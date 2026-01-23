information fournie par Reuters • 23/01/2026 à 12:30

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Procter & Gamble, RLI

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Applied Materials, Procter & Gamble et RLI.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève

l'objectif de cours de 265 à 360 dollars

* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies relève le

cours cible de 13 à 42 dollars

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours de neutre à surpondérer

* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève l'objectif de cours

de sous-performance à "hold"

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan passe de neutre

à sous-pondéré

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : BTIG réduit le prix cible de 145 à 140

dollars

* Abbott ABT.N : Citigroup réduit le prix

cible à 140 $ contre 155 $

* Abbott ABT.N : Evercore ISI abaisse le prix cible à 138

$ contre 144 $

* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse le prix cible à 145 $

contre 149

* Abbott ABT.N : Piper Sandler abaisse le prix cible à

135 $, contre 150 $ auparavant

* Abbott ABT.N : RBC réduit le prix cible de 147 $ à 135

$

* Abbott ABT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 145 $ à

137 $

* Alcoa Corp AA.N : BofA Global Research

relève l'objectif de cours à 38 $ contre 33 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève

l'objectif de cours à 360 $ contre 265 $ auparavant

* ARM Holdings Plc ARM.O : Morgan Stanley réduit

l'objectif de cours à 135 $ contre 180 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies

augmente le prix cible à 50$ de 45

* Banc of California Inc BANC.N : Raymond

James relève l'objectif de cours à 24$ contre 20

* Bancfirst Corp BANF.O : KBW relève le cours cible de

120 à 123 dollars

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson

réduit le prix cible à 228 $, contre 240 $ auparavant

* Brookfield Renewable Corporation BEPC.N :

Barclays augmente le prix cible de 35 $ à 36 $

* BXP BXP.N : Barclays réduit le prix cible

de 82 $ à 81 $

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève le

cours cible à 700 $ contre 650 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BofA Global Research

réduit le prix cible de 294 $ à 280 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BTIG réduit le prix

cible de 308 $ à 270 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : UBS augmente le

prix cible de 177 à 224 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours à 47 $ contre 44 $ auparavant

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 262 $ contre 256 $

* Cognizant CTSH.O : Susquehanna relève le cours

cible de 90 $ à 98 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan relève

le cours cible de 32 à 34 dollars

* Consolidated Edison Inc ED.N : RBC relève le cours

cible de 114 $ à 118 $

* Cormedix Inc CRMD.O : H.C. Wainwright réduit le cours

cible à 13 $ contre 18 $

* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies augmente

le prix cible de 13 $ à 42 $

* CSX Corp CSX.O : Citigroup réduit le prix

cible de 42 $ à 41 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays relève

le cours cible de 27 à 32 dollars

* Duke Energy Corp DUK.N : RBC réduit le prix cible de

143 $ à 140 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : KBW relève le cours

cible de 131 $ à 135 $

* ELF Beauty Inc ELF.N : Citigroup initie

une couverture avec une note d'achat; prix cible de 110

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies

relève le prix cible de 33 $ à 37 $

* Entergy ETR.N : RBC réduit le cours cible à 112 $

contre 115 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan ramène

le cours cible à 115 $ contre 121 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève le

cours cible de 115 à 120 dollars

* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler ramène le cours

de l'action de surpondération à neutre

* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler augmente le

cours cible de 63 $ à 65 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N :

Barclays ramène l'objectif de cours de 307 à 304 dollars

* Ford Motor F.N : Barclays relève le cours

cible à 13 $ contre 12 $

* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* GE Aerospace GE.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 378 à 380 dollars

* General Motors GM.N : Barclays relève

l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $ auparavant

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 156 $ contre 150 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours à 81 $, contre 100 $ auparavant

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities

abaisse le prix cible de 120 à 96 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities

ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Intel INTC.O : Citigroup réduit le prix cible à

48$ de 50

* Intel INTC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 35$

de 30

* Intel INTC.O : RBC réduit le prix cible à 48 $ de 50

* Intel INTC.O : UBS relève le cours cible à 52 $

contre 49 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg relève le cours

cible de 103 à 107 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup réduit

le prix cible de 635 $ à 590 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners

augmente le prix cible à 622 $ de 600

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève

l'objectif de cours à 620 $ contre 610 $ auparavant

* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de

1460 $ à 1760 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève le cours cible

de 165 $ à 250 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève le cours

cible de 125 $ à 127 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif

de cours à 47 $ contre 43 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : BofA Global

Research abaisse le prix cible de 89 à 80 dollars

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit le

prix cible à 74 $ contre 79 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le

prix cible à 72 $ contre 79 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève le cours cible

de 132 à 146 dollars

* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève le cours cible

de 139 $ à 159 $

* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours cible à 43 $,

contre 50 $ auparavant

* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours de l'action de

"surperformance" à "performance du marché"

* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours à 117 $ contre 103 $

* P&G PG.N : BofA Global Research relève l'objectif

de cours de 170 à 171 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 150 $ contre 142 $ auparavant

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC relève le cours

cible de 99 $ à 103 $

* Plus Therapeutics, Inc PSTV.O : H.C. Wainwright

réduit le prix cible de 2 à 1 $

* Procter & Gamble Co PG.N : HSBC augmente le prix cible

à 182$ de 176

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève le prix

cible à 165 $ contre 157 $

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève la

pondération de neutre à surpondérer

* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève le cours de l'action

de sous-performance à "hold"

* Roper Technologies Inc ROP.O : Oppenheimer réduit le

prix cible de 570 $ à 525 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours

de 25 à 26 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Jefferies ramène le cours cible

à 175 $, contre 230 $ auparavant

* Southern Co SO.N : RBC relève le cours cible à 105 $

contre 99 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan réduit le cours

cible de 119,50 $ à 117,50 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan ramène le cours

de l'action de neutre à sous-pondéré

* Spire Global, Inc. SPIR.N : H.C.

Wainwright augmente le prix cible de 14 $ à 19 $

* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève le

cours cible de 350 à 360 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : D.A. Davidson

relève le prix cible à 104 $ contre 94 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies

augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan

augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Piper Sandler

relève le prix cible à 96 $ contre 86 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Raymond James

relève le prix cible de 105 à 115 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC augmente le

prix cible de 105 $ à 110 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Barclays

augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : JP Morgan réduit le prix

cible à 62 $ contre 66 $

* Travelers TRV.N : Jefferies ramène le cours cible à 305

$ contre 310 $

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible à 320 $

contre 317 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Oppenheimer réduit le

cours cible à 510 $ contre 600

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Piper Sandler augmente le

prix cible de 33 $ à 42 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global

Research relève l'objectif de cours de 130 à 145 dollars

* Visteon Corp. VC.O : Barclays réduit

l'objectif de cours à 110 $ contre 130 $

* Weatherford WFRD.O : Barclays réduit

l'objectif de cours à 109 $ contre 111 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : RBC réduit le prix cible à

127 $, contre 131 $ auparavant

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas

réduit le prix cible de 38 $ à 19 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas

réduit le cours à neutre de surperformant