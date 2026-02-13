information fournie par Reuters • 13/02/2026 à 11:01

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Humana, Gilead

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Humana et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 400 à 450 dollars

* BP BP.N : TD Cowen ramène le cours cible à 35 $, contre 37 $ auparavant

* Humana HUM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 180 $, contre 274 $ auparavant

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 208 $ à 197 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève le cours cible de 17 à 21 dollars

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* 10X Genomics Inc TXG.O : TD Cowen relève le prix cible de 18 $ à 19 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève le cours cible de 357 à 385 dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen réduit le prix cible à 457 $ contre 495 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan réduit le prix cible à 145 $ contre 195 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Chardan Capital Markets abaisse le prix cible de 475 $ à 425 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies réduit le prix cible de 549 $ à 522 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : RBC réduit le prix cible de 465 $ à 450 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible à 450 $ contre 400 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève le prix cible de 360 à 380 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève le cours cible de 360 à 415 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève le cours cible à 400 $ contre 260 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 420 $ contre 364 $

auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC augmente le prix cible à 430 $ de 385

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève le cours cible de 315 $ à 450 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève le cours cible de 175 $ à 190 $

* Avient Corp AVNT.N : Baird relève le cours cible de 34 $ à 46 $

* Avient Corp AVNT.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 52 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 280 $ contre 325 $

* BP BP.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 35 $ contre 37 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Jefferies relève le cours cible à 100 $, contre 85 $ auparavant

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 105 à 90 $

* Bruker Corp BRKR.O : Jefferies réduit le prix cible de 55 $ à 50 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 192 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération;

PT 23 $

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan relève le prix cible de 35 $ à 55 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 250 à 265 dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG réduit le prix cible à 280 $ contre 340 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 268 $ à 151 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 252 $ contre 290 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 150 $ contre 270 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 49 $ à 65 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 50 $ à 44 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 75 $

* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg relève le cours cible à 299 $ contre 248 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW ramène le cours cible de 85 à 75 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 240 $ contre 260 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 225 $, contre 250 $ auparavant

* Granite Construction Inc GVA.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 130 à 155 dollars

* Hercules Capital HTGC.N : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à

neutre

* Hercules Capital HTGC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 20,5 $ à 17,5 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies augmente le prix cible à 383 $ de 339 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève le cours cible à 275 $, contre 255 $ auparavant

* Humana HUM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 180 $, contre 274 $ auparavant

* Humana HUM.N : TD Cowen réduit le prix cible à 173 $ de 260 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan augmente le prix cible de 179 $ à 185 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Baird relève le prix cible de 75 à 90 dollars

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Jefferies augmente le PT à 97$ de 89

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 75 $ à 66 $

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève le prix cible de 65 à 68 dollars

* Kraft Heinz KHC.O : TD Cowen ramène le cours cible de 26 $ à 24 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le cours cible de 550 à 680 dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC réduit le prix cible de 605 $ à 575 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Mitek Systems Inc MITK.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le PT de

11$ à 15$

* Onity Group Inc ONIT.N : BTIG augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 175$ contre 169

* Pinterest PINS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 17$ contre 28

* Pinterest PINS.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 21 $ contre 33 $

* Pinterest PINS.N : Roth MKM réduit le prix cible à 18 $ à partir de 29

* Pinterest PINS.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 44 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 90 $ à 72 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 75 $ à 55 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 91 $ à 75 $

* Rayonier RYN.N : Raymond James augmente le prix cible de surperformance à achat fort; augmente le prix

cible de 26 $ à 28 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.N : HSBC augmente le prix cible de 985 $ à 990 $

* Rivian RIVN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Roku Inc ROKU.O : Oppenheimer augmente le prix cible à 120 $ contre 105 $

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le prix cible de 135 à 140 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 50$ contre 60

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW réduit le prix cible à 55 $ contre 65 $ auparavant

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG augmente le prix cible de 110 à 127 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies réduit le prix cible de 481 $ à 409 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 56 $

* Toast Inc TOST.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 54 $ à 37 $

* Toast Inc TOST.N : Jefferies réduit le prix cible à 35$ de 45

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 38$ contre 43

* Toast Inc TOST.N : Needham réduit le prix cible à 35$ contre 60

* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit le prix cible à 95 $ contre 105

* TransUnion TRU.N : JP Morgan réduit le prix cible à 95 $ contre 107 $

* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit le prix cible de 64 $ à 44 $

* Trupanion Inc TRUP.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 45$ de 60

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies réduit le prix cible à 125 $, contre 132 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 148 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 543 $ contre 671 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen réduit le prix cible à 500 $ de 600

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird réduit le prix cible de 47 $ à 40 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 70 à 60 dollars

* US Foods Holding Corp USFD.N : BTIG augmente le prix cible à 110$ de 82

* US Foods Holding Corp USFD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 117 $ contre 95 $ auparavant

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à neutre de surpondérer

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 85 $ à 103 $

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque CIBC réduit le prix cible à 197 $ de 208 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies réduit le prix cible à 207 $ de 210

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 210 à 187 dollars

* Waste Connections Inc WCN.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 200 $, contre 210 $ auparavant

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Jefferies augmente le prix cible de 300 $ à 340 $

* Xoma Royalty Corp (avant la réincorporation) XOMA.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note de

maintien

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 200 $ à 190 $