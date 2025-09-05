information fournie par Reuters • 05/09/2025 à 16:46

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, GE Vernova, Salesforce

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applovin, GE Vernova et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 560 $ à 615 $

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève le cours cible de 140,00 $ contre 105,00 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 570 $ à 580 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC relève le cours cible de 366 $ contre 337 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève le cours cible de 337 $ à 352 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit son objectif de cours à 460 $ contre 567 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 38 $ de 45 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays augmente le prix cible à 14 $ de 9 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 15 $ contre 11 $

* American Express Company AXP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 350 $ à 375 $

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Stephens réduit le prix cible à 45 $ contre 67 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies augmente le prix cible de 560 $ à 615 $

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* BNY BK.N : Citigroup relève le prix cible de 92 $ à 105 $

* Braze Inc BRZE.O : Barclays relève le cours cible de 39 $ contre 35 $ auparavant

* Braze Inc BRZE.O : Citigroup relève le cours cible de 52 $ contre 50 $ auparavant

* Braze Inc BRZE.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible

* Braze Inc BRZE.O : Mizuho augmente le prix cible de 40 $ à 45 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler relève le cours cible de 38 $ à 50 $

* Braze Inc BRZE.O : UBS réduit le prix cible à 43 $ contre 48 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Barclays relève le cours cible de 400 $ contre 265 $ auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : Benchmark relève le cours cible de 313 $ à 385 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève le cours cible de 295 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 350 $ contre 300 $ auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 350 $ contre 315 $

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 325,00 $ à 400,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research augmente le prix cible de 335 $ à 415 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho augmente le prix cible à 355 $ de 320 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 357,00 $ à 382,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 325 $ à 360 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 315 $ à 375 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 340 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna augmente le prix cible de 350 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 370 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Truist Securities augmente le prix cible de 295 $ à 365 $

* Broadcom Ltd AVGO.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 345 $ contre 255 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen réduit le prix cible à 330 $ contre 335 $

* C3.AI Inc AI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 10 $ de 23 $

* Campbell's Co CPB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 32,00 $ à 33,00 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Needham relève le cours cible de 60 $ à 70 $

* Centene CNC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 45 $

* Centene Corp CNC.N : Bernstein ramène le cours cible à 36 $ contre 40 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Argus Research augmente le cours cible de 100 $ à 135 $

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 105,00 $ à 140,00 $

* Ciena Corp CIEN.N : Needham augmente le prix cible de 90 $ à 130 $

* Ciena Corp CIEN.N : Northland Capital augmente le prix cible à 130 $

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 100 $ à 127,5 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Barclays relève le cours cible de 102 $ à 138 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 100,00 $ à partir de 70,00 $

* Cigna CI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 383 $ contre 354 $ auparavant

* Clorox CLX.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 135 $ contre 143 $

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 55 $

* Copart Inc CPRT.O : Stephens réduit le prix cible à 46 $ de 50 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 47 $ à 46 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : Truist Securities relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 76,00 $ contre 71,00 $

* CVS Health CVS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 87 $ contre 80 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 77 $ contre 72 $

* Docusign Inc DOCU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $ contre 85 $

* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 $ contre 115 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $ contre 77 $

* Docusign Inc DOCU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $

* Docusign Inc DOCU.O : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 80 $ à 85 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 105,00 $ contre 96,00 $

* Doordash Inc DASH.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 306 $ à partir de 280 $

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays augmente le prix cible à 373 $ contre 327 $

* Factset Research Systems Inc. FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 355 $ contre 405 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 285,00 $ contre 290,00 $

* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 80,00 $ à 70,00 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 570 $ à 580 $

* G-Iii Apparel Group, Ltd. GIII.O : Barclays augmente le prix cible de 18 $ à 21 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 76 $ à 70 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho réduit le prix cible à 52 $ contre 55 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Barclays réduit le prix cible à 44 $ contre 47 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan relève le prix cible de 288 $ à 300 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Oppenheimer relève le prix cible de 275 $ à 300 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James augmente le prix cible de 255,00 $ à 275,00 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC augmente le prix cible de 290 $ à 300 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Stifel relève le prix cible de 270 $ à 300 $

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 275 $ contre 265 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible de 401 $ à 449 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 18,00 $ à 20,00 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à surperformer le secteur de

* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 115 $ à 117 $

* Heico Corp HEI.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 355 $ à 400 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* Humana HUM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 315 $ contre 275 $

* Humana HUM.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 341 $ contre 269 $ auparavant

* Ingevity Corp NGVT.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 68 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Raymond James initie la couverture avec une forte cote d'achat

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Raymond James initie une couverture avec un objectif de prix de 100 $

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 138 $ à 144 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; PT 400 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* Macy's Inc M.N : Citigroup augmente le prix cible de 12 $ à 16 $

* Mannkind Corporation MNKD.O : Oppenheimer relève le cours cible de 12 $ à 15 $

* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo relève le prix cible de 55 $ à 57 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : KBW relève le cours cible de 17,00 $ à 18,00 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 185 $ de 186 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Bernstein réduit le prix cible de 284 $ à 220 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève le cours cible de 144 $ à 149 $

* NiSource Inc NI.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours

* Northern Trust Corp NTRS.O : Citigroup augmente le prix cible de 110 $ à 135 $

* Onsemi ON.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 56 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : BofA Global Research initie une couverture avec un PT de

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : BofA Global Research initie la couverture avec une note

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners relève le PT de 14,5 $ à 17 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18 $

* Phreesia Inc PHR.N : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de

* Phreesia Inc PHR.N : Needham augmente le prix cible de 29 $ à 35 $

* Phreesia Inc PHR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies relève le cours cible de 287 $ à 290 $

* QXO Inc QXO.N : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities initie une couverture avec PT 99 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 350 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC augmente le prix cible de 337 $ à 366 $

* Samsara Inc IOT.N : BMO ramène le cours cible de 54 $ à 47 $

* Samsara Inc IOT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 46 $ à 49 $

* Samsara Inc IOT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 35 $ à 39 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 109,00 $ à 118,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 150 $ à 155 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Stifel augmente le prix cible à 135 $ contre 125 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen relève le prix cible de 145 $ à 150 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Truist Securities augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo relève le cours cible à 130 $ contre 125 $ auparavant

* Starz Entertainment STRZ.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 18 $

* State Street Corp STT.N : Citigroup relève le cours cible de 115 $ à 130 $

* State Street Corp STT.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève le cours cible de 189 $ à 230 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 208 $ contre 218 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 138 $

* Toro Co TTC.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 93 $ à 97 $

* Torrid Holdings Inc CURV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 2 $ contre 5 $

* Twilio Inc TWLO.N : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Twilio Inc TWLO.N : Rosenblatt Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 140 $

* Uber Technologies Inc UBER.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 119 $ à 127 $

* Uipath Inc PATH.N : BMO réduit le prix cible de 15,50 $ à 12,50 $

* Uipath Inc PATH.N : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre; prix cible de

12 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 15 $ à 13 $

* United Therapeutics UTHR.O : Oppenheimer relève le cours cible à 575 $ contre 510 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 400 $ à 500 $

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève le prix cible de 337 $ à 379 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 352 $ contre 337 $

* Wesco International Inc WCC.N : Oppenheimer relève le cours cible de 225 $ à 255 $

* WP Carey Inc WPC.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 64 $ à 67 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 84 $