TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AstraZeneca, Confluent, Pepsico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AstraZeneca, Confluent et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du

marché"

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 98 $ à 125 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172 $ contre 161 $ auparavant

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de "achat" à

"neutre"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Air Products APD.N : Jefferies ramène le cours cible de 350 $ à 300 $

* Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) ALEX.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC relève sa recommandation de "performance sectorielle" à "surperformance"

* Confluent Inc CFLT.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; augmente la prévision de cours à 31 $

contre 27 $

* Confluent Inc CFLT.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; augmente le PT à 31 $ contre 29 $

* Confluent Inc CFLT.O : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; augmente le PT à 31 $ contre 29 $

* Confluent Inc CFLT.O : Needham passe de "acheter" à "conserver"

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Confluent Inc CFLT.O : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle"

* Confluent Inc CFLT.O : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens abaisse sa recommandation de "surpondération" à "pondération égale"

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens augmente le prix cible de 29 $ à 31 $

* Confluent Inc CFLT.O : TD Cowen relève le prix cible de 27 $ à 31 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève le cours cible de 440 $ à 475 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit son objectif de cours de 24 $ à 18 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC augmente le prix cible de 16 $ à 25 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BTIG augmente le prix cible de 75 $ à 138 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 98 $ à 125 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG relève le cours cible de 98 $ à 100 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG augmente le prix cible de 27 $ à 30 $

* Peoples Financial Services Corp PFIS.O : Stephens abaisse sa recommandation de "surpondération" à "pondération

égale"

* Pepsico PEP.O : Jefferies relève le cours cible de 163 $ à 164 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172 $ contre 161 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève le cours cible de 120 $ à 135 $

* RPM International Inc RPM.N : RBC relève sa recommandation de "performance sectorielle" à "surperformance"

* RPM International Inc RPM.N : RBC relève le cours cible de 121 $ à 132 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies réduit le prix cible de 92 $ à 89 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 28 $ à 58 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 540 $ à 510 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; objectif de cours de 43 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de "achat" à "neutre"

* Weyerhaeuser Co WY.N : CIBC réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC relève le cours cible de 300 $ à 350 $