Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment AST Spacemobile, PVH et Reddit.
POINTS FORTS
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* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 150 à 165 dollars
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* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 92 $ à 30 $
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* PVH Corp PVH.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 79 $ à 105 $
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* Reddit RDDT.N : Needham abaisse son objectif de cours de 150 $ à 110 $
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* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
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* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $
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* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Argus Research relève son objectif de cours de 162 $ à 192 $
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* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 92 $ à 30 $
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* Burlington Stores Inc BURL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 319 $ à 288 $
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* CF Industries Holdings Inc CF.N : Bernstein relève son objectif de cours de 162 $ à 163 $
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* Hubspot Inc HUBS.N : Argus Research abaisse sa recommandation à « neutre »
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* Kroger Co KR.N : UBS relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $
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* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 141 $ à 200 $
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* PVH Corp PVH.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 79 $ à 105 $
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* Reddit RDDT.N : Needham abaisse son objectif de cours de 150 $ à 110 $
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* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 030,00 $ à 1 104,00 $
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* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
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* Zscaler Inc ZS.O : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 260 $ à 245 $
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