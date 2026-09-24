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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autozone, General Mills, JP Morgan
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 16:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment AutoZone, General Mills et JPMorgan.

POINTS FORTS

* AutoZone AZO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 4 000 $ à 3 700 $

* General Mills GIS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* JPMorgan JPM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 à 365 dollars

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* Rollins ROL.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 46 $ à 33 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alamar Biosciences Inc ALMR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Alkami Technology ALKT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 14 $

* Alkami Technology ALKT.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1,8 $ à 2,2 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 23 $ à 20 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 8 $ à 20 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Ares Management Corp ARES.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»

* Ares Management Corp ARES.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 150 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 271 $ à 250 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 310 $ à 290 $

* Aurora Innovation AUR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Autozone AZO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 4 000 $ à 3 700 $

* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 40 $

* Axos Financial AX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Banc of California BANC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Baycom Corp BCML.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

35 dollars

* Beta Bionics BBNX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 28 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 190 $ à 165 $

* Cal-Maine Foods CALM.O : BMO abaisse son objectif de cours de 83 $ à 75 $

* Carlyle Group CG.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 54 $

* Carnival Corp CCL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Cintas Corporation CTAS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Cintas Corporation CTAS.O : UBS relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* CNB Financial CCNE.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours à 38 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Community West Bancshares CWBC.O : StoneX lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 30 $

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* CSX Corp CSX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $

* Cullen/Frost Bankers CFR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Delta Air Lines DAL.N : UBS relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $

* Dropbox Inc DBX.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $

* Dynatrace DT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 60 $ à 71 $

* East West Bancorp EWBC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Edison International EIX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 63 $ à 57 $

* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 27 $ à 8 $

* Enterprise Financial Services EFSC.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 70 $

* Everpure Inc P.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Everpure Inc P.N : Citigroup relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $

* Everpure Inc P.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Everpure Inc P.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 119 $ à 137 $

* Everpure Inc P.N : Needham relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Everpure Inc P.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 128 $ à 167 $

* Everpure Inc P.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 162 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 130 $ à 117 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* First Interstate Bancsystem FIBK.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Flagstar Bank Na FLG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Frontier Group Holdings ULCC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* General Mills GIS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* General Mills GIS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* General Mills GIS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 32 à 33 dollars

* Hope Bancorp Inc HOPE.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 $ à 365 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Knife River Corporation KNF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $

* McDonald's MCD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 335 $ à 310 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 310 $ à 305 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 282 $ à 270 $

* Meta META.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 820 $ à 920 $

* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Minimed Group Inc MMED.O : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 29 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 360 $ à 330 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 13 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Okta OKTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Okta OKTA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Okta OKTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 190 $ à 235 $

* Okta OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Okta OKTA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Okta OKTA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 227 $

* Okta OKTA.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 230 $

* Okta OKTA.O : Stifel relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Okta OKTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 117 $ à 104 $

* Paychex PAYX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 113 $

* Paychex PAYX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Paychex PAYX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 130 $ à 112 $

* People Incorporated PPLI.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $

* PepsiCo PEP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 145 $ à 142 $

* Phillips Edison & Company PECO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 39 $

* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $

* Preferred Bank PFBC.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 120 dollars

* Prosperity Bancshares PB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Quanta Services PWR.N : Bernstein relève son objectif de cours de 748 $ à 775 $

* Quanta Services PWR.N : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Range Resources Corporation RRC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 45 $

* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $

* Regions Financial RF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Revvity RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Rollins ROL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Rollins ROL.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre » et abaisse son objectif de cours de 46 $ à

33 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 345 $ à 394 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 297 $ à 298 $

* SailPoint SAIL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Scholar Rock Holding SRRK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 76 $ à 77 $

* Shift4 Payments FOUR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 55 $ à 46 $

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 84 $ à 100 $

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 101 $

* Southern Missouri Bancorp SMBC.O : StoneX lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 80 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $

* Stitch Fix SFIX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3,5 $

* Stitch Fix SFIX.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché

»

* Synopsys Inc SNPS.O : BNP Paribas relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Tandem Diabetes Care TNDM.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $

* TransUnion TRU.N : UBS abaisse son objectif de cours de 82 $ à 80 $

* UiPath Inc PATH.N : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* UiPath Inc PATH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 17 à 14 dollars

* UiPath Inc PATH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 339 $ à 326 $

* United Airlines Holdings UAL.O : UBS relève son objectif de cours de 137 $ à 146 $

* Vail Resorts MTN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 174 $ à 160 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 167 $ à 161 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Versant Media VSNT.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 41 $

* Wells Fargo WFC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* WEX WEX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 160 $ à 176 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 195 $ à 180 $

* Worthington Enterprises WOR.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Yum Brands YUM.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Zions BanCorp National Association ZION.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

Valeurs associées

1ST INTST BANC RG-A
36,1500 USD NASDAQ +0,36%
A.J.GALLAGHER
228,039 USD NYSE -0,68%
ALAMAR BIOSC
32,0050 USD NASDAQ -0,42%
ALKAMI TECH
13,7950 USD NASDAQ -5,51%
AMC ENTERTAIN. HOLDINGS A
2,750 USD NYSE -4,01%
ARCT THERAP HLDG
14,2450 USD NASDAQ +7,11%
ARES MGT RG-A
118,405 USD NYSE -2,55%
AURORA INNOVTN RG-A
5,7800 USD NASDAQ -8,54%
AUTOZONE
2 861,914 USD NYSE +0,65%
AVIDBANK HLDGS
31,2000 USD NASDAQ +0,26%
AXOS FINANCIAL
87,160 USD NYSE -0,49%
BANC OF CALIFORNIA
17,625 USD NYSE -0,54%
BANK OF AMERICA
55,870 USD NYSE -0,25%
BAYCOM
30,2350 USD NASDAQ +2,01%
BETA BIONICS
21,8250 USD NASDAQ -1,64%
BOK FINL
130,0000 USD NASDAQ -0,44%
BOKU-REG-S
129,000 GBX LSE -2,27%
BRIXMOR PRP REIT
27,505 USD NYSE -0,51%
BWX TECHNOLOGIES
139,470 USD NYSE -1,67%
CAL-MAINE FOODS
70,4400 USD NASDAQ -1,80%
CARNIVAL CORP
21,485 USD NYSE -1,47%
CATHAY GENL BANC
60,4600 USD NASDAQ -0,02%
CINTAS
196,8700 USD NASDAQ +2,55%
CITIZENS FINL GR
63,870 USD NYSE -1,16%
CNB FINL
33,6100 USD NASDAQ +0,54%
COLUMBIA BANKING SYS.
28,8450 USD NASDAQ -0,02%
COMMUNITY WEST
25,8400 USD NASDAQ +1,65%
COREWEAVE
86,2501 USD NASDAQ -0,75%
CSX
46,9400 USD NASDAQ -0,53%
CULLEN/FROST BAN
155,455 USD NYSE +0,83%
DELTA AIR LINES
80,890 USD NYSE -1,06%
DROPBOX-A
32,9600 USD NASDAQ -3,68%
DYNATRACE
59,175 USD NYSE +1,15%
EAST-WEST BANCOR
124,3700 USD NASDAQ -0,10%
EDISON INTL
52,535 USD NYSE -1,84%
ELICIO THERAPTCS
1,8200 USD NASDAQ -2,67%
ENTERPRISE FINL
60,0400 USD NASDAQ +0,33%
FD RLTY INV-SBI
109,780 USD NYSE +0,38%
FIRST HORIZON
22,915 USD NYSE -0,48%
FLAGSTAR FINANC
12,295 USD NYSE -0,16%
FRONTIR GROP HLD
5,5800 USD NASDAQ -4,45%
GENERAL MILLS
35,055 USD NYSE -2,14%
HOPE BANCORP
13,5900 USD NASDAQ -0,22%
HUNTINGTON BANCS
15,2050 USD NASDAQ -1,14%
JPMORGAN CHASE
336,090 USD NYSE -0,46%
KEYCORP
20,045 USD NYSE -0,96%
KIMCO RLTY REIT
22,150 USD NYSE -0,29%
KNIFE RIVER
52,740 USD NYSE +2,39%
M&T BANK
217,280 USD NYSE -1,08%
MCDONALD'S
240,345 USD NYSE +0,84%
META PLATFORMS
765,2050 USD NASDAQ +2,84%
MGM RESORTS ITL
33,995 USD NYSE -10,17%
MINIMED GRP
20,4800 USD NASDAQ -0,29%
NORFOLK SOUTHERN
314,520 USD NYSE -0,10%
NORW CRS LINE
14,000 USD NYSE -1,20%
OKTA-A
210,4600 USD NASDAQ +2,48%
ORMAT TECHNOLOGI
91,640 USD NYSE -4,29%
PAYCHEX INC
103,0700 USD NASDAQ -1,36%
PEPSICO
128,8500 USD NASDAQ -1,02%
PFD BK
107,7300 USD NASDAQ +1,82%
PHLS EDISON REIT
36,8900 USD NASDAQ +0,46%
PNC FINL SER
220,910 USD NYSE -1,40%
PROSPERITY BANCS
66,820 USD NYSE -0,67%
QUANTA SERVICES
641,600 USD NYSE +1,06%
RANGE RESOURCES
39,330 USD NYSE +1,44%
REGENCY CENT REITRG
72,7900 USD NASDAQ +0,08%
REGIONS FINANCIA
27,090 USD NYSE -1,10%
REVVITY
145,200 USD NYSE +2,16%
ROLLINS
30,425 USD NYSE -6,44%
RYL CARIBBEAN CR
232,570 USD NYSE +0,97%
SAILPOINT
22,0400 USD NASDAQ +2,94%
SCHOLAR RCK HLDG
48,5900 USD NASDAQ -2,53%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
37,590 USD NYSE -2,39%
SN MISSOURI BANC
71,5200 USD NASDAQ +0,27%
SOUTHWEST AIRLIN
40,510 USD NYSE -1,32%
STITCH FIX-A
2,1800 USD NASDAQ -22,70%
SYNOPSYS
418,9800 USD NASDAQ +1,43%
TANDEM DIABETES
15,3250 USD NASDAQ -6,44%
THE CARLYLE GRP
39,0700 USD NASDAQ -2,13%
TRANSUNION
68,430 USD NYSE -3,57%
UIPATH RG-A
12,715 USD NYSE -2,57%
UNION PACIFIC
273,965 USD NYSE -0,52%
UNITED AIRLINES
108,3700 USD NASDAQ -2,12%
VAIL RESORTS
138,040 USD NYSE -1,40%
VALLEY NATL BANC
12,8050 USD NASDAQ -0,51%
WELLS FARGO
81,080 USD NYSE -1,04%
WEX
185,210 USD NYSE +0,35%
WINTRUST FINANCI
143,2850 USD NASDAQ -0,30%
WORTHINGTON
59,325 USD NYSE -0,76%
YUM BRANDS
138,470 USD NYSE -1,58%
ZIONS BANCORP
62,3900 USD NASDAQ -0,42%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2026 à 16:50:40.

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