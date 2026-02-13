information fournie par Reuters • 13/02/2026 à 07:48

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Humana, Gilead

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Humana et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 400 à 450 dollars

* BP BP.N : TD Cowen ramène le cours cible à 35 $, contre 37 $ auparavant

* Humana HUM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 180 $, contre 274 $ auparavant

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 208 $ à 197 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève le cours cible de 17 à 21 dollars

* 10X Genomics Inc TXG.Oampgt : JP Morgan augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* 10X Genomics Inc TXG.Oampgt : TD Cowen relève le prix cible de 18 $ à 19 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.Nampgt : Jefferies relève le cours cible de 357 à 385

dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.Nampgt : TD Cowen réduit le prix cible à 457 $, contre 495

$ auparavant

* Albemarle ALB.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible à 145 $, contre 195 $ auparavant

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.Oampgt : Chardan Capital Markets abaisse le prix cible de

475 $ à 425 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.Oampgt : Jefferies réduit le prix cible de 549 $ à 522 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.Oampgt : RBC réduit le prix cible de 465 $ à 450 $

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : B. Riley relève le cours cible à 450 $, contre 400 $

auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : Jefferies relève le prix cible à 415 $, contre 360 $

auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : JP Morgan relève son objectif de cours à 400 $, contre

260 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 420 $, contre

364 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : RBC augmente le prix cible de 385 $ à 430 $

* Applied Materials Inc AMAT.Oampgt : TD Cowen relève le cours cible de 315 $ à 450 $

* Arista Networks Inc ANET.Nampgt : JP Morgan relève le cours cible de 175 $ à 190 $

* Avient Corp AVNT.Nampgt : Baird relève le cours cible de 34 $ à 46 $

* Avient Corp AVNT.Nampgt : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 52 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.Nampgt : Jefferies ramène le cours cible de 325 $ à 280 $

* BP BP.Nampgt : TD Cowen abaisse le cours cible à 35 $, contre 37 $ auparavant

* Bridgebio pharma Inc BBIO.Oampgt : Jefferies relève le cours cible à 100 $, contre 85 $

auparavant

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 105 $ à

90 $

* Bruker Corp BRKR.Oampgt : Jefferies réduit le prix cible de 55 $ à 50 $

* CBRE Group Inc CBRE.Nampgt : KBW réduit l'objectif de cours à 170 $, contre 192 $ auparavant

* Cognex Corp CGNX.Oampgt : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 55 dollars

* Coherent Corp COHR.Nampgt : Jefferies relève le cours cible de 250 $ à 265 $

* Coinbase Global Inc COIN.Oampgt : BTIG réduit le prix cible à 280 $, contre 340 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.Oampgt : Jefferies réduit le prix cible de 268 $ à 151 $

* Coinbase Global Inc COIN.Oampgt : JP Morgan réduit le prix cible à 252 $, contre 290 $

auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.Oampgt : Piper Sandler réduit le prix cible à 150 $, contre 270 $

auparavant

* Crocs Inc CROX.Oampgt : Piper Sandler augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Draftkings Inc DKNG.Oampgt : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 50 $ à 44 $

* Dutch Bros Inc BROS.Nampgt : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 75 $

* Ecolab Inc ECL.Nampgt : Berenberg relève le cours cible à 299 $, contre 248 $ auparavant

* Euronet Worldwide Inc EEFT.Oampgt : KBW ramène le cours cible à 75 $, contre 85 $ auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.Oampgt : Piper Sandler abaisse le cours cible à 225 $, contre 250 $

auparavant

* Granite Construction Inc GVA.Nampgt : D.A. Davidson relève le cours cible de 130 $ à 155 $

* Hilton Worldwide HLT.Nampgt : Jefferies relève le prix cible de 339 à 383 dollars

* Howmet Aerospace HWM.Nampgt : RBC relève le cours cible de 255 à 275 dollars

* Humana HUM.Nampgt : JP Morgan ramène le cours cible à 180 $, contre 274 $ auparavant

* Humana HUM.Nampgt : TD Cowen réduit le prix cible de 260 $ à 173 $

* Hyatt Hotels Corp H.Nampgt : JP Morgan augmente le prix cible de 179 $ à 185 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.Nampgt : Baird relève le prix cible de 75 à 90

dollars

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.Nampgt : Jefferies augmente l'objectif de cours de

89 $ à 97 $

* Jfrog Ltd FROG.Oampgt : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 75 $ à 66 $

* Jfrog Ltd FROG.Oampgt : D.A. Davidson réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Jfrog Ltd FROG.Oampgt : JP Morgan relève le prix cible de 65 à 68 dollars

* Kraft Heinz KHC.Oampgt : TD Cowen ramène le cours cible de 26 $ à 24 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.Oampgt : Jefferies relève le cours cible de 550 à 680 dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.Nampgt : RBC réduit le prix cible de 605 $ à 575 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.Oampgt : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"

* Mitek Systems Inc MITK.Oampgt : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"; augmente l'objectif de cours de 11 $ à 15 $

* Onity Group Inc ONIT.Nampgt : BTIG augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.Oampgt : Jefferies relève l'objectif de cours de 169 $ à 175 $

* Pinterest PINS.Nampgt : Jefferies réduit l'objectif de cours à 17 $, contre 28 $ auparavant

* Pinterest PINS.Nampgt : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 21 $, contre 33 $

auparavant

* Procore Technologies Inc PCOR.Nampgt : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 72 $, contre

90 $ auparavant

* Procore Technologies Inc PCOR.Nampgt : D.A. Davidson réduit le prix cible de 75 $ à 55 $

* Procore Technologies Inc PCOR.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible de 91 $ à 75 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.Nampgt : HSBC relève le cours cible à 990 $, contre 985 $

auparavant

* Rivian RIVN.Oampgt : Piper Sandler réduit le cours cible à 18 $, contre 20 $ auparavant

* Roku Inc ROKU.Oampgt : Oppenheimer augmente le prix cible à 120 $, contre 105 $ auparavant

* Roku Inc ROKU.Oampgt : Piper Sandler relève le prix cible de 135 à 140 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.Nampgt : Jefferies réduit l'objectif de cours à 50 $, contre

60 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.Nampgt : KBW réduit le prix cible à 55 $, contre 65 $

auparavant

* Sphere Entertainment Co SPHR.Nampgt : BTIG augmente le prix cible de 110 $ à 127 $

* Talen Energy Corp TLN.Oampgt : Jefferies réduit le prix cible de 481 $ à 409 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 56 $

* Toast Inc TOST.Nampgt : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 54 $ à 37 $

* Toast Inc TOST.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 45 $ à 35 $

* Trinet Group Inc TNET.Nampgt : TD Cowen réduit le prix cible à 44 $, contre 64 $ auparavant

* Trupanion Inc TRUP.Oampgt : Piper Sandler réduit le prix cible de 60 $ à 45 $

* Twilio Inc TWLO.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible à 125 $, contre 132 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.Nampgt : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 130 $, contre 148 $

auparavant

* Tyler Technologies Inc TYL.Nampgt : Piper Sandler réduit le prix cible à 543 $, contre 671 $

auparavant

* Tyler Technologies Inc TYL.Nampgt : TD Cowen réduit le prix cible de 600 $ à 500 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.Oampgt : Baird réduit le prix cible de 47 $ à 40 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.Oampgt : Leerink Partners réduit le prix cible de 70 à 60

dollars

* US Foods Holding Corp USFD.Nampgt : BTIG augmente le prix cible de 82 $ à 110 $

* US Foods Holding Corp USFD.Nampgt : Jefferies relève l'objectif de cours à 117 $, contre 95 $

auparavant

* US Foods Holding Corp USFD.Nampgt : Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer"

à "neutre"

* US Foods Holding Corp USFD.Nampgt : Piper Sandler augmente le prix cible de 85 $ à 103 $

* Waste Connections Inc WCN.Nampgt : La Banque CIBC réduit le prix cible de 208 $ à 197 $

* Waste Connections Inc WCN.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 210 $ à 207 $

* Waste Connections Inc WCN.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible de 210 à 187 dollars

* Waste Connections Inc WCN.Nampgt : TD Cowen abaisse le cours cible à 200 $, contre 210 $

auparavant

* Watts Water Technologies Inc WTS.Nampgt : Jefferies augmente le prix cible de 300 $ à 340 $

* Xoma Royalty Corp (avant la réincorporation) XOMA.Oampgt : TD Cowen rétablit la couverture

avec une note de maintien

* Zoetis Inc ZTS.Nampgt : JP Morgan réduit le prix cible de 200 $ à 190 $