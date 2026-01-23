TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Procter & Gamble, RLI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Applied Materials, Procter & Gamble et RLI.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbott ABT.N : BTIG réduit le prix cible de 145 à 140 dollars
* Abbott ABT.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 138 $ de 144 $
* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse le cours cible à 145 $, contre 149 $ auparavant
* Abbott ABT.N : Piper Sandler abaisse le prix cible à 135 $, contre 150 $
auparavant
* Abbott ABT.N : RBC réduit le prix cible de 147 $ à 135 $
* Abbott ABT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 137 $ contre 145 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg augmente le cours cible de 265 $ à 360 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 45
à 50 dollars
* Bancfirst Corp BANF.O : KBW relève le cours cible de 120 à 123 dollars
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 228
$ contre 240 $
* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen augmente le prix cible de 650 $ à 700 $
* Capital One Financial Corp COF.N : BTIG réduit le prix cible de 308 $ à 270 $
* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève le cours cible à 262 $ contre 256 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan relève le cours cible de 32 à 34
dollars
* Consolidated Edison Inc ED.N : RBC relève le cours cible de 114 $ à 118 $
* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies relève le cours cible de 13 $ à 42 $
* Duke Energy Corp DUK.N : RBC réduit le prix cible de 143 $ à 140 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : KBW relève le cours cible de 131 $ à 135 $
* Entergy ETR.N : RBC réduit le prix cible de 115 à 112 dollars
* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève le cours cible de 115 $ à 120 $
* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler ramène le cours à neutre de surpondéré à
surpondéré
* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler augmente le cours cible de 63 $ à 65 $
* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 156$ contre 150
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 81 $
contre 100 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities ramène le cours de l'action
de "buy" à "hold"
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities réduit le prix cible de 120
à 96 $
* Intel INTC.O : JP Morgan augmente le prix cible de 30 $ à 35 $
* Intel INTC.O : RBC réduit le prix cible à 48 $ de 50
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners relève le cours cible de 600 à
622 dollars
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 620 $
contre 610 $ auparavant
* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1460 $ à 1760 $
* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève le cours cible à 250 $ contre 165 $
* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève le cours cible de 43 $ à 47 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 74 $ contre
79 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 72 $ contre 79 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève le cours cible de 132 à 146 dollars
* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève le cours cible de 139 $ à 159 $
* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformance" à
"performance du marché"
* OFG Bancorp OFG.N : KBW réduit le prix cible de 50 $ à 43 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 117$ contre 103
* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à
surpondérer
* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève le PT de 157 $ à 165 $
* Procter & Gamble Co PG.N : HSBC relève l'objectif de cours à 182 $ contre 176 $
auparavant
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 150 $ contre 142 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC relève le cours cible de 99 $ à 103 $
* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à
"hold"
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 à 26 dollars
* ServiceNow Inc NOW.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 230 à 175 dollars
* Southern Co SO.N : RBC relève le cours cible à 105 $ contre 99 $
* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à
sous-pondéré
* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 119,50 $ à 117,50
$
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : D.A. Davidson augmente le PT à $104 de $94
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à
110 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Piper Sandler relève le prix cible de 86 $ à
96 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Raymond James relève le prix cible de 105 à
115 dollars
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 110 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : JP Morgan réduit le prix cible de 66 $ à 62 $
* Travelers TRV.N : Jefferies réduit le prix cible à 305 $ de 310
* Travelers TRV.N : KBW augmente le prix cible à 320 $ contre 317 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : RBC réduit le cours cible à 127 $, contre 131 $
auparavant
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas réduit le prix cible à neutre
de surperformer
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas réduit l'objectif de cours à
19$ de 38
