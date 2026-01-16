information fournie par Reuters • 16/01/2026 à 08:55

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autonation, Eastman Chemical, Fortive

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Autonation, Eastman Chemical et Fortive.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : JP Morgan réduit son opinion

de surpondérer à neutre

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O :

Needham relève l'objectif de cours de 225 $ à 290 $

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen

relève l'objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Oppenheimer

relève l'objectif de cours de 265 $ à 350 $

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 285 $ à 355 $

* API Group Corp APG.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 42 $ à 47 $

* Arteris Inc AIP.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 16,5 $ à 21 $

* Autonation AN.N : JP Morgan relève son

opinion de neutre à surpondérer

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 1 333 $ à 1 351 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève l'objectif de

cours de 1 310 $ à 1 340 $

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève

l'objectif de cours de 1 514 $ à 1 550 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 1 209 $ à 1 238 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper

Sandler relève l'objectif de cours de 220 $ à 229 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD

Cowen relève l'objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen

relève l'objectif de cours de 620 $ à 650 $

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 60 $ à 63 $

* Celanese Corp CE.N : RBC relève l'objectif

de cours de 43 $ à 48 $

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan

ramène son opinion de neutre à sous-pondérer

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan

réduit l'objectif de cours de 31 $ à 28 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC

réduit l'objectif de cours de 265 $ à 240 $

* Chemours CC.N : RBC relève l'objectif de

cours de 16 $ à 18 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

D.A. Davidson ramène son opinion d'acheter à neutre

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 30 $ à 24,55 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan réduit l'objectif

de cours de 120 $ à 114 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 88 $ à 93 $

* Dover Corp DOV.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Dow Inc DOW.N : RBC relève l'objectif de

cours de 25 $ à 29 $

* Dupont DD.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours de 48 $ à 50 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC ramène son

opinion de "surperformer" à "performance sectorielle"

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC réduit

l'objectif de cours de 74 $ à 70 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours de 150 $ à 157 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 116 $ à 131 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 2 100 $ à 2 200 $

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson

relève l'objectif de cours de 25 $ à 27 $

* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève

l'objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène son

opinion de neutre à sous-pondérer

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies

relève l'objectif de cours de 48 $ à 51 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 1 087 $ à 1 125 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève l'objectif

de cours de 971 $ à 1 000 $

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley relève

l'objectif de cours de 828 $ à 904 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 54 $ à 58 $

* Honest Company Inc HNST.O : JP Morgan

ramène son opinion de "surpondérer" à "sous-pondérer"

* Honeywell HON.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 218 $ à 255 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 458 $ à 478 $

* Huntsman Corp HUN.N : RBC relève l'objectif

de cours de 10 $ à 13 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif

de cours de 40 $ à 45 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif

de cours de 38 $ à 50 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird relève

l'objectif de cours de 258 $ à 268 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP

Morgan réduit l'objectif de cours de 211 $ à 206 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD

Cowen relève l'objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen réduit l'objectif

de cours de 210 $ à 190 $

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 493 $ à 541 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 350 $ à 355 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP

Morgan réduit l'objectif de cours de 172 $ à 170 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc

MTSI.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 190 $ à

245 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen

relève l'objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Morgan Stanley MS.N : Evercore ISI relève

l'objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève

l'objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 212 $ à 221 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 162 $ à 173 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif

de cours de 202 $ à 210 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève l'objectif

de cours de 185 $ à 207 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Olin Corp OLN.N : RBC relève l'objectif de

cours de 22 $ à 24 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen relève l'objectif de

cours de 60 $ à 70 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 111 $ à 116 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 083 $

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Penumbra Inc PEN.N : BTIG ramène son

opinion d'achat à neutre

* Penumbra Inc PEN.N : Leerink Partners

ramène son opinion de "surperformer" à "performance en

ligne avec le marché"

* Penumbra Inc PEN.N : Leerink Partners

réduit l'objectif de cours de 379 $ à 374 $

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities

ramène son opinion de "achat" à "conserver"

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities

relève l'objectif de cours de 370 $ à 374 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen réduit

l'objectif de cours de 205 $ à 190 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 400 $ à 404 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan

réduit l'objectif de cours de 540 $ à 457 $

* Science Applications International Corp

SAIC.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 125 $ à

115 $

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 126 $ à 142 $

* Sleep Number Corp SNBR.O : Piper Sandler

relève l'objectif de cours de 5 $ à 12 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan

réduit l'objectif de cours de 70 $ à 67 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen

relève l'objectif de cours de 200 $ à 225 $

* T-Mobile TMUS.O : RBC réduit l'objectif de

cours de 270 $ à 255 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours de 230 $ à 225 $

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 360 $ à 370 $

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 260 $ à 290 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC relève l'objectif

de cours de 85 $ à 100 $

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 1 045 $ à 1 100 $