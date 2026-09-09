TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Argan, Mastec, Oracle

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Argan, Mastec et Oracle.
POINTS FORTS
* Argan Inc AGX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «
sous-pondérer »; objectif de cours: 273 $
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer
»
* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 321 dollars
* Oracle Corporation ORCL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 273 $
Voici un résumé des recommandations d'analyse sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 170 dollars
* ABM Industries ABM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $
* Academy Sports and Outdoors ASO.O : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 42 $
* Adobe Inc ADBE.O : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Air Products APD.N : Argus Research relève son objectif de cours de 316 $ à 329 $
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BMO lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 18 $
* Amneal Pharma AMRX.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 23 $
* Amrize Ltd AMRZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 44 $
* Amrize Ltd AMRZ.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Ani Pharmaceuticals ANIP.O : Leerink Partners lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 104 $
* Aramark ARMK.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »
* Argan Inc AGX.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de cours: 273 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 20 $
* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 234 $
* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $
* Carter's Inc CRI.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 40 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 913 $ à 910 $
* Chemours CC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 17 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 39,00 $ à 40,00 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »
* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 45 $
* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 49 $
* CVS Health Corporation CVS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $
* Deckers Brands DECK.N : BMO lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 70 $
* Dick's Sporting Goods DKS.N : BMO lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 110 dollars
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Baird abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 10 $
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « Neutre » à « Sous-pondérer »
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 231 $ à 196 $
* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondération » à « pondération neutre »
* Evommun Inc EVMN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 32 $ à 18 $
* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 31,00 $ à 49,00 $
* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »
* First Solar Inc FSLR.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 260 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 6 $
* Franklin Templeton Inc BEN.N : KBW reprend sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 38 $
* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 41 $ à 50 $
* Helmerich & Payne Inc HP.N : zephirin Group abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »; relève son objectif de cours de 2 $ à 32
$
* Invesco Ltd IVZ.N : KBW reprend sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 39 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 87 $ à 84 $
* IonQ Inc IONQ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 52 $
* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 73 $ à 62 $
* Kodiak Ai Inc KDK.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 8 $
* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1,50 $ à 1,70 $
* Kroger Co KR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 79 $ à 68 $
* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève son objectif de cours de 350 $ à 420 $
* Liberty Media FWONK.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 dollars
* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 29 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 261 $ à 254 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 581 $ à 609 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 321 dollars
* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 127 $ à 161 $
* Nautilus Biotechnology NAUT.O : Leerink Partners lance la couverture avec une recommandation « surperformance »; objectif de cours: 4 $
* Nexpoint Residential Trust NXRT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $
* Nextpower Inc NXT.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours à 116 dollars
* Nike Inc NKE.N : BMO lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 30 $
* Nucor Corporation NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 294 $ à 308 $
* Oklo Inc OKLO.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 55 $
* Oracle Corporation ORCL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 122 $ à 131 $
* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de
cours: 28 $
* Paychex Inc PAYX.O : Stifel relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $
* Paychex Inc PAYX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 111 $
* Primoris Services Corporation PRIM.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 90 $
* Pseg PEG.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste « us1 »
* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 731 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BMO relève son objectif de cours de 800 $ à 920 $
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 398 $ à 390 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 8 $ à 18 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Truist Securities abaisse son cours cible de 110 $ à 100 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $
* Smithfield Foods Inc SFD.O : Barclays abaisse son cours cible de 31 $ à 29 $
* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 82 $ à 96 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 273 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : BMO lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 60 $
* Stryker Corporation SYK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 418 $ à 348 $
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 15 $ à 25 $
* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 105 $
* The Gap Inc GAP.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 23 dollars
* The Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 354 $ à 344 $
* Trisalus Life Sciences TLSI.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 11 $
* UGI Corporation UGI.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève l'objectif de cours de 40 $ à 43 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours de 580 dollars
* Urban Outfitters Inc URBN.O : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours de 80 $
* Viatris Inc VTRS.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 20 dollars
* Victoria's Secret & Co VSXY.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 80 $
* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de
96 $ à 82 $
* X-Energy Inc XE.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours: 9 $
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