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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Arrivent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings, EQT
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 08:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Arrivent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings et EQT.

FAITS MARQUANTS

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $

contre 37 $

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève sa recommandation de

"Surperformance" à "Achat fort"

* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 71 $ à 76 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 37 $ à 45

$

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 239 $

contre 280 $

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève sa recommandation de

"Surperformance" à "Achat fort"

* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève le cours cible de 71 $ à 76 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 40 $ contre

50 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 24 $ contre 26 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le cours cible à 18 $ contre 19 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies réduit le prix cible

à 100 $ contre 110 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
214,860 USD NYSE +2,43%
ARRIVENT BIO
22,0200 USD NASDAQ -3,67%
AVEAN HLTHC HLDG
6,5200 USD NASDAQ +2,84%
EQT
64,710 USD NYSE +0,05%
FIREFLY
23,2200 USD NASDAQ +1,13%
MATTEL
14,8300 USD NASDAQ -1,13%
SCIENCE APPS INT
96,7400 USD NASDAQ -0,43%
THE KRAFT HEINZ
21,5700 USD NASDAQ -0,87%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 08:36:25.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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