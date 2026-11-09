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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, MetLife, Rollins
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 13:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, MetLife et Rollins.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 300 à 294 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* MetLife MET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Rollins ROL.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 32 $ à

49 $

* Vistra Corp VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 181 $ à 175 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Adaptive Biotechnologies Corporation ADPT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 58 $ à 50 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 175 $ à 155 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 107 $ à 112 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $

* Airbnb ABNB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $

* Albemarle ALB.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 190 $ à 165 $

* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 300 $ à 294 $

* Ameren Corporation AEE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 113 $ à 123 $

* American Financial Group AFG.N : KBW relève son objectif de cours de 147 $ à 150 $

* Amrize AG AMRZ.N : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Apa Corporation APA.O : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 3 $, le portant à 62 $

* Ares Commercial Real Estate ACRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3,5 $

* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 329 $ à 356 $

* Atmus Filtration Technologies ATMU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Avient Corporation AVNT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 55 $

* Axon Enterprise AXON.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 675 $ à 475 $

* Banc of California BANC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Bancorp Inc TBBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 75 $ à 62 $

* Bankunited BKU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW relève son objectif de cours de 735 000 $ à 765 000 $

* Beta Technologies Inc BETA.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Bill Holdings BILL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Bioage Labs BIOA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 73 $ à 40 $

* Biodesix BDSX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 245 $ à 305 $

* Bkv Corporation BKV.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 24 $

* BlackRock TCP Capital TCPC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 4 $ à 4,5 $

* Box Inc BOX.N : RBC relève son objectif de cours de 26 $ à 35 $

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 17 $ à 12 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 59 $ à 60,5 $

* Camping World Holdings CWH.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Camping World Holdings CWH.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 6 $

* Cardinal Health CAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 304 $

* Cava Group CAVA.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Celcuity CELC.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 155 $ à 150 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Charter Communications CHTR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 372 $ à 345 $

* Charter Communications CHTR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 101 $ à 103 $

* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Cigna CI.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Cogent Biosciences COGT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $

* Commerce Bancshares CBSH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 61 $ à 60 $

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 47 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 2 $, le portant à 160 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 115 $

* Corning GLW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $

* Crowdstrike CRWD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 132 $ à 177 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 586 $ à 544 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 518 $ à 472 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 63 $ à 60 $

* Draftkings DKNG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Draftkings DKNG.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 30 $ à 21 $

* Draftkings DKNG.O : Mizuho abaisse son cours-cible de 45 $ à 35 $

* DraftKings DKNG.O : Needham abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* DraftKings DKNG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 136 $ à 140 $

* Duolingo DUOL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $

* Dxp Enterprises DXPE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* East West Bancorp EWBC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 610 $ à 1 700 $

* EOG Resources EOG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 164 $ à 170 $

* Eupraxia Pharmaceuticals EPRX.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 14 $

* Evergy EVRG.O : BMO relève son objectif de cours de 89 $ à 94 $

* Evergy EVRG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 91 $

* Expedia Group EXPE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 986 $ à 901 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 45 $ à 37 $

* First Ban FBP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* First Interstate Bancsystem FIBK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* First Solar FSLR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 251 $ à 222 $

* Forbright FRBT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Generac Holdings GNRC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 279 $ à 266 $

* Globus Medical GMED.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 78 $ à 65 $

* Hilton Worldwide Holdings HLT.O : BMO relève son objectif de cours de 360 $ à 385 $

* Hmh Holding Inc HMH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 32 $ à 26 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 513 $ à 583 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 463 $ à 526 $

* Iambic Therapeutics IAM.O : JP Morgan initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* Installed Building Products IBP.N : Stephens relève son objectif de cours de 200 $ à 230 $

* Insulet Corporation PODD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 153 $ à 160 $

* IRhythm Holdings IRTC.O : Citigroup passe de « Achat » à « Neutre »; abaisse son objectif de cours de 157 $ à 124 $

* ITT Inc ITT.N : Stifel relève son objectif de cours de 256 $ à 259 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 229 $ à 220 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Kayne Anderson Bdc KBDC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Kinetik Holdings KNTK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 135 $ à 120 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 144 $ à 90 $

* Lumentum Holdings LITE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 900 $ à 635 $

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 313 $ à 269 $

* Mattel Inc MAT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Metlife MET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 109 $ à 112 $

* Metlife MET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 580 $ à 1 930 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 550 $ à 1 725 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : RBC relève son objectif de cours de 1 515 $ à 1 790 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 230 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 305 $

* Moderna MRNA.O : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 41 $ à 37 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Mp Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 82 $ à 70 $

* Nelnet NNI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Nextpower Inc NXT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Norwood Financial Corp NWFL.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $

* Oklo OKLO.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 100 $ à 66 $

* Oklo Inc OKLO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 70 $ à 38 $

* Old National Bancorp ONB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 142 $ à 120 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 145 $

* Patrick Industries PATK.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Patrick Industries PATK.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 95 dollars

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 178 $ à 205 $

* PJT Partners PJT.N : BMO relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Popular BPOP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 195 $ à 190 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 105 $

* Qnity Electronics Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 714 $ à 701 $

* Rb Global RBA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 111 $ à 103 $

* Reinsurance Group of America RGA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 274 $ à 300 $

* Relay Therapeutics RLAY.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 20 $ à 31 $

* Rollins ROL.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 32 $ à 49 $

* Rollins ROL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 12 $

* Snap Inc SNAP.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5,42 $

* Targa Resources TRGP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 326 $ à 311 $

* Targa Resources TRGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 324 $ à 330 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 142 $ à 167 $

* Terawulf WULF.O : Needham abaisse son objectif de cours de 33 $ à 25 $

* The Hanover Insurance Group THG.N : KBW relève son objectif de cours de 223 $ à 248 $

* Thor Industries THO.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Thor Industries THO.N : Wells Fargo lance la couverture avec un objectif de cours de 80 $

* Tripadvisor TRIP.O : Jefferies passe de « sous-performance » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Uber UBER.N : Citigroup reprend la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 105 $

* United Therapeutics UTHR.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 660 dollars

* Unum Group UNM.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Unum Group UNM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 90 $

* Veeva Systems VEEV.N : BTIG relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Veeva Systems VEEV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $

* Vera Therapeutics VERA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $

* Vericel Corporation VCEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 65 $

* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Viasat Inc VSAT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $

* Vistra Corp VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 181 $ à 175 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 275 $ à 245 $

* Watts Water Technologies WTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 445 $ à 430 $

* Wayfair W.N : Citigroup relève son objectif de cours de 133 $ à 145 $

* Welltower WELL.N : BMO relève son objectif de cours de 270 $ à 275 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 84 $ à 82 $

* Winnebago Industries WGO.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 27 $

* Winnebago Industries WGO.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 165 $

* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/11/2026 à 13:19:54.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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