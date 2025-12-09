information fournie par Reuters • 09/12/2025 à 08:07

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AstraZeneca, Confluent, Pepsico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AstraZeneca, Confluent et Pepsico, ce mardi.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) ALEX.N : Piper Sandler ramène le titre de surpondéré à neutre

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Confluent Inc CFLT.O : Canaccord Genuity passe d'acheter à conserver; hausse le prix cible de 27 $ à

31 $

* Confluent Inc CFLT.O : Needham passe de "achat" à "conserver"

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Confluent Inc CFLT.O : RBC passe de "surperformer" à "performer le secteur"

* Confluent Inc CFLT.O : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens réduit la pondération de surpondérer à égale pondération

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens relève le cours cible de 29 $ à 31 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird ramène le cours cible de 24 à 18 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 98 $ à 125 $

* Corporation de services financiers Peoples PFIS.O : Stephens réduit la pondération de "surpondération"

à "pondération égale"

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève le prix cible de 161 $ à 172 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 28 à 58 dollars

* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 43 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse sa note de "achat" à "neutre"

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC réduit le prix cible de 30 $ à 27 $