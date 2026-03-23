information fournie par Reuters • 23/03/2026 à 08:36

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Arrivent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings, EQT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Arrivent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings et EQT.

FAITS MARQUANTS

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $

contre 37 $

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève sa recommandation de

"Surperformance" à "Achat fort"

* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 71 $ à 76 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 37 $ à 45

$

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 239 $

contre 280 $

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève sa recommandation de

"Surperformance" à "Achat fort"

* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève le cours cible de 71 $ à 76 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 40 $ contre

50 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 24 $ contre 26 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le cours cible à 18 $ contre 19 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies réduit le prix cible

à 100 $ contre 110 $