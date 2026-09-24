TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autozone, General Mills, JP Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment AutoZone, General Mills et JPMorgan.
POINTS FORTS
* AutoZone AZO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 4 000 $ à 3 700 $
* General Mills GIS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* JPMorgan JPM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 à 365 dollars
* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $
* Rollins ROL.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 46 $ à 33 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Alkami Technology ALKT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 14 $
* Alkami Technology ALKT.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »
* AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1,8 $ à 2,2 $
* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $
* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 8 $ à 20 $
* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Ares Management Corp ARES.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer
»
* Ares Management Corp ARES.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 150 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 271 $ à 250 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 310 $ à 290 $
* Aurora Innovation AUR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Autozone AZO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 4 000 $ à 3 700 $
* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 40 $
* Axos Financial AX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Banc of California BANC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Bank of America BAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $
* Baycom Corp BCML.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
35 dollars
* Beta Bionics BBNX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 28 $
* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 190 $ à 165 $
* Cal-Maine Foods CALM.O : BMO abaisse son objectif de cours de 83 $ à 75 $
* Carlyle Group CG.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours: 54 $
* Carnival Corp CCL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Cintas Corporation CTAS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $
* Cintas Corporation CTAS.O : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $
* Citizens Financial CFG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* CNB Financial CCNE.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours à 38 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $
* Community West Bancshares CWBC.O : StoneX lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 30 $
* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* CSX Corp CSX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $
* Cullen/Frost Bankers CFR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
* Delta Air Lines DAL.N : UBS relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $
* Dropbox Inc DBX.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $
* Dynatrace DT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 60 $ à 71 $
* East West Bancorp EWBC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $
* Edison International EIX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 63 $ à 57 $
* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 27 $ à 8 $
* Enterprise Financial Services EFSC.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 70 $
* Everpure Inc P.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $
* Everpure Inc P.N : Citigroup relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $
* Everpure Inc P.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $
* Everpure Inc P.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 119 $ à 137 $
* Everpure Inc P.N : Needham relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Everpure Inc P.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 128 $ à 167 $
* Everpure Inc P.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 162 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 130 $ à 117 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $
* First Interstate Bancsystem FIBK.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Flagstar Bank Na FLG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Frontier Group Holdings ULCC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $
* General Mills GIS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* General Mills GIS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* General Mills GIS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 32 à 33 dollars
* Hope Bancorp Inc HOPE.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* JP Morgan JPM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 $ à 365 $
* Keycorp KEY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* Knife River Corporation KNF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $
* McDonald's MCD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 335 $ à 310 $
* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 310 $ à 305 $
* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $
* McDonald's MCD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 282 $ à 270 $
* Meta META.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 820 $ à 920 $
* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* Minimed Group Inc MMED.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Minimed Group Inc MMED.O : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 29 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 360 $ à 330 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 13 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $
* Okta OKTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $
* Okta OKTA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Okta OKTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 190 $ à 235 $
* Okta OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* Okta OKTA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $
* Okta OKTA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 227 $
* Okta OKTA.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 230 $
* Okta OKTA.O : Stifel relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $
* Okta OKTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 117 $ à 104 $
* Paychex PAYX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 113 $
* Paychex PAYX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Paychex PAYX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $
* Paychex Inc PAYX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 130 $ à 112 $
* People Incorporated PPLI.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $
* PepsiCo PEP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 145 $ à 142 $
* Phillips Edison & Company PECO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $
* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $
* Preferred Bank PFBC.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 120 dollars
* Prosperity Bancshares PB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Quanta Services PWR.N : Bernstein relève son objectif de cours de 748 $ à 775 $
* Quanta Services PWR.N : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Range Resources Corporation RRC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 45 $
* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $
* Regions Financial RF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Revvity RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $
* Rollins ROL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Rollins ROL.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre » et abaisse son objectif de cours de 46 $ à
33 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 345 $ à 394 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 297 $ à 298 $
* SailPoint SAIL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $
* Scholar Rock Holding SRRK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $
* Shift4 Payments FOUR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 55 $ à 46 $
* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 84 $ à 100 $
* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 101 $
* Southern Missouri Bancorp SMBC.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 80 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $
* Stitch Fix SFIX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3,5 $
* Stitch Fix SFIX.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché
»
* Synopsys Inc SNPS.O : BNP Paribas relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »
* Tandem Diabetes Care TNDM.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $
* TransUnion TRU.N : UBS abaisse son objectif de cours de 82 $ à 80 $
* UiPath Inc PATH.N : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $
* UiPath Inc PATH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 17 à 14 dollars
* UiPath Inc PATH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Union Pacific Corp UNP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 339 $ à 326 $
* United Airlines Holdings UAL.O : UBS relève son objectif de cours de 137 $ à 146 $
* Vail Resorts MTN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 174 $ à 160 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 167 $ à 161 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Versant Media VSNT.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 41 $
* Wells Fargo WFC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* WEX WEX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 160 $ à 176 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 195 $ à 180 $
* Worthington Enterprises WOR.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
* Yum Brands YUM.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Zions BanCorp National Association ZION.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
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