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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, Metlife, Rollins
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 11:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu lundi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, Metlife et Rollins.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 300 à 294 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 300 $ à 325 $

* Metlife MET.N : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 110 $ à 115 $

* Rollins Inc ROL.N : Citigroup passe de "neutre" à

"acheter"; relève son objectif de cours de 32 $ à 49 $

* Vistra Corp VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours

de 181 $ à 175 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 70 $ à 65 $

* Adaptive Biotechnologies Corporation ADPT.O : JP Morgan

relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens abaisse

son objectif de cours de 175 $ à 155 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 138 $ à 143 $

* Airbnb ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours

de 215 $ à 230 $

* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 300 $ à 294 $

* American Financial Group AFG.N : KBW relève son

objectif de cours de 147 $ à 150 $

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg passe de "acheter" à

"conserver"; abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research relève

son objectif de cours de 3 $, le portant à 62 $

* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 329 $ à 356 $

* Atmus Filtration Technologies ATMU.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 300 $ à 325 $

* Axon Enterprise AXON.O : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 675 $ à 475 $

* Bancorp Inc TBBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 75 $ à 62 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW relève son objectif de

cours de 735.000 $ à 765.000 $

* Beta Technologies Inc BETA.N : Jefferies passe de

"acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de

29 $ à 27 $

* Bioage Labs BIOA.O : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 73 $ à 40 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 245 $ à 305 $

* Bkv Corporation BKV.N : Gerdes Energy Research abaisse

son objectif de cours de 4 $, le portant à 24 $

* Box Inc BOX.N : RBC relève son objectif de cours de 26

$ à 35 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Cardinal Health CAH.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 280 $ à 304 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC relève son

objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Cigna CI.N : Leerink Partners relève son objectif de

cours de 300 $ à 315 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève

son objectif de cours de 2 $, le portant à 160 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 586 $ à 544 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 518 $ à 472 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Draftkings DKNG.O : Canaccord Genuity abaisse son

objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Draftkings DKNG.O : JP Morgan passe de "surpondérer" à

"neutre"; abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $

* Draftkings DKNG.O : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Duolingo DUOL.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 145 $ à 175 $

* Dxp Enterprises DXPE.O : Stephens abaisse son objectif

de cours de 220 $ à 200 $

* EOG Resources EOG.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 164 $ à 170 $

* Eupraxia Pharmaceuticals EPRX.O : RBC entame la

couverture du titre avec une recommandation "surperformer";

objectif de cours: 14 $

* Expedia Group EXPE.O : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 350 $ à 325 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : KBW abaisse son

objectif de cours de 45 $ à 37 $

* First Solar FSLR.O : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 251 $ à 222 $

* Generac Holdings GNRC.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 279 $ à 266 $

* Globus Medical GMED.N : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 78 $ à 65 $

* Hmh Holding Inc HMH.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 32 $ à 26 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de

cours de 513 $ à 583 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 463 $ à 526 $

* Iambic Therapeutics IAM.O : JP Morgan entame la

couverture avec une recommandation "surpondérer"; objectif

de cours: 22 $

* Installed Building Products IBP.N : Stephens relève son

objectif de cours de 200 $ à 230 $

* Insulet Corporation PODD.O : Truist Securities relève

son objectif de cours de 153 $ à 160 $

* ITT Inc ITT.N : Stifel relève son objectif de cours de

256 $ à 259 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 229 $ à 220 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Canaccord

Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 120 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Raymond

James abaisse son objectif de cours de 144 $ à 90 $

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 313 $ à 269 $

* Metlife MET.N : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 110 $ à 115 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 1.580 $ à 1.930 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 1.550 $ à 1.725 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : RBC relève son

objectif de cours de 1.515 $ à 1.790 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours

de 200 $ à 230 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 230 $ à 305 $

* Moderna MRNA.O : RBC relève son objectif de cours de

130 $ à 145 $

* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours

de 90 $ à 110 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 41 $ à 37 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan passe

de "neutre" à "sous-pondérer"

* Mp Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity abaisse son

objectif de cours de 82 $ à 70 $

* Nelnet NNI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de

125 $ à 135 $

* Nextpower Inc NXT.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 110 $ à 115 $

* Oklo OKLO.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de

cours de 100 $ à 66 $

* Oklo Inc OKLO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de

70 $ à 38 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 142 $ à 120 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 165 $ à 145 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 178 $ à 205 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 75 $ à 105 $

* Qnity Electronics Q.N : RBC abaisse son objectif de

cours de 160 $ à 152 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 714 $ à 701 $

* Rb Global RBA.N : Stephens abaisse son objectif de

cours de 111 $ à 103 $

* Reinsurance Group of America RGA.N : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 274 $ à 300 $

* Relay Therapeutics RLAY.O : Jonestrading relève son

objectif de cours de 20 $ à 31 $

* Rollins Inc ROL.N : Citigroup passe de "neutre" à

"acheter"; relève son objectif de cours de 32 $ à 49 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 22 $ à 12 $

* Snap Inc SNAP.N : HSBC abaisse son objectif de cours de

6 $ à 5,42 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 326 $ à 311 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Truist Securities relève

son objectif de cours de 142 $ à 167 $

* The Hanover Insurance Group THG.N : KBW relève son

objectif de cours de 223 $ à 248 $

* Tripadvisor TRIP.O : Jefferies passe de

"sous-performance" à "neutre"; abaisse son objectif de

cours de 8 $ à 7 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de

"sous-pondérer" à "neutre"

* Unum Group UNM.N : JP Morgan passe de "neutre" à

"surpondérer"

* Unum Group UNM.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 98 $ à 90 $

* Veeva Systems VEEV.N : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 260 $ à 315 $

* Vera Therapeutics VERA.O : Raymond James relève son

objectif de cours de 84 $ à 87 $

* Vericel Corporation VCEL.O : Truist Securities relève

son objectif de cours de 52 $ à 65 $

* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 130 $ à 120 $

* Viasat Inc VSAT.O : Needham abaisse son objectif de

cours de 105 $ à 85 $

* Vistra Corp VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours

de 181 $ à 175 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 275 $ à 245 $

* Watts Water Technologies WTS.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 445 $ à 430 $

* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : Leerink Partners relève

son objectif de cours de 97 $ à 110 $

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