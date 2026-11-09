TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, Metlife, Rollins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont revu lundi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, Metlife et Rollins.
POINTS FORTS
* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 300 à 294 dollars
* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 300 $ à 325 $
* Metlife MET.N : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 110 $ à 115 $
* Rollins Inc ROL.N : Citigroup passe de "neutre" à
"acheter"; relève son objectif de cours de 32 $ à 49 $
* Vistra Corp VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours
de 181 $ à 175 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 70 $ à 65 $
* Adaptive Biotechnologies Corporation ADPT.O : JP Morgan
relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens abaisse
son objectif de cours de 175 $ à 155 $
* Aflac Incorporated AFL.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 138 $ à 143 $
* Airbnb ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours
de 215 $ à 230 $
* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 300 $ à 294 $
* American Financial Group AFG.N : KBW relève son
objectif de cours de 147 $ à 150 $
* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg passe de "acheter" à
"conserver"; abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $
* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research relève
son objectif de cours de 3 $, le portant à 62 $
* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève son objectif
de cours de 329 $ à 356 $
* Atmus Filtration Technologies ATMU.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 54 $ à 60 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 300 $ à 325 $
* Axon Enterprise AXON.O : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 675 $ à 475 $
* Bancorp Inc TBBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif
de cours de 75 $ à 62 $
* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW relève son objectif de
cours de 735.000 $ à 765.000 $
* Beta Technologies Inc BETA.N : Jefferies passe de
"acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de
29 $ à 27 $
* Bioage Labs BIOA.O : Piper Sandler abaisse son objectif
de cours de 73 $ à 40 $
* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 245 $ à 305 $
* Bkv Corporation BKV.N : Gerdes Energy Research abaisse
son objectif de cours de 4 $, le portant à 24 $
* Box Inc BOX.N : RBC relève son objectif de cours de 26
$ à 35 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler
relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $
* Cardinal Health CAH.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 280 $ à 304 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC relève son
objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Cigna CI.N : Leerink Partners relève son objectif de
cours de 300 $ à 315 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève
son objectif de cours de 2 $, le portant à 160 $
* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 586 $ à 544 $
* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Stifel abaisse son
objectif de cours de 518 $ à 472 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 65 $ à 68 $
* Draftkings DKNG.O : Canaccord Genuity abaisse son
objectif de cours de 40 $ à 30 $
* Draftkings DKNG.O : JP Morgan passe de "surpondérer" à
"neutre"; abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $
* Draftkings DKNG.O : Truist Securities abaisse son
objectif de cours de 26 $ à 22 $
* Duolingo DUOL.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 145 $ à 175 $
* Dxp Enterprises DXPE.O : Stephens abaisse son objectif
de cours de 220 $ à 200 $
* EOG Resources EOG.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 164 $ à 170 $
* Eupraxia Pharmaceuticals EPRX.O : RBC entame la
couverture du titre avec une recommandation "surperformer";
objectif de cours: 14 $
* Expedia Group EXPE.O : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 350 $ à 325 $
* Figure Technology Solutions FIGR.O : KBW abaisse son
objectif de cours de 45 $ à 37 $
* First Solar FSLR.O : Piper Sandler abaisse son objectif
de cours de 251 $ à 222 $
* Generac Holdings GNRC.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 279 $ à 266 $
* Globus Medical GMED.N : Truist Securities abaisse son
objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel abaisse son
objectif de cours de 78 $ à 65 $
* Hmh Holding Inc HMH.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 32 $ à 26 $
* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de
cours de 513 $ à 583 $
* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 463 $ à 526 $
* Iambic Therapeutics IAM.O : JP Morgan entame la
couverture avec une recommandation "surpondérer"; objectif
de cours: 22 $
* Installed Building Products IBP.N : Stephens relève son
objectif de cours de 200 $ à 230 $
* Insulet Corporation PODD.O : Truist Securities relève
son objectif de cours de 153 $ à 160 $
* ITT Inc ITT.N : Stifel relève son objectif de cours de
256 $ à 259 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Bernstein abaisse son
objectif de cours de 229 $ à 220 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 100 $ à 75 $
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Canaccord
Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 120 $
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Raymond
James abaisse son objectif de cours de 144 $ à 90 $
* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif
de cours de 313 $ à 269 $
* Metlife MET.N : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 110 $ à 115 $
* Mettler-Toledo International MTD.N : Jefferies relève
son objectif de cours de 1.580 $ à 1.930 $
* Mettler-Toledo International MTD.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 1.550 $ à 1.725 $
* Mettler-Toledo International MTD.N : RBC relève son
objectif de cours de 1.515 $ à 1.790 $
* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours
de 200 $ à 230 $
* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 230 $ à 305 $
* Moderna MRNA.O : RBC relève son objectif de cours de
130 $ à 145 $
* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours
de 90 $ à 110 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 41 $ à 37 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan passe
de "neutre" à "sous-pondérer"
* Mp Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity abaisse son
objectif de cours de 82 $ à 70 $
* Nelnet NNI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de
125 $ à 135 $
* Nextpower Inc NXT.O : Piper Sandler relève son objectif
de cours de 110 $ à 115 $
* Oklo OKLO.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de
cours de 100 $ à 66 $
* Oklo Inc OKLO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de
70 $ à 38 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 142 $ à 120 $
* Owens Corning OC.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 165 $ à 145 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 178 $ à 205 $
* Primoris Services Corporation PRIM.N : Piper Sandler
abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 75 $ à 105 $
* Qnity Electronics Q.N : RBC abaisse son objectif de
cours de 160 $ à 152 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 714 $ à 701 $
* Rb Global RBA.N : Stephens abaisse son objectif de
cours de 111 $ à 103 $
* Reinsurance Group of America RGA.N : Piper Sandler
relève son objectif de cours de 274 $ à 300 $
* Relay Therapeutics RLAY.O : Jonestrading relève son
objectif de cours de 20 $ à 31 $
* Rollins Inc ROL.N : Citigroup passe de "neutre" à
"acheter"; relève son objectif de cours de 32 $ à 49 $
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 22 $ à 12 $
* Snap Inc SNAP.N : HSBC abaisse son objectif de cours de
6 $ à 5,42 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 326 $ à 311 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : Truist Securities relève
son objectif de cours de 142 $ à 167 $
* The Hanover Insurance Group THG.N : KBW relève son
objectif de cours de 223 $ à 248 $
* Tripadvisor TRIP.O : Jefferies passe de
"sous-performance" à "neutre"; abaisse son objectif de
cours de 8 $ à 7 $
* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de
"sous-pondérer" à "neutre"
* Unum Group UNM.N : JP Morgan passe de "neutre" à
"surpondérer"
* Unum Group UNM.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 98 $ à 90 $
* Veeva Systems VEEV.N : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 260 $ à 315 $
* Vera Therapeutics VERA.O : Raymond James relève son
objectif de cours de 84 $ à 87 $
* Vericel Corporation VCEL.O : Truist Securities relève
son objectif de cours de 52 $ à 65 $
* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 130 $ à 120 $
* Viasat Inc VSAT.O : Needham abaisse son objectif de
cours de 105 $ à 85 $
* Vistra Corp VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours
de 181 $ à 175 $
* Vse Corp VSEC.O : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 275 $ à 245 $
* Watts Water Technologies WTS.N : Stifel abaisse son
objectif de cours de 445 $ à 430 $
* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : Leerink Partners relève
son objectif de cours de 97 $ à 110 $
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