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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Axon Enterprise, Williams-Sonoma, Xcel Energy
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 16:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Axon Enterprise, Williams-Sonoma et Xcel Energy.

POINTS FORTS

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 732 $ à 561 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 114 $ à 106 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 259 $ à 286 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 101 $ à 99 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Accel Entertainment, Inc. ACEL.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* AEP AEP.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre »

à « acheter »

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Raymond James relève sa

recommandation de « surperformer » à « achat fort »

* Albemarle ALB.N : Truist Securities abaisse son objectif

de cours de 225 $ à 185 $

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley abaisse son objectif de cours

de 80 $ à 63 $

* Alcoa Corp AA.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 76 $ à 56 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 56 $ à 45 $

* Almonty Industries Inc. ALM.O : Stifel abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : BMO relève son objectif de cours

de 465 $ à 480 $

* Ameren Corporation AEE.N : BMO abaisse son objectif de

cours de 119 $ à 113 $

* American Airlines AAL.O : Bernstein abaisse son objectif

de cours de 23 $ à 19 $

* American Tower Corporation AMT.N : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 214 $ à 212 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : UBS abaisse son

objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : B. Riley abaisse son

objectif de cours de 65 $ à 46 $

* Amplitude, Inc. AMPL.O : BTIG relève son objectif de

cours de 13 $ à 17 $

* Arhaus Inc ARHS.O : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 9 $ à 13 $

* Arhaus Inc ARHS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à

« surpondérer »

* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : B. Riley abaisse son

objectif de cours de 45 $ à 29 $

* Artivion Inc AORT.N : Jefferies lance la couverture du

titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

31 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 732 $ à 561 $

* Biogen BIIB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours

de 250 $ à 310 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen passe de « conserver » à «

acheter »; relève son objectif de cours de 1 212 $ à 1 405

$

* Blackstone Inc. BX.N : Oppenheimer abaisse son objectif

de cours de 171 $ à 164 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 93 $ à 85 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $

à 49 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Piper Sandler passe de «

surpondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de

30 $ à 47,5 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics BBOT.O : Oppenheimer

abaisse son objectif de cours de 22 $ à 16 $

* Calprivate Bank PBAM.O : D.A. Davidson relève son

objectif de cours de 105 $ à 107 $

* Calprivate Bank PBAM.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 96 $ à 101 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Mizuho relève son objectif

de cours de 250 $ à 280 $

* Cardinal Infrastructure Group Inc. CDNL.O : Truist

Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : Needham abaisse son

objectif de cours de 262 $ à 206 $

* Chemours CC.N : Truist Securities abaisse son objectif

de cours de 24 $ à 20 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : UBS relève son

objectif de cours de 193 $ à 197 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 123 $ à 118 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 145 $ à 140 $

* Citizens Financial CFG.N : Stephens abaisse son objectif

de cours de 70 $ à 65 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 77 $ à 70 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : la Deutsche Bank lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un

objectif de cours de 28 dollars

* Commercial Metals Co CMC.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 72 $

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Stephens

lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Stephens

fixe son objectif de cours à 45 $

* Coreweave Inc CRWV.O : BNP Paribas abaisse son objectif

de cours de 169 $ à 117 $

* Disc Medicine Inc IRON.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 83 $ à 115 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wedbush relève son objectif

de cours de 100 $ à 110 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 86 $ à 124 $

* Dominion Energy D.N : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 72 $ à 67 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 33 $ à 30 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 29 $ à 26 $

* Entergy ETR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours

de 133 $ à 130 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N :

Barclays abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : la

Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 38 $ à 28 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : la

Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Eyepoint Inc EYPT.O : JP Morgan passe de « neutre » à «

sous-pondérer »

* Eyepoint Inc EYPT.O : Mizuho passe de « surperformer » à

« neutre »; abaisse son objectif de cours de 39 $ à 0,50 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : RBC abaisse son objectif de cours

de 5 $ à 1 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 25 $ à 16 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 62 $ à 60 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 59 $ à 47 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 114 $ à 110 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Ford F.N : BofA Global Research abaisse son objectif de

cours de 20 $ à 19 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 183 $ à 200 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : UBS relève son objectif de

cours de 22 $ à 24 $

* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays

abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Fox Factory Holding Corp. FOXF.O : B. Riley abaisse son

objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 33 $ à 25 $

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays

abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $

* Gaming and Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Truist

Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Gartner IT.N : Truist Securities relève son objectif de

cours de 205 $ à 235 $

* Gartner IT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours

de 150 $ à 175 $

* Gcm Grosvenor Inc. GCMG.O : Oppenheimer abaisse son

objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Gilead GILD.O : Jefferies relève son objectif de cours

de 180 $ à 184 $

* Glass House Brands Inc GLAS.N : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : Oppenheimer abaisse

son objectif de cours de 181 $ à 171 $

* Healthcare Realty Trust, Inc HR.N : la Deutsche Bank

relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Healthcare Realty Trust, Inc HR.N : la Deutsche Bank

relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 45 $ à 64 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse son

objectif de cours de 16 $ à 12 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan reprend la couverture du

titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 485

dollars

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 143 $ à 123 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 187 $ à 173 $

* Inspired Entertainment, Inc INSE.O : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 12 $ à 8 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 84 $ à 79 $

* Kestra Medical Technologies KMTS.O : Evercore ISI fixe

un objectif de cours à 34 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 55 $ à 57 $

* KKR KKR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de

166 $ à 163 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 54 $

* Lineage, Inc. LINE.O : UBS abaisse son objectif de cours

de 45 $ à 36 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 250 $ à 235 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 215 $ à 218 $

* Maxlinear, Inc. MXL.O : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 95 $ à 78 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 305 $ à 295 $

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 905 $ à 1 020 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 53 $ à 42 $

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Microchip Technology MCHP.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 88 $ à 80 $

* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de

cours de 660 $ à 662 $

* Microsoft MSFT.O : BMO relève son objectif de cours de

515 $ à 600 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 1 800 $ à 1 550 $

* Mp Materials Corp MP.N : TD Cowen abaisse son objectif

de cours de 75,00 $ à 60,00 $

* MPLX LP MPLX.N : JP Morgan lance la couverture du titre

avec une note « neutre »; objectif de cours: 62 $

* Newmont NEM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours

de 133,00 $ à 131,00 $

* News Corporation NWSA.O : Raymond James lance la

couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 35 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : BMO abaisse son objectif de

cours de 93 $ à 88 $

* NiSource Inc NI.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 52 $ à 51 $

* Nnn REIT Inc. NNN.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 47 $ à 43 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo relève son objectif

de cours de 48 $ à 49 $

* Olin Corp OLN.N : Truist Securities abaisse son objectif

de cours de 20 $ à 15 $

* Oneok, Inc. OKE.N : Raymond James relève son objectif de

cours de 95 $ à 98 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC relève son objectif

de cours de 110 $ à 111 $

* P&G PG.N : BNP Paribas relève son objectif de cours à

177 dollars

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 27 $ à 24 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 290 $ à 270 $

* Pool Corporation POOL.O : Stifel abaisse son objectif de

cours de 189 $ à 175 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 113 $ à 112 $

* Prologis Inc PLD.N : BNP Paribas abaisse son objectif de

cours de 158 $ à 142 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 108 $ à 106 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : BTIG relève son

objectif de cours de 75 $ à 89 $

* Realty Income Corp. O.N : Barclays abaisse son objectif

de cours de 65 $ à 61 $

* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 72 $ à 71 $

* Regions Financial RF.N : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 31 $ à 30 $

* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Mizuho

lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »

* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Mizuho fixe

son objectif de cours à 85 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 19 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 103 $ à 115 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 337 $ à 340 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 315,00 $ à 311,00 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 30 $ à 22 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 219 $ à 208 $

* Schrodinger Inc SDGR.O : UBS relève son objectif de

cours de 19 $ à 21 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Bernstein relève son objectif

de cours de 248 $ à 266 $

* Sitime Corporation SITM.O : Rosenblatt Securities lance

la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Sitime Corporation SITM.O : Rosenblatt Securities fixe

son objectif de cours à 750 $

* Somnigroup International Inc. SGI.N : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 96 $ à 95 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 102 $ à 101 $

* Spire Inc SR.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 85 $ à 86 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse son

objectif de cours de 114 $ à 111 $

* Starbucks SBUX.O : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 112 $ à 104 $

* Stepstone Group Inc. STEP.O : Oppenheimer abaisse son

objectif de cours de 88 $ à 84 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan lance la couverture du titre

avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

87 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley relève son objectif

de cours de 500 $ à 574 $

* Taboola.Com Ltd TBLA.O : Stonex abaisse son objectif de

cours de 5,5 $ à 5 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : UBS abaisse son objectif de cours

de 232 $ à 200 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 335 $ à 340 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Truist Securities relève

son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 310 $ à 300 $

* The Kraft Heinz Company KHC.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Travelers TRV.N : BMO relève son objectif de cours de

379 $ à 388 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 352 $ à 379 $

* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de

372 $ à 382 $

* Travelers TRV.N : Mizuho relève son objectif de cours de

345 $ à 371 $

* Trex Company, Inc. TREX.N : Stifel passe de « conserver

» à « acheter »; relève son objectif de cours de 49 $ à 55

$

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : Stephens abaisse

son objectif de cours de 55 $ à 54 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BofA Global Research relève

son objectif de cours de 650 $ à 700 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 170 $ à 156 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : Bernstein relève son

objectif de cours de 346 $ à 347 $

* United Airlines UAL.O : Bernstein abaisse son objectif

de cours de 162 $ à 160 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : Raymond James

relève son objectif de cours de 685 $ à 717 $

* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 15 $ à 21 $

* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo passe de «

neutre » à « surpondérer »

* Via Transportation, Inc. VIA.N : Oppenheimer relève son

objectif de cours de 30 $ à 37 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 38 $ à 32 $

* Vici Properties Inc. VICI.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 31 $ à 28 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Barclays relève son

objectif de cours de 106 $ à 112 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 114 $ à 106 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : Mizuho relève son

objectif de cours de 70 $ à 73 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Baird abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Baird fixe son objectif

de cours à 32 $ contre 43 $ auparavant

* Werner Enterprises Inc WERN.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 41 $ à 39 $

* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Western Digital WDC.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 676,00 $ à 643,00 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : JP Morgan initie

la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours:

50 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 259 $ à 286 $

* Wingstop Inc. WING.O : Stonex abaisse son objectif de

cours de 245 $ à 185 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 134 $ à 115 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO abaisse son objectif de cours de

91 $ à 86 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 101 $ à 99 $

* Zions Bancorporation ZION.O : D.A. Davidson relève son

objectif de cours de 79 $ à 80 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Adarx Pharmaceuticals Inc ADRX.O : TD Cowen lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
90,2400 USD NASDAQ +3,43%
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AMEREN
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12,4350 USD NASDAQ +6,46%
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41,7050 USD NASDAQ -0,44%
AMPLITUDE RG-A
15,3950 USD NASDAQ +1,42%
AMRICLD RLTY REITRG
13,979 USD NYSE +1,85%
ARHAUS RG-A
10,8400 USD NASDAQ +5,96%
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12,375 USD NYSE +1,10%
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18,1395 USD NASDAQ +1,11%
ARTIVION
23,240 USD NYSE +4,50%
AXON ENTERPRISE
397,3599 USD NASDAQ +3,72%
BIOGEN
242,9650 USD NASDAQ +4,06%
BLACKROCK
1 142,380 USD NYSE +1,56%
BLACKSTONE
109,950 USD NYSE +2,65%
BOK FINL
126,1850 USD NASDAQ +2,71%
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45,3050 USD NASDAQ +50,82%
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CITIZENS FINL GR
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Gaz naturel
3,06 USD NYMEX 0,00%
HAMILTON LANE-A
83,9400 USD NASDAQ +2,04%
HEALTHCARE REIT-A
17,730 USD NYSE +2,78%
HEARTFLOW
52,8350 USD NASDAQ +3,56%
HEARTLAND EXPRES
10,3050 USD NASDAQ -2,14%
HUBBELL
456,540 USD NYSE -1,80%
HUT 8
70,1500 USD NASDAQ +2,90%
INSMED
96,4900 USD NASDAQ +1,26%
INSPIRED ENTRTMN
3,1300 USD NASDAQ -2,19%
IONIS PHARMACEUT
44,6000 USD NASDAQ +0,50%
KESTRA MEDICAL
29,1800 USD NASDAQ -0,65%
KINETIK HLDGS RG-A
55,175 USD NYSE +0,96%
KKR & CO
88,890 USD NYSE +2,17%
LAS VEGAS SANDS
38,060 USD NYSE +0,14%
LINEAGE
34,2000 USD NASDAQ +2,95%
M&T BANK
217,550 USD NYSE +1,81%
MARA HLDGS
7,5850 USD NASDAQ +2,85%
MAXLINEAR
75,8800 USD NASDAQ -1,60%
MCDONALD'S
245,230 USD NYSE +1,05%
MCKESSON
1 017,700 USD NYSE +0,70%
MGM RESORTS ITL
28,590 USD NYSE +0,47%
MICROCHIP TECH
75,7399 USD NASDAQ +1,76%
MICROSOFT
530,7250 USD NASDAQ -0,52%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 266,4300 USD NASDAQ +1,02%
MP MATERIALS RG-A
39,330 USD NYSE +0,92%
MPLX
58,170 USD NYSE +0,02%
NEWMONT
117,760 USD NYSE -0,21%
NEWS RG-A
30,5200 USD NASDAQ +1,53%
NEXTERA ENERGY
78,985 USD NYSE +1,04%
NISOURCE
42,750 USD NYSE +1,89%
NNN REIT
41,235 USD NYSE +0,92%
NORW CRS LINE
15,555 USD NYSE +2,10%
NW NAT HLDG
48,660 USD NYSE +1,45%
O REILLY AUTO
89,9700 USD NASDAQ +1,01%
OGE ENERGY
47,390 USD NYSE +1,44%
OLIN
15,085 USD NYSE -0,66%
ONEOK
92,735 USD NYSE +0,32%
PENN ENTMT
14,9700 USD NASDAQ +1,77%
PNC FINL SER
219,601 USD NYSE +1,58%
POOL
170,3300 USD NASDAQ +1,34%
PRINCIPAL FINANC
107,1450 USD NASDAQ +0,27%
PROCTER&GAMBLE
158,400 USD NYSE +0,44%
PROLOGIS REIT
125,620 USD NYSE +1,22%
PTC THERAPEUTICS
62,5900 USD NASDAQ +1,72%
Pétrole Brent
106,03 USD Ice Europ -2,89%
Pétrole WTI
95,35 USD Ice Europ -7,89%
RAPPORT THERA
30,8550 USD NASDAQ +7,88%
REALTY INCOME REIT
56,255 USD NYSE +1,32%
RED ROCK RESOR RG-A
50,4300 USD NASDAQ +1,08%
REGIONS FINANCIA
27,730 USD NYSE +1,87%
RESTAURANT BRANDS INTL
75,370 USD NYSE +1,39%
RIOT PLATFORMS
14,0200 USD NASDAQ +0,36%
ROBINHOOD MARKETS
99,6500 USD NASDAQ +3,24%
ROYAL GOLD
241,1100 USD NASDAQ +2,20%
RYL CARIBBEAN CR
288,125 USD NYSE +2,22%
SBA CMMNS REIT-A
183,4900 USD NASDAQ +0,22%
SCHRODINGER
22,5300 USD NASDAQ -2,55%
SERVICENOW
148,150 USD NYSE +1,94%
SITIME
497,0900 USD NASDAQ +0,27%
SOUTHERN CO
90,590 USD NYSE +1,49%
SOUTHWEST HLDGS
88,190 USD NYSE +2,10%
SPIRE
82,780 USD NYSE +1,98%
SPROUTS FARMERS
65,2400 USD NASDAQ +1,53%
STARBUCKS
99,6800 USD NASDAQ +1,85%
STEPSTONE GRP RG-A
43,0540 USD NASDAQ +2,07%
SUNOCO
74,850 USD NYSE 0,00%
SYNOPSYS
450,7750 USD NASDAQ -0,84%
TABOOLA
3,4850 USD NASDAQ +1,01%
TAPESTRY
116,260 USD NYSE -1,21%
TARGA RESOURCES
294,775 USD NYSE +0,66%
TENABLE HLDGS
38,8100 USD NASDAQ -0,31%
TEXAS INSTRUMENT
279,4800 USD NASDAQ +1,21%
TONIX PHARM HLD
5,8700 USD NASDAQ +2,44%
TRAVELERS COS
393,220 USD NYSE +2,01%
TREX
47,565 USD NYSE +2,32%
TRONOX HLDGS
3,345 USD NYSE -1,04%
TRUIST FINL
47,075 USD NYSE +1,60%
ULTA BEAUTY
600,9800 USD NASDAQ +1,58%
UMB FINANCIAL
133,4200 USD NASDAQ +2,91%
UNION PACIFIC
287,960 USD NYSE +0,31%
UNITED AIRLINES
100,1900 USD NASDAQ +4,80%
UNITED THERAPEUT
561,5800 USD NASDAQ +3,39%
VICI PROPER REIT
23,425 USD NYSE +1,45%
VIKING THERAPEUTICS
25,7800 USD NASDAQ +2,91%
W.R.BERKLEY
73,540 USD NYSE -0,77%
WERNER ENTERPRIS
30,1900 USD NASDAQ -0,10%
WEST MIDSTREAM PTR
44,485 USD NYSE +0,25%
WESTERN DIGITAL
357,6200 USD NASDAQ +1,54%
WILLIAMS-SONOMA
254,500 USD NYSE +2,05%
WINGSTOP
130,3450 USD NASDAQ -1,81%
WYNN RESORTS
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XCEL ENERGY
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2026 à 16:27:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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