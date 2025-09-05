 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, GE Vernova, Salesforce
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applovin, GE Vernova et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 560 $ à 615 $

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève le cours cible à 140,00 $ contre

105,00 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 570 $ à 580 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC relève le cours cible à 366 $ contre 337 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève le cours cible de 337 $ à

352 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 460 $ contre 567 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays augmente le prix cible à 14 $ de 9

$

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Stephens réduit le prix cible à 45 $ contre 67 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies augmente le prix cible de 560 $ à 615 $

* Braze Inc BRZE.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note d'achat; le

prix cible est de 40 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 38 $ à 50 $

* Braze Inc BRZE.O : Barclays relève le cours cible de 35 $ à 39 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève le cours cible de 295 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 300 $ à 350 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible de 315 $ à 350 $

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 325,00 $ à 400,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 357,00 $ à 382,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 325 $ à 360 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 315 $ à 375 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 370 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Barclays augmente le prix cible à 400 $ de 265 $

* C3.AI Inc AI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 10 $ contre 23 $

* Centene CNC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 33 $ contre 45 $

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 105,00 $ à 140,00 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Barclays augmente le prix cible de 102 $ à 138 $

* Cigna CI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 383 $ contre 354 $

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 47 $ à 46 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW augmente le prix cible de 71,00 $ à 76,00 $

* CVS Health CVS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 87 $ contre 80 $

auparavant

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $ contre 77 $

* Docusign Inc DOCU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $

auparavant

* Docusign Inc DOCU.O : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays relève le prix cible de 327 $ à 373 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 285,00 $ contre 290,00 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 570 $ à 580 $

* G-Iii Apparel Group, Ltd. GIII.O : Barclays relève le cours cible de 18 $ à 21 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 76 $ à 70 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Barclays réduit le prix cible à 44 $ contre 47 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan relève le prix cible de 288 $ à 300 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Oppenheimer relève le prix cible de 275 $ à 300 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC augmente le prix cible de 290 $ à 300 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 18,00 $

à 20,00 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à

surperformance du secteur à partir de performance du secteur

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains à

surveiller

* Humana HUM.N : Barclays relève l'objectif de cours de 275 $ à 315 $

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 144 $ contre 138 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; PT 400 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : KBW augmente le prix cible de 17,00 $ à 18,00 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 185 $ contre 186 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC augmente le prix cible à 149 $ de 144 $

* NiSource Inc NI.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'acheter à conserver;

le cours cible est ramené de 48 $ à 44 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners augmente le PT à 17 $ de 14,5 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 350 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC augmente le prix cible à 366 $ contre 337 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 118,00 $ contre 109,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 155 $ contre 150 $

auparavant

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 150 $

* Torrid Holdings Inc CURV.N : Jefferies ramène le cours cible de 5 $ à 2 $

* Uipath Inc PATH.N : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre; prix

cible de 12 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 15 $ à 13 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève le cours cible de 337 $ à 352 $

* WP Carey Inc WPC.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 64 $ à 67 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/09/2025 à 12:00:36.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

