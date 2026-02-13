 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Humana, Gilead
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 07:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Humana et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 400 à 450 dollars

* BP BP.N : TD Cowen ramène le cours cible à 35 $, contre 37 $ auparavant

* Humana HUM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 180 $, contre 274 $ auparavant

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 208 $ à 197 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève le cours cible de 17 à 21 dollars

* 10X Genomics Inc TXG.Oampgt : JP Morgan augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* 10X Genomics Inc TXG.Oampgt : TD Cowen relève le prix cible de 18 $ à 19 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.Nampgt : Jefferies relève le cours cible de 357 à 385

dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.Nampgt : TD Cowen réduit le prix cible à 457 $, contre 495

$ auparavant

* Albemarle ALB.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible à 145 $, contre 195 $ auparavant

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.Oampgt : Chardan Capital Markets abaisse le prix cible de

475 $ à 425 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.Oampgt : Jefferies réduit le prix cible de 549 $ à 522 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.Oampgt : RBC réduit le prix cible de 465 $ à 450 $

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : B. Riley relève le cours cible à 450 $, contre 400 $

auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : Jefferies relève le prix cible à 415 $, contre 360 $

auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : JP Morgan relève son objectif de cours à 400 $, contre

260 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 420 $, contre

364 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : RBC augmente le prix cible de 385 $ à 430 $

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : TD Cowen relève le cours cible de 315 $ à 450 $

* Arista Networks Inc ANET.Nampgt : JP Morgan relève le cours cible de 175 $ à 190 $

* Avient Corp AVNT.Nampgt : Baird relève le cours cible de 34 $ à 46 $

* Avient Corp AVNT.Nampgt : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 52 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.Nampgt : Jefferies ramène le cours cible de 325 $ à 280 $

* BP BP.Nampgt : TD Cowen abaisse le cours cible à 35 $, contre 37 $ auparavant

* Bridgebio pharma Inc BBIO.Oampgt : Jefferies relève le cours cible à 100 $, contre 85 $

auparavant

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 105 $ à

90 $

* Bruker Corp BRKR.Oampgt : Jefferies réduit le prix cible de 55 $ à 50 $

* CBRE Group Inc CBRE.Nampgt : KBW réduit l'objectif de cours à 170 $, contre 192 $ auparavant

* Cognex Corp CGNX.Oampgt : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 55 dollars

* Coherent Corp COHR.Nampgt : Jefferies relève le cours cible de 250 $ à 265 $

* Coinbase Global Inc COIN.Oampgt : BTIG réduit le prix cible à 280 $, contre 340 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.Oampgt : Jefferies réduit le prix cible de 268 $ à 151 $

* Coinbase Global Inc COIN.Oampgt : JP Morgan réduit le prix cible à 252 $, contre 290 $

auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.Oampgt : Piper Sandler réduit le prix cible à 150 $, contre 270 $

auparavant

* Crocs Inc CROX.Oampgt : Piper Sandler augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Draftkings Inc DKNG.Oampgt : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 50 $ à 44 $

* Dutch Bros Inc BROS.Nampgt : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 75 $

* Ecolab Inc ECL.Nampgt : Berenberg relève le cours cible à 299 $, contre 248 $ auparavant

* Euronet Worldwide Inc EEFT.Oampgt : KBW ramène le cours cible à 75 $, contre 85 $ auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.Oampgt : Piper Sandler abaisse le cours cible à 225 $, contre 250 $

auparavant

* Granite Construction Inc GVA.Nampgt : D.A. Davidson relève le cours cible de 130 $ à 155 $

* Hilton Worldwide HLT.Nampgt : Jefferies relève le prix cible de 339 à 383 dollars

* Howmet Aerospace HWM.Nampgt : RBC relève le cours cible de 255 à 275 dollars

* Humana HUM.Nampgt : JP Morgan ramène le cours cible à 180 $, contre 274 $ auparavant

* Humana HUM.Nampgt : TD Cowen réduit le prix cible de 260 $ à 173 $

* Hyatt Hotels Corp H.Nampgt : JP Morgan augmente le prix cible de 179 $ à 185 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.Nampgt : Baird relève le prix cible de 75 à 90

dollars

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.Nampgt : Jefferies augmente l'objectif de cours de

89 $ à 97 $

* Jfrog Ltd FROG.Oampgt : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 75 $ à 66 $

* Jfrog Ltd FROG.Oampgt : D.A. Davidson réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Jfrog Ltd FROG.Oampgt : JP Morgan relève le prix cible de 65 à 68 dollars

* Kraft Heinz KHC.Oampgt : TD Cowen ramène le cours cible de 26 $ à 24 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.Oampgt : Jefferies relève le cours cible de 550 à 680 dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.Nampgt : RBC réduit le prix cible de 605 $ à 575 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.Oampgt : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"

* Mitek Systems Inc MITK.Oampgt : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"; augmente l'objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Onity Group Inc ONIT.Nampgt : BTIG augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.Oampgt : Jefferies relève l'objectif de cours de 169 $ à 175 $

* Pinterest PINS.Nampgt : Jefferies réduit l'objectif de cours à 17 $, contre 28 $ auparavant

* Pinterest PINS.Nampgt : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 21 $, contre 33 $

auparavant

* Procore Technologies Inc PCOR.Nampgt : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 72 $, contre

90 $ auparavant

* Procore Technologies Inc PCOR.Nampgt : D.A. Davidson réduit le prix cible de 75 $ à 55 $

* Procore Technologies Inc PCOR.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible de 91 $ à 75 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.Nampgt : HSBC relève le cours cible à 990 $, contre 985 $

auparavant

* Rivian RIVN.Oampgt : Piper Sandler réduit le cours cible à 18 $, contre 20 $ auparavant

* Roku Inc ROKU.Oampgt : Oppenheimer augmente le prix cible à 120 $, contre 105 $ auparavant

* Roku Inc ROKU.Oampgt : Piper Sandler relève le prix cible de 135 à 140 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.Nampgt : Jefferies réduit l'objectif de cours à 50 $, contre

60 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.Nampgt : KBW réduit le prix cible à 55 $, contre 65 $

auparavant

* Sphere Entertainment Co SPHR.Nampgt : BTIG augmente le prix cible de 110 $ à 127 $

* Talen Energy Corp TLN.Oampgt : Jefferies réduit le prix cible de 481 $ à 409 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 56 $

* Toast Inc TOST.Nampgt : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 54 $ à 37 $

* Toast Inc TOST.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 45 $ à 35 $

* Trinet Group Inc TNET.Nampgt : TD Cowen réduit le prix cible à 44 $, contre 64 $ auparavant

* Trupanion Inc TRUP.Oampgt : Piper Sandler réduit le prix cible de 60 $ à 45 $

* Twilio Inc TWLO.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible à 125 $, contre 132 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.Nampgt : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 130 $, contre 148 $

auparavant

* Tyler Technologies Inc TYL.Nampgt : Piper Sandler réduit le prix cible à 543 $, contre 671 $

auparavant

* Tyler Technologies Inc TYL.Nampgt : TD Cowen réduit le prix cible de 600 $ à 500 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.Oampgt : Baird réduit le prix cible de 47 $ à 40 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.Oampgt : Leerink Partners réduit le prix cible de 70 à 60

dollars

* US Foods Holding Corp USFD.Nampgt : BTIG augmente le prix cible de 82 $ à 110 $

* US Foods Holding Corp USFD.Nampgt : Jefferies relève l'objectif de cours à 117 $, contre 95 $

auparavant

* US Foods Holding Corp USFD.Nampgt : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer"

à "neutre"

* US Foods Holding Corp USFD.Nampgt : Piper Sandler augmente le prix cible de 85 $ à 103 $

* Waste Connections Inc WCN.Nampgt : La Banque CIBC réduit le prix cible de 208 $ à 197 $

* Waste Connections Inc WCN.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 210 $ à 207 $

* Waste Connections Inc WCN.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible de 210 à 187 dollars

* Waste Connections Inc WCN.Nampgt : TD Cowen abaisse le cours cible à 200 $, contre 210 $

auparavant

* Watts Water Technologies Inc WTS.Nampgt : Jefferies augmente le prix cible de 300 $ à 340 $

* Xoma Royalty Corp (avant la réincorporation) XOMA.Oampgt : TD Cowen rétablit la couverture

avec une note de maintien

* Zoetis Inc ZTS.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible de 200 $ à 190 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
17,5900 USD NASDAQ -8,15%
AFFILIATED MANAG
328,750 USD NYSE +6,72%
ALBEMARLE
158,985 USD NYSE -9,48%
ALNYLAM PHARMA
308,4800 USD NASDAQ -4,28%
APPLIED MATERIALS
328,3900 USD NASDAQ -3,38%
ARISTA NE
135,090 USD NYSE -4,01%
BIO-RAD LAB-A
292,270 USD NYSE -0,44%
BP SP ADR
37,185 USD NYSE -3,48%
BRIDGEBIO PHARMA
76,0600 USD NASDAQ +3,72%
BRIGHT HORIZONS
81,720 USD NYSE +0,13%
BRUKER
37,5000 USD NASDAQ -11,62%
CBRE GROUP RG-A
136,340 USD NYSE -8,87%
COGNEX
58,7000 USD NASDAQ +36,42%
COHERENT
216,095 USD NYSE -3,20%
COINBASE GLB RG-A
140,9500 USD NASDAQ -8,00%
CROCS
98,4200 USD NASDAQ +18,97%
DRAFTKINGS RG-A
25,1200 USD NASDAQ -4,49%
DUTCH BROS RG-A
50,840 USD NYSE -4,95%
ECOLAB INC
300,790 USD NYSE -0,89%
EURONET WORLDWID
67,9000 USD NASDAQ -3,26%
EXPEDIA GROUP
227,2400 USD NASDAQ -2,72%
HILTN WRLD HLDGS
322,095 USD NYSE -0,90%
HOWMET AEROSPACE
244,695 USD NYSE +5,98%
HUMANA
179,125 USD NYSE +2,14%
HYATT HOTELS RG-A
169,090 USD NYSE +0,38%
INTL FLAVORS&FRA
81,550 USD NYSE +5,93%
JFROG
53,3900 USD NASDAQ +2,68%
LUMENTUM HLDNGS
583,4600 USD NASDAQ +1,63%
MARTIN MARIETTA
660,445 USD NYSE -0,15%
MEDPACE HOLDINGS
416,0400 USD NASDAQ -1,86%
MITEK SYSTEMS
11,5100 USD NASDAQ +3,14%
PALOMAR HLDGS
127,4100 USD NASDAQ -3,21%
PINTEREST RG-A
18,510 USD NYSE -3,01%
PROCORE TECH
47,840 USD NYSE -1,61%
THE KRAFT HEINZ
24,3350 USD NASDAQ -2,62%
WASTE CONNECTION
157,530 USD NYSE -8,25%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/02/2026 à 07:48:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 13.02.2026 08:20 

    (Actualisé avec EssilorLuxottica) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse ... Lire la suite

  • La designeuse de Hello Kitty, Yuko Yamaguchi, le 17 juillet 2014 à Hong Kong ( AFP / aaron tam )
    La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans aux commandes
    information fournie par AFP 13.02.2026 08:17 

    La flamboyante designeuse de Hello Kitty, adorable personnage japonais devenu une marque mondialement connue, tire sa révérence après plus de quatre décennies à façonner son apparence. Yuko Yamaguchi était responsable depuis 1980 du design de Kitty - qui n'est ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    L'Oréal pénalisé par la taxe sur les entreprises en 2025, année "de transformation"
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.02.2026 08:14 

    Le géant français des cosmétiques L’Oréal a annoncé jeudi une baisse de 4,4% de son bénéfice net à 6,13 milliards d'euros, pénalisé par les effets de change et la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Malgré un bénéfice en baisse, TF1 fait valoir sa "résilience" dans un contexte difficile
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.02.2026 08:13 

    Le bénéfice net du groupe TF1 a diminué de 25% en 2025, à 153 millions d'euros, selon ses résultats annuels publiés jeudi, mais le groupe a mis en avant sa "résilience" dans un environnement économique "complexe", marqué par une baisse du marché publicitaire. Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank