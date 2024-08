TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Elastic, GMS

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Elastic et GMS.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC relève son objectif de cours de 290 à 313 dollars

* Elastic NV ESTC.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 100 $ contre 131 $

* GMS Inc GMS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Baird augmente le prix cible à 150$ de 120

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève le prix cible de 27 $ à 30 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1-800-Flowers.Com Inc FLWS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 8 $ à 7 $

* 1-800-Flowers.Com Inc FLWS.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de sous-performance à neutre

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup passe de neutre à achat

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 41 $ à 50 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays réduit son objectif de cours à 26$ contre 32

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 29 $, contre 31 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 25 $ à 23 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 25 à 23 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : UBS réduit le prix cible de 35 à 34 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Barclays relève l'objectif de cours à 310 $ contre 275 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg relève le prix cible de 286 à 299 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : BMO augmente le prix cible de 254 $ à 287 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 245 à 280 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Mizuho relève le prix cible de 230 à 260 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 320 $ contre 305 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : Oppenheimer relève le prix cible de 275 à 300 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler relève le prix cible de 239 à 257 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC relève le prix cible à 313 $, contre 290 $ auparavant

* Autodesk Inc ADSK.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 290 à 295 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Stifel relève l'objectif de cours à 320 $ contre 290 $ auparavant

* Best buy Co Inc BBY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 81 à 95 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 80$ contre 70

* Best buy Co Inc BBY.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 115 $ contre 100 $ auparavant

* Best buy Co Inc BBY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 95 à 117 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 94 $ de 90 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 110 $ contre 90 $ auparavant

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 116$ contre 94

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 111$ contre 101

* Best buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 100 à 114 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 115$ de 95

* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 107 $ contre 86 $

* Best buy Co Inc BBY.N : UBS augmente le prix cible à 123 $ contre 106 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $ auparavant

* Best buy Co Inc BBY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 80 $ à 95 $

* Bright Horizons Family Solutions BFAM.N : Barclays relève le prix cible de 125 à 160 dollars

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 44 $ contre 43 $ auparavant

* Burlington Stores BURL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 285 à 303 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 327 $ contre 274 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 330 dollars, contre 285 dollars

auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 313 $ contre 276 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Evercore ISI relève le prix cible de 300 à 315 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies relève le prix cible de 290 à 315 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 354 $ contre 346 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 300 $ contre 284 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen relève le prix cible de 279 $ à 288 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible de 300 $ à 310 $

* Campbell Soup Co CPB.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 50 $ contre 47 $

* Campbell Soup Co CPB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 52 $ auparavant

* Campbell Soup Co CPB.O : Wells Fargo relève le cours cible de 47 à 49 dollars

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le cours cible de 65 $ à 73 $

* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 22 $ contre 30 $ auparavant

* Cooper Companies Inc COO.O : Mizuho augmente le prix cible de 115 à 120 dollars

* Copt Defense Properties CDP.N : Wells Fargo relève le prix cible à 33 $ contre 31 $ auparavant

* Cousins Properties Inc CUZ.N : Truist Securities relève le cours cible de 26 à 30 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève le cours cible de 97 à 106 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 155

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève son objectif de cours à 160 dollars contre 155 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre 138 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 160 $, contre 166 $

auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 128 $, contre 155 $ auparavant

* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS réduit son objectif de cours à 158 $ contre 164 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 140 $ de 150

* Destination Xl Group Inc DXLG.O : Craig-Hallum réduit le prix cible de 3 à 2,50 dollars

* Destination Xl Group Inc DXLG.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 4 $ contre 6 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Telsey Advisory Group augmente le PT à 260$ de 255

* Dollar General Corp DG.N : Barclays réduit le prix cible de 154 $ à 102 $

* Dollar General Corp DG.N : BMO réduit le prix cible de 130 $ à 90 $

* Dollar General Corp DG.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 100 $ de 139

* Dollar General Corp DG.N : Guggenheim réduit le prix cible à 125$ de 155

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies réduit le prix cible à 110$ de 145

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 97$ de 130

* Dollar General Corp DG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 100$ de 170

* Dollar General Corp DG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 92$ de 141

* Dollar General Corp DG.N : Raymond James réduit le prix cible de 150 $ à 120 $

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 103 $ de 168 $

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group ramène le cours de l'action de "surperformance" à

"performance du marché"

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 94$ de 130

* Dollar General Corp DG.N : UBS réduit le prix cible à 108 $ de 155 $

* Dollar General Corp DG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 90 $ de 130

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Telsey Advisory Group ramène le cours cible à 120 $, contre 155 $ auparavant

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 8 $ à 9 $

* Elastic NV ESTC.N : Barclays réduit le prix cible à 106 $ contre 117 $

* Elastic NV ESTC.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 100 $ contre 131 $

* Elastic NV ESTC.N : Stifel réduit le prix cible à 98 $ de 120

* Enlink Midstream Llc ENLC.N : Stifel réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Enlink Midstream Llc ENLC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 16 $ à 15 $

* Enlink Midstream Llc ENLC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 15 $ contre 16 $ pour Enlink Midstream Llc

ENLC.N

* Excelerate Energy Inc EE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 20 à 19 dollars

* Excelerate Energy Inc EE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 19 $ contre 20 $ auparavant

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Stifel relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Foot Locker Inc FL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 27 à 34 $

* Gap Inc GAP.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 26 $, contre 28 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 28$ contre 27

* Gap Inc GAP.N : Telsey Advisory Group ramène l'objectif de cours à 26$ contre 29

* GMS Inc GMS.N : RBC réduit le prix cible de 85 $ à 78 $

* GMS Inc GMS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 561 $ à 562 $

* Greif Inc GEF.N : Stifel réduit le prix cible à 85 $ contre 88 $

* Greif Inc GEF.N : Truist Securities réduit le prix cible de 69 $ à 67 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG augmente le prix cible de 140 $ à 165 $

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Stifel relève l'objectif de cours à 15,50 $ contre 15 $ auparavant

* Intrusion Inc INTZ.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 14$ contre 16

* Kohls KSS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 21 $ contre 25 $

* Kohls KSS.N : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Latham Group Inc SWIM.O : Stifel augmente le prix cible de 4,75 $ à 6,80 $

* Lifecore Biomedical Inc LFCR.O : Stephens ramène l'objectif de cours à 5 $, contre 6 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Barclays relève l'objectif de cours de 80 à 85 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark relève le prix cible de 105 à 115 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 91 $ à 98 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 82 $, contre 77 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 100 $ à 120 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève le prix cible de 90 $ à 95 $

* MongoDB Inc MDB.O : Bernstein relève le prix cible de 358 $ à 360 $

* MongoDB Inc MDB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 à 350 dollars

* MongoDB Inc MDB.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 330 $, contre 265 $ auparavant

* MongoDB Inc MDB.O : Mizuho augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* MongoDB Inc MDB.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 320 à 340 dollars

* MongoDB Inc MDB.O : Needham relève le cours cible de 290 à 335 dollars

* MongoDB Inc MDB.O : Oppenheimer relève le cours cible de 300 $ à 350

* MongoDB Inc MDB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 300 $ à 335 $

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 250 $ à 295 $

* MongoDB Inc MDB.O : Stifel augmente le prix cible de 300 $ à 325 $

* MongoDB Inc MDB.O : Truist Securities relève le prix cible de 300 $ à 320 $

* MongoDB Inc MDB.O : UBS relève le cours cible de 250 à 275 dollars

* MongoDB Inc MDB.O : Wells Fargo relève le cours cible de 300 à 350 dollars

* Motorola MSI.N : Evercore ISI relève le cours cible de 450 à 500 dollars

* NetEase Inc NTES.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 110 $, contre 130 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Baird relève le cours cible de 120 à 150 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Craig-Hallum relève le prix cible de 105 à 107

dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : JP Morgan abaisse le PT de 113 $ à 105 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : RBC réduit le prix cible à 100 $ de 101

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : UBS augmente le prix cible de 97 $ à 99

* ONEOK Inc OKE.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 88 $ à 102 $

* ONEOK Inc OKE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 91 $ à 100 $

* Pool Corp POOL.O : Stifel relève le cours cible de 310 $ à 335 $

* Primerica PRI.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note neutre; PT 283 $

* Prospect Capital Corp PSEC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 4,5 $ de 5

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Baird augmente le prix cible de 325 $ à 350 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 380 $ de 365 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies relève le prix cible de 415 à 425 dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS relève le prix cible à 412 $, contre 375 $ auparavant

* Smartsheet Inc SMAR.N : Guggenheim relève le cours cible de 56 à 60 dollars

* Stratasys Ltd SSYS.O : Needham réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Suburban Propane Partners, L.P SPH.N : Wells Fargo réduit la pondération de l'action d'égale à inférieure à la

moyenne

* The J.M. Smucker Company SJM.N : Barclays réduit le prix cible de 123 $ à 121 $

* Titan Machinery Inc TITN.O : Northland Capital augmente le prix cible de 15 $ à 25 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Raymond James initie la couverture avec une note de

surperformance; PT $9

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan augmente le prix cible de 26,5 $ à 28 $

* TWFG Inc TWFG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 27 à 30 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 328 à 335 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BMO réduit le prix cible de 500 $ à 385 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 380 $ contre 425 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours à 442 $ contre 500

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 426 $ contre 448 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 420 $ de 430

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies réduit le prix cible de 357 $ à 350 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 450 à 435 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 356 $ contre 404 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Raymond James réduit le prix cible à 450$ contre 500

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Raymond James réduit le cours à surperformer à partir de strong buy

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Stifel réduit le prix cible de 475 $ à 385 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 500 $ à 395

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 450 $ de 500

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS réduit le prix cible à 505 $ contre 550 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 300 $ de 325

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays augmente le prix cible à 23 $ contre 19 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 30$ contre 27

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 23$ contre 20

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 20 $ à 26 $

* Waldencast Plc WALD.O : Jefferies réduit le prix cible à 4 $, contre 6 $ auparavant

* Walgreens WBA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 15$ contre 20