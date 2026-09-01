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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, HubSpot, Oracle
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 12:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes boursiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, HubSpot et Oracle.

POINTS FORTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 335 $ à 333 $

* HubSpot Inc HUBS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 285 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 240 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Workiva Inc WK.N : Baird relève son objectif de cours de 74 $ à 95 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : RBC initie la couverture avec une note « sector perform »; objectif de cours: 70 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 228 $ à 301 $

* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 335 $ à 333 $

* Blossomhill Therapeutics BLSM.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 28 $

* Blossomhill Therapeutics Inc BLSM.O : Guggenheim lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Blossomhill Therapeutics Inc BLSM.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Blossomhill Therapeutics Inc BLSM.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Blossomhill Therapeutics Inc BLSM.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies reprend la couverture avec une recommandation « conserver »

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies reprend sa couverture avec un objectif de cours de 80 $

* BorgWarner BWA.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 87 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 2 $ à 25 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Danaher Corporation DHR.N : HSBC relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Energy Fuels Inc UUUU.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 29 $ à 29,25 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 707 $ à 696 $

* Gates Industrial GTES.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de

cours: 29 $

* HubSpot Inc HUBS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 285 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Latigo Biotherapeutics Inc LTGO.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Latigo Biotherapeutics Inc LTGO.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 36 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : RBC lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur

»; objectif de cours: 1 515 $

* Mobility Global MBGL.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Mobility Global MBGL.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 23 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 5,45 $ à 2 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 106 $

* ONEOK Inc OKE.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 300 $ à 240 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 175 $ à 182 $

* Repligen Corporation RGEN.O : HSBC relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Revvity Inc RVTY.N : RBC lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de

cours: 135 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 124 $ à 150 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 56 $ à 76 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* The Middleby Corporation MIDD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 157 $ à 160 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC relève son objectif de cours de 660 $ à 690 $

* Tidewater Inc TDW.N : BTIG passe de « neutre » à « acheter »

* Waters Corp WAT.N : HSBC relève son objectif de cours de 450 $ à 455 $

* Workiva Inc WK.N : Baird relève son objectif de cours de 74 $ à 95 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
62,4500 USD NASDAQ +1,48%
ADOBE
292,7900 USD NASDAQ +0,44%
AGILENT TECH
153,620 USD NYSE -0,13%
AKAMAI TECHNOLOG
108,6200 USD NASDAQ +1,07%
AUTODESK INC
258,5300 USD NASDAQ -0,82%
BLOSSOMHILL THER
18,3000 USD NASDAQ -6,44%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
75,660 USD NYSE +0,56%
BORGWARNER
64,180 USD NYSE +0,16%
CAPRICOR THERAP
9,9100 USD NASDAQ +3,34%
DANAHER
213,850 USD NYSE -1,02%
FAIR ISAAC
1 147,100 USD NYSE -0,50%
GATES INDUSTRIAL
25,580 USD NYSE -1,16%
HUBSPOT
261,315 USD NYSE +0,24%
IQVIA HOLDINGS
261,295 USD NYSE -0,13%
LATIGO BIO
22,0200 USD NASDAQ -9,12%
METTLER TOLEDO I
1 404,780 USD NYSE +0,53%
MIDDLEBY CORP
110,8400 USD NASDAQ -1,69%
MYRIAD GENETICS
3,2200 USD NASDAQ +1,90%
ONEOK
96,000 USD NYSE +1,32%
ORACLE
149,090 USD NYSE -1,08%
PROTAGONIST THER
147,7500 USD NASDAQ +2,37%
REPLIGEN
180,9800 USD NASDAQ +2,67%
REVVITY
128,710 USD NYSE -0,05%
ROBINHOOD MARKETS
104,8100 USD NASDAQ +0,53%
SAILPOINT
20,5600 USD NASDAQ +3,68%
SALESFORCE
257,620 USD NYSE +0,50%
TEMPUS AI RG-A
63,0500 USD NASDAQ -1,55%
THERMO FISHER SC
617,600 USD NYSE -0,74%
TIDEWATER
93,215 USD NYSE +0,54%
WATERS
414,780 USD NYSE +0,08%
WORKIVA RG-A
79,970 USD NYSE +1,11%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2026 à 12:37:13.

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