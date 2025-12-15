information fournie par Reuters • 15/12/2025 à 11:14

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Coca-Cola, Glacier Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Coca-Cola et Glacier Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours à 360 $ contre 260 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 87$ contre 81$

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève sa recommandation de "market perform" à "outperform"

* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 5 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 518 $ à 536 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AMC Networks Inc AMCX.O : Seaport Research Partners ramène sa recommandation d'achat à neutre

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 260 $ à 360 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : KBW relève l'objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies relève le cours cible de 26 $ à 28 $

* Bankunited Inc BKU.N : RBC relève le cours cible de 42 $ à 48 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève le cours cible de 125 $ à 155 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : RBC réduit le prix cible de 76 $ à 74 $

* Bruker Corp BRKR.O : JP Morgan relève le cours cible de 50 $ à 55 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Jefferies passe d'une recommandation d'achat à conserver; ramène le cours cible de

138 $ à 110 $

* Camtek Ltd CAMT.Oampgt : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 34 $ à 37 $

* Central Bancompany CBC.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Central Bancompany CBC.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de cours de 28 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 190

$

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 174 $ contre 179 $

* CNO Financial Group CNO.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de

cours à 47 $ contre 42 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 81 $ à 87 $

* Cummins CMI.N : Jefferies relève le prix cible de 545 $ à 630 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Jefferies ramène le cours cible à 200 $, contre 210 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève le cours cible à 166 $, contre 128 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : Jefferies relève le cours cible de 12 $ à 13,5 $

* Energy Transfer LP ET.N : RBC rétablit la couverture avec une note de surperformance; PT 22 $

* Fastenal Co FAST.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de cours à

52 $ contre 45 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève sa recommandation de "market perform" à "outperform"

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève le prix cible de 90 $ à 120 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève le prix cible de 105 $ à 130 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève le cours cible à 259 $, contre 230 $ auparavant

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler relève le prix cible de 35 $ à 38 $

* Kla Corp KLAC.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de cours de 1

100 $ à 1 500 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 25 $ à 27 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 200 $ contre 175 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève le cours cible de 52 $ à 59 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 730 $ contre 725 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies réduit le prix cible à 128 $ contre 134 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies ramène sa recommandation de "acheter" à "conserver"; réduit l'objectif

de cours à 20 $ contre 26 $

* Nova Ltd NVMI.Oampgt : Jefferies relève l'objectif de cours de 360 $ à 390 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours cible à 200 $ contre 170 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 110 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève le cours cible de 960 $ à 1050 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : RBC relève l'objectif de cours de 72 $ à 75 $

* Red Robin Gourmet Burgers RRGB.O : Jefferies passe d'une recommandation de "conserver" à "acheter"; relève

l'objectif de cours à 7 $ contre 6 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies réduit le prix cible de 286 $ à 275 $

* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 5 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 85 $ à 80 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC relève l'objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Titan America SA TTAM.N : Jefferies relève le cours cible à 20 $ contre 18 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève le cours cible de 518 $ à 536 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 875 $, contre 950 $ auparavant

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de

cours à 80 $ contre 60 $