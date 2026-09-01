TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, HubSpot, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, HubSpot et Oracle.
POINTS FORTS
* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 335 $ à 333 $
* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 285 $
* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 240 $
* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $
* Workiva Inc WK.N : Baird relève son objectif de cours de 74 $ à 95 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : RBC lance la couverture avec une recommandation "en ligne avec le secteur"; objectif de cours: 70 $
* A10 Networks Inc ATEN.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation "Hold"; objectif de cours: 28 $
* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 228 $ à 301 $
* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Airbnb Inc ABNB.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 220 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"
* Annexon Inc ANNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 10 $ à 14 $
* Apple Inc AAPL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 300 $ à 303 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève son objectif de cours de 675 $ à 695 $
* Ares Capital Corp ARCC.O : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $
* Arista Networks Inc ANET.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 220 $
* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $
* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat" et un objectif de cours de 52 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 335 $ à 333 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 52 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : UBS relève son objectif de cours de 24,5 $ à 25,5 $
* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 28 $
* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Guggenheim lance sa couverture avec une recommandation "Achat"
* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $
* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation "Acheter"
* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $
* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $
* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation "surperformer"
* Booking Holdings BKNG.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation "acheter"; objectif de cours: 245 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies reprend sa couverture avec une recommandation "Hold"
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies reprend sa couverture avec un objectif de cours de 80 $
* BorgWarner BWA.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation "surperformer"; objectif de cours: 87 $
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Mizuho relève son objectif de cours de 96 $ à 110 $
* Bxp Inc BXP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $
* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 113 $ à 110 $
* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 2 $ à 25 $
* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"
* Caretrust Reit Inc CTRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 44 $
* Centerspace CSR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $
* Cisco Systems Inc CSCO.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 135 $
* Coherent Corp COHR.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 400 $
* Copt Defense Properties CDP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $
* Crane CR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 248 $ à 240 $
* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 245 $ à 300 $
* Danaher Corporation DHR.N : HSBC relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $
* Darden Restaurants DRI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 236 $ à 245 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 59 $ à 82 $
* Dell Technologies DELL.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 480 $
* Designer Brands Inc DBI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 7,5 $ à 6 $
* Doordash DASH.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 270 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 221 $ à 232 $
* Ecovyst ECVT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Edison International EIX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81 $ à 51 $
* Edison International EIX.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"
* Edison International EIX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 63 $
* Empire State Realty Trust Inc ESRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $
* Energy Fuels Inc UUUU.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 29 $ à 29,25 $
* Expedia Group EXPE.O : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 360 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 158 $ à 157 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 707 $ à 696 $
* Five Below FIVE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 318 $ à 334 $
* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Gates Industrial GTES.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 29 $
* General Mills GIS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $
* Healthcare Realty Trust Incorporated HR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $
* Hercules Capital Inc HTGC.N : UBS relève son objectif de cours de 15,5 $ à 18,5 $
* Hercules Capital Inc HTGC.N : UBS passe de "neutre" à "acheter"
* Hewlett Packard HPE.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 62 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 93 $
* Highwoods Properties Inc HIW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 32 $
* Honeywell Technologies HON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $
* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : UBS relève son objectif de cours de 4,25 $ à 4,5 $
* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 285 $
* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $
* Ingram Micro Holding INGM.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 30 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : UBS abaisse sa recommandation de "Achat" à "Neutre"
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : UBS relève son objectif de cours de 50 $ à 102 $
* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $
* Janus Living Inc JAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $
* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13,5 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : Wells Fargo relève son cours-cible de 33 $ à 38 $
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $
* Kla Corp KLAC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Lam Research Corp LRCX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 435 $ à 425 $
* Latigo Biotherapeutics Inc LTGO.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation "surperformer"
* Latigo Biotherapeutics Inc LTGO.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $
* Lineage Inc LINE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* LPL Financial Holdings LPLA.O : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation "Hold"; objectif de cours: 389 $
* Ltc Properties Inc LTC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $
* Lumentum Holdings LITE.O : Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 1.200 $
* Lyft Inc LYFT.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 19 $
* Maplebear CART.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 55 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 359 $ à 400 $
* Medical Properties Trust Inc MPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3,8 $
* Mettler-Toledo International MTD.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation "en ligne avec le secteur"; objectif de cours: 1.515 $
* Miami International Holdings MIAX.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $
* Miami International Holdings MIAX.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"
* Microsoft Corp MSFT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 500 $ à 600 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 148 $ à 146 $
* Mobility Global MBGL.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"
* Mobility Global MBGL.N : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 23 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 16,25 $ à 15,5 $
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à 12,5 $
* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 5,45 $ à 2 $
* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Piper Sandler passe d'une recommandation "surpondérer" à "sous-pondérer"
* National Health Investors Inc NHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 78 $
* National Healthcare Properties Inc NHP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 25 $
* Nnn Reit Inc NNN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 49 $ à 47 $
* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 14,75 $ à 13 $
* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS passe de "neutre" à "acheter"
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 49 $ à 48 $
* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 106 $
* ONEOK Inc OKE.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $
* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 240 $
* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : BMO relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : BMO relève sa recommandation de "en ligne avec le marché" à "surperformer"
* Paycom Software Inc PAYC.N : UBS relève son objectif de cours de 205 $ à 285 $
* PG&E Corp PCG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 24 $ à 13 $
* PG&E Corp PCG.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "Achat" à "Neutre"
* Phillips Edison & Company Inc PECO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $
* Prologis Inc PLD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 167 $ à 166 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 175 $ à 182 $
* Raymond James Financial RJF.N : Truist Securities initie la couverture avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 188 $
* Realty Income Corp O.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 64 $
* Red Violet Inc RDVT.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation "Acheter"; objectif de cours: 90 $
* Repligen Corporation RGEN.O : HSBC relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $
* Revvity Inc RVTY.N : RBC lance la couverture avec une recommandation "en ligne avec le secteur"; objectif de cours: 135 $
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $
* RingCentral RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 50 $ à 85 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 124 $ à 150 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Morgan Stanley passe de "neutre" à "surpondérer"
* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $
* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $
* Science Applications International SAIC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $
* Science Applications International SAIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
* Science Applications International SAIC.O : Stifel relève son objectif de cours de 137 $ à 154 $
* Science Applications International SAIC.O : UBS relève son objectif de cours de 108 $ à 123 $
* SL Green Realty Corp. SLG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 56,5 $
* Smartstop Self Storage Reit Inc SMA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 285 $ à 345 $
* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $
* Stag Industrial Inc STAG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* Standard Nuclear Inc STDN.N : UBS relève son objectif de cours de 14 $ à 20 $
* Tempus Ai Inc TEM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 56 $ à 76 $
* Tempus Ai Inc TEM.O : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $
* The Middleby Corporation MIDD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 157 $ à 160 $
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève son objectif de cours de 660 $ à 690 $
* Tidewater Inc TDW.N : BTIG passe de "neutre" à "acheter"
* Timken Company TKR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 129 $ à 135 $
* Timken Company TKR.N : BofA Global Research passe de "neutre" à "acheter"
* Uber UBER.N : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 100 $
* UDR Inc UDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 356 $ à 389 $
* Ventas Inc VTR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $
* Verisign Inc VRSN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 324 $ à 341 $
* Vici Properties Inc VICI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Waters Corp WAT.N : HSBC relève son objectif de cours de 450 $ à 455 $
* Welltower Inc WELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 215 $ à 251 $
* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 237 $ à 266 $
* Workiva Inc WK.N : Baird relève son objectif de cours de 74 $ à 95 $
* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20,5 $
* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : BMO abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le marché"
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