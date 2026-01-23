TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Procter & Gamble, RLI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Applied Materials, Procter & Gamble et RLI.
FAITS MARQUANTS
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève
l'objectif de cours de 265 à 360 dollars
* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies relève le
cours cible de 13 à 42 dollars
* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève l'objectif
de cours de neutre à surpondérer
* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève l'objectif de cours
de sous-performance à "hold"
* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan passe de neutre
à sous-pondéré
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbott ABT.N : BTIG réduit le prix cible de 145 à 140
dollars
* Abbott ABT.N : Citigroup réduit le prix
cible à 140 $ contre 155 $
* Abbott ABT.N : Evercore ISI abaisse le prix cible à 138
$ contre 144 $
* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse le prix cible à 145 $
contre 149
* Abbott ABT.N : Piper Sandler abaisse le prix cible à
135 $, contre 150 $ auparavant
* Abbott ABT.N : RBC réduit le prix cible de 147 $ à 135
$
* Abbott ABT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 145 $ à
137 $
* Alcoa Corp AA.N : BofA Global Research
relève l'objectif de cours à 38 $ contre 33 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève
l'objectif de cours à 360 $ contre 265 $ auparavant
* ARM Holdings Plc ARM.O : Morgan Stanley réduit
l'objectif de cours à 135 $ contre 180 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies
augmente le prix cible à 50$ de 45
* Banc of California Inc BANC.N : Raymond
James relève l'objectif de cours à 24$ contre 20
* Bancfirst Corp BANF.O : KBW relève le cours cible de
120 à 123 dollars
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson
réduit le prix cible à 228 $, contre 240 $ auparavant
* Brookfield Renewable Corporation BEPC.N :
Barclays augmente le prix cible de 35 $ à 36 $
* BXP BXP.N : Barclays réduit le prix cible
de 82 $ à 81 $
* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen relève le
cours cible à 700 $ contre 650 $
* Capital One Financial Corp COF.N : BofA Global Research
réduit le prix cible de 294 $ à 280 $
* Capital One Financial Corp COF.N : BTIG réduit le prix
cible de 308 $ à 270 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : UBS augmente le
prix cible de 177 à 224 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler relève
l'objectif de cours à 47 $ contre 44 $ auparavant
* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève l'objectif de
cours à 262 $ contre 256 $
* Cognizant CTSH.O : Susquehanna relève le cours
cible de 90 $ à 98 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan relève
le cours cible de 32 à 34 dollars
* Consolidated Edison Inc ED.N : RBC relève le cours
cible de 114 $ à 118 $
* Cormedix Inc CRMD.O : H.C. Wainwright réduit le cours
cible à 13 $ contre 18 $
* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Jefferies augmente
le prix cible de 13 $ à 42 $
* CSX Corp CSX.O : Citigroup réduit le prix
cible de 42 $ à 41 $
* Dana Incorporated DAN.N : Barclays relève
le cours cible de 27 à 32 dollars
* Duke Energy Corp DUK.N : RBC réduit le prix cible de
143 $ à 140 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : KBW relève le cours
cible de 131 $ à 135 $
* ELF Beauty Inc ELF.N : Citigroup initie
une couverture avec une note d'achat; prix cible de 110
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jefferies
relève le prix cible de 33 $ à 37 $
* Entergy ETR.N : RBC réduit le cours cible à 112 $
contre 115 $
* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan ramène
le cours cible à 115 $ contre 121 $
* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : KBW relève le
cours cible de 115 à 120 dollars
* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler ramène le cours
de l'action de surpondération à neutre
* FB Financial Corp FBK.N : Piper Sandler augmente le
cours cible de 63 $ à 65 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N :
Barclays ramène l'objectif de cours de 307 à 304 dollars
* Ford Motor F.N : Barclays relève le cours
cible à 13 $ contre 12 $
* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève
l'objectif de cours de "hold" à "buy"
* GE Aerospace GE.N : Citigroup relève
l'objectif de cours de 378 à 380 dollars
* General Motors GM.N : Barclays relève
l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $ auparavant
* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan relève l'objectif de
cours à 156 $ contre 150 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies ramène
l'objectif de cours à 81 $, contre 100 $ auparavant
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities
abaisse le prix cible de 120 à 96 dollars
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities
ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"
* Intel INTC.O : Citigroup réduit le prix cible à
48$ de 50
* Intel INTC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 35$
de 30
* Intel INTC.O : RBC réduit le prix cible à 48 $ de 50
* Intel INTC.O : UBS relève le cours cible à 52 $
contre 49 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Berenberg relève le cours
cible de 103 à 107 dollars
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup réduit
le prix cible de 635 $ à 590 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners
augmente le prix cible à 622 $ de 600
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève
l'objectif de cours à 620 $ contre 610 $ auparavant
* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de
1460 $ à 1760 $
* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève le cours cible
de 165 $ à 250 $
* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève le cours
cible de 125 $ à 127 $
* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif
de cours à 47 $ contre 43 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : BofA Global
Research abaisse le prix cible de 89 à 80 dollars
* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit le
prix cible à 74 $ contre 79 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit le
prix cible à 72 $ contre 79 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève le cours cible
de 132 à 146 dollars
* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève le cours cible
de 139 $ à 159 $
* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours cible à 43 $,
contre 50 $ auparavant
* OFG Bancorp OFG.N : KBW ramène le cours de l'action de
"surperformance" à "performance du marché"
* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève l'objectif
de cours à 117 $ contre 103 $
* P&G PG.N : BofA Global Research relève l'objectif
de cours de 170 à 171 dollars
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de
cours à 150 $ contre 142 $ auparavant
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : RBC relève le cours
cible de 99 $ à 103 $
* Plus Therapeutics, Inc PSTV.O : H.C. Wainwright
réduit le prix cible de 2 à 1 $
* Procter & Gamble Co PG.N : HSBC augmente le prix cible
à 182$ de 176
* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève le prix
cible à 165 $ contre 157 $
* Procter & Gamble Co PG.N : JP Morgan relève la
pondération de neutre à surpondérer
* RLI Corp RLI.N : Jefferies relève le cours de l'action
de sous-performance à "hold"
* Roper Technologies Inc ROP.O : Oppenheimer réduit le
prix cible de 570 $ à 525 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours
de 25 à 26 dollars
* ServiceNow Inc NOW.N : Jefferies ramène le cours cible
à 175 $, contre 230 $ auparavant
* Southern Co SO.N : RBC relève le cours cible à 105 $
contre 99 $
* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan réduit le cours
cible de 119,50 $ à 117,50 $
* Southern Copper Corp SCCO.N : JP Morgan ramène le cours
de l'action de neutre à sous-pondéré
* Spire Global, Inc. SPIR.N : H.C.
Wainwright augmente le prix cible de 14 $ à 19 $
* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève le
cours cible de 350 à 360 dollars
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : D.A. Davidson
relève le prix cible à 104 $ contre 94 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies
augmente le prix cible de 100 $ à 110 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan
augmente le prix cible de 100 $ à 105 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Piper Sandler
relève le prix cible à 96 $ contre 86 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Raymond James
relève le prix cible de 105 à 115 dollars
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC augmente le
prix cible de 105 $ à 110 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Barclays
augmente le prix cible de 90 $ à 100 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : JP Morgan réduit le prix
cible à 62 $ contre 66 $
* Travelers TRV.N : Jefferies ramène le cours cible à 305
$ contre 310 $
* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible à 320 $
contre 317 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Oppenheimer réduit le
cours cible à 510 $ contre 600
* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Piper Sandler augmente le
prix cible de 33 $ à 42 $
* United Airlines UAL.O : BofA Global
Research relève l'objectif de cours de 130 à 145 dollars
* Visteon Corp. VC.O : Barclays réduit
l'objectif de cours à 110 $ contre 130 $
* Weatherford WFRD.O : Barclays réduit
l'objectif de cours à 109 $ contre 111 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : RBC réduit le prix cible à
127 $, contre 131 $ auparavant
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas
réduit le prix cible de 38 $ à 19 $
* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Exane BNP Paribas
réduit le cours à neutre de surperformant
