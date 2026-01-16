 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autonation, Eastman Chemical, Fortive
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Autonation, Eastman Chemical et Fortive.

FAITS MARQUANTS

* 3M Co MMM.N : JP Morgan réduit son opinion

de surpondérer à neutre

* Autonation AN.N : JP Morgan relève son

opinion de neutre à surpondérer

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC ramène son

opinion de "surperformer" à "performance sectorielle"

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène son

opinion de neutre à sous-pondérer

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 1 045 $ à 1 100 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : JP Morgan réduit son opinion

de surpondérer à neutre

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O :

Needham relève l'objectif de cours de 225 $ à 290 $

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen

relève l'objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Oppenheimer

relève l'objectif de cours de 265 $ à 350 $

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 285 $ à 355 $

* API Group Corp APG.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 42 $ à 47 $

* Arteris Inc AIP.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 16,5 $ à 21 $

* Autonation AN.N : JP Morgan relève son

opinion de neutre à surpondérer

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 1 333 $ à 1 351 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève l'objectif de

cours de 1 310 $ à 1 340 $

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève

l'objectif de cours de 1 514 $ à 1 550 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 1 209 $ à 1 238 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper

Sandler relève l'objectif de cours de 220 $ à 229 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD

Cowen relève l'objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen

relève l'objectif de cours de 620 $ à 650 $

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 60 $ à 63 $

* Celanese Corp CE.N : RBC relève l'objectif

de cours de 43 $ à 48 $

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan

ramène son opinion de neutre à sous-pondérer

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan

réduit l'objectif de cours de 31 $ à 28 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC

réduit l'objectif de cours de 265 $ à 240 $

* Chemours CC.N : RBC relève l'objectif de

cours de 16 $ à 18 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

D.A. Davidson ramène son opinion d'acheter à neutre

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 30 $ à 24,55 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan réduit l'objectif

de cours de 120 $ à 114 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 88 $ à 93 $

* Dover Corp DOV.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Dow Inc DOW.N : RBC relève l'objectif de

cours de 25 $ à 29 $

* Dupont DD.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours de 48 $ à 50 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC ramène son

opinion de "surperformer" à "performance sectorielle"

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC réduit

l'objectif de cours de 74 $ à 70 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours de 150 $ à 157 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 116 $ à 131 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 2 100 $ à 2 200 $

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson

relève l'objectif de cours de 25 $ à 27 $

* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève

l'objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène son

opinion de neutre à sous-pondérer

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies

relève l'objectif de cours de 48 $ à 51 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 1 087 $ à 1 125 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève l'objectif

de cours de 971 $ à 1 000 $

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley relève

l'objectif de cours de 828 $ à 904 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 54 $ à 58 $

* Honest Company Inc HNST.O : JP Morgan

ramène son opinion de "surpondérer" à "sous-pondérer"

* Honeywell HON.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 218 $ à 255 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 458 $ à 478 $

* Huntsman Corp HUN.N : RBC relève l'objectif

de cours de 10 $ à 13 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif

de cours de 40 $ à 45 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif

de cours de 38 $ à 50 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird relève

l'objectif de cours de 258 $ à 268 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP

Morgan réduit l'objectif de cours de 211 $ à 206 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD

Cowen relève l'objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen réduit l'objectif

de cours de 210 $ à 190 $

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 493 $ à 541 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 350 $ à 355 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP

Morgan réduit l'objectif de cours de 172 $ à 170 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc

MTSI.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 190 $ à

245 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen

relève l'objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Morgan Stanley MS.N : Evercore ISI relève

l'objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève

l'objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 212 $ à 221 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 162 $ à 173 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif

de cours de 202 $ à 210 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève l'objectif

de cours de 185 $ à 207 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 250 $ à 275 $

* Olin Corp OLN.N : RBC relève l'objectif de

cours de 22 $ à 24 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen relève l'objectif de

cours de 60 $ à 70 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 111 $ à 116 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 083 $

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Penumbra Inc PEN.N : BTIG ramène son

opinion d'achat à neutre

* Penumbra Inc PEN.N : Leerink Partners

ramène son opinion de "surperformer" à "performance en

ligne avec le marché"

* Penumbra Inc PEN.N : Leerink Partners

réduit l'objectif de cours de 379 $ à 374 $

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities

ramène son opinion de "achat" à "conserver"

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities

relève l'objectif de cours de 370 $ à 374 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen réduit

l'objectif de cours de 205 $ à 190 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 400 $ à 404 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan

réduit l'objectif de cours de 540 $ à 457 $

* Science Applications International Corp

SAIC.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 125 $ à

115 $

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 126 $ à 142 $

* Sleep Number Corp SNBR.O : Piper Sandler

relève l'objectif de cours de 5 $ à 12 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan

réduit l'objectif de cours de 70 $ à 67 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen

relève l'objectif de cours de 200 $ à 225 $

* T-Mobile TMUS.O : RBC réduit l'objectif de

cours de 270 $ à 255 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours de 230 $ à 225 $

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 360 $ à 370 $

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours de 260 $ à 290 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC relève l'objectif

de cours de 85 $ à 100 $

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 1 045 $ à 1 100 $

Valeurs associées

3M
171,080 USD NYSE +0,65%
ADVANCED ENERGY
256,5300 USD NASDAQ +7,83%
ALBANY INTL RG-A
58,540 USD NYSE +0,27%
ALLEGRO MICRO
32,6900 USD NASDAQ +1,36%
ANALOG DEVICES
302,1100 USD NASDAQ +1,38%
API GROUP
42,550 USD NYSE +1,24%
ARTERIS
17,3700 USD NASDAQ +1,58%
AUTONATION
214,460 USD NYSE +1,15%
BLACKROCK
1 158,200 USD NYSE +5,90%
BOOT BARN HLDGS
187,550 USD NYSE +0,20%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
97,090 USD NYSE +0,76%
CACI INTL RG-A
627,740 USD NYSE +2,68%
CARRIER GLOBAL
55,540 USD NYSE -0,11%
CELANESE
47,170 USD NYSE +0,47%
CENTRAL GARDEN &
33,2400 USD NASDAQ +0,45%
CHARTER COMM RG-A
194,6100 USD NASDAQ -3,82%
CHEMOURS
15,565 USD NYSE +4,01%
CLOROX CO.
111,240 USD NYSE -0,21%
CLRWTR ANALTCS RG-A
24,185 USD NYSE +0,19%
COLGATE-PALMOLIV
84,340 USD NYSE -0,30%
DOVER CORP
205,820 USD NYSE +0,70%
DOW
27,955 USD NYSE -1,13%
DUPONT DE NEMOURS
43,385 USD NYSE +1,13%
EASTMAN CHEMICAL
70,210 USD NYSE +1,28%
EMERSON ELECTRIC
148,010 USD NYSE -0,07%
ESTEE LAUDER RG-A
115,625 USD NYSE -1,08%
FAIR ISAAC
1 580,185 USD NYSE -2,21%
FIRST HORIZON
24,450 USD NYSE +1,71%
FORTIVE
55,500 USD NYSE -0,47%
GALAXY RG-A
31,9900 USD NASDAQ +13,48%
GOLDMAN SACHS GR
975,880 USD NYSE +4,61%
H B FULLER CO
63,470 USD NYSE -1,93%
HONEST CO
2,5900 USD NASDAQ -0,38%
HONEYWELL INTL
215,0200 USD NASDAQ +0,93%
HUBBELL
484,070 USD NYSE +1,67%
HUNTSMAN
12,050 USD NYSE +2,82%
INTEL
48,3200 USD NASDAQ -0,82%
IQVIA HOLDINGS
241,350 USD NYSE -0,08%
J.B.HUNT TRANSP
206,5200 USD NASDAQ +0,34%
LATTICE SEMICOND
85,2300 USD NASDAQ -0,06%
LEIDOS HOLDG
193,310 USD NYSE +1,29%
LENNOX INTL
522,060 USD NYSE -0,61%
LITHIA MOTORS
332,170 USD NYSE -0,23%
LIVE NATION ENT
145,695 USD NYSE -0,77%
MACOM TECHNOLOGY
219,0000 USD NASDAQ +1,86%
MICROCHIP TECH
74,4500 USD NASDAQ -0,31%
MORGAN STANLEY
191,290 USD NYSE +5,74%
NVIDIA
187,0500 USD NASDAQ +2,13%
OLIN
23,635 USD NYSE -1,13%
ON SEMICONDUCTOR
60,2700 USD NASDAQ -0,51%
OTIS WORLDWIDE
90,330 USD NYSE +0,42%
PARKER-HANNIFIN
944,560 USD NYSE +0,88%
PARSONS
72,240 USD NYSE +2,67%
PENUMBRA
350,360 USD NYSE +11,83%
QUALCOMM
161,3900 USD NASDAQ -1,91%
ROCKWELL AUTOMAT
421,075 USD NYSE +0,89%
ROPER TECHNOLOGI
414,2500 USD NASDAQ -2,35%
SCIENCE APPS INT
110,6500 USD NASDAQ +2,40%
SLEEP NUMBER
11,3700 USD NASDAQ +8,39%
SNR
126,080 USD NYSE +1,73%
SONIC AUTOMOTIVE-A
64,285 USD NYSE +1,81%
T-MOBILE US
190,5700 USD NASDAQ -0,76%
TEXAS INSTRUMENT
189,0650 USD NASDAQ -2,27%
VERTV HOLDINGS RG-A
172,600 USD NYSE +0,95%
WATSCO INC
380,160 USD NYSE +2,11%
WESCO INTL
283,900 USD NYSE +2,56%
WESTLAKE
88,360 USD NYSE -1,67%
WW GRAINGER
1 064,150 USD NYSE +1,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/01/2026 à 08:55:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank