information fournie par Reuters • 18/12/2025 à 07:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Coursera, Lennar

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Coursera et Lennar.

FAITS MARQUANTS

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 4100 dollars contre 4850

* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 219 $ contre 230 $

* Lennar Corp LEN.N : RBC passe de "sector perform" à "underperform"

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group réduit le cours de l'action de "buy" à

"hold"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible de 120 à 159 dollars

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW relève le cours cible de 11 $ à 13 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW ramène l'objectif de cours à 272 $, contre 275 $ auparavant

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 4100 $ contre 4850 $

* Avalo Therapeutics AVTX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 39 $

* Bicara Therapeutics BCAX.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 18 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 91 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 87 $ à 88 $

* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 103 $ contre 137 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours à 72 $ contre 70 $ auparavant

* First American Financial Corp FAF.N : KBW relève son objectif de cours à 81 $ contre 79 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 54 $ à 62 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit le prix cible de 230 $ à 219 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC réduit le prix cible de 215 $ à 195 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 269 $ à 241 $

* International Paper Co IP.N : RBC réduit le cours cible de 57 $ à 55 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG réduit le cours cible à 90 $ contre 96 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 115 $ contre 125 $

* Lennar Corp LEN.N : RBC passe de "sector perform" à "underperform"

* Lennar Corp LEN.N : RBC réduit le cours cible de 106 $ à 95 $

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le cours cible à 350 $, contre 220 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 200 $ à 275 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève la note de "market perform" à "outperform "

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW augmente le prix cible de 46 $ à 48 $

* P&G PG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 157 $ contre 165 $

* Pennymac Financial Services PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 143 $ contre 138 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW relève la note de "market perform" à "outperform"

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le titre de neutre à surpondérer

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 275 à 370 dollars

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 46 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible de 246 $ à 250 $

* Rayonier Inc RYN.N : RBC réduit le cours cible à 25 $ contre 27 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies relève le cours cible à 34 $, contre 28 $ auparavant

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Baird abaisse la note à neutre; réduit le cours cible à 42 $ contre 45 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité;

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 53 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève le prix cible de 78 $ à 81 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 49 $ à 53 $

* Udemy Inc UDMY.O : JP Morgan ramène le cours cible de 8 $ à 7 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 51 $

* Valvoline Inc VVV.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; prix cible 40 $

* Valvoline Inc VVV.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 42 $

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Jefferies ramène la cote d'achat à "hold"; abaisse le prix cible de 15 $ à 0,9 $

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group réduit la valeur de "buy" à "hold"

* Worthington Enterprises WOR.N : Canaccord Genuity réduit le PT de 73 $ à 69 $