 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Procter & Gamble, RLI
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Applied Materials, Procter & Gamble et RLI.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève

l'objectif de cours de 265 à 360 dollars

* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies relève le

cours cible de 13 à 42 dollars

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours de neutre à surpondérer

* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève l'objectif de cours

de sous-performance à "hold"

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan passe de neutre

à sous-pondéré

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : BTIG réduit le prix cible de 145 à 140

dollars

* Abbott ABT.N : Citigroup réduit le prix

cible à 140 $ contre 155 $

* Abbott ABT.N : Evercore ISI abaisse le prix cible à 138

$ contre 144 $

* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse le prix cible à 145 $

contre 149

* Abbott ABT.N : Piper Sandler abaisse le prix cible à

135 $, contre 150 $ auparavant

* Abbott ABT.N : RBC réduit le prix cible de 147 $ à 135

$

* Abbott ABT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 145 $ à

137 $

* Alcoa Corp AA.N : BofA Global Research

relève l'objectif de cours à 38 $ contre 33 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève

l'objectif de cours à 360 $ contre 265 $ auparavant

* ARM Holdings Plc ARM.O : Morgan Stanley réduit

l'objectif de cours à 135 $ contre 180 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies

augmente le prix cible à 50$ de 45

* Banc of California Inc BANC.N : Raymond

James relève l'objectif de cours à 24$ contre 20

* Bancfirst Corp BANF.O : KBW relève le cours cible de

120 à 123 dollars

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson

réduit le prix cible à 228 $, contre 240 $ auparavant

* Brookfield Renewable Corporation BEPC.N :

Barclays augmente le prix cible de 35 $ à 36 $

* BXP BXP.N : Barclays réduit le prix cible

de 82 $ à 81 $

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève le

cours cible à 700 $ contre 650 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BofA Global Research

réduit le prix cible de 294 $ à 280 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BTIG réduit le prix

cible de 308 $ à 270 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : UBS augmente le

prix cible de 177 à 224 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours à 47 $ contre 44 $ auparavant

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 262 $ contre 256 $

* Cognizant CTSH.O : Susquehanna relève le cours

cible de 90 $ à 98 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan relève

le cours cible de 32 à 34 dollars

* Consolidated Edison Inc ED.N : RBC relève le cours

cible de 114 $ à 118 $

* Cormedix Inc CRMD.O : H.C. Wainwright réduit le cours

cible à 13 $ contre 18 $

* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies augmente

le prix cible de 13 $ à 42 $

* CSX Corp CSX.O : Citigroup réduit le prix

cible de 42 $ à 41 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays relève

le cours cible de 27 à 32 dollars

* Duke Energy Corp DUK.N : RBC réduit le prix cible de

143 $ à 140 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : KBW relève le cours

cible de 131 $ à 135 $

* ELF Beauty Inc ELF.N : Citigroup initie

une couverture avec une note d'achat; prix cible de 110

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies

relève le prix cible de 33 $ à 37 $

* Entergy ETR.N : RBC réduit le cours cible à 112 $

contre 115 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan ramène

le cours cible à 115 $ contre 121 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève le

cours cible de 115 à 120 dollars

* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler ramène le cours

de l'action de surpondération à neutre

* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler augmente le

cours cible de 63 $ à 65 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N :

Barclays ramène l'objectif de cours de 307 à 304 dollars

* Ford Motor F.N : Barclays relève le cours

cible à 13 $ contre 12 $

* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* GE Aerospace GE.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 378 à 380 dollars

* General Motors GM.N : Barclays relève

l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $ auparavant

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 156 $ contre 150 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours à 81 $, contre 100 $ auparavant

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities

abaisse le prix cible de 120 à 96 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities

ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Intel INTC.O : Citigroup réduit le prix cible à

48$ de 50

* Intel INTC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 35$

de 30

* Intel INTC.O : RBC réduit le prix cible à 48 $ de 50

* Intel INTC.O : UBS relève le cours cible à 52 $

contre 49 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg relève le cours

cible de 103 à 107 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup réduit

le prix cible de 635 $ à 590 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners

augmente le prix cible à 622 $ de 600

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève

l'objectif de cours à 620 $ contre 610 $ auparavant

* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de

1460 $ à 1760 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève le cours cible

de 165 $ à 250 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève le cours

cible de 125 $ à 127 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif

de cours à 47 $ contre 43 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : BofA Global

Research abaisse le prix cible de 89 à 80 dollars

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit le

prix cible à 74 $ contre 79 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le

prix cible à 72 $ contre 79 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève le cours cible

de 132 à 146 dollars

* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève le cours cible

de 139 $ à 159 $

* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours cible à 43 $,

contre 50 $ auparavant

* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours de l'action de

"surperformance" à "performance du marché"

* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours à 117 $ contre 103 $

* P&G PG.N : BofA Global Research relève l'objectif

de cours de 170 à 171 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 150 $ contre 142 $ auparavant

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC relève le cours

cible de 99 $ à 103 $

* Plus Therapeutics, Inc PSTV.O : H.C. Wainwright

réduit le prix cible de 2 à 1 $

* Procter & Gamble Co PG.N : HSBC augmente le prix cible

à 182$ de 176

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève le prix

cible à 165 $ contre 157 $

* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève la

pondération de neutre à surpondérer

* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève le cours de l'action

de sous-performance à "hold"

* Roper Technologies Inc ROP.O : Oppenheimer réduit le

prix cible de 570 $ à 525 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours

de 25 à 26 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Jefferies ramène le cours cible

à 175 $, contre 230 $ auparavant

* Southern Co SO.N : RBC relève le cours cible à 105 $

contre 99 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan réduit le cours

cible de 119,50 $ à 117,50 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan ramène le cours

de l'action de neutre à sous-pondéré

* Spire Global, Inc. SPIR.N : H.C.

Wainwright augmente le prix cible de 14 $ à 19 $

* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève le

cours cible de 350 à 360 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : D.A. Davidson

relève le prix cible à 104 $ contre 94 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies

augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan

augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Piper Sandler

relève le prix cible à 96 $ contre 86 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Raymond James

relève le prix cible de 105 à 115 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC augmente le

prix cible de 105 $ à 110 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Barclays

augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : JP Morgan réduit le prix

cible à 62 $ contre 66 $

* Travelers TRV.N : Jefferies ramène le cours cible à 305

$ contre 310 $

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible à 320 $

contre 317 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Oppenheimer réduit le

cours cible à 510 $ contre 600

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Piper Sandler augmente le

prix cible de 33 $ à 42 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global

Research relève l'objectif de cours de 130 à 145 dollars

* Visteon Corp. VC.O : Barclays réduit

l'objectif de cours à 110 $ contre 130 $

* Weatherford WFRD.O : Barclays réduit

l'objectif de cours à 109 $ contre 111 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : RBC réduit le prix cible à

127 $, contre 131 $ auparavant

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas

réduit le prix cible de 38 $ à 19 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas

réduit le cours à neutre de surperformant

Véhicules électriques

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
108,615 USD NYSE -10,08%
ALCOA-WI
63,140 USD NYSE -1,16%
APPLIED MATERIALS
318,7900 USD NASDAQ -1,98%
ARM HOLDING ADR
119,2000 USD NASDAQ +4,63%
ATLANTIC UNION
39,620 USD NYSE -0,78%
BANC OF CALIFORNIA
20,720 USD NYSE -1,66%
BANCFIRST
117,3600 USD NASDAQ +1,22%
BRDRIDG FNCL SOL
209,715 USD NYSE +1,33%
BXP
65,410 USD NYSE -0,77%
C.H.ROBINSON WLD
177,9000 USD NASDAQ -0,83%
CACI INTL RG-A
654,990 USD NYSE +3,77%
CAPITAL ONE FINL
236,200 USD NYSE +2,24%
CHIPOTLE MEXICAN
40,520 USD NYSE -0,48%
CME GROUP RG-A
281,4300 USD NASDAQ +0,85%
COGNIZANT TECH SO-A
84,6100 USD NASDAQ +0,69%
COLUMBIA BKG SYS
29,6700 USD NASDAQ -0,10%
CONSOLIDATED EDI
103,200 USD NYSE -0,62%
CORMEDIX
7,4350 USD NASDAQ +1,43%
CORVUS PHARMACET
25,5200 USD NASDAQ +15,21%
CSX
35,7200 USD NASDAQ -2,22%
DANA
30,950 USD NYSE +2,52%
DUKE ENERGY
117,710 USD NYSE -1,38%
EAST-WEST BANCOR
115,3000 USD NASDAQ -0,17%
ELF BEAUTY
93,670 USD NYSE +2,00%
ENPHASE ENERGY
40,4800 USD NASDAQ +12,54%
ENTERGY
93,540 USD NYSE -2,30%
EOG RESOURCES
106,330 USD NYSE -1,55%
ESQUIRE FIN HLD
110,5200 USD NASDAQ +0,76%
FB FINANCIAL
60,770 USD NYSE -1,44%
FLUTTER ENTMT
181,200 USD NYSE +0,08%
FORD MOTOR
13,710 USD NYSE -0,33%
FORTINET
77,6200 USD NASDAQ +2,47%
GE AEROSPACE
294,970 USD NYSE -7,42%
GENERAL MOTORS
81,125 USD NYSE +0,25%
GENUINE PARTS CO
136,825 USD NYSE +0,44%
INSPIRE MED SYS
80,810 USD NYSE -16,02%
INTEL
54,3200 USD NASDAQ +0,13%
INTERPARFUMS
97,8900 USD NASDAQ +5,85%
INTUITIVE SURGICAL
525,8100 USD NASDAQ +0,40%
KLA
1 500,0000 USD NASDAQ -1,32%
LAM RESEARCH
220,6500 USD NASDAQ -3,39%
LEAR
121,750 USD NYSE -0,83%
LIVE OAK BANKSHA
40,770 USD NYSE +4,38%
MCCORMIC NON VTG
61,220 USD NYSE -8,00%
NORTHERN TRUST
153,1500 USD NASDAQ +6,04%
OFG BANCORP
38,965 USD NYSE -8,44%
OMNICOM GROUP IN
79,260 USD NYSE +0,85%
PACCAR
123,5600 USD NASDAQ +0,24%
PINNACLE WEST CA
92,390 USD NYSE -1,11%
PLUS THERPEUTCS
0,2850 USD NASDAQ -2,33%
PROCTER&GAMBLE
149,920 USD NYSE +2,67%
RLI
57,280 USD NYSE -2,95%
ROPER TECHNOLOGI
407,4800 USD NASDAQ +0,70%
SERVICENOW
128,555 USD NYSE +2,62%
SLM
26,7000 USD NASDAQ +1,02%
SOUTHERN CO
87,510 USD NYSE -1,82%
SOUTHERN COPPER
176,350 USD NYSE -4,23%
SPIRE GLOBAL RG-A
12,295 USD NYSE +6,27%
TESLA
449,3600 USD NASDAQ +4,15%
TEXAS CAP BANC
102,2300 USD NASDAQ -0,05%
TRACTOR SUPPLY
53,4050 USD NASDAQ +0,44%
TRAVELERS COS
278,680 USD NYSE +2,18%
TYLER TECHNOLOGI
440,070 USD NYSE +1,27%
TYRA BIOSCIS
30,9100 USD NASDAQ +5,03%
UNITED AIRLINES
110,4000 USD NASDAQ -0,50%
WEATHERFORD INT
89,0600 USD NASDAQ +0,63%
WEC ENERGY GROUP
109,330 USD NYSE -0,17%
WOLVERINE WORLDW
19,280 USD NYSE +0,89%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/01/2026 à 12:30:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank