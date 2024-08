TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Arista Networks, Penumbra, S&P Global

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Arista Networks, Penumbra et S&P Global, ce mercredi.

FAITS MARQUANTS

* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 à 240 dollars

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 340$ contre 335

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan relève le cours cible à 270 $ contre 267 $

auparavant

* Penumbra Inc PEN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 215 $ contre 280 $

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan relève le cours cible de 550 à 565 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 1st Source Corp SRCE.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 53 à 62 dollars

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le cours cible de 185 $ à 215 $

* ADM ADM.N : JP Morgan relève le cours cible de 65 $ à 66 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Susquehanna relève le cours cible à 103 $ contre 90 $

auparavant

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen augmente le PT à 120$ de 100

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Wells Fargo relève le PT de 97 $ à 103 $

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Wells Fargo relève l'objectif de 97 $ à 103 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève le PT à 178,00 $ contre 176,00 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 178,00 $ contre

176,00 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 176,00 $ à 178,00 $

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 150$ contre 140

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 180$ de 195

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 180 $

contre 195 $ auparavant

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Melius Research abaisse le PT de 210 à 205 dollars

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Mizuho réduit le prix cible à 195 $, contre 215 $ auparavant

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Truist Securities réduit l'objectif à 156,00 $ contre 162,00

$

* Aemetis Inc AMTX.O : Truist Securities réduit le prix cible de 4,00 $ à 3,50 $

* AGCO Corp AGCO.N : Bernstein réduit le prix cible à 100$ de 103

* AGCO Corp AGCO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 115$ de 130

* AGCO Corp AGCO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 130,00 $ à 118,00 $

* AGCO Corp AGCO.N : UBS réduit le prix cible de 107 $ à 104 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 68 $ à 77 $

* Air Products APD.N : BMO augmente le prix cible de 300 $ à 323 $

* Air Products APD.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 317 $ contre 312 $

* Air Products and Chemicals Inc APD.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 325 $, contre 320

$ auparavant

* Albemarle Corp ALB.N : Berenberg réduit le prix cible de 160 à 83 $

* Albemarle Corp ALB.N : Berenberg réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 56 $ à 62 $

* Allstate Corp ALL.N : BMO augmente le prix cible de 191 $ à 205 $

* Allstate Corp ALL.N : Raymond James relève le cours cible de 195 $ à 205 $

* American Electric Power Company Inc AEP.O : BMO augmente le prix cible de 104,00 $ à 105,00 $

* American Electric Power Company Inc AEP.O : Evercore ISI augmente le PT de 86$ à 97$

* American Electric Power Company Inc AEP.O : Mizuho augmente le PT à 100$ de 83

* American Electric Power Company, Inc. AEP.O : Wells Fargo augmente le PT à 98$ de 89

* American States Water Co AWR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 80,00 $ à 87,00 $

* American States Water Co AWR.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à

égale pondération

* American States Water Company AWR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 87 $ de 80

* American Tower Corp AMT.N : BMO relève le cours cible de 225,00 $ à 246,00 $

* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan augmente le prix cible à 240$ de 230

* American Tower Corp AMT.N : Raymond James augmente le prix cible à 254 $ de 248 $

* American Tower Corp AMT.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 223 $ à 248 $

* American Tower Corp AMT.N : TD Cowen augmente le prix cible à 239 $ de 226 $

* American Water Works Company Inc AWK.N : Wells Fargo réduit la pondération à sous-pondérer de

égal à égal

* American Water Works Company Inc AWK.N : Wells Fargo augmente le PT de 127,00 $ à 138,00 $

* American Water Works Company Inc AWK.N : Wells Fargo relève l'objectif de 127 $ à 138 $

* Angel Oak Mortgage REIT Inc AOMR.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 13,5

* API Group Corp APG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 45 $ à 43 $

* Apollo APO.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 135 $ contre 140 $

* Appian Corp APPN.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 48 $

* Appian Corp APPN.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Applied Therapeutics Inc APLT.O : William Blair initie une couverture avec une note de

surperformance

* Arista Networks ANET.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 350 $, contre 295 $

auparavant

* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays relève l'objectif de cours à 341 $ contre 320 $

auparavant

* Arista Networks Inc ANET.N : Jefferies relève le cours cible de 340 à 380 dollars

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève le cours cible de 335 à 340 dollars

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 220 à 265 dollars

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 145 à

147 dollars

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 127 $ contre

119 $ auparavant

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies relève le PT à 121$ contre 115

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Truist Securities relève le PT à 148,00 $ contre 131,00

$

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : UBS augmente le prix cible à 136$ de 122

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : UBS relève l'objectif de cours à 292 dollars, contre 260

dollars auparavant

* Arvinas ARVN.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 50 $ contre 70 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Barclays réduit le prix cible de 60 à 48 dollars

* Astera Labs Inc ALAB.O : Stifel réduit le prix cible de 87 $ à 80 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Raymond James augmente le PT à 45$ de 39

* Atlassian TEAM.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 245 $ contre 265 $

* Atomera Inc ATOM.O : Craig-Hallum réduit l'objectif de cours à 7$ contre 13

* Atricure Inc ATRC.O : BTIG réduit le prix cible à 53$ de 58

* Atricure Inc ATRC.O : JP Morgan réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* Atricure Inc ATRC.O : Needham réduit le prix cible à 34$ de 40

* Atricure Inc ATRC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 65 $ à 40 $

* Atricure Inc ATRC.O : Stifel réduit le prix cible à 26$ de 30

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Mizuho relève le cours cible à 281 $ contre 272 $

auparavant

* Axos Financial Inc AX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 84 $ contre 68 $

auparavant

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James augmente le prix cible de 67 $ à 81 $

* Balchem Corp BCPC.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 170 $ à 185 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 62 $ contre 54 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : KBW relève l'objectif de cours à 23 $, contre 21 $ auparavant

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Stephens relève l'objectif de cours à 23 $, contre 16 $

auparavant

* BAT BTI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 36,5 $ contre 34 $

* Beacon Roofing Supply Inc BECN.O : Stephens ramène l'objectif de cours à 95 $ contre 107 $

* Benchmark Electronics Inc BHE.N : Needham augmente le prix cible de 40,00 $ à 45,00 $

* Berry Global Group Inc BERY.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 72 $ contre 69 $

* Beyond Inc BYON.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 14$ contre 16

* Beyond Inc BYON.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 15$ contre 15,5

* Beyond Inc BYON.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 14$ contre 15

* Beyond Inc BYON.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 14$ contre 17

* Beyond Inc BYON.N : Wedbush réduit son objectif de cours à 25$ contre 37

* BGC Group Inc BGC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 11,5$ contre 10

* Biogen BIIB.O : Guggenheim ramène l'objectif de cours à 245 $ contre 255 $

* Biogen BIIB.O : Truist Securities réduit le prix cible à 302 $ contre 340 $

* Black Diamond Therapeutics BDTX.O : Raymond James initie avec une note de surperformance; PT 20

* Blink Charging Co BLNK.O : Benchmark initie avec une note d'achat et un objectif de prix de 5

* Boeing BA.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 207 $ contre 222 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush relève le cours cible de 3 850 $ à 4 200 $

* BP BP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 39,00 $ contre 41,00 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : Baird augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : Baird relève le prix cible à surperformer

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : BMO relève le prix cible de 25 $ à 28 $

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : BMO relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* Bumble Inc BMBL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 14 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 34$ contre 27

* CACI International Inc CACI.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à

"performance du marché"

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 60 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Stifel augmente le prix cible de 54 $ à 56 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 53,00 $ à 56,00 $

* California Water Service Group CWT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 57,00 $ contre

50,00 $ auparavant

* California Water Service Group CWT.N : Wells Fargo relève la pondération de sous-pondération à

égale pondération

* Carparts.Com Inc PRTS.O : RBC réduit le prix cible de 2 $ à 1,3 $

* Carparts.Com Inc PRTS.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Raymond James réduit le prix cible de 122 $ à 121 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Stifel augmente le prix cible de 110 $ à 117 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible de 102 à 116 dollars

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCCS.O : Citigroup réduit le PT à 13$ de 14

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCCS.O : Jefferies réduit le PT à 13$ de 14

* CECO Environmental Corp CECO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham augmente le prix cible de 34,00 $ à 35,00 $

* Celanese Corporation CE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 165 $ de 180

* Cemex SAB De CV CX.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Centene Corp CNC.N : TD Cowen relève le cours cible de 80 $ à 89 $

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 81 à 93 dollars

* Centerpoint Energy Inc CNP.N : BMO ramène le cours cible de 32,00 $ à 31,00 $

* Centerpoint Energy Inc CNP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 31 $ à 32 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 64 $ à 75 $

* Centerspace CSR.N : RBC relève le cours cible de 72 $ à 73 $

* Chart Industries Inc GTLS.N : Stifel ramène le cours cible à 199 $, contre 220 $ auparavant

* Charter Communications Inc CHTR.O : Citigroup relève le cours cible de 255 $ à 350 $

* Chatham Lodging Trust CLDT.N : BMO ramène le cours cible de 11 $ à 10 $

* Chevron Corp CVX.N : Truist Securities ramène le cours cible de 156 à 154 dollars

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Stifel réduit le prix cible à 105 $ contre 107 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Truist Securities réduit le prix cible à 110 $ contre 115 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 108 $ de 116 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 23 $ à 28 $

* Civeo Corp CVEO.N : Stifel relève le prix cible de 31 $ à 32 $

* Civista Bancshares Inc CIVB.O : Stephens relève le cours cible de 16,5 $ à 18,5 $

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 25,00 à 36,00

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 29$ contre 27

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 31 $ à 37 $

* Groupe financier CNO Inc CNO.N : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 38 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible à neutre à partir

d'achat

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Stephens augmente le PT à 60$ de 50

* Coca-Cola Femsa Sab De Cv KOF.N : Barclays relève l'objectif de cours à 110$ contre 105

* Cognex Corp CGNX.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 39 dollars

* Cognition Therapeutics Inc CGTX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 7$ de 10

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 16 $ à 18 $

* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $

* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Evercore ISI réduit le prix cible de "in line" à

"underperform"

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Guggenheim relève le prix cible de 133 à 160 dollars

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 140$ contre 123

* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC augmente le prix cible de 121 $ à 152 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 140 $ à 175 $

* Connectone Bancorp Inc CNOB.O : Stephens relève l'objectif de cours à 26,5 $ contre 24 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 97 à 109

dollars

* COPT Defense Properties CDP.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 33 $ contre 28 $

auparavant

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 38 $ à 78 $

* Corning Inc GLW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 46 $ contre 47 $

* Corning Inc GLW.N : Deutsche Bank relève l'objectif d'achat de hold à buy

* Corning Inc GLW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 37 $ contre 33,5 $ auparavant

* Corning Inc GLW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 37 dollars contre 33,5 dollars

auparavant: Mizuho relève l'objectif de cours à 44$ contre 43

* Corning Inc GLW.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours à 47 $ contre 50 $

* Corning Inc GLW.N : Susquehanna relève le cours cible à 46 $ contre 40 $

* Corning Incorporated GLW.N : Barclays relève le cours cible de 36 à 40 dollars

* Crane Co CR.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 160 à 178 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies réduit le prix cible à 300$ contre 400

* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le cours cible à 349 $ contre 315 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Jefferies relève le cours cible à 67 $ contre 57 $

* CVR Energy Inc CVI.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 24 $ à 25 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : Needham réduit le prix cible de 33 $ à 32 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : Wedbush réduit le prix cible de 33 $ à 32 $

* Definitive Healthcare Corp DH.O : Barclays réduit le prix cible de 7 $ à 6 $

* Definitive Healthcare Corp DH.O : JP Morgan réduit le prix cible à 5 $ contre 7 $

* Definitive Healthcare Corp DH.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Definitive Healthcare Corp DH.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 7,5$ contre 9,5

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : B. Riley réduit le prix cible de 36 $ à 33 $

* Denny's Corp DENN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* Denny's Corp. DENN.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 11 $ à 10 $

* DMC Global Inc BOOM.O : Stifel réduit le cours cible à 19 $ contre 24 $

* Dominion Energy D.N : BMO relève le cours cible de 53 $ à 57 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 22,00 $ à 23,00 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 22,00 $ à 23,00 $

* Douglas Dynamics Inc PLOW.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 30 à 38 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste américaine 1

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit le prix cible de 57 $ à 55 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Guggenheim réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho réduit le prix cible à 54 $ contre 58 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Stifel réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities réduit le prix cible de 53 à 50 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 53 $ à 47 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Stifel relève l'objectif de cours à 78 $ contre 70 $ auparavant

* DT Midstream Inc DTM.N : Wells Fargo relève le cours cible à 87 $ contre 77 $ auparavant

* DT Midstream Inc DTM.N : Wells Fargo relève le prix cible de 77,00 $ à 87,00 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies augmente le prix cible à 309 $ de 283 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Truist Securities relève le cours cible à 190 $, contre 176 $

auparavant

* Ecolab ECL.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 245 $ contre 240 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup réduit le prix cible à 265 $ contre 267 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 225 à 228 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 291 dollars contre 282 dollars

* Electronic Arts Inc EA.O : Benchmark relève le prix cible à 163 $

* Electronic Arts Inc EA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 170 $ contre 150 $

auparavant

* Electronic Arts Inc EA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 175 $, contre 165 $

auparavant

* Electronic Arts Inc EA.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 132 $ contre 131 $

* Electronic Arts Inc EA.O : Raymond James relève le prix cible à 170 $, contre 155 $ auparavant

* Electronic Arts Inc EA.O : Stifel relève le cours cible à 167 $, contre 165 $ auparavant

* Electronic Arts Inc EA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 163,00 $ à 183,00 $

* Electronic Arts Inc EA.O : UBS augmente le prix cible à 155 $ de 143 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 30 $ contre 26 $ auparavant

* Eli Lilly LLY.N : Guggenheim relève le cours cible de 855 à 884 dollars

* Ensign Group Inc ENSG.O : Truist Securities relève le prix cible à 160,00 $ contre 150,00 $

* Entergy ETR.N : BMO augmente le prix cible de 124 $ à 131 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Truist Securities augmente le prix cible de 35,00 $ à

37,00 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Truist Securities relève l'objectif à 37 $ contre 35 $

auparavant

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 48,00 $ contre 46,00

$

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : BMO augmente le prix cible de 67 $ à 73 $

* Equity Residential EQR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 80 $ à 85 $

* Equity Residential EQR.N : RBC relève le cours cible de 74 $ à 75 $

* ESAB Corp ESAB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 130 $ contre 115 $

auparavant

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : Truist Securities relève son objectif de cours à 33

$ contre 29 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 42 $ à 45 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 42,00 $ à 45,00 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Stifel relève le prix cible à 268 $ contre 267 $

* Everi Holdings Inc EVRI.N : Stifel réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Everi Holdings Inc EVRI.N : Stifel augmente le prix cible de 11 $ à 14,25 $

* Eversource Energy ES.N : BMO augmente le prix cible de 69 $ à 73 $

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Barclays relève le cours cible de 27 $ à 28 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 135 $ contre 139 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO relève le cours cible de 119 $ à 128 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de neutre à

achat

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : D.A. Davidson augmente les prévisions à 50 $ à

partir de 36 $

* First Financial Bancorp FFBC.O : Stephens relève le prix cible de 26 à 31 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Truist Securities relève le PT de 54 à 60 dollars

* First Savings Financial Group Inc FSFG.O : Piper Sandler relève le PT à 26,5 $ contre 20 $

* First Solar Inc FSLR.O : BMO réduit le prix cible de 311,00 $ à 286,00 $

* First Solar Inc FSLR.O : Guggenheim augmente le prix cible de 356 $ à 368 $

* First Solar Inc FSLR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 332,00 $ contre 331,00 $

* First Solar Inc FSLR.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 325 $ à 326 $

* First Solar Inc FSLR.O : UBS augmente le prix cible à 360 $ de 350

* Five9 Inc FIVN.O : Mizuho réduit le prix cible de 100 $ à 65 $

* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup augmente le prix cible de 59 $ à 62 $

* Flowserve Corp FLS.N : Mizuho relève le cours cible de 53 à 58 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève le cours cible de 50 $ à 52 $

* Flowserve Corp FLS.N : Stifel relève le cours cible de 58 à 60 dollars

* Fluor FLR.N : Truist Securities relève le cours cible de 54 à 61 dollars

* Flushing Financial Corp FFIC.O : Raymond James relève le cours cible à 17 $ contre 16 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Rosenblatt Securities ramène le cours cible de 85 $ à 68 $

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 22,00 $ à 21,00 $

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 22,00 $ à 21,00 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Barclays réduit le prix cible à 14$ de 15

* Freshworks Inc FRSH.O : Barclays réduit le prix cible à 14$ de 15

* Freshworks Inc FRSH.O : Jefferies réduit le prix cible à 20 $ de 25

* Freshworks Inc FRSH.O : JP Morgan réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 15,00 $ à 16,00 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 15,00 $ à 16,00 $

* Freshworks Inc FRSH.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : Jefferies augmente le prix cible de 18 $ à 19 $

* Gap Inc GPS.N : BofA Global Research augmente l'objectif de cours à 25$ contre 18,5

* Gap Inc GPS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à neutre

* Gartner IT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 460 à 504 dollars

* Gartner Inc IT.N : BMO augmente le prix cible de 450,00 $ à 510,00 $

* Gartner Inc IT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 580 $ de 525 $

* Gartner Inc IT.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix à 490,00 $ à partir de 470,00

* Gartner Inc IT.N : UBS augmente l'objectif de prix à 580$ contre 510

* Gartner Inc. IT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 470,00 $ à 490,00 $

* GeneDx Holdings Corp WGS.O : BTIG augmente le prix cible de 35 $ à 45 $

* GeneDx Holdings Corp WGS.O : Jefferies augmente le prix cible de 21 $ à 38 $

* GeneDx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 46 $ à 50 $

* GeneDx Holdings Corp. WGS.O : Craig-Hallum augmente le prix cible de 43 $ à 46 $

* German American Bancorp Inc GABC.O : Raymond James augmente le prix cible de 40 $ à 44 $

* Globe Life Inc GL.N : KBW relève le cours cible de 110 à 118 dollars

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : UBS relève l'objectif de cours à 105 $ contre 92

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 33$

contre 30

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Citigroup relève son objectif de cours à 34$ contre 30

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 31 $ contre 29 $

auparavant

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 35 $ contre 32

$ auparavant

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Truist Securities relève le prix cible à 35,00 $ contre

33,00 $ auparavant

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 21 $ à 24 $

* Green Plains Inc GPRE.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 25$ contre 30

* Grocery Outlet Holding Corp. GO.O : Craig-Hallum ramène le prix cible de 32 $ à 20 $

* Grocery Outlet Holding Corp. GO.O : Craig-Hallum réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Keybanc relève le cours de l'action à "surpondérer" au

lieu de "pondérer le secteur

* H&E Equipment Services Inc HEES.O : Stifel réduit le prix cible de 65 $ à 62 $

* Hannon Armstrong HASI.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 44,00 $ contre 30,00

* Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 121 $ contre

106 $

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12

$ auparavant

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 15 $ contre 13 $

auparavant

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Stifel relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $ auparavant

* Homestreet Inc HMST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 14 $ (contre 12 $)

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 129 $ contre 132 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW augmente le prix cible à 154 $ contre 139 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : UBS relève l'objectif de cours à 170 $ contre 157 $

* Howmet HWM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 115,00 $ contre 100,00 $ auparavant

* Howmet Aerospace HWM.N : BTIG augmente le prix cible de 95 $ à 115 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 106 $ à partir de 92

* Howmet Aerospace Inc HWM.N : Bernstein relève le prix cible de 102 à 113 dollars

* Howmet Aerospace Inc HWM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 105 $ contre 83 $

auparavant

* Howmet Aerospace Inc HWM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 115,00 $ à partir de

100,00 $

* Howmet Aerospace Inc HWM.N : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 105 $

* Howmet Aerospace Inc HWM.N : Truist Securities augmente le prix cible de 88,00 $ à 105,00 $

* Howmet Aerospace Inc HWM.N : Vertical Research augmente le prix cible de 85 $ à 106 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 368 $ contre 384 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan augmente le prix cible à 385 $ de 383 $

* Hubbell Incorporated HUBB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 397 $ à 400 $

* Idex Corp IEX.N : Citigroup réduit le prix cible de 277 $ à 249 $

* Idex Corp IEX.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 210 $, contre 220 $ auparavant

* Idex Corp IEX.N : Mizuho réduit le prix cible à 200 $ contre 210 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Barclays réduit le prix cible à 215 $ contre 217 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Jefferies relève le prix cible à 245 $, contre 240 $ auparavant

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan relève le cours cible à 270 $, contre 267 $

auparavant

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Stifel réduit le prix cible à 260 $, contre 268 $ auparavant

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities réduit le prix cible de 283,00 $ à 281,00 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 236 $ de 230 $

* Imunon Inc IMNN.O : Alliance Global Partners réduit le prix cible à 12$ de 15

* Inari Medical Inc NARI.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 55 $ à 71 $

* Inari Medical Inc NARI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Inari Medical Inc. NARI.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 84 $ à 65 $

* Incyte Corp INCY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 66 $ contre 62 $

auparavant

* Incyte Corp INCY.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 88 $ contre 80 $ auparavant

* Incyte Corp INCY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 61 $ contre 59 $

* Incyte Corp INCY.O : RBC relève le cours cible de 61 $ à 66 $

* Infinera Corp INFN.O : Rosenblatt Securities ramène l'objectif de cours à 6,65 $ contre 8 $

* Infinera Corp INFN.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Informatica Inc INFA.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de 40 à 35 dollars

* Informatica Inc INFA.N : D.A. Davidson ramène le cours cible à 25 dollars, contre 30 dollars

auparavant

* Informatica Inc INFA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 33 $ à 27 $

* Informatica Inc INFA.N : UBS réduit le prix cible à 27 dollars, contre 35 dollars auparavant

* Informatica Inc INFA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 32,00 $ de 40,00

* Informatica Inc INFA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 40 $ à 32 $

* Ingevity Corp NGVT.N : BMO réduit le prix cible de 45 $ à 42 $

* Ingevity Corp NGVT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 40 $, contre 45 $ auparavant

* International Game Technology Plc IGT.N : Jefferies relève le PT à 25$ contre 23

* International Game Technology Plc IGT.N : Stifel relève l'objectif de cours à 30$ contre 26

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Benchmark ramène le cours de l'action à "hold

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Raymond James réduit le prix cible à 100$ de 127

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Stifel réduit le prix cible de 115 à 100 dollars

* Jabil Inc JBL.N : Raymond James ajoute le titre à la liste des favoris actuels de ses analystes

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : TD Cowen augmente le prix cible de 4 $ à 6 $

* Kellanova K.N : RBC relève l'objectif de performance de "sector perform" à "surperform"

* Kellanova K.N : RBC relève le cours cible de 62 $ à 76 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : BMO relève le cours cible de 22 $ à 23,5 $

* Kla Corp KLAC.O : Citigroup réduit le cours cible de 990 $ à 960 $

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 39 $

* Labcorp LH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 260 $ contre 240 $

* Lam Research LRCX.O : Citigroup ramène l'objectif de cours à 990 $, contre 1025 $ auparavant

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 121$ contre 117

* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan relève le cours cible de 182 à 188 dollars

* Landstar System Inc LSTR.O : Raymond James réduit le prix cible de 205 $ à 195 $

* Landstar System Inc LSTR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 171 $ à 176 $

* Legalzoom.com Inc LZ.O : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Leggett & Platt Inc LEG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 13 $

contre 11 $ auparavant

* Leidos Holdings Inc LDOS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 169 $ contre 165 $

* Leidos Holdings Inc LDOS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 175 $ contre 165 $

auparavant

* Leidos Holdings Inc LDOS.N : RBC relève l'objectif de cours à 145 $ contre 140 $ auparavant

* Leidos Holdings Inc LDOS.N : TD Cowen relève le prix cible à 166 $, contre 155 $ auparavant

* Lendingclub Corp LC.N : BTIG augmente le prix cible de 12 à 15 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : Jefferies relève le prix cible de 12 à 14 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève le cours cible de 10 à 12 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève le cours cible de 10 à 11,5 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 10 $ à 13 $

* Lendingclub Corp LC.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 14 $ contre 11 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 185 $ à 195 $

* Leonardo DRS Inc DRS.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 26,00 $ à 32,00 $

* Leonardo DRS Inc DRS.O : Truist Securities augmente le prix cible de 30,00 $ à 32,00 $

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Guggenheim relève le prix cible à 25 $, contre 23 $

auparavant

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 15,00 $ à 20,00 $

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 15 $ à 20 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Guggenheim relève le prix cible de 128 à 130 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies relève le PT à 113 $ contre 112 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève le PT à 118 $ contre 116 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 635 $ contre 465

$ auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Longboard Pharmaceuticals Inc LBPH.O : Guggenheim relève l'objectif de cours de 32 $ à 68 $

* Lyondellbasell Industries N.V. LYB.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 110 $ contre 117 $

* M/I Homes Inc MHO.N : Raymond James ajoute le titre à la liste des favoris actuels de ses

analystes

* M/I Homes Inc MHO.N : Wedbush relève le prix cible de 130 à 155 dollars

* Macrogenics Inc MGNX.O : B. Riley réduit le prix cible à 5 $, contre 18 $ auparavant

* Macrogenics Inc MGNX.O : B. Riley ramène le prix cible de "acheter" à "neutre

* Macrogenics Inc MGNX.O : Barclays réduit le prix cible de 9 $ à 8 $

* Macrogenics Inc MGNX.O : Guggenheim réduit le prix cible de "acheter" à "neutre

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 27 $ à 26 $

* Mainstreet Bancshares Inc MNSB.O : Stephens réduit le prix cible à 19 $ contre 21 $

* Marriott MAR.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste u.s. 1

* Masco Corp MAS.N : BMO augmente le prix cible de 75,00 $ à 78,00 $

* Mastec Inc MTZ.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 120 $ à 125 $

* Mastec Inc MTZ.N : Stifel augmente le prix cible de 120 $ à 121 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities relève le prix cible de 109 à 112 $

* Mawson Infrastructure Group Inc. MIGI.O : H.C. Wainwright réduit le cours à neutre à partir

d'achat

* Merck & Co Inc MRK.N : Barclays réduit le prix cible de 145 $ à 142 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Guggenheim réduit le prix cible à 138 $ contre 142 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 130,00 $ de 134,00 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 134,00 $ à 130,00 $

* Merck & Co Inc MRK.N : UBS réduit le prix cible à 142$ de 148

* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125,00 $ de 140,00 $

* Meridian Corp MRBK.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 2$ à 15

* Meritage Homes Corp MTH.N : Raymond James augmente le prix cible de 220 $ à 230 $

* Methanex Corp MEOH.O : UBS réduit le cours cible de 64 $ à 62 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Stifel augmente le prix cible de 1 510 $ à 1 550 $

* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities ramène le cours cible de 100 à 90 dollars

* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève le prix cible de 489 $ à 501 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup ramène l'objectif de cours à 500 $ contre 520 $

* Microsoft MSFT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 475 $

* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 520 à 506 $

* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 520,00 $ à 506,00 $

* Microsoft MSFT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 500 $ à 515 $

* Microsoft Corp MSFT.O : UBS ramène le cours cible à 510 $, contre 520 $ auparavant

* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève le prix cible à 515 $ contre 500 $

* Molina Healthcare, Inc. MOH.N : Wells Fargo relève le cours cible de 315 à 360 dollars

* Mondelez MDLZ.O : CFRA augmente le prix cible de 1 $ à 73 $

* Mondelez MDLZ.O : Citigroup réduit le prix cible de 80 $ à 79 $

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 75 $ contre 82 $

* Mondelez MDLZ.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 76 $ de 75

* Mondelez MDLZ.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 83 $ contre 86 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 73 $ contre 72 $

* Mondelez MDLZ.O : Mizuho réduit le prix cible à 82 $ contre 83 $

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 78 $ contre 76 $

* MVB Financial Corp MVBF.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 à 29 dollars

* Myomo, Inc. MYO.A : Craig-Hallum initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible

de 7 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Stifel réduit le prix cible de 172 $ à 119 $

* Neogenomics Inc NEO.O : Stephens relève le cours cible de 19 à 22 dollars

* Nerdwallet Inc NRDS.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Colliers Securities augmente le prix cible à 47

* Nextera Energy Partners LP NEP.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 31,00 $ à 20,00 $

* Nextera Energy Partners LP NEP.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à sous-pondérer

* NMI Holdings Inc NMIH.O : Barclays augmente le prix cible de 41 $ à 43 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan augmente le prix cible de 40 $ à 42 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 40 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : Truist Securities augmente le prix cible de 37,00 $ à 47,00 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4 $ pour le

porter à 55

* Nurix Therapeutics NRIX.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; PT 36 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de "top pick"

* Oceaneering International OII.N : Barclays relève l'objectif de cours de 21 $ à 24 $

* ONEOK Inc OKE.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 83,00 $ contre 81,00 $

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan augmente le prix cible à 18 $ contre 17 $

* P&G PG.N : Citigroup réduit le cours cible à 185 $, contre 190 $ auparavant

* P&G PG.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 180 $, contre 183 $ auparavant

* P&G PG.N : HSBC abaisse le cours cible à 178 $, contre 181 $ auparavant

* P&G PG.N : Jefferies abaisse le cours cible à 174 $, contre 175 $ auparavant

* P&G PG.N : JP Morgan ramène le cours cible à 179 $, contre 181 $ auparavant

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Raymond James réduit le prix cible de 41 $ à 37 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Truist Securities réduit le prix cible de 200,00 $ à 195,00 $

* PayPal PYPL.O : Bernstein augmente le prix cible de 71 $ à 78 $

* PayPal PYPL.O : Bernstein relève l'objectif de performance de marché à surperformer

* PayPal PYPL.O : BMO relève l'objectif de cours à 72,00 $ contre 65,00 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Evercore ISI relève le cours cible de 70 à 72 dollars

* PayPal PYPL.O : HSBC relève l'objectif de cours à 77 $ contre 74 $

* PayPal PYPL.O : Macquarie relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 71,00 $ contre 67,00 $

* PayPal PYPL.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 83 $ contre 71 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 70 $ contre 68 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 65 à 70 dollars

* PayPal Holdings Inc PYPL.O : UBS relève le cours cible de 71 à 72 dollars

* PayPal Holdings, Inc. PYPL.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 71,00 $ contre 67,00

* PayPal Holdings, Inc. PYPL.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 70 $ contre 65 $

* PCB Bancorp PCB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 20$ contre 16,5

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : BMO réduit le prix cible de 16,00 $ à 15,00 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan augmente le prix cible de 78 $ à 83 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 90$ contre 75

* Pegasystems Inc PEGA.O : William Blair relève la note à surperformance

* Penumbra Inc PEN.N : BTIG réduit l'objectif de cours à 187 $ contre 232 $

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 272 $ à 176 $

* Penumbra Inc PEN.N : Citigroup réduit le prix cible à 178 $ de 265 $

* Penumbra Inc PEN.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à neutre au lieu d'acheter

* Penumbra Inc PEN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 288 $

* Penumbra Inc PEN.N : Jefferies réduit le prix cible à 215 $ contre 280 $

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 150 $ contre 225 $

* Penumbra Inc PEN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 195,00 $ contre 210,00 $

* Penumbra Inc PEN.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 200$ de 260

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 200 $ de 230

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 230,00 $ à 200 $

* Penumbra Inc PEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 289 $ à 150 $

* Penumbra Inc PEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 289,00 $ à 150 $

* Penumbra Inc PEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 150,00 $ à partir de 289,00 $ Penumbra

Inc

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 21 $ à 22 $

* Pfizer PFE.N : Barclays relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Pfizer PFE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 dollars, contre 34 dollars auparavant

* Pfizer PFE.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 31,00 $ contre 29,00 $ auparavant

* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 31,00 $ contre 29,00 $

* Pfizer Inc PFE.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 29,00 $ à 31,00 $

* Pfizer Inc PFE.N : UBS relève le prix cible de 30 à 31 dollars

* Pfizer Inc PFE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 30,00 $ contre 28,00

* Pfizer Inc. PFE.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 30 $ de 28 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève le cours cible de 150 à 155 dollars

* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève le cours cible à 162 $, contre 155 $ auparavant

* Pinterest Inc PINS.N : Barclays réduit le cours cible à 36 $ contre 38 $

* Pinterest Inc PINS.N : Bernstein réduit le prix cible à 36 $ contre 38 $

* Pinterest Inc PINS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 48 $

auparavant

* Pinterest Inc PINS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 51 $

* Pinterest Inc PINS.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 50 $ auparavant

* Pinterest Inc PINS.N : Guggenheim réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 41 $

* Pinterest Inc PINS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 47 $ contre 52 $

* Pinterest Inc PINS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 44 $

* Pinterest Inc PINS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 37,00 $ à partir de 38,00 $

* Pinterest Inc PINS.N : Piper Sandler abaisse le prix cible à 45 $, contre 52 $ auparavant

* Pinterest Inc PINS.N : Raymond James réduit le prix cible à 40 $ contre 45 $

* Pinterest Inc PINS.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 46 $ auparavant

* Pinterest Inc PINS.N : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 45,00 $ contre 50,00

* Pinterest Inc PINS.N : UBS réduit le prix cible à 52 $ contre 57 $

* Pinterest Inc PINS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 41 $ contre 49 $

* Pinterest Inc PINS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 41,00 $ contre 49,00 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève le cours cible à 128 $ contre 108 $

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : BMO augmente le prix cible de 24 $ à 26 $

* Post Holdings Inc POST.N : Stifel relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Post Holdings Inc POST.N : Wells Fargo relève le cours cible de 108 à 120 dollars

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 49$ de 50

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix de 54 $ à 53 $

* Power Integrations Inc POWI.O : Stifel réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* PPL Corporation PPL.N : Wells Fargo relève le cours cible à 35 $ contre 32 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Mizuho ramène le cours cible à 55 $, contre 70 $ auparavant

* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 178 $ contre 176 $

* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 137 $ contre 125 $

auparavant

* Pros Holdings Inc PRO.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 31 $ contre 42 $

* Pros Holdings Inc PRO.N : Stifel réduit le prix cible à 32$ de 40

* Pros Holdings Inc PRO.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 42 $ à 31 $

* Pros Holdings, Inc. PRO.N : Craig-Hallum réduit le prix cible de 32 $ à 31 $

* Provident Financial Holdings Inc PROV.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 14$ de 13

* Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : Evercore ISI augmente le PT à 80$ de 72

* Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : Guggenheim relève le PT à 83$ contre 82

* Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : Wells Fargo relève le PT à 85 $ contre 77 $

* Qorvo Inc QRVO.O : Citigroup augmente le prix cible de 82 $ à 85 $

* Qorvo Inc QRVO.O : Craig-Hallum augmente le prix cible de 125 $ à 142 $

* Qorvo Inc QRVO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 100 $ à 115 $

* Qorvo Inc QRVO.O : Mizuho augmente le prix cible à 120$ de 105

* Qorvo Inc QRVO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 138,00 $ à 130,00 $

* Qorvo Inc QRVO.O : Needham augmente le prix cible de 110 $ à 135 $

* Qorvo Inc QRVO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 105 $ à 120 $

* Qorvo Inc QRVO.O : Raymond James augmente le prix cible de 115 $ à 135 $

* Qorvo Inc QRVO.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 105 $ à 120 $

* Qorvo Inc QRVO.O : Susquehanna réduit le prix cible de 145 $ à 135 $

* Qorvo Inc QRVO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 110 $ à 125 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève le prix cible de 305 $ à 319 $

* Quantumscape QS.N : Truist Securities augmente le prix cible de 6 $ à 7 $

* R1 RCM Inc RCM.O : Citigroup réduit le prix cible de 16 $ à 14,3 $

* R1 RCM Inc RCM.O : Citigroup réduit le prix cible à 14,3 $ contre 16 $

* R1 RCM Inc RCM.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; abaisse l'objectif de prix de 16 $

à 14,3 $

* Realty Income Corp O.N : BMO augmente le prix cible de 58 $ à 62 $

* Red River Bancshares Inc RRBI.O : Stephens relève le cours cible de 61 $ à 67 $

* Reddit RDDT.N : Raymond James relève le cours cible à 70 $, contre 65 $ auparavant

* Regency Centers Corp REG.O : BMO relève le cours cible de 69 $ à 80 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 38 $ à 39 $

* Remitly Global, Inc. RELY.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 15 $ à 13 $

* Renasant Corp RNST.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Repligen RGEN.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies réduit le prix cible de 165 $ à 160 $

* Repligen Corp RGEN.O : JP Morgan augmente le prix cible de 190 $ à 200 $

* Repligen Corp RGEN.O : UBS ramène le prix cible de 205 $ à 185 $

* RingCentral Inc RNG.N : Mizuho augmente le prix cible à 42 $ contre 38 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : UBS relève le cours cible de 168 à 183 dollars

* Rtx Corp RTX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 110 à 140 dollars

* Rtx Corp RTX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* S&P Global SPGI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 549 $ contre 529 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 520 à 550 dollars

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO augmente le prix cible à 567,00 $ contre 532,00 $

* S&P Global Inc SPGI.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 570$ de 540

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 565 $ contre 550 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 530,00 $ contre 510,00

* S&P Global Inc SPGI.N : Oppenheimer relève le prix cible à 540 $ contre 486 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Raymond James relève le cours cible à 515 dollars, contre 491 dollars

auparavant

* S&P Global Inc SPGI.N : RBC relève le cours cible de 500 à 552 dollars

* S&P Global Inc SPGI.N : Stifel relève le cours cible de 535 à 540 dollars

* Safehold Inc SAFE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 27 $ contre 25 $

auparavant

* Safehold Inc SAFE.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21

$ auparavant

* Safehold Inc SAFE.N : Wedbush augmente l'objectif de cours à 25$ contre 20

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 45 $

auparavant

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 47 $ contre 50 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 47 $ contre 50 $

* Site Centers Corp SITC.N : Evercore ISI relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Site Centers Corp SITC.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 18 $ contre 16 $

* Six Flags Entertainment FUN.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 55 à 65 dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 110 $ contre

95 $ auparavant

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Craig-Hallum relève l'objectif de cours à 140 $ contre 125 $

auparavant

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève le prix cible de 105 à 120 dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho relève le cours cible de 115 à 127 dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 117,00 $ de 118,00 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 95 $ à 115 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 120 à 130

dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Stifel relève l'objectif de prix à 125 $ contre 112 $

auparavant

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen relève le prix cible de 90 $ à 110 $

* Smartrent Inc SMRT.N : Colliers Securities abaisse le cours à neutre

* Smartrent Inc SMRT.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 3,25 $ à 2 $

* Smartrent Inc SMRT.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à neutre de 3,25$ à 3,25

* Smith Micro Software Inc SMSI.O : Benchmark réduit le prix cible à 5$ de 8

* Snap Inc SNAP.N : BMO réduit le prix cible à 18$ de 20

* Sonoco Products Co SON.N : Citigroup relève le cours cible de 60 à 62 dollars

* Southern Co SO.N : Mizuho relève le cours cible de 76 à 90 dollars

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler relève le prix cible de 50 à 58 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein réduit le prix cible à 24$ de 26

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 96 $ contre 67 $

auparavant

* Squarespace SQSP.N : Mizuho ramène le cours de l'action de surperformance à neutre

* Squarespace SQSP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 44$ contre 50

* Stag Industrial Inc STAG.N : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 46 $

* STAG Industrial Inc STAG.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 42 $ à 43 $

* Stagwell Inc STGW.O : Benchmark réduit le prix cible de 9 $ à 8,5 $

* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 96$ contre 86

* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : Citigroup relève le prix cible de 100 à 135 dollars

* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : Mizuho relève le prix cible de 100 à 110 dollars

* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : UBS relève le prix cible de 110 à 121 dollars

* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 110 dollars, contre

85 dollars auparavant

* Starbucks SBUX.O : Barclays réduit le prix cible à 93 $ contre 95 $

* Starbucks SBUX.O : Guggenheim réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 80 $

* Stryker Corp SYK.N : Bernstein augmente le prix cible à 395 $ contre 393 $

* Stryker Corp SYK.N : BTIG réduit le prix cible de 372 $ à 360 $

* Stryker Corp SYK.N : Needham augmente le prix cible de 392 $ à 393 $

* Stryker Corp SYK.N : Stifel réduit le prix cible de 375 $ à 365 $

* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities réduit le prix cible de 364 $ à 345 $

* Stryker Corp SYK.N : UBS augmente le prix cible de 351 $ à 366 $

* Sunnova Energy International Inc NOVA.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 10 $ à 14 $

* Sunpower Corp SPWR.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 2,00 $ à 0,25 $

* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 47$ de 60

* Symbotic Inc SYM.O : Raymond James réduit le prix cible de 65 $ à 45 $

* Sysco Corp SYY.N : Barclays augmente le prix cible de 85 $ à 88 $

* Sysco Corp SYY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 75 à 76 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : UBS réduit le prix cible à 42 $ de 45

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities augmente le prix cible de 125 $ à 150 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 124 $ à 153 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 165 $ contre 175 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève le cours cible de 480 à 500 dollars

* Teleflex Inc TFX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 247 $ contre 240 $

auparavant

* Terex Corp TEX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 61 $ contre 57 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 103 $

* TFI International Inc TFII.N : Stifel augmente l'objectif de cours à 162 $ contre 151 $

* UFP Industries Inc UFPI.O : Benchmark relève le cours cible de 133 $ à 155 $

* UFP Industries Inc UFPI.O : BMO augmente le prix cible de 115,00 $ à 125,00 $

* UFP Industries Inc UFPI.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* Ufp Industries Inc UFPI.O : Stifel augmente le prix cible de 125 $ à 157 $

* UFP Industries Inc UFPI.O : Wedbush relève le cours cible de 102 à 120 dollars

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Guggenheim relève l'objectif de cours de 55

à 64 dollars

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Guggenheim réduit l'objectif de cours à 72,00 $ contre

74,00 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Mizuho augmente le prix cible à 240$ de 200

* Unum Group UNM.N : Evercore ISI augmente le prix cible à 59$ de 58

* Unum Group UNM.N : JP Morgan relève le cours cible à 65 $ contre 64 $

* Unum Group UNM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 58,00 $ contre 55,00 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Mizuho augmente le prix cible de 17 à 31 dollars

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Mizuho relève le prix cible de sous-performance à surperformance

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Baird relève le prix cible de 52 $ à 60 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Baird relève le prix cible à surperformer

* Ventas Inc VTR.N : BMO augmente le prix cible de 60 $ à 63 $

* Vertex Inc VERX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 36,00 $ à 43,00 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 508 $ à 550

$

* Vesta Real Estate Corporation SAB De CV VTMX.N : Barclays réduit l'objectif à 38$ de 40

* Vital Energy Inc VTLE.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 69,00 $ contre 68,00

$

* Voya Financial Inc VOYA.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 84 $ à partir de

83 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 88 $

* Walmart WMT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75 $ auparavant

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de 430 à 490 dollars

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 420 à 425 $

* Watsco Inc WSO.N : Mizuho relève le cours cible de 430 à 480 dollars

* Welltower Inc WELL.N : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Welltower Inc WELL.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 97 $ à 105 $

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève le prix cible de 105 à 125 dollars

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 37$ contre 33

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève le prix cible de 32 à 37 dollars

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Stephens réduit le prix cible de 40 à 36 dollars

* Werner Enterprises Inc WERN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 38,00 $ à 43,00 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 54 $ à 47 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 158 $ de 197 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Woodward Inc WWD.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 197 $ à 158 $

* Woodward Inc WWD.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Woodward Inc WWD.O : Jefferies augmente le prix cible à 190 $ à partir de 170 $ et le fait

passer à acheter à partir de maintenir

* Woodward Inc WWD.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 185 $ à 177 $

* WP Carey Inc WPC.N : BMO augmente le prix cible de 59 $ à 61 $

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan ramène le cours cible à 27 $, contre 30 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : Stifel relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Xylem XYL.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 160 $ contre 163 $

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 135 $ contre 130 $ auparavant

* Xylem Inc XYL.N : RBC relève le cours cible de 160 à 163 dollars

* Xylem Inc XYL.N : Stifel relève le cours cible de 170 à 172 dollars

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Citigroup réduit le prix cible de 49 $ à 47 $

* Zebra Technologies Corp ZBRA.O : Barclays augmente le prix cible de 314 $ à 347 $

* Zebra Technologies Corp ZBRA.O : Morgan Stanley augmente le PT à 290,00 $ de 250,00 $

* Zebra Technologies Corp ZBRA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 375 $ à 380 $

* Zebra Technologies Corp ZBRA.O : Truist Securities augmente le prix cible de 315,00 $ à 345,00

$

* Zebra Technologies Corporation ZBRA.O : Morgan Stanley augmente le PT à $290.00 de $250.00

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel relève l'objectif de cours à 200$ contre 180