Brands DECK.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 110 $
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* Flutter Entertainment FLUT.N : Alphavalue abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ajouter »
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* Flutter Entertainment FLUT.N : Alphavalue abaisse son objectif de cours de 112 $ à 101 $
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* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 56 $ à 69 $
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* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $
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* Pelthos Therapeutics Inc PTHS.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 21 $
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* Spectrum Brands Holdings SPB.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
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* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $
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* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 205 $ à 150 $
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* Twist Bioscience Corporation TWST.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $
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* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
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* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 65 $
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