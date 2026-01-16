TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autonation, Eastman Chemical, Fortive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Autonation, Eastman Chemical et Fortive.
FAITS MARQUANTS
* 3M Co MMM.N : JP Morgan réduit son opinion
de surpondérer à neutre
* Autonation AN.N : JP Morgan relève son
opinion de neutre à surpondérer
* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC ramène son
opinion de "surperformer" à "performance sectorielle"
* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène son
opinion de neutre à sous-pondérer
* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 1 045 $ à 1 100 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : JP Morgan réduit son opinion
de surpondérer à neutre
* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O :
Needham relève l'objectif de cours de 225 $ à 290 $
* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 45 $ à 47 $
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen
relève l'objectif de cours de 35 $ à 38 $
* Analog Devices Inc ADI.O : Oppenheimer
relève l'objectif de cours de 265 $ à 350 $
* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 285 $ à 355 $
* API Group Corp APG.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 42 $ à 47 $
* Arteris Inc AIP.O : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 16,5 $ à 21 $
* Autonation AN.N : JP Morgan relève son
opinion de neutre à surpondérer
* BlackRock BLK.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 1 333 $ à 1 351 $
* BlackRock BLK.N : KBW relève l'objectif de
cours de 1 310 $ à 1 340 $
* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève
l'objectif de cours de 1 514 $ à 1 550 $
* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 1 209 $ à 1 238 $
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper
Sandler relève l'objectif de cours de 220 $ à 229 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD
Cowen relève l'objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen
relève l'objectif de cours de 620 $ à 650 $
* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 60 $ à 63 $
* Celanese Corp CE.N : RBC relève l'objectif
de cours de 43 $ à 48 $
* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan
ramène son opinion de neutre à sous-pondérer
* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan
réduit l'objectif de cours de 31 $ à 28 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC
réduit l'objectif de cours de 265 $ à 240 $
* Chemours CC.N : RBC relève l'objectif de
cours de 16 $ à 18 $
* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :
D.A. Davidson ramène son opinion d'acheter à neutre
* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :
D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 30 $ à 24,55 $
* Clorox CLX.N : JP Morgan réduit l'objectif
de cours de 120 $ à 114 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 88 $ à 93 $
* Dover Corp DOV.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 220 $ à 230 $
* Dow Inc DOW.N : RBC relève l'objectif de
cours de 25 $ à 29 $
* Dupont DD.N : JP Morgan relève l'objectif
de cours de 48 $ à 50 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC ramène son
opinion de "surperformer" à "performance sectorielle"
* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC réduit
l'objectif de cours de 74 $ à 70 $
* Emerson EMR.N : JP Morgan relève l'objectif
de cours de 150 $ à 157 $
* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 116 $ à 131 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 2 100 $ à 2 200 $
* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson
relève l'objectif de cours de 25 $ à 27 $
* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève
l'objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène son
opinion de neutre à sous-pondérer
* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 55 $ à 57 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies
relève l'objectif de cours de 48 $ à 51 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 1 087 $ à 1 125 $
* Goldman Sachs GS.N : KBW relève l'objectif
de cours de 971 $ à 1 000 $
* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley relève
l'objectif de cours de 828 $ à 904 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 54 $ à 58 $
* Honest Company Inc HNST.O : JP Morgan
ramène son opinion de "surpondérer" à "sous-pondérer"
* Honeywell HON.O : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 218 $ à 255 $
* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 458 $ à 478 $
* Huntsman Corp HUN.N : RBC relève l'objectif
de cours de 10 $ à 13 $
* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif
de cours de 40 $ à 45 $
* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif
de cours de 38 $ à 50 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird relève
l'objectif de cours de 258 $ à 268 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP
Morgan réduit l'objectif de cours de 211 $ à 206 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD
Cowen relève l'objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Leidos LDOS.N : TD Cowen réduit l'objectif
de cours de 210 $ à 190 $
* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 493 $ à 541 $
* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 350 $ à 355 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP
Morgan réduit l'objectif de cours de 172 $ à 170 $
* Macom Technology Solutions Holdings Inc
MTSI.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 190 $ à
245 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen
relève l'objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Morgan Stanley MS.N : Evercore ISI relève
l'objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève
l'objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 212 $ à 221 $
* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 162 $ à 173 $
* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif
de cours de 202 $ à 210 $
* Morgan Stanley MS.N : RBC relève l'objectif
de cours de 185 $ à 207 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève
l'objectif de cours de 250 $ à 275 $
* Olin Corp OLN.N : RBC relève l'objectif de
cours de 22 $ à 24 $
* Onsemi ON.O : TD Cowen relève l'objectif de
cours de 60 $ à 70 $
* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 111 $ à 116 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 083 $
* Parsons Corp PSN.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Penumbra Inc PEN.N : BTIG ramène son
opinion d'achat à neutre
* Penumbra Inc PEN.N : Leerink Partners
ramène son opinion de "surperformer" à "performance en
ligne avec le marché"
* Penumbra Inc PEN.N : Leerink Partners
réduit l'objectif de cours de 379 $ à 374 $
* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities
ramène son opinion de "achat" à "conserver"
* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities
relève l'objectif de cours de 370 $ à 374 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen réduit
l'objectif de cours de 205 $ à 190 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 400 $ à 404 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan
réduit l'objectif de cours de 540 $ à 457 $
* Science Applications International Corp
SAIC.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 125 $ à
115 $
* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 126 $ à 142 $
* Sleep Number Corp SNBR.O : Piper Sandler
relève l'objectif de cours de 5 $ à 12 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan
réduit l'objectif de cours de 70 $ à 67 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen
relève l'objectif de cours de 200 $ à 225 $
* T-Mobile TMUS.O : RBC réduit l'objectif de
cours de 270 $ à 255 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan réduit
l'objectif de cours de 230 $ à 225 $
* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 360 $ à 370 $
* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours de 260 $ à 290 $
* Westlake Corp WLK.N : RBC relève l'objectif
de cours de 85 $ à 100 $
* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 1 045 $ à 1 100 $
