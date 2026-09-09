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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Argan, Mastec, Oracle
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 08:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Argan, Mastec et Oracle.

POINTS FORTS

* Argan Inc AGX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer

»; objectif de cours: 273 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 321 dollars

* Oracle Corporation ORCL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 273 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Argan Inc AGX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de cours: 273 dollars

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 913 $ à 910 $

* Chemours CC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 17 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Baird abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 10 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* First Solar Inc FSLR.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 260

dollars

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de cours à 6 dollars

* Franklin Templeton Inc BEN.N : KBW reprend sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 38 $

* Helmerich & Payne Inc HP.N : Zephirin Group abaisse sa recommandation de « Hold » à « Sell »; relève son objectif de cours de 2 $ à 32

$

* Invesco Ltd IVZ.N : KBW reprend sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 39 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 87 $ à 84 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève son objectif de cours de 350 $ à 420 $

* Liberty Media FWONK.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 $

* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de 29 $

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 321 dollars

* Nextpower Inc NXT.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 116 $

* Nucor Corporation NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 294 $ à 308 $

* Oklo Inc OKLO.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 55 $

* Oracle Corporation ORCL.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 122 $ à 131 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 90 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 731 dollars

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 398 $ à 390 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 273 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 105 $

* X-Energy Inc XE.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de cours: 9 dollars

Valeurs associées

ARGAN
437,250 USD NYSE +4,57%
CASEY'S GEN STOR
733,4900 USD NASDAQ -2,99%
CHEMOURS
15,450 USD NYSE +0,91%
CHIME FINL RG-A
32,3100 USD NASDAQ -4,30%
DYNE THERAPEUTCS
20,3100 USD NASDAQ -16,35%
FIRST SOLAR
213,2500 USD NASDAQ +4,30%
FLUENCE ENERGY RG-A
11,0400 USD NASDAQ +6,67%
FRANKLIN TEMP
34,650 USD NYSE -0,26%
HELMERICH&PAYNE
43,740 USD NYSE -1,40%
INVESCO
32,360 USD NYSE -2,13%
IONIS PHARMACEUT
56,7100 USD NASDAQ -2,38%
LAM RESEARCH
320,4200 USD NASDAQ +4,15%
LIBERTY FORMUL RG-C
94,9500 USD NASDAQ -0,58%
LINDBLAD EXPEDIT
26,5500 USD NASDAQ +2,63%
MASTEC
246,240 USD NYSE +3,86%
NEXTPOWER
85,4500 USD NASDAQ +1,12%
NUCOR
256,380 USD NYSE -1,77%
OKLO RG-A
43,330 USD NYSE +4,97%
ORACLE
162,520 USD NYSE +2,32%
ORMAT TECHNOLOGI
107,995 USD NYSE +2,39%
PRIMORIS SVCS
75,450 USD NYSE +1,38%
QUALCOMM
174,0900 USD NASDAQ +3,17%
QUANTA SERVICES
639,180 USD NYSE +2,38%
RELIANCE
398,640 USD NYSE -0,45%
SERVICETITAN RG-A
81,5800 USD NASDAQ -7,21%
STEEL DYNAMICS
240,3100 USD NASDAQ -0,72%
TARSUS PHARMA
87,2200 USD NASDAQ -3,92%
X-ENERGY RG-A
19,1500 USD NASDAQ +8,13%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2026 à 08:56:32.

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