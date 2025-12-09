TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AstraZeneca, Confluent, Pepsico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AstraZeneca, Confluent et Pepsico.
FAITS MARQUANTS
* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $
* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du
marché"
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 98 $ à 125 $
* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172 $ contre 161 $ auparavant
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de "achat" à
"neutre"
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Air Products APD.N : Jefferies ramène le cours cible de 350 $ à 300 $
* Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) ALEX.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"
* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC relève sa recommandation de "performance sectorielle" à "surperformance"
* Confluent Inc CFLT.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; augmente la prévision de cours à 31 $
contre 27 $
* Confluent Inc CFLT.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; augmente le PT à 31 $ contre 29 $
* Confluent Inc CFLT.O : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; augmente le PT à 31 $ contre 29 $
* Confluent Inc CFLT.O : Needham passe de "acheter" à "conserver"
* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James passe de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Confluent Inc CFLT.O : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle"
* Confluent Inc CFLT.O : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 31 $
* Confluent Inc CFLT.O : Stephens abaisse sa recommandation de "surpondération" à "pondération égale"
* Confluent Inc CFLT.O : Stephens augmente le prix cible de 29 $ à 31 $
* Confluent Inc CFLT.O : TD Cowen relève le prix cible de 27 $ à 31 $
* Deere & Co DE.N : Jefferies relève le cours cible de 440 $ à 475 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit son objectif de cours de 24 $ à 18 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC augmente le prix cible de 16 $ à 25 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BTIG augmente le prix cible de 75 $ à 138 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 98 $ à 125 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG relève le cours cible de 98 $ à 100 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG augmente le prix cible de 27 $ à 30 $
* Peoples Financial Services Corp PFIS.O : Stephens abaisse sa recommandation de "surpondération" à "pondération
égale"
* Pepsico PEP.O : Jefferies relève le cours cible de 163 $ à 164 $
* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172 $ contre 161 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève le cours cible de 120 $ à 135 $
* RPM International Inc RPM.N : RBC relève sa recommandation de "performance sectorielle" à "surperformance"
* RPM International Inc RPM.N : RBC relève le cours cible de 121 $ à 132 $
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies réduit le prix cible de 92 $ à 89 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 28 $ à 58 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 540 $ à 510 $
* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; objectif de cours de 43 $
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de "achat" à "neutre"
* Weyerhaeuser Co WY.N : CIBC réduit le prix cible de 30 $ à 27 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC relève le cours cible de 300 $ à 350 $
