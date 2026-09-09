TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Argan, Mastec, Oracle

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Argan, Mastec et Oracle.

POINTS FORTS

* Argan Inc AGX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «

sous-pondérer »; objectif de cours: 273 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer

»

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de

cours: 321 dollars

* Oracle Corporation ORCL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 273 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aramark ARMK.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »

* Argan Inc AGX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de cours: 273 dollars

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 913 $ à 910 $

* Chemours CC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 17 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 39,00 $ à 40,00 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »

* CVS Health Corporation CVS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Baird abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 10 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 31,00 $ à 49,00 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »

* First Solar Inc FSLR.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 260 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 6 $

* Franklin Templeton Inc BEN.N : KBW reprend sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 38 $

* Helmerich & Payne Inc HP.N : Zephirin Group abaisse sa recommandation de « Hold » à « Sell »; relève son objectif de cours de 2 $ à 32 $

* Invesco Ltd IVZ.N : KBW reprend sa couverture avec une recommandation « surperformer »; cours cible: 39 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 87 $ à 84 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1,50 $ à 1,70 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève son objectif de cours de 350 $ à 420 $

* Liberty Media FWONK.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 $

* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 29 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 261 $ à 254 $

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 321 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 127 $ à 161 $

* Nautilus Biotechnology NAUT.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 4 $

* Nextpower Inc NXT.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 116 $

* Nucor Corporation NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 294 $ à 308 $

* Oklo Inc OKLO.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 55 $

* Oracle Corporation ORCL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 122 $ à 131 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 28 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 90 $

* Pseg PEG.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste « us1 »

* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 731 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 398 $ à 390 $

* Sagimet Biosciences Inc. SGMT.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »; relève l'objectif de cours de 8 $ à 18 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 29 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 273 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 105 $

* The Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 354 $ à 344 $

* Trisalus Life Sciences TLSI.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 11 $

* UGI Corporation UGI.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 96 $ à 82 $

* X-Energy Inc XE.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de cours: 9 $