TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, GE Vernova, Salesforce

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applovin, GE Vernova et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 460 $ contre 567 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays augmente le prix cible à 14 $ de 9

$

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Stephens réduit le prix cible à 45 $ contre 67 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies augmente le prix cible de 560 $ à 615 $

* Braze Inc BRZE.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note d'achat; le

prix cible est de 40 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 38 $ à 50 $

* Braze Inc BRZE.O : Barclays relève le cours cible de 35 $ à 39 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève le cours cible de 295 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 300 $ à 350 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible de 315 $ à 350 $

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 325,00 $ à 400,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 357,00 $ à 382,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 325 $ à 360 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 315 $ à 375 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 370 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Barclays augmente le prix cible à 400 $ de 265 $

* C3.AI Inc AI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 10 $ contre 23 $

* Centene CNC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 33 $ contre 45 $

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 105,00 $ à 140,00 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Barclays augmente le prix cible de 102 $ à 138 $

* Cigna CI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 383 $ contre 354 $

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 47 $ à 46 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW augmente le prix cible de 71,00 $ à 76,00 $

* CVS Health CVS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 87 $ contre 80 $

auparavant

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $ contre 77 $

* Docusign Inc DOCU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $

auparavant

* Docusign Inc DOCU.O : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays relève le prix cible de 327 $ à 373 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 285,00 $ contre 290,00 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 570 $ à 580 $

* G-Iii Apparel Group, Ltd. GIII.O : Barclays relève le cours cible de 18 $ à 21 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 76 $ à 70 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Barclays réduit le prix cible à 44 $ contre 47 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan relève le prix cible de 288 $ à 300 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Oppenheimer relève le prix cible de 275 $ à 300 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC augmente le prix cible de 290 $ à 300 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 18,00 $

à 20,00 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à

surperformance du secteur à partir de performance du secteur

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains à

surveiller

* Humana HUM.N : Barclays relève l'objectif de cours de 275 $ à 315 $

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 144 $ contre 138 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; PT 400 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : KBW augmente le prix cible de 17,00 $ à 18,00 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 185 $ contre 186 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC augmente le prix cible à 149 $ de 144 $

* NiSource Inc NI.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'acheter à conserver;

le cours cible est ramené de 48 $ à 44 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners augmente le PT à 17 $ de 14,5 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 350 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC augmente le prix cible à 366 $ contre 337 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 118,00 $ contre 109,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 155 $ contre 150 $

auparavant

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 150 $

* Torrid Holdings Inc CURV.N : Jefferies ramène le cours cible de 5 $ à 2 $

* Uipath Inc PATH.N : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre; prix

cible de 12 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 15 $ à 13 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève le cours cible de 337 $ à 352 $

* WP Carey Inc WPC.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 64 $ à 67 $