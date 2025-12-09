information fournie par Reuters • 09/12/2025 à 16:03

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AstraZeneca, Confluent, Pepsico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AstraZeneca, Confluent et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du

marché"

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 98 $ à 125 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172 $ contre 161 $ auparavant

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners réduit le cours de l'action d'achat à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Stifel réduit le prix cible de 480 à 450 dollars

* Air Products APD.N : Jefferies réduit le prix cible de 350 $ à 300 $

* Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) ALEX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de surpondération à neutre

* Align Technology ALGN.O : Barclays initie une couverture avec une note égale à la pondération

* Align Technology ALGN.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 170

* American Airlines AAL.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché

* American Airlines AAL.O : BMO initie la couverture avec un prix cible de 16,75

* Amneal Pharmaceuticals AMRX.O : Barclays initie la couverture avec un prix cible de 15

* Amneal Pharmaceuticals AMRX.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Barclays initie la couverture avec une note d'égalité de poids

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 30

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 100

* Antero Resources Corp AR.N : BMO augmente le prix cible de 37 $ à 40 $

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan relève le cours cible de 39 $ à 42 $

* Antero Resources Corp AR.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 44,00 $ à 48,00 $

* Apple Inc AAPL.O : Citigroup relève le cours cible de 315 à 330 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 81 $ contre 62 $

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 95 $ à 105 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 41 $ contre 38 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 400 $ à 440 $

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 58 $

* Cardinal Health CAH.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 243 $

* Cencora COR.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 400 $

* Chimera Investment Corp CIM.N : RBC réduit la note de surperformance à performance sectorielle

* Chimera Investment Corp CIM.N : RBC augmente le prix cible de 6 $ à 13 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le cours cible de 152 $ à 230 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC relève le cours à "surperformer" de "performer" à "sectoriel"

* Collegium Pharmaceutical Inc. COLL.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Collegium Pharmaceutical Inc. COLL.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 58

* Confluent CFLT.O : Deutsche Bank réduit la note de "buy" à "hold"

* Confluent CFLT.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 29 à 31 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; augmente le prix cible de 27 à 31 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; augmente le PT à 31$ de 29

* Confluent Inc CFLT.O : Deutsche Bank passe de "buy" à "hold"; augmente le PT à 31$ de 29

* Confluent Inc CFLT.O : Mizuho réduit à neutre de surperformer; augmente le PT à $31 de $26

* Confluent Inc CFLT.O : Needham passe de "buy" à "hold"

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James passe de surperformer à performer

* Confluent Inc CFLT.O : RBC passe de "surperformer" à "performer"

* Confluent Inc CFLT.O : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens réduit la pondération de surpondérer à égale pondération

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens augmente le prix cible de 29 $ à 31 $

* Confluent Inc CFLT.O : TD Cowen relève le cours cible de 27 à 31 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Truist Securities passe de "buy" à "hold"; augmente le prix cible à 31$ de 29

* Confluent Inc CFLT.O : UBS passe de "buy" à "neutral

* Confluent Inc CFLT.O : UBS augmente le prix cible de 29 à 31 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Wells Fargo réduit la pondération à égale de surpondérer

* Confluent Inc CFLT.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 31 dollars contre 30 dollars auparavant

* Confluent Inc CFLT.O : Oppenheimer réduit le cours à performer de surperformer

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : UBS réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 16,5

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Wedbush augmente le prix cible à 34 $ contre 25 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève le cours cible de 440 à 475 dollars

* Definitive Healthcare Corp DH.O : Barclays ramène le cours cible de 3 à 2,75 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BMO initie la couverture avec une cote de surperformance; PT 80

* Dentsply Sirona XRAY.O : Barclays initie la couverture avec une note de sous-pondération et un PT de 12

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Barclays relève le prix cible de 120 à 136 $

* Doximity DOCS.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 63

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Bernstein relève le prix cible de 21 $ à 23 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 50,00 $ contre 46,00 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Elanco Animal Health Inc. ELAN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 30

* Envista Holdings Corp. NVST.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Envista Holdings Corp. NVST.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 24

* FMC Corp. FMC.N : Barclays réduit le prix cible de 16 $ à 13 $

* FMC Corp. FMC.N : Barclays ramène le cours de l'action de "equal-weight" à "underweight"

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citizens initie une couverture avec une note de surperformance du marché

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citizens initie une couverture avec un prix cible de 60

* General Motors Co. GM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 46 à 48 dollars

* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève le cours cible de 117 à 125 dollars

* Goodrx Holdings Inc. GDRX.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 3

* Goodrx Holdings Inc. GDRX.O : Barclays initie la couverture avec une note de sous-pondération

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit le prix cible de 24 $ à 18 $

* Healthequity HQY.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 118 $

* Henry Schein HSIC.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 86

* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 48

* Hormel Foods Corp. HRL.N : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* IBM IBM.N : Stifel augmente le prix cible à 325 $ contre 295 $

* Idexx Laboratories, Inc. IDXX.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Idexx Laboratories, Inc. IDXX.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 850

* Immix Biopharma, Inc. IMMX.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 8 $ à 12 $

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 97 $ contre 86 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC relève l'objectif de cours de 16 $ à 25 $

* Kroger Co KR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 68 $ contre 74 $

* Kymera Therapeutics KYMR.O : Barclays relève le prix cible à 119 $, contre 70 $ auparavant

* Kymera Therapeutics KYMR.O : Oppenheimer relève le prix cible de 67 $ à 120 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 112 $, contre 71 $ auparavant

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BTIG relève l'objectif de cours à 138 $ contre 75

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 127,00 $ à partir de 73,00 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève le prix cible à 125 $, contre 98 $ auparavant

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 80 $ à 116 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 84 $ à 134 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Wells Fargo relève le prix cible à 116 $, contre 69 $ auparavant

* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 107 $ contre 112 $

* Lifestance Health Group Inc LFST.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Lifestance Health Group Inc LFST.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 8

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 270

* Lyell Immunopharma Inc LYEL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 20 $ à 45 $

* Lyell Immunopharma Inc LYEL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de neutre à achat

* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 20 $ à 26 $

* Mannkind Corp MNKD.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars

* McKesson MCK.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 960

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève le prix cible de 170 $ à 270 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 81,00 $ à 95,00 $

* Mosaic MOS.N : Barclays réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG augmente le prix cible de 98 $ à 100 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup réduit le prix cible à 70 $ contre 74 $

* NRG Energy Inc NRG.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 211

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG relève le prix cible de 27 $ à 30 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Benchmark relève le cours cible de 45 $ à 50 $

* Option Care Health OPCH.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 31 à 36 dollars

* Option Care Health Inc OPCH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 35 $ contre 32 $

* Oracle Corp. ORCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 400

* Organon OGN.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un objectif de cours de 7,5

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : Exane BNP Paribas relève la note de neutre à surperformer

* Pacira Biosciences PCRX.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale

* Pacira Biosciences PCRX.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 27

* Paramount Skydance Corporation PSKY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de 10,00 $ à 12,00 $

* Paychex Inc PAYX.O : BMO ramène le prix cible de 140 $ à 121 $

* Paychex, Inc. PAYX.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 116$ de 128

* PayPal Holdings, Inc. PYPL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 74 $ à 67 $

* Penske Automotive Group PAG.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat

* Penske Automotive Group PAG.N : BofA Global Research rétablit la note d'achat avec un objectif de prix de 195

* Corporation de services financiers Peoples PFIS.O : Stephens ramène la note de surpondération à égalité de pondération

* Pepsico PEP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 163 $ à 164 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève le prix cible à 172 $ contre 161 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale

* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 16

* Phreesia PHR.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un prix cible de 26

* Pilgrim's Pride Corp PPC.O : Barclays réduit le prix cible de 49 $ à 45 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC augmente le prix cible de 120 $ à 135 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours cible de 260 $ à 256 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 350 $ à 348 $

* Progyny PGNY.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 29

* Pseg PEG.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste US 1

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 34 $ à 40 $

* RPM International Inc RPM.N : RBC augmente le prix cible de 121 $ à 132 $

* RPM International Inc RPM.N : RBC relève le cours à "surperformance" de "performance sectorielle" à "surperformance"

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Wedbush initie une couverture avec un prix cible de 32

* SL Green Realty Corp SLG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 60 $ à 46 $

* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 36,00 $ à 31,00 $

* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley réduit le cours à égalité de pondération de surpondération à surpondération

* Southwest Airlines Co LUV.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché; PT 43 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies réduit le prix cible de 92 $ à 89 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Citigroup relève le prix cible à 100 $, contre 60 $ auparavant

* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de neutre à achat

* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 605 $ à 560 $

* Talkspace TALK.O : Barclays initie la couverture avec une note de pondération égale et un PT de 3,5

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Barclays initie la couverture avec un prix cible de 100

* Teladoc Health TDOC.N : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 8,5

* Teladoc Health TDOC.N : Barclays initie la couverture avec une note égale à la pondération

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays relève le prix cible de 36 $ à 56 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : BMO augmente le prix cible de 35 $ à 54 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 20 $ à 60 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho relève le prix cible de 33 à 54 dollars

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer relève le prix cible de 28 à 58 dollars

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities relève le prix cible de 35 à 56 dollars

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 28 $ à 58 $

* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities relève le cours cible de 110 à 112 dollars

* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 540 $ à 510 $

* United Airlines UAL.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 125

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 159 à 162 dollars

* Viatris Inc. VTRS.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 15

* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 148 $ contre 151 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT $43

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 29,50 $ de 26

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners réduit le prix à neutre à partir d'achat

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Barclays réduit le prix cible de 50 $ à 42 $

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 93 $ à 100 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC relève le cours cible de 300 $ à 350 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 150 $ de 140

* Xeris Biopharma Holdings Inc. XERS.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Xeris Biopharma Holdings Inc. XERS.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 9

* Zoetis Inc. ZTS.N : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité de poids et un prix cible de 136 dollars