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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Argan, Mastec, Oracle
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 16:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Argan, Mastec et Oracle.

POINTS FORTS

* Argan Inc AGX.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «

sous-pondérer »; objectif de cours: 273 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer

»

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 321 dollars

* Oracle Corporation ORCL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 273 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : UBS relève son objectif de cours de 20 $ à 68 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 170 dollars

* ABM Industries ABM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 52 à 54 dollars

* ABM Industries Inc ABM.N : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 51,5 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif

de cours: 42 $

* Adobe Inc ADBE.O : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Agilent Technologies Inc A.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Air Products APD.N : Argus Research relève son objectif de cours de 316 $ à 329 $

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 40 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »;

objectif de cours: 18 $

* Amneal Pharma AMRX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours:

23 $

* Amrize Ltd AMRZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 44 $

* Amrize Ltd AMRZ.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Ani Pharmaceuticals ANIP.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 104 $

* Aramark ARMK.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »

* Argan Inc AGX.N : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de

cours: 273 $

* Avantor Inc AVTR.N : UBS relève son objectif de cours de 10,5 $ à 16 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : BMO lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »;

objectif de cours: 20 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 234 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : B. Riley lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 26 $

* Braze Inc BRZE.O : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $

* Bruker Corporation BRKR.O : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 65 $

* Caris Life Sciences CAI.O : UBS lance la couverture du titre avec une note « neutre » et un objectif de cours de 28

dollars

* Carter's Inc CRI.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 40 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 913 $ à 910 $

* Chemours CC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 17 $

* Children's Place Inc PLCE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3,25 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 39,00 $ à 40,00 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 45 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 49 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : UBS relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* CVS Health Corporation CVS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $

* Deckers Brands DECK.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « sous-performance »; objectif de cours:

70 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : BMO lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 110

$

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Baird abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 10 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 231 $ à 196 $

* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Evommun Inc EVMN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 32 $ à 18 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 31,00 $ à 49,00 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à «

neutre »

* First Solar Inc FSLR.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours:

260 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de

cours: 6 $

* Franklin Templeton Inc BEN.N : KBW reprend sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de

cours: 38 $

* Grail Inc GRAL.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 105 $

* Guardant Health Inc GH.O : UBS relève son objectif de cours de 175 $ à 225 $

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 41 $ à 50 $

* Heartflow, Inc. HTFL.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un cours cible de 55 $

* Helmerich & Payne Inc HP.N : Zephirin Group abaisse sa recommandation de « conserver » à « vendre »; relève son

objectif de cours de 2 $ à 32 $

* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 265 $ à 270 $

* Illumina Inc ILMN.O : UBS relève son objectif de cours de 135 $ à 260 $

* Illumina Inc ILMN.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Invesco Ltd IVZ.N : KBW reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 39 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 87 $ à 84 $

* IonQ Inc IONQ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 61 $ à 52 $

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 73 $ à 62 $

* Kodiak Ai Inc KDK.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

8 $

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1,50 $ à 1,70 $

* Kroger Co KR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 79 $ à 68 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève son objectif de cours de 350 $ à 420 $

* Liberty Media FWONK.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 115 $

* Lindblad Expeditions Holdings LIND.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours à 29 $

* Lineage Inc LINE.O : Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 261 $ à 254 $

* Maravai Lifesciences Holdings Inc MRVI.O : UBS relève son objectif de cours de 2,5 $ à 8 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 581 $ à 609 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Wells Fargo passe d’une recommandation « neutre » à « surpondérer »

* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 321 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 127 $ à 161 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 650 $ à 1 460 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,6 $

* Natera Inc NTRA.O : UBS relève son objectif de cours de 290 $ à 435 $

* Nautilus Biotechnology NAUT.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 4 $

* Nexpoint Residential Trust NXRT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* Nextpower Inc NXT.O : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 116 $

* Nike Inc NKE.N : BMO lance sa couverture avec une note « sous-performance »; objectif de cours: 30 $

* Nucor Corporation NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 294 $ à 308 $

* Oklo Inc OKLO.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

55 $

* Oracle Corporation ORCL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 241 $ à 215 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 122 $ à 131 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 141 $ à 145 $

* Pacific Biosciences of California PACB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 1,5 $ à 1,35 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le

marché »; objectif de cours: 28 dollars

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Paychex Inc PAYX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 111 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de

cours: 90 $

* Pseg PEG.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste « us1 »

* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 731 $

* Ralliant Corp RAL.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BMO relève son objectif de cours de 800 $ à 920 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 398 $ à 390 $

* Repligen Corporation RGEN.O : UBS relève son objectif de cours de 195 $ à 225 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $

* Revvity Inc RVTY.N : UBS abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Revvity Inc RVTY.N : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 170

dollars

* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de

8 $ à 18 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 124,00 $ à 92,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $

* Slb N.V. SLB.N : UBS relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 29 $

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 82 $ à 96 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 273 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif

de cours: 60 $

* Stryker Corporation SYK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 418 $ à 348 $

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de

15 $ à 25 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 105 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours

de 70 dollars

* The Gap Inc GAP.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours à 23

dollars

* The Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 354 $ à 344 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : UBS relève son objectif de cours de 540 $ à 730 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Tradeweb Markets Inc TW.O : UBS abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Trisalus Life Sciences TLSI.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat » et un

objectif de cours de 11 dollars

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Neutre » et un cours cible

de 144 $

* UGI Corporation UGI.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »; relève son objectif

de cours de 40 $ à 43 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif

de cours à 580 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : UBS relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de

cours de 80 $

* Veracyte Inc VCYT.O : UBS relève son objectif de cours de 52 $ à 65 $

* Viatris Inc VTRS.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours de

20 dollars

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de

cours: 80 $

* Waters Corp WAT.N : UBS relève son objectif de cours de 375 $ à 490 $

* Waters Corp WAT.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : UBS relève son objectif de cours de 340 $ à 415 $

* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »; abaisse

son objectif de cours de 96 $ à 82 $

* X-Energy Inc XE.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »;

objectif de cours: 9 $

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
66,6100 USD NASDAQ +1,54%
ABERCROMBIE FT RG-A
151,895 USD NYSE +0,26%
ABM INDUSTRIES
49,510 USD NYSE -2,12%
ACADEMY SPORTS
47,7600 USD NASDAQ +6,82%
ADOBE
255,7100 USD NASDAQ -0,60%
AGILENT TECH
145,335 USD NYSE -1,05%
AIR PROD&CHEMICA
296,590 USD NYSE -0,39%
AKTIS ONCOLOGY
24,7300 USD NASDAQ -1,16%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
16,945 USD NYSE -1,71%
AMNEAL PHRMCTL RG-A
17,3400 USD NASDAQ +1,70%
ANI PHARMACEUTIC
70,8250 USD NASDAQ +0,85%
ARAMARK
57,485 USD NYSE -0,17%
ARGAN
417,590 USD NYSE -4,50%
AVANTOR
14,925 USD NYSE -2,26%
BATH&BODY WORKS
18,160 USD NYSE -3,97%
BELITE BIO SP ADR
184,8300 USD NASDAQ -4,16%
BETTER HOME RG-A
13,6100 USD NASDAQ +0,07%
BRAZE RG-A
24,6700 USD NASDAQ -18,61%
BRIDGEBIO
7,5150 USD NASDAQ -15,18%
BRUKER
55,0000 USD NASDAQ -5,77%
CARIS
24,7500 USD NASDAQ -0,28%
CARTER
32,550 USD NYSE +0,81%
CASEY'S GEN STOR
627,9850 USD NASDAQ -14,38%
CHEMOURS
15,110 USD NYSE -2,20%
CHILDREN'S PLACE
2,6072 USD NASDAQ -6,55%
CHIME FINL RG-A
33,8500 USD NASDAQ +4,77%
COLLEGIUM PHARMA
24,0400 USD NASDAQ +2,87%
COMSTOCK RESOURC
14,810 USD NYSE -2,37%
CVS HEALTH
95,050 USD NYSE -1,08%
DECKERS OUTDOOR
81,005 USD NYSE -1,98%
DICK'S SPORT GOO
132,073 USD NYSE -0,20%
DYNE THERAPEUTCS
19,5200 USD NASDAQ -3,89%
EAGLE MATERIALS
186,860 USD NYSE -1,97%
FIGURE TECH RG-A
39,7200 USD NASDAQ +3,80%
FIRST SOLAR
205,4400 USD NASDAQ -3,66%
FLUENCE ENERGY RG-A
10,2250 USD NASDAQ -7,38%
FRANKLIN TEMP
34,250 USD NYSE -1,15%
GRAIL
79,0200 USD NASDAQ -0,10%
GUARDANT HEALTH
165,0800 USD NASDAQ +2,55%
HA SUSTAIN REIT
38,285 USD NYSE -2,78%
HEARTFLOW
47,6500 USD NASDAQ -0,21%
HELMERICH&PAYNE
44,330 USD NYSE +1,35%
HOME DEPOT
311,280 USD NYSE -0,76%
IDEX CORP
226,470 USD NYSE +0,37%
ILLUMINA
207,0350 USD NASDAQ -1,91%
INVESCO
32,410 USD NYSE +0,15%
IONIS PHARMACEUT
55,9300 USD NASDAQ -1,38%
IONQ
38,220 USD NYSE -5,56%
KNIFE RIVER
59,085 USD NYSE -3,88%
KODIAK AI
3,9900 USD NASDAQ +2,57%
KOSMOS ENERGY
2,880 USD NYSE +1,23%
KROGER
56,760 USD NYSE -0,78%
LAM RESEARCH
316,4500 USD NASDAQ -1,24%
LIBERTY FORMUL RG-C
95,9100 USD NASDAQ +1,01%
LINDBLAD EXPEDIT
25,4300 USD NASDAQ -4,22%
LINEAGE
37,6900 USD NASDAQ -0,50%
LOWE'S COM
198,570 USD NYSE -1,10%
MAR LFSCI HLDG RG-A
7,0100 USD NASDAQ -2,50%
MARTIN MARIETTA
509,295 USD NYSE -0,57%
MASTEC
241,785 USD NYSE -1,81%
MERCK
147,490 USD NYSE -0,67%
METTLER TOLEDO I
1 298,910 USD NYSE -2,02%
MYRIAD GENETICS
3,1550 USD NASDAQ -0,79%
NATERA
328,0800 USD NASDAQ +1,22%
NAUTILUS BIOTECH
1,0200 USD NASDAQ +9,93%
NEXPOINT RS REIT
22,220 USD NYSE -4,55%
NEXTPOWER
82,1400 USD NASDAQ -3,87%
NIKE
37,115 USD NYSE -2,61%
NUCOR
259,820 USD NYSE +1,34%
OKLO RG-A
42,840 USD NYSE -1,13%
ORACLE
161,235 USD NYSE -0,79%
ORMAT TECHNOLOGI
98,765 USD NYSE -8,55%
PACIFIC BIO CA
1,3050 USD NASDAQ -1,14%
PACIRA BIOSCIENC
25,6150 USD NASDAQ -0,99%
PAYCHEX INC
115,4400 USD NASDAQ -1,27%
PRIMORIS SVCS
74,760 USD NYSE -0,91%
PUBL SVCS ENTERP
72,345 USD NYSE -2,56%
QUALCOMM
175,5900 USD NASDAQ +0,86%
QUANTA SERVICES
632,290 USD NYSE -1,08%
REGENERON PHARMA
804,2100 USD NASDAQ -0,75%
RELIANCE
396,185 USD NYSE -0,62%
REPLIGEN
167,7300 USD NASDAQ -0,47%
REVOLUTION MEDIC
209,8100 USD NASDAQ +1,20%
REVVITY
122,890 USD NYSE -3,30%
ROBINHOOD MARKETS
116,5650 USD NASDAQ -0,66%
SAGIMET BIOSCIENCES
10,7600 USD NASDAQ +0,47%
SERVICETITAN RG-A
57,6100 USD NASDAQ -29,38%
SLB
57,605 USD NYSE +0,88%
SMITHFIELD
20,5800 USD NASDAQ -6,50%
STEEL DYNAMICS
243,6300 USD NASDAQ +1,38%
STEVEN MADDEN
43,8900 USD NASDAQ +1,69%
STRYKER
274,475 USD NYSE -0,70%
SUMMIT THERAP
17,3410 USD NASDAQ +0,35%
TARSUS PHARMA
84,2700 USD NASDAQ -3,38%
TEMPUS AI RG-A
62,8100 USD NASDAQ -2,30%
THERMO FISHER SC
606,031 USD NYSE +0,49%
TRADEWEB MKTS RG-A
102,5400 USD NASDAQ -0,45%
TRISALS LIFE SCI
4,8101 USD NASDAQ +1,69%
TWIST BIOSCIENCE
123,7800 USD NASDAQ -3,34%
UGI
38,615 USD NYSE +0,88%
ULTA BEAUTY
542,8150 USD NASDAQ -1,17%
UNITED NATURAL F
44,845 USD NYSE -0,07%
URBAN OUTFITTERS
78,4150 USD NASDAQ -1,28%
VERACYTE
43,7500 USD NASDAQ +3,06%
VIATRIS
16,5450 USD NASDAQ -0,39%
WATERS
409,060 USD NYSE +1,52%
WEST PHARMACEUTI
338,280 USD NYSE +0,07%
WESTLAKE
72,280 USD NYSE -3,29%
X-ENERGY RG-A
17,3500 USD NASDAQ -9,40%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2026 à 16:56:31.

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