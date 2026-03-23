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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Arrivent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings, EQT
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 09:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Arrivent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings et EQT.

FAITS MARQUANTS

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $ contre 37 $

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève l'objectif de cours de

"Surperformance" à "Achat fort"

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 194 $ à 216 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 76 $ contre 71 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève le cours cible de 159 $ à 195 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* APA Corporation APA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 25 à 37 dollars

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève le prix cible de 37 à 45 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 239 $, contre

280 $ auparavant

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève le cours de l'action de

"Surperformance" à "Achat fort"

* Braze Inc BRZE.O : Raymond James réduit le prix cible de 43 $ à 25 $

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $

auparavant

* Conocophillips COP.N : Bernstein relève le prix cible de 98 $ à 121 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 59 $ contre 42

$ auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein relève le cours cible de 190 à 237

dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein relève le cours cible à 167 $ contre 126 $

* EQT Corp EQT.N : Bernstein réduit le prix cible de 73 $ à 69 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies augmente le prix cible de 71 $ à 76 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Bernstein relève le cours cible à 160 $, contre 144 $

auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève le cours cible de 159 à 195 dollars

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 40$ contre 50

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 24$ contre 26

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver"; le cours cible est ramené de 20 $ à 19 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg réduit le prix cible de 110 à 105 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies réduit le cours cible à 100 $

contre 110 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
214,860 USD NYSE +2,43%
APA
39,1100 USD NASDAQ +2,76%
ARRIVENT BIO
22,0200 USD NASDAQ -3,67%
AVEAN HLTHC HLDG
6,5200 USD NASDAQ +2,84%
BRAZE RG-A
18,3300 USD NASDAQ -4,58%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
201,830 USD NYSE +0,21%
CONOCOPHILLIPS
126,900 USD NYSE +0,71%
DEVON ENERGY
48,760 USD NYSE -0,04%
DIAMONDBACK ENG
192,5400 USD NASDAQ +1,17%
EOG RESOURCES
138,850 USD NYSE +0,02%
EQT
64,710 USD NYSE +0,05%
EXPAND ENER
107,3200 USD NASDAQ -0,58%
EXXON MOBIL
159,760 USD NYSE +1,02%
FIREFLY
23,2200 USD NASDAQ +1,13%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
MATTEL
14,8300 USD NASDAQ -1,13%
PG&E
17,330 USD NYSE -4,78%
PPG INDUSTRIES
97,180 USD NYSE -1,22%
Pétrole Brent
113,43 USD Ice Europ +5,43%
Pétrole WTI
99,10 USD Ice Europ +2,59%
SCIENCE APPS INT
96,7400 USD NASDAQ -0,43%
THE KRAFT HEINZ
21,5700 USD NASDAQ -0,87%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 09:54:10.

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