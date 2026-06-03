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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Aveanna Healthcare, Palo Alto, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 09:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Aveanna Healthcare Holdings, Palo Alto Networks et Ulta Beauty.

POINTS FORTS

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à

« surperformance »

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 255 $ à 330 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 700 $ à 630 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : RBC relève sa recommandation de « performance

sectorielle » à « surperformance »

* Danaher Corporation DHR.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 24 $ à 35 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $

* Medline Inc MDLN.O : Baird abaisse son objectif de cours de 57 $ à 45 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 268 $ à 333 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 190 $ à 345 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 335 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 255 $ à 330 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 330 $

* Repligen Corp RGEN.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 670 $ à 540 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC passe de « acheter » à « conserver »

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 799 $ à 731 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 650 $ à 585 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 700 $ à 630 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Waters Corp WAT.N : HSBC relève son objectif de cours de 415 $ à 435 $

Valeurs associées

AGILENT TECH
135,020 USD NYSE -0,74%
AVEAN HLTHC HLDG
6,4700 USD NASDAQ -3,00%
DANAHER
176,130 USD NYSE -2,11%
GITLAB RG-A
31,8200 USD NASDAQ -5,83%
IQVIA HOLDINGS
180,600 USD NYSE -3,36%
MEDLINE RG-A
33,1900 USD NASDAQ -7,16%
PALO ALTO NETWORKS
297,1800 USD NASDAQ -1,10%
REPLIGEN
121,1300 USD NASDAQ -1,60%
THERMO FISHER SC
482,010 USD NYSE -2,43%
ULTA BEAUTY
494,8700 USD NASDAQ -1,18%
VICTORIA'S SECRT
79,860 USD NYSE +46,90%
WATERS
371,820 USD NYSE -1,64%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/06/2026 à 09:55:36.

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