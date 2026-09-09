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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Argan, Mastec, Oracle
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 13:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Argan, Mastec et Oracle.

POINTS FORTS

* Argan Inc AGX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «

sous-pondérer »; objectif de cours: 273 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer

»

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 321 dollars

* Oracle Corporation ORCL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 273 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 170 dollars

* ABM Industries ABM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 42 $

* Adobe Inc ADBE.O : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Air Products APD.N : Argus Research relève son objectif de cours de 316 $ à 329 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BMO lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 18 $

* Amneal Pharma AMRX.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 23 $

* Amrize Ltd AMRZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 44 $

* Amrize Ltd AMRZ.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Ani Pharmaceuticals ANIP.O : Leerink Partners lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 104 $

* Aramark ARMK.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »

* Argan Inc AGX.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de cours: 273 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 20 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 234 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $

* Carter's Inc CRI.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 40 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 913 $ à 910 $

* Chemours CC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 17 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 39,00 $ à 40,00 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 45 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 49 $

* CVS Health Corporation CVS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $

* Deckers Brands DECK.N : BMO lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 70 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : BMO lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 110 dollars

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Baird abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 10 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « Neutre » à « Sous-pondérer »

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 231 $ à 196 $

* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondération » à « pondération neutre »

* Evommun Inc EVMN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 32 $ à 18 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 31,00 $ à 49,00 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* First Solar Inc FSLR.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 260 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 6 $

* Franklin Templeton Inc BEN.N : KBW reprend sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 38 $

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 41 $ à 50 $

* Helmerich & Payne Inc HP.N : zephirin Group abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »; relève son objectif de cours de 2 $ à 32

$

* Invesco Ltd IVZ.N : KBW reprend sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 39 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 87 $ à 84 $

* IonQ Inc IONQ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 52 $

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 73 $ à 62 $

* Kodiak Ai Inc KDK.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 8 $

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1,50 $ à 1,70 $

* Kroger Co KR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 79 $ à 68 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève son objectif de cours de 350 $ à 420 $

* Liberty Media FWONK.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 dollars

* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 29 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 261 $ à 254 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 581 $ à 609 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 321 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 127 $ à 161 $

* Nautilus Biotechnology NAUT.O : Leerink Partners lance la couverture avec une recommandation « surperformance »; objectif de cours: 4 $

* Nexpoint Residential Trust NXRT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* Nextpower Inc NXT.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours à 116 dollars

* Nike Inc NKE.N : BMO lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 30 $

* Nucor Corporation NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 294 $ à 308 $

* Oklo Inc OKLO.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 55 $

* Oracle Corporation ORCL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 122 $ à 131 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de

cours: 28 $

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Paychex Inc PAYX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 111 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 90 $

* Pseg PEG.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste « us1 »

* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 731 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BMO relève son objectif de cours de 800 $ à 920 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 398 $ à 390 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 8 $ à 18 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Truist Securities abaisse son cours cible de 110 $ à 100 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : Barclays abaisse son cours cible de 31 $ à 29 $

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 82 $ à 96 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 273 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : BMO lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 60 $

* Stryker Corporation SYK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 418 $ à 348 $

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 15 $ à 25 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 105 $

* The Gap Inc GAP.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 23 dollars

* The Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 354 $ à 344 $

* Trisalus Life Sciences TLSI.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 11 $

* UGI Corporation UGI.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève l'objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours de 580 dollars

* Urban Outfitters Inc URBN.O : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours de 80 $

* Viatris Inc VTRS.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 20 dollars

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 80 $

* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de

96 $ à 82 $

* X-Energy Inc XE.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 9 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
151,505 USD NYSE 0,00%
ABM INDUSTRIES
50,580 USD NYSE 0,00%
ACADEMY SPORTS
44,7100 USD NASDAQ 0,00%
ADOBE
257,2600 USD NASDAQ 0,00%
AIR PROD&CHEMICA
297,740 USD NYSE 0,00%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
17,240 USD NYSE 0,00%
AMNEAL PHRMCTL RG-A
17,0500 USD NASDAQ 0,00%
ANI PHARMACEUTIC
70,2300 USD NASDAQ 0,00%
ARAMARK
57,585 USD NYSE 0,00%
ARGAN
437,250 USD NYSE 0,00%
BATH&BODY WORKS
18,910 USD NYSE 0,00%
BELITE BIO SP ADR
192,8500 USD NASDAQ 0,00%
BRIDGEBIO
8,8600 USD NASDAQ 0,00%
CARTER
32,290 USD NYSE 0,00%
CASEY'S GEN STOR
733,4900 USD NASDAQ 0,00%
CHEMOURS
15,450 USD NYSE 0,00%
CHIME FINL RG-A
32,3100 USD NASDAQ 0,00%
COLLEGIUM PHARMA
23,3700 USD NASDAQ 0,00%
CVS HEALTH
96,090 USD NYSE 0,00%
DECKERS OUTDOOR
82,640 USD NYSE 0,00%
DICK'S SPORT GOO
132,340 USD NYSE 0,00%
DYNE THERAPEUTCS
20,3100 USD NASDAQ 0,00%
EAGLE MATERIALS
190,620 USD NYSE 0,00%
FIGURE TECH RG-A
38,2650 USD NASDAQ 0,00%
FIRST SOLAR
213,2500 USD NASDAQ 0,00%
FLUENCE ENERGY RG-A
11,0400 USD NASDAQ 0,00%
FRANKLIN TEMP
34,650 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
HA SUSTAIN REIT
39,380 USD NYSE 0,00%
HELMERICH&PAYNE
43,740 USD NYSE 0,00%
HOME DEPOT
313,660 USD NYSE 0,00%
INVESCO
32,360 USD NYSE 0,00%
IONIS PHARMACEUT
56,7100 USD NASDAQ 0,00%
IONQ
40,470 USD NYSE 0,00%
KNIFE RIVER
61,470 USD NYSE 0,00%
KODIAK AI
3,8900 USD NASDAQ 0,00%
KOSMOS ENERGY
2,845 USD NYSE 0,00%
KROGER
57,205 USD NYSE 0,00%
LAM RESEARCH
320,4200 USD NASDAQ 0,00%
LIBERTY FORMUL RG-C
94,9500 USD NASDAQ 0,00%
LINDBLAD EXPEDIT
26,5500 USD NASDAQ 0,00%
LOWE'S COM
200,770 USD NYSE 0,00%
MARTIN MARIETTA
512,240 USD NYSE 0,00%
MASTEC
246,240 USD NYSE 0,00%
MERCK
148,480 USD NYSE 0,00%
NAUTILUS BIOTECH
0,9279 USD NASDAQ 0,00%
NEXPOINT RS REIT
23,280 USD NYSE 0,00%
NEXTPOWER
85,4500 USD NASDAQ 0,00%
NIKE
38,110 USD NYSE 0,00%
NUCOR
256,380 USD NYSE 0,00%
OKLO RG-A
43,330 USD NYSE 0,00%
ORACLE
162,520 USD NYSE 0,00%
ORMAT TECHNOLOGI
107,995 USD NYSE 0,00%
PACIRA BIOSCIENC
25,8700 USD NASDAQ 0,00%
PAYCHEX INC
116,9300 USD NASDAQ 0,00%
PRIMORIS SVCS
75,450 USD NYSE 0,00%
PUBL SVCS ENTERP
74,245 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
95,85 USD Ice Europ +1,67%
QUALCOMM
174,0900 USD NASDAQ 0,00%
QUANTA SERVICES
639,180 USD NYSE 0,00%
REGENERON PHARMA
810,3100 USD NASDAQ 0,00%
RELIANCE
398,640 USD NYSE 0,00%
REVOLUTION MEDIC
207,3200 USD NASDAQ 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
117,3400 USD NASDAQ 0,00%
SAGIMET BIOSCIENCES
10,7100 USD NASDAQ 0,00%
SERVICETITAN RG-A
81,5800 USD NASDAQ 0,00%
SMITHFIELD
22,0100 USD NASDAQ 0,00%
STEEL DYNAMICS
240,3100 USD NASDAQ 0,00%
STEVEN MADDEN
43,1600 USD NASDAQ 0,00%
STRYKER
276,420 USD NYSE 0,00%
SUMMIT THERAP
17,2800 USD NASDAQ 0,00%
TARSUS PHARMA
87,2200 USD NASDAQ 0,00%
TRISALS LIFE SCI
4,7300 USD NASDAQ 0,00%
UGI
38,280 USD NYSE 0,00%
ULTA BEAUTY
549,2300 USD NASDAQ 0,00%
URBAN OUTFITTERS
79,4300 USD NASDAQ 0,00%
VIATRIS
16,6100 USD NASDAQ 0,00%
WESTLAKE
74,740 USD NYSE 0,00%
X-ENERGY RG-A
19,1500 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2026 à 13:56:18.

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