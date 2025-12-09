 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 114,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AstraZeneca, Confluent, Pepsico
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 08:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AstraZeneca, Confluent et Pepsico, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen relève le prix cible de 95 $ à 105 $

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 98 $ à 125 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172 $ contre 161 $ auparavant

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners passe de "achat" à "neutre"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) ALEX.N : Piper Sandler ramène le titre de surpondéré à neutre

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Confluent Inc CFLT.O : Canaccord Genuity passe d'acheter à conserver; hausse le prix cible de 27 $ à

31 $

* Confluent Inc CFLT.O : Needham passe de "achat" à "conserver"

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Confluent Inc CFLT.O : RBC passe de "surperformer" à "performer le secteur"

* Confluent Inc CFLT.O : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens réduit la pondération de surpondérer à égale pondération

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens relève le cours cible de 29 $ à 31 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird ramène le cours cible de 24 à 18 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 98 $ à 125 $

* Corporation de services financiers Peoples PFIS.O : Stephens réduit la pondération de "surpondération"

à "pondération égale"

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève le prix cible de 161 $ à 172 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 28 à 58 dollars

* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 43 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse sa note de "achat" à "neutre"

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

Valeurs associées

ALEX&BLDW REIT
15,140 USD NYSE -0,62%
ASTRAZENECA
13 569,000 GBX LSE -0,07%
ASTRAZENECA SP ADR
91,2700 USD NASDAQ +1,21%
CONFLUENT RG-A
29,8700 USD NASDAQ +29,08%
GRAPHIC PACKGNG
15,575 USD NYSE -2,63%
KYMERA THERAP
94,4100 USD NASDAQ +41,71%
PEOPLES FIN SERV
49,3800 USD NASDAQ -0,70%
PEPSICO
145,6200 USD NASDAQ +0,41%
TERNS PHARMA
40,1600 USD NASDAQ +36,78%
VOR BIOPHARMA
8,4000 USD NASDAQ +2,69%
WARNER BROS RG-A
27,2350 USD NASDAQ +4,43%
WEYERHAEUSE REIT
22,285 USD NYSE +2,72%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/12/2025 à 08:07:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank