* ADM ADM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 89 $ à 76 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Ambarella Inc AMBA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 96,00 $ à 70,00 $

* Ameren Corporation AEE.N : BMO relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : Raymond James relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Amgen Inc AMGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 352 $ à 388 $

* Aptera Motors Corp SEV.O : Northland Capital abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Arhaus Inc ARHS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 10,00 $ à 13,00 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 315 $ à 305 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève son objectif de cours de 60 $ à 63,25 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 50 $ à 63,25 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63,25 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Biogen BIIB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 241 $ à 271 $

* BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100,00 $ à 110,00 $

* BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 108 $ à 123 $

* BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 115 $ à 122 $

* Braveheart Bio Inc BRVE.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 35 dollars

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 21 $ à 4 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 1 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste « us1 »

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O : UBS relève son objectif de cours de 53 $ à 75 $

* Crowdstrike CRWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 235 $ à 265 $

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 235 $ à 240 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Keybanc relève son objectif de cours de 237 $ à 249 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 245 $ à 255 $

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 123 $ à 170 $

* Edgewise Therapeutics EWTX.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 73 $

* Edison International EIX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 62 $ à 66 $

* Edwards Lifesciences Corporation EW.N : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Evercore Inc EVR.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Evercore Inc EVR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 326 $ à 373 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un cours cible de 18 dollars

* Gilead GILD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 182 $

* GRI Bio Inc GRI.O : Ascendiant Capital Markets abaisse son objectif de cours de 27 $ à 21 $

* Griffon GFF.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 126 $ à 123 $

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11,00 $ à 12,00 $

* Helmerich & Payne Inc HP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 355 $ à 390 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 165 $ à 172 $

* Humana HUM.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »

* Incyte INCY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 137 $ à 148 $

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350 $ à 295 $

* Intuit Inc INTU.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 416 $ à 343 $

* Intuit Inc INTU.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 430 $ à 380 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 11 $ à 7 $

* James River Group Holdings JRVR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,45 $ à 3,25 $

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Kura Oncology Inc KURA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Lazard LAZ.N : Morgan Stanley passe de « sous-pondérer » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 40 $ à 51 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 47 $ à 37 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 518 $ à 415 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 300 $ à 225 $

* Meta Platforms Inc META.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 820,00 $ à 720,00 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 142 $ à 123 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 118 $ à 125 $

* Modexus Solutions Inc MOD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* Moelis & Company MC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 73 $ à 64 $

* Moelis & Company MC.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Moog Inc MOGa.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 448,00 $ à 430,00 $

* Netskope Inc NTSK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Nextpower Inc NXT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 145 $ à 130 $

* Nike Inc NKE.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 27,5 $ à 27 $

* Okta Inc OKTA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Post Holdings Inc POST.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 79 $ à 85 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : UBS relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* Procter & Gamble Co PG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185,00 $ à 192,00 $

* Procter & Gamble Co PG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 185,00 $ à 190,00 $

* Radnet Inc RDNT.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 93 $

* Realloys Inc ALOY.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 $

* Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 7 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 299 $ à 275 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $

* Salesforce Inc CRM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 263 $ à 198 $

* Selectquote SLQT.N : RBC ajuste son objectif de cours de 60 $ à 5 $ pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 20 pour 1

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : BMO relève son objectif de cours de 56 $ à 61 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 44 $

* SpaceX SPCX.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 210 dollars

* Sunoco LP SUN.N : RBC relève son objectif de cours de 78 $ à 85 $

* Sunpower Inc SPWR.O : Northland Capital abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 25 $

* Take-Two Interactive TTWO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 330,00 $ à 350,00 $

* Take-Two Interactive TTWO.O : Wedbush relève son objectif de cours de 280 $ à 295 $

* The Buckle Inc BKE.N : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Transdigm Group TDG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 1.615 $ à 1.550 $

* Twenty One Capital XXI.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 5 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 205 $ à 192 $

* Valvoline Inc VVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Valvoline Inc VVV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* VF Corp VFC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : UBS relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $

* VTV Therapeutics VTVT.O : H.C. Wainwright initie la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 42 $

* Walmart Inc WMT.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $

* Waters Corp WAT.N : HSBC relève son objectif de cours de 480 $ à 530 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »