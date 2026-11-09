TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, MetLife, Rollins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, MetLife et Rollins.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 300 à 294 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* MetLife MET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Rollins ROL.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 32 $ à

49 $

* Vistra Corp VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 181 $ à 175 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 70 $

* 10X Genomics TXG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Acadia Healthcare Company ACHC.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 46 $

* Acadia Healthcare Company ACHC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Adaptive Biotechnologies Corporation ADPT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 58 $ à 50 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 175 $ à 155 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »

* Aflac Incorporated AFL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 107 $ à 112 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $

* Airbnb ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $

* Albemarle ALB.N : Citigroup relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Albemarle ALB.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 155 $ à 125 $

* Albemarle ALB.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 190 $ à 165 $

* Albemarle ALB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 150 $ à 137 $

* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 300 $ à 294 $

* Ameren Corporation AEE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 113 $ à 123 $

* American Financial Group AFG.N : KBW relève son objectif de cours de 147 $ à 150 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* AMN Healthcare Services AMN.N : BMO relève son objectif de cours de 43 $ à 52 $

* AMN Healthcare Services AMN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 3 $, le portant à 62 $

* Apa Corporation APA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Applied Digital Corp. APLD.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 41 $ à 25 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 700 $ à 475 $

* Ares Commercial Real Estate ACRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3,5 $

* Ashland ASH.N : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 81 $

* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 329 $ à 356 $

* Atmus Filtration Technologies ATMU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Avient Corporation AVNT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 55 $

* Axon Enterprise AXON.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 688 $ à 507 $

* Axon Enterprise AXON.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 675 $ à 475 $

* Banc of California BANC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Bancorp Inc TBBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 62 $

* Bankunited BKU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $

* Baxter International BAX.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW relève son objectif de cours de 735 000 $ à 765 000 $

* Beta Technologies Inc BETA.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Bill Holdings BILL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Bioage Labs BIOA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 73 $ à 40 $

* Biodesix BDSX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 245 $ à 305 $

* Bkv Corporation BKV.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 24 $

* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 12 $

* BlackRock TCP Capital TCPC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 4 $ à 4,5 $

* Box Inc BOX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Box Inc BOX.N : RBC relève son objectif de cours de 26 $ à 35 $

* Brinker International Inc EAT.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 17 $ à 12 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 59 $ à 60,5 $

* Camping World Holdings CWH.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Camping World Holdings CWH.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 6 $

* Cardinal Health CAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 304 $

* Cargurus CARG.O : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Cava Group CAVA.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Celcuity CELC.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 155 $ à 150 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 300 $ à 170 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 290 $ à 190 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Cg Oncology CGON.O : Wedbush relève son objectif de cours de 80 $ à 84 $

* Charter Communications CHTR.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 380 $ à 200 $

* Charter Communications CHTR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 372 $ à 345 $

* Charter Communications CHTR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 101 $ à 103 $

* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Cigna CI.N : Barclays relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $

* Cigna CI.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Cipher Digital CIFR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 51,50 $ à 27,50 $

* Cogent Biosciences COGT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $

* Cohu COHU.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

* Commerce Bancshares CBSH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 61 $ à 60 $

* Compass COMP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 47 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 2 $, le portant à 160 $

* Conocophillips COP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 136 $ à 142 $

* Consensus Cloud Solutions CCSI.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Construction Partners ROAD.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 135 $ à 100 $

* Coreweave CRWV.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à 160 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 115 $

* Corning GLW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $

* Coty COTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 2 $ à 3 $

* Coty COTY.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 132 $ à 177 $

* Cummins CMI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 675 $ à 600 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 586 $ à 544 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 518 $ à 472 $

* Dauch Corporation DCH.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 63 $ à 60 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $

* Draftkings DKNG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* DraftKings DKNG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 28 $ à 22 $

* DraftKings DKNG.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $

* DraftKings DKNG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* DraftKings DKNG.O : Needham abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* DraftKings DKNG.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 28 $ à 20 $

* Draftkings DKNG.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 32 $ à 21 $

* Draftkings DKNG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Draftkings DKNG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 34 $ à 27 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 136 $ à 140 $

* Duolingo DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $

* Dupont DD.N : BMO relève son objectif de cours de 186 $ à 190 $

* Dutch Bros BROS.N : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 48 $

* Dxp Enterprises DXPE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* East West Bancorp EWBC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 610 $ à 1 700 $

* Emerson EMR.N : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 181 $

* EOG Resources EOG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 164 $ à 170 $

* EOG Resources EOG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 166 $

* EOG Resources EOG.N : UBS relève son objectif de cours de 186 $ à 190 $

* Estée Lauder EL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 124 $ à 128 $

* Eupraxia Pharmaceuticals EPRX.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

14 $

* Evercommerce EVCM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8,5 $

* Evergy EVRG.O : BMO relève son objectif de cours de 89 $ à 94 $

* Evergy EVRG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 91 $

* Everquote EVER.O : Raymond James relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Expedia Group EXPE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $

* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 46 $ à 52 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 986 $ à 901 $

* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 49 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 45 $ à 37 $

* First Ban FBP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* First Interstate Bancsystem FIBK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* First Solar FSLR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 251 $ à 222 $

* Fluor FLR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 71 $ à 62 $

* Forbright FRBT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $

* Franklin Resources BEN.N : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Franklin Resources BEN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Galaxy Digital GLXY.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 43 $ à 27 $

* Generac Holdings GNRC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 279 $ à 266 $

* Global Payments GPN.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 97 $

* Globalfoundries GFS.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Globus Medical GMED.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Graham Corp GHM.N : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Haemonetics Corp HAE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 125 $ à 144 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 78 $ à 65 $

* Hilton Worldwide Holdings HLT.O : BMO relève son objectif de cours de 360 $ à 385 $

* Hmh Holding Inc HMH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32 $ à 26 $

* Humana HUM.N : Barclays relève son objectif de cours de 582 $ à 587 $

* Humana HUM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 436 $ à 516 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 513 $ à 583 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 463 $ à 526 $

* Hut 8 Mining Corp. HUT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 275 $ à 184 $

* Iambic Therapeutics IAM.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 22 $

* Iambic Therapeutics IAM.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* Icf International ICFI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Ichor Holdings ICHR.O : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Ichor Holdings ICHR.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 37 $ contre 85 $

* Ichor Holdings Ltd. ICHR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Installed Building Products IBP.N : Stephens relève son objectif de cours de 200 $ à 230 $

* Installed Building Products IBP.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Insulet Corporation PODD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 153 $ à 160 $

* IRhythm Holdings IRTC.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 157 $ à 124 $

* IRhythm Holdings IRTC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 168 $ à 140 $

* ITT Inc ITT.N : Stifel relève son objectif de cours de 256 $ à 259 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 229 $ à 220 $

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Kailera Therapeutics Inc KLRA.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 44 $

* Karman Holdings KRMN.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 80 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Kayne Anderson BDC KBDC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à 12,5 $

* Kimberly-Clark KMB.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 107 $ à 115 $

* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays relève son cours cible de 106 $ à 112 $

* Kinetik Holdings KNTK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Koppers Holdings Inc KOP.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 62 $ à 54 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 120 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 144 $ à 90 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

* L3Harris Technologies LHX.N : Citigroup reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 348 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 338 $ à 310 $

* Lsi Industries LYTS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Lumentum Holdings LITE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 900 $ à 635 $

* Main Street Capital Corp MAIN.N : UBS relève son objectif de cours de 57 $ à 58 $

* Marvell Technology MRVL.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 313 $ à 269 $

* Mattel Inc MAT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Mercury General Corporation MCY.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Metlife MET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 109 $ à 112 $

* Metlife MET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Mettler Toledo International MTD.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 700 $ à 1 900 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 580 $ à 1 930 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 550 $ à 1 725 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : RBC relève son objectif de cours de 1 515 $ à 1 790 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : Stifel relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 900 $

* Microchip Technology MCHP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 230 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 305 $

* Moderna MRNA.O : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 41 $ à 37 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 49 $ à 47 $

* Mp Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 82 $ à 70 $

* Mp Materials Corp. MP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 54 $

* Msa Safety Inc MSA.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 223 $ à 216 $

* Nelnet NNI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Nextpower Inc NXT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Norwood Financial Corp NWFL.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Nutex Health Inc NUTX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 325 $ à 357 $

* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $

* Oklo OKLO.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 100 $ à 66 $

* Oklo Inc OKLO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 70 $ à 38 $

* Old National Bancorp ONB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Onto Innovation ONTO.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 340 $ à 285 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 142 $ à 120 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 145 $

* Pacific Biosciences of California PACB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 3,05 $ à 2,7 $

* Parabilis Medicines Inc PBLS.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Parabilis Medicines Inc PBLS.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 39 $

* Patrick Industries PATK.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Patrick Industries PATK.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 95 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 178 $ à 205 $

* PJT Partners PJT.N : BMO relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Popular BPOP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 195 $ à 190 $

* Portillos Inc PTLO.O : UBS relève son objectif de cours de 4,5 $ à 7 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 105 $

* Qnity Electronics Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 714 $ à 701 $

* Rb Global RBA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 111 $ à 103 $

* Reinsurance Group of America RGA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 274 $ à 300 $

* Relay Therapeutics RLAY.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 20 $ à 31 $

* Riot Platforms RIOT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 35,50 $ à 41 $

* Rogers Corporation ROG.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 195 $ à 180 $

* Rollins ROL.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 32 $ à 49 $

* Rollins ROL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Semtech Corporation SMTC.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 210 $ à 190 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 12 $

* Snap Inc SNAP.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5,42 $

* Starbucks SBUX.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 dollars

* Sylvamo Corp SLVM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 47 $

* Tango Therapeutics TNGX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Targa Resources TRGP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 326 $ à 311 $

* Targa Resources TRGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 324 $ à 330 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 142 $ à 167 $

* Terawulf WULF.O : Needham abaisse son objectif de cours de 33 $ à 25 $

* Terawulf WULF.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $

* The Hanover Insurance Group THG.N : KBW relève son objectif de cours de 223 $ à 248 $

* Thor Industries THO.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Thor Industries THO.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 dollars

* T-Mobile TMUS.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 245 $ à 220 $

* Transmedics Group TMDX.O : UBS relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $

* Treace Medical Concepts TMCI.O : Stifel passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 4,5 $ à 6,5 $

* Trex Company TREX.N : Stifel relève son objectif de cours de 55 $ à 62 $

* Trimble TRMB.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Tripadvisor TRIP.O : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 8

$ à 7 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Trupanion TRUP.O : Stifel relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $

* Uber UBER.N : Citigroup reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 105 dollars

* Ubiquiti UI.N : Barclays relève son objectif de cours de 489 $ à 537 $

* Ufp Industries UFPI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* United Therapeutics UTHR.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 660 $

* Unity Software U.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Unity Software U.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 50 $ à 70 $

* Unum Group UNM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Unum Group UNM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 90 $

* USA Today Co TDAY.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 7,2 $ à 8,95 $

* Veeva Systems VEEV.N : BMO relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Veeva Systems VEEV.N : BTIG relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Veeva Systems VEEV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $

* Veeva Systems VEEV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 305 $ à 360 $

* Vera Therapeutics VERA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $

* Veracyte VCYT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 65 $ à 35 $

* Vericel Corporation VCEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 65 $

* Viasat VSAT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 97 $ à 125 $

* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Viasat Inc VSAT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $

* Vistra Corp VST.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 181 $ à 175 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 245 $

* Vse Corporation VSEC.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 229 $ à 230 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Stifel relève son objectif de cours de 320 $ à 342 $

* Walmart Inc WMT.O : UBS relève son objectif de cours de 130 $ à 149 $

* Watts Water Technologies WTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 445 $ à 430 $

* Wayfair W.N : Citigroup relève son objectif de cours de 133 $ à 145 $

* Welltower WELL.N : BMO relève son objectif de cours de 270 $ à 275 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 84 $ à 82 $

* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 81 $ à 75 $

* Westlake Corp WLK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 81 $

* Winnebago Industries WGO.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 27 $

* Winnebago Industries WGO.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 165 $

* Zillow Group ZG.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $