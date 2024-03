TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ashland, Oportun Financial, Palomar Holdings

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Ashland, Oportun Financial et Palomar Holdings.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Absci Corp ABSI.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Absci Corp ABSI.O : La Banque Scotia initie une couverture avec un prix cible de 13 $

* Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) ALEX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Ashland Inc ASH.N : Jefferies relève le prix cible de 100 à 126 dollars

* Ashland Inc ASH.N : Jefferies augmente le prix cible à acheter à partir de maintenir

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 201 $ contre 203 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 144 $ contre 165 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 168$ de 171

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Barclays relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève le cours cible à 44 $ contre 41 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : Jefferies réduit le prix cible de 9 $ à 3,5 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies augmente le prix cible de 78 $ à 88 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Rallybio Corp RLYB.O : Jonestrading réduit l'objectif de cours à 20$ contre 30

* Tempest Therapeutics TPST.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Tempest Therapeutics TPST.O : La Banque Scotia initie une couverture avec un prix cible de 13 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : JP Morgan relève le prix cible de 145 $ à 245 $

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies relève le cours cible de 280 à 310 dollars