TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, MetLife, Rollins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, MetLife et Rollins.
POINTS FORTS
* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 300 à 294 dollars
* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* MetLife MET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Rollins ROL.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 32 $ à
49 $
* Vistra Corp VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 181 $ à 175 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 70 $
* 10X Genomics TXG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Acadia Healthcare Company ACHC.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 46 $
* Acadia Healthcare Company ACHC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $
* Adaptive Biotechnologies Corporation ADPT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 58 $ à 50 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 175 $ à 155 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »
* Aflac Incorporated AFL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 107 $ à 112 $
* Aflac Incorporated AFL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $
* Airbnb ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $
* Albemarle ALB.N : Citigroup relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $
* Albemarle ALB.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 155 $ à 125 $
* Albemarle ALB.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 190 $ à 165 $
* Albemarle ALB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 150 $ à 137 $
* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 300 $ à 294 $
* Ameren Corporation AEE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 113 $ à 123 $
* American Financial Group AFG.N : KBW relève son objectif de cours de 147 $ à 150 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* AMN Healthcare Services AMN.N : BMO relève son objectif de cours de 43 $ à 52 $
* AMN Healthcare Services AMN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $
* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 3 $, le portant à 62 $
* Apa Corporation APA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Applied Digital Corp. APLD.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 41 $ à 25 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 700 $ à 475 $
* Ares Commercial Real Estate ACRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3,5 $
* Ashland ASH.N : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 81 $
* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 329 $ à 356 $
* Atmus Filtration Technologies ATMU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Avient Corporation AVNT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 55 $
* Axon Enterprise AXON.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 688 $ à 507 $
* Axon Enterprise AXON.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 675 $ à 475 $
* Banc of California BANC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Bancorp Inc TBBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 62 $
* Bankunited BKU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $
* Baxter International BAX.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW relève son objectif de cours de 735 000 $ à 765 000 $
* Beta Technologies Inc BETA.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* Bill Holdings BILL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $
* Bioage Labs BIOA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 73 $ à 40 $
* Biodesix BDSX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $
* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 245 $ à 305 $
* Bkv Corporation BKV.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 24 $
* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 12 $
* BlackRock TCP Capital TCPC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 4 $ à 4,5 $
* Box Inc BOX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Box Inc BOX.N : RBC relève son objectif de cours de 26 $ à 35 $
* Brinker International Inc EAT.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 17 $ à 12 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 59 $ à 60,5 $
* Camping World Holdings CWH.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
* Camping World Holdings CWH.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 6 $
* Cardinal Health CAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 304 $
* Cargurus CARG.O : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Cava Group CAVA.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $
* Celcuity CELC.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 155 $ à 150 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 300 $ à 170 $
* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 290 $ à 190 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Cg Oncology CGON.O : Wedbush relève son objectif de cours de 80 $ à 84 $
* Charter Communications CHTR.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 380 $ à 200 $
* Charter Communications CHTR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 372 $ à 345 $
* Charter Communications CHTR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 101 $ à 103 $
* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Cigna CI.N : Barclays relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $
* Cigna CI.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $
* Cipher Digital CIFR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 51,50 $ à 27,50 $
* Cogent Biosciences COGT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $
* Cohu COHU.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $
* Commerce Bancshares CBSH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 61 $ à 60 $
* Compass COMP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 47 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 2 $, le portant à 160 $
* Conocophillips COP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 136 $ à 142 $
* Consensus Cloud Solutions CCSI.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $
* Construction Partners ROAD.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 135 $ à 100 $
* Coreweave CRWV.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à 160 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 115 $
* Corning GLW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $
* Coty COTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 2 $ à 3 $
* Coty COTY.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $
* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 132 $ à 177 $
* Cummins CMI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 675 $ à 600 $
* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 586 $ à 544 $
* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 518 $ à 472 $
* Dauch Corporation DCH.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 63 $ à 60 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $
* Draftkings DKNG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $
* DraftKings DKNG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 28 $ à 22 $
* DraftKings DKNG.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $
* DraftKings DKNG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
* DraftKings DKNG.O : Needham abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* DraftKings DKNG.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 28 $ à 20 $
* Draftkings DKNG.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 32 $ à 21 $
* Draftkings DKNG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $
* Draftkings DKNG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 34 $ à 27 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 136 $ à 140 $
* Duolingo DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $
* Dupont DD.N : BMO relève son objectif de cours de 186 $ à 190 $
* Dutch Bros BROS.N : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 48 $
* Dxp Enterprises DXPE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* East West Bancorp EWBC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 610 $ à 1 700 $
* Emerson EMR.N : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 181 $
* EOG Resources EOG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 164 $ à 170 $
* EOG Resources EOG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 166 $
* EOG Resources EOG.N : UBS relève son objectif de cours de 186 $ à 190 $
* Estée Lauder EL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 124 $ à 128 $
* Eupraxia Pharmaceuticals EPRX.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:
14 $
* Evercommerce EVCM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8,5 $
* Evergy EVRG.O : BMO relève son objectif de cours de 89 $ à 94 $
* Evergy EVRG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 91 $
* Everquote EVER.O : Raymond James relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Expedia Group EXPE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $
* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 46 $ à 52 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 986 $ à 901 $
* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 49 $
* Figure Technology Solutions FIGR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 45 $ à 37 $
* First Ban FBP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* First Interstate Bancsystem FIBK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* First Solar FSLR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 251 $ à 222 $
* Fluor FLR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 71 $ à 62 $
* Forbright FRBT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $
* Franklin Resources BEN.N : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* Franklin Resources BEN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* Galaxy Digital GLXY.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 43 $ à 27 $
* Generac Holdings GNRC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 279 $ à 266 $
* Global Payments GPN.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 97 $
* Globalfoundries GFS.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $
* Globus Medical GMED.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Graham Corp GHM.N : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Haemonetics Corp HAE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 125 $ à 144 $
* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 78 $ à 65 $
* Hilton Worldwide Holdings HLT.O : BMO relève son objectif de cours de 360 $ à 385 $
* Hmh Holding Inc HMH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32 $ à 26 $
* Humana HUM.N : Barclays relève son objectif de cours de 582 $ à 587 $
* Humana HUM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 436 $ à 516 $
* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 513 $ à 583 $
* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 463 $ à 526 $
* Hut 8 Mining Corp. HUT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 275 $ à 184 $
* Iambic Therapeutics IAM.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 22 $
* Iambic Therapeutics IAM.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 22 $
* Icf International ICFI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Ichor Holdings ICHR.O : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »
* Ichor Holdings ICHR.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 37 $ contre 85 $
* Ichor Holdings Ltd. ICHR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Installed Building Products IBP.N : Stephens relève son objectif de cours de 200 $ à 230 $
* Installed Building Products IBP.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $
* Insulet Corporation PODD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 153 $ à 160 $
* IRhythm Holdings IRTC.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 157 $ à 124 $
* IRhythm Holdings IRTC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 168 $ à 140 $
* ITT Inc ITT.N : Stifel relève son objectif de cours de 256 $ à 259 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 229 $ à 220 $
* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 44 $
* Karman Holdings KRMN.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 80 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $
* Kayne Anderson BDC KBDC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à 12,5 $
* Kimberly-Clark KMB.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 107 $ à 115 $
* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays relève son cours cible de 106 $ à 112 $
* Kinetik Holdings KNTK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $
* Koppers Holdings Inc KOP.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 62 $ à 54 $
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 120 $
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 144 $ à 90 $
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $
* L3Harris Technologies LHX.N : Citigroup reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 348 $
* Lam Research LRCX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 338 $ à 310 $
* Lsi Industries LYTS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* Lumentum Holdings LITE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 900 $ à 635 $
* Main Street Capital Corp MAIN.N : UBS relève son objectif de cours de 57 $ à 58 $
* Marvell Technology MRVL.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $
* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 313 $ à 269 $
* Mattel Inc MAT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Mercury General Corporation MCY.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Metlife MET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 109 $ à 112 $
* Metlife MET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Mettler Toledo International MTD.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 700 $ à 1 900 $
* Mettler-Toledo International MTD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 580 $ à 1 930 $
* Mettler-Toledo International MTD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 550 $ à 1 725 $
* Mettler-Toledo International MTD.N : RBC relève son objectif de cours de 1 515 $ à 1 790 $
* Mettler-Toledo International MTD.N : Stifel relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 900 $
* Microchip Technology MCHP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $
* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 230 $
* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 305 $
* Moderna MRNA.O : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $
* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 41 $ à 37 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 49 $ à 47 $
* Mp Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 82 $ à 70 $
* Mp Materials Corp. MP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 54 $
* Msa Safety Inc MSA.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 223 $ à 216 $
* Nelnet NNI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
* Nextpower Inc NXT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Norwood Financial Corp NWFL.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Nutex Health Inc NUTX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 325 $ à 357 $
* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $
* Oklo OKLO.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 100 $ à 66 $
* Oklo Inc OKLO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 70 $ à 38 $
* Old National Bancorp ONB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Onto Innovation ONTO.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 340 $ à 285 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 142 $ à 120 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $
* Owens Corning OC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 145 $
* Pacific Biosciences of California PACB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 3,05 $ à 2,7 $
* Parabilis Medicines Inc PBLS.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Parabilis Medicines Inc PBLS.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 39 $
* Patrick Industries PATK.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Patrick Industries PATK.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 95 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 178 $ à 205 $
* PJT Partners PJT.N : BMO relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Popular BPOP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 195 $ à 190 $
* Portillos Inc PTLO.O : UBS relève son objectif de cours de 4,5 $ à 7 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $
* Primoris Services Corporation PRIM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 105 $
* Qnity Electronics Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 714 $ à 701 $
* Rb Global RBA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 111 $ à 103 $
* Reinsurance Group of America RGA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 274 $ à 300 $
* Relay Therapeutics RLAY.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 20 $ à 31 $
* Riot Platforms RIOT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 35,50 $ à 41 $
* Rogers Corporation ROG.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 195 $ à 180 $
* Rollins ROL.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 32 $ à 49 $
* Rollins ROL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $
* Semtech Corporation SMTC.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 210 $ à 190 $
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 12 $
* Snap Inc SNAP.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5,42 $
* Starbucks SBUX.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 dollars
* Sylvamo Corp SLVM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 47 $
* Tango Therapeutics TNGX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Targa Resources TRGP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 326 $ à 311 $
* Targa Resources TRGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 324 $ à 330 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 142 $ à 167 $
* Terawulf WULF.O : Needham abaisse son objectif de cours de 33 $ à 25 $
* Terawulf WULF.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $
* The Hanover Insurance Group THG.N : KBW relève son objectif de cours de 223 $ à 248 $
* Thor Industries THO.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Thor Industries THO.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 dollars
* T-Mobile TMUS.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 245 $ à 220 $
* Transmedics Group TMDX.O : UBS relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $
* Treace Medical Concepts TMCI.O : Stifel passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 4,5 $ à 6,5 $
* Trex Company TREX.N : Stifel relève son objectif de cours de 55 $ à 62 $
* Trimble TRMB.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $
* Tripadvisor TRIP.O : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 8
$ à 7 $
* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Trupanion TRUP.O : Stifel relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $
* Uber UBER.N : Citigroup reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 105 dollars
* Ubiquiti UI.N : Barclays relève son objectif de cours de 489 $ à 537 $
* Ufp Industries UFPI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* United Therapeutics UTHR.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 660 $
* Unity Software U.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
* Unity Software U.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 50 $ à 70 $
* Unum Group UNM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Unum Group UNM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 90 $
* USA Today Co TDAY.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 7,2 $ à 8,95 $
* Veeva Systems VEEV.N : BMO relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $
* Veeva Systems VEEV.N : BTIG relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $
* Veeva Systems VEEV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $
* Veeva Systems VEEV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 305 $ à 360 $
* Vera Therapeutics VERA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $
* Veracyte VCYT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 65 $ à 35 $
* Vericel Corporation VCEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 65 $
* Viasat VSAT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 97 $ à 125 $
* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Viasat Inc VSAT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $
* Vistra Corp VST.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 181 $ à 175 $
* Vse Corp VSEC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 245 $
* Vse Corporation VSEC.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 229 $ à 230 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Stifel relève son objectif de cours de 320 $ à 342 $
* Walmart Inc WMT.O : UBS relève son objectif de cours de 130 $ à 149 $
* Watts Water Technologies WTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 445 $ à 430 $
* Wayfair W.N : Citigroup relève son objectif de cours de 133 $ à 145 $
* Welltower WELL.N : BMO relève son objectif de cours de 270 $ à 275 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 84 $ à 82 $
* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 81 $ à 75 $
* Westlake Corp WLK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 81 $
* Winnebago Industries WGO.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 27 $
* Winnebago Industries WGO.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 165 $
* Zillow Group ZG.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »
* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $
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