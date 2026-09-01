TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, HubSpot, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, HubSpot et Oracle.

POINTS FORTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 335 $ à 333 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 285 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 240 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Workiva Inc WK.N : Baird relève son objectif de cours de 74 $ à 95 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : RBC lance la couverture avec une recommandation "en ligne avec le secteur"; objectif de cours: 70 $

* A10 Networks Inc ATEN.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation "Hold"; objectif de cours: 28 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 228 $ à 301 $

* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 220 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Annexon Inc ANNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 10 $ à 14 $

* Apple Inc AAPL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 300 $ à 303 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève son objectif de cours de 675 $ à 695 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Arista Networks Inc ANET.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 220 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat" et un objectif de cours de 52 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 335 $ à 333 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 52 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : UBS relève son objectif de cours de 24,5 $ à 25,5 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 28 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Guggenheim lance sa couverture avec une recommandation "Achat"

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation "Acheter"

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation "surperformer"

* Booking Holdings BKNG.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation "acheter"; objectif de cours: 245 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies reprend sa couverture avec une recommandation "Hold"

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies reprend sa couverture avec un objectif de cours de 80 $

* BorgWarner BWA.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation "surperformer"; objectif de cours: 87 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Mizuho relève son objectif de cours de 96 $ à 110 $

* Bxp Inc BXP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 113 $ à 110 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 2 $ à 25 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"

* Caretrust Reit Inc CTRE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 44 $

* Centerspace CSR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 135 $

* Coherent Corp COHR.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 400 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* Crane CR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 248 $ à 240 $

* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 245 $ à 300 $

* Danaher Corporation DHR.N : HSBC relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Darden Restaurants DRI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 236 $ à 245 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 59 $ à 82 $

* Dell Technologies DELL.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 480 $

* Designer Brands Inc DBI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 7,5 $ à 6 $

* Doordash DASH.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 270 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 221 $ à 232 $

* Ecovyst ECVT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Edison International EIX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81 $ à 51 $

* Edison International EIX.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"

* Edison International EIX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 63 $

* Empire State Realty Trust Inc ESRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* Energy Fuels Inc UUUU.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 29 $ à 29,25 $

* Expedia Group EXPE.O : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 360 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 158 $ à 157 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 707 $ à 696 $

* Five Below FIVE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 318 $ à 334 $

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Gates Industrial GTES.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 29 $

* General Mills GIS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Healthcare Realty Trust Incorporated HR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Hercules Capital Inc HTGC.N : UBS relève son objectif de cours de 15,5 $ à 18,5 $

* Hercules Capital Inc HTGC.N : UBS passe de "neutre" à "acheter"

* Hewlett Packard HPE.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 62 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 93 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 32 $

* Honeywell Technologies HON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : UBS relève son objectif de cours de 4,25 $ à 4,5 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 285 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Ingram Micro Holding INGM.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 30 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : UBS abaisse sa recommandation de "Achat" à "Neutre"

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : UBS relève son objectif de cours de 50 $ à 102 $

* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Janus Living Inc JAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13,5 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Wells Fargo relève son cours-cible de 33 $ à 38 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Kla Corp KLAC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Lam Research Corp LRCX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 435 $ à 425 $

* Latigo Biotherapeutics Inc LTGO.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation "surperformer"

* Latigo Biotherapeutics Inc LTGO.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $

* Lineage Inc LINE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* LPL Financial Holdings LPLA.O : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation "Hold"; objectif de cours: 389 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Lumentum Holdings LITE.O : Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours: 1.200 $

* Lyft Inc LYFT.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 19 $

* Maplebear CART.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 55 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 359 $ à 400 $

* Medical Properties Trust Inc MPT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3,8 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation "en ligne avec le secteur"; objectif de cours: 1.515 $

* Miami International Holdings MIAX.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* Miami International Holdings MIAX.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Microsoft Corp MSFT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 500 $ à 600 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 148 $ à 146 $

* Mobility Global MBGL.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"

* Mobility Global MBGL.N : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 23 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 16,25 $ à 15,5 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à 12,5 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 5,45 $ à 2 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Piper Sandler passe d'une recommandation "surpondérer" à "sous-pondérer"

* National Health Investors Inc NHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 78 $

* National Healthcare Properties Inc NHP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 25 $

* Nnn Reit Inc NNN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 49 $ à 47 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 14,75 $ à 13 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS passe de "neutre" à "acheter"

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 49 $ à 48 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 106 $

* ONEOK Inc OKE.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 240 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : BMO relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : BMO relève sa recommandation de "en ligne avec le marché" à "surperformer"

* Paycom Software Inc PAYC.N : UBS relève son objectif de cours de 205 $ à 285 $

* PG&E Corp PCG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 24 $ à 13 $

* PG&E Corp PCG.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de "Achat" à "Neutre"

* Phillips Edison & Company Inc PECO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Prologis Inc PLD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 167 $ à 166 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 175 $ à 182 $

* Raymond James Financial RJF.N : Truist Securities initie la couverture avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 188 $

* Realty Income Corp O.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 64 $

* Red Violet Inc RDVT.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation "Acheter"; objectif de cours: 90 $

* Repligen Corporation RGEN.O : HSBC relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Revvity Inc RVTY.N : RBC lance la couverture avec une recommandation "en ligne avec le secteur"; objectif de cours: 135 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* RingCentral RNG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 50 $ à 85 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 124 $ à 150 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Morgan Stanley passe de "neutre" à "surpondérer"

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Science Applications International SAIC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Science Applications International SAIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Science Applications International SAIC.O : Stifel relève son objectif de cours de 137 $ à 154 $

* Science Applications International SAIC.O : UBS relève son objectif de cours de 108 $ à 123 $

* SL Green Realty Corp. SLG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 56,5 $

* Smartstop Self Storage Reit Inc SMA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 285 $ à 345 $

* Sonida Senior Living Inc SNDA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Stag Industrial Inc STAG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Standard Nuclear Inc STDN.N : UBS relève son objectif de cours de 14 $ à 20 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 56 $ à 76 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $

* The Middleby Corporation MIDD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 157 $ à 160 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève son objectif de cours de 660 $ à 690 $

* Tidewater Inc TDW.N : BTIG passe de "neutre" à "acheter"

* Timken Company TKR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 129 $ à 135 $

* Timken Company TKR.N : BofA Global Research passe de "neutre" à "acheter"

* Uber UBER.N : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une recommandation "neutre"; objectif de cours: 100 $

* UDR Inc UDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 356 $ à 389 $

* Ventas Inc VTR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $

* Verisign Inc VRSN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 324 $ à 341 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Waters Corp WAT.N : HSBC relève son objectif de cours de 450 $ à 455 $

* Welltower Inc WELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 215 $ à 251 $

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 237 $ à 266 $

* Workiva Inc WK.N : Baird relève son objectif de cours de 74 $ à 95 $

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20,5 $

* Xenia Hotels & Resorts Inc XHR.N : BMO abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le marché"