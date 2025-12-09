 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AstraZeneca, Confluent, Pepsico
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 10:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AstraZeneca, Confluent et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du

marché"

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 98 $ à 125 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172 $ contre 161 $ auparavant

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de "achat" à

"neutre"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Air Products APD.N : Jefferies ramène le cours cible de 350 $ à 300 $

* Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) ALEX.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC relève sa recommandation de "performance sectorielle" à "surperformance"

* Confluent Inc CFLT.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; augmente la prévision de cours à 31 $

contre 27 $

* Confluent Inc CFLT.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; augmente le PT à 31 $ contre 29 $

* Confluent Inc CFLT.O : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; augmente le PT à 31 $ contre 29 $

* Confluent Inc CFLT.O : Needham passe de "acheter" à "conserver"

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Confluent Inc CFLT.O : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle"

* Confluent Inc CFLT.O : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens abaisse sa recommandation de "surpondération" à "pondération égale"

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens augmente le prix cible de 29 $ à 31 $

* Confluent Inc CFLT.O : TD Cowen relève le prix cible de 27 $ à 31 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève le cours cible de 440 $ à 475 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit son objectif de cours de 24 $ à 18 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC augmente le prix cible de 16 $ à 25 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BTIG augmente le prix cible de 75 $ à 138 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 98 $ à 125 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG relève le cours cible de 98 $ à 100 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG augmente le prix cible de 27 $ à 30 $

* Peoples Financial Services Corp PFIS.O : Stephens abaisse sa recommandation de "surpondération" à "pondération

égale"

* Pepsico PEP.O : Jefferies relève le cours cible de 163 $ à 164 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172 $ contre 161 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève le cours cible de 120 $ à 135 $

* RPM International Inc RPM.N : RBC relève sa recommandation de "performance sectorielle" à "surperformance"

* RPM International Inc RPM.N : RBC relève le cours cible de 121 $ à 132 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies réduit le prix cible de 92 $ à 89 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 28 $ à 58 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 540 $ à 510 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; objectif de cours de 43 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de "achat" à "neutre"

* Weyerhaeuser Co WY.N : CIBC réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC relève le cours cible de 300 $ à 350 $

A lire aussi

  • Des agriculteurs grecs en colère bloquent une autoroute près de la ville de Karditsa, dans le centre du pays, le 8 décembre 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )
    Grèce: les agriculteurs en colère maintiennent la pression
    information fournie par AFP 09.12.2025 11:45 

    Les agriculteurs en colère ont maintenu la pression sur le gouvernement grec mardi en poursuivant leurs barrages avec plus de 20.000 tracteurs sur les routes du pays après l'occupation des aéroports internationaux de l'île de Crète. "Plus de 20.000 tracteurs" sont ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV rencontre le président ukrainien Volodimir Zelensky à la Villa Barberini à Castel Gandolfo
    Ukraine: Le pape appelle au dialogue après un entretien avec Zelensky
    information fournie par Reuters 09.12.2025 11:42 

    Le pape Léon a appelé au dialogue pour parvenir à une "paix juste et durable" lors d'une rencontre mardi avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, a fait savoir le Vatican dans un communiqué. Le pape "a rappelé la nécessité de poursuivre le dialogue et renouvelé ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 09.12.2025 11:39 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI et pour le Standard & Poor's-500 .SPX , tandis que le Nasdaq devrait ouvrir inchangé. * NVIDIA ... Lire la suite

  • ( POOL / SINA SCHULDT )
    Allemagne: les exportations retrouvent la morosité en octobre
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.12.2025 11:37 

    Les exportations allemandes ont quasiment stagné en octobre sur un mois, selon un communiqué paru mardi, la première économie européenne souffrant toujours des droits de douane américains et du désintérêt croissant de la Chine pour ses marchandises. D'après l'institut ... Lire la suite

