TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Arrivent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings, EQT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Arrivent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings et EQT.
FAITS MARQUANTS
* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $
contre 37 $
* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève sa recommandation de
"Surperformance" à "Achat fort"
* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 71 $ à 76 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 37 $ à 45
$
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 239 $
contre 280 $
* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève sa recommandation de
"Surperformance" à "Achat fort"
* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève le cours cible de 71 $ à 76 $
* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 40 $ contre
50 $
* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 24 $ contre 26 $
* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le cours cible à 18 $ contre 19 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies réduit le prix cible
à 100 $ contre 110 $
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