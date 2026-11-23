Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Axsome Therapeutics, GRI Bio et Nike.
POINTS FORTS
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* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 315 $ à 305 $
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* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
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* GRI Bio Inc GRI.O : Ascendiant Capital Markets abaisse son objectif de cours de 27 $ à 21 $
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* Nike Inc NKE.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 27,5 $ à 27 $
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* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 315 $ à 305 $
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* BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 108 $ à 123 $
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* BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
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* BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 115 $ à 122 $
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* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
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* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 21 $ à 4 $
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* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 1 $
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* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »
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* GRI Bio Inc GRI.O : Ascendiant Capital Markets abaisse son objectif de cours de 27 $ à 21 $
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* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350 $ à 295 $
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* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 118 $ à 125 $
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* Nike Inc NKE.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 27,5 $ à 27 $
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* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $
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* Selectquote SLQT.N : RBC ajuste son objectif de cours de 60 $ à 5 $ pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 20 pour 1
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* SpaceX SPCX.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 210 dollars
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* Sunoco LP SUN.N : RBC relève son objectif de cours de 78 $ à 85 $
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* Universal Health Services Inc UHS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 205 $ à 192 $
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* Walmart Inc WMT.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $
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* Waters Corp WAT.N : HSBC relève son objectif de cours de 480 $ à 530 $
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* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
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* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
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