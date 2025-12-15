 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Coca-Cola, Glacier Bancorp
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Coca-Cola et Glacier Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours à 360 dollars contre 260 dollars

auparavant

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 87 $ contre 81 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève sa recommandation de "performance de marché" à "surperformance"

* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie le suivi avec une note d'achat; objectif de cours 5 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 518 $ à 536 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les valeurs sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 17 $ à 22 $

* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 233 $ contre 248 $

* Adobe Inc ADBE.O : Keybanc abaisse sa recommandation de "pondération sectorielle" à "sous-pondérer"

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 395 $ à 485 $

* Agilent A.N : Barclays relève sa recommandation d'"égale pondération" à "surpondérer"

* Air Products APD.N : Citigroup abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre"; réduit son objectif de cours de 300 $ à 245 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Keybanc relève l'objectif de cours de 66 $ à 115 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Keybanc relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "surpondérer"

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 370 $ à 351 $

* AMC Networks Inc AMCX.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre"

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 260 $ à 360 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 290 $ contre 255 $ auparavant

* Asana Inc ASAN.N : Keybanc relève sa recommandation de "pondération sectorielle" à "surpondérer"

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : KBW relève l'objectif de cours à 38 $ contre 34 $ auparavant

* Avantor Inc AVTR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $

* Avantor Inc AVTR.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre"

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Bankunited Inc BKU.N : RBC relève l'objectif de cours de 42 $ à 48 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 75 $ à 86 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 155 $ contre 125 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 61 $ contre 52 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 415 $ à 480 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 76 $ à 74 $

* Bruker BRKR.O : Barclays relève l'objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Bruker BRKR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 60 $ contre 43 $

* Bruker BRKR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Bruker BRKR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de 138 $ à 110 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Caredx Inc CDNA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 18 $ contre 14 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 38 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 34 $ à 37 $

* Carvana CVNA.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 445 $ à 550 $

* Central Bancompany CBC.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Central Bancompany CBC.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de cours de 28 $

* Certara CERT.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $

* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Charles River Labs CRL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 190 $, contre 165 $ auparavant

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 179 $ à 174 $

* CNO Financial Group CNO.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 87 $ contre 81 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 79 $, contre 68 $ auparavant

* Csw Industrials Inc CSW.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 300 $, contre 265 $ auparavant

* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 630 $ contre 545 $

* Danaher Corporation DHR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 200 $, contre 210 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 166 $, contre 128 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 190 $ à 200 $

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 12 $ à 13,5 $

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 1268 $ contre 1286 $

* Energy Transfer LP ET.N : RBC rétablit la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours 22 $

* Enersys ENS.N : BTIG relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Etsy Inc ETSY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 73 $ à 60 $

* Fastenal Co FAST.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Fastly Inc FSLY.O : Keybanc relève sa recommandation de "pondération sectorielle" à "surpondérer"

* FMC Corp FMC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 30 $ à 24 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "égale pondération"

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 140 $ à 155 $

* General Mills GIS.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 54 $ à 55 $

* General Mills GIS.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 45 $, contre 48 $ auparavant

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève sa recommandation de "performance de marché" à "surperformance"

* Guardant Health Inc GH.O : Barclays relève l'objectif de cours à 120 $, contre 85 $ auparavant

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 115 $ à 155 $

* Guardant Health Inc GH.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 93 $ à 120 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Needham abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver"

* Illumina ILMN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 105 $ à 130 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 90 $ contre 117 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-pondérer"

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 259 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 230 $ contre 200 $ auparavant

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 220 $ contre 204 $

* JP Morgan JPM.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 375 $, contre 370 $ auparavant

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Kla Corp KLAC.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 500 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 40 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Lear Corp LEA.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 136 $ à 146 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 59 $, contre 52 $ auparavant

* Maravai Lifesciences Holdings Inc MRVI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 4 $ à 4,5 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 730 $ contre 725 $ auparavant

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 485 $ à 525 $

* Merck & Co Inc MRK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 105 $ à 120 $

* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 83 $ contre 75 $

* Mettler Toledo International MTD.N : Barclays abaisse l'objectif de cours à 1 550 $ contre 1 600 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Mettler-Toledo International MTD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 1 450 $ contre 1 400 $ auparavant

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 134 $ à 128 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Natera NTRA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 230 $ à 270 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Natera Inc NTRA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 205 $, contre 190 $ auparavant

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de 26 $ à 20 $

* Nova Ltd NVMI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 360 $ à 390 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 167 $ à 178 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 200 $ contre 170 $ auparavant

* Otis Worldwide Corporation OTIS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 95 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 150 $

* Pacbio PACB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 1,5 $ à 2 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $ contre 90 $ auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1 050 $, contre 960 $ auparavant

* Pfizer PFE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 29 $

* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 250 $, contre 320 $ auparavant

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : RBC relève l'objectif de cours de 72 $ à 75 $

* Red Robin Gourmet Burgers RRGB.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Repligen RGEN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Repligen RGEN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 175 $ à 190 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Revvity RVTY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 107 $ contre 102 $

* RH RH.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 283 $ contre 385 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 328 $ contre 336 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 286 $ à 275 $

* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie le suivi avec une note d'achat; objectif de cours 5 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Keybanc abaisse sa recommandation de "pondération sectorielle" à "sous-pondérer"

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 172 $ à 190 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC relève l'objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 635 $ à 675 $

* Titan America SA TTAM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 536 $ contre 518 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève l'objectif de cours de 37 $ à 39 $

* UGI Corp UGI.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 41 $ à 44 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 875 $, contre 950 $ auparavant

* Valvoline Inc VVV.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 43 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 74 $ à 85 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Waters Corp WAT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 385 $ à 415 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Keybanc relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "pondération sectorielle"

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
15,4600 USD NASDAQ 0,00%
ABBVIE
223,290 USD NYSE 0,00%
ADOBE
356,4300 USD NASDAQ 0,00%
AFFILIATED MANAG
277,400 USD NYSE 0,00%
AGILENT TECH
139,720 USD NYSE 0,00%
AIR PROD&CHEMICA
243,030 USD NYSE 0,00%
AKAMAI TECHNOLOG
85,8800 USD NASDAQ 0,00%
ALNYLAM PHARMA
397,5500 USD NASDAQ 0,00%
AMC NETWORKS RG-A
10,0000 USD NASDAQ -0,10%
APPLIED MATERIALS
259,2100 USD NASDAQ 0,00%
ASANA RG-A
14,350 USD NYSE 0,00%
ATLANTIC UNION
36,530 USD NYSE 0,00%
AVANTOR
11,165 USD NYSE 0,00%
BANKUNITED
45,980 USD NYSE 0,00%
BRIDGEBIO PHARMA
75,1500 USD NASDAQ 0,00%
BRINKER INTL
144,420 USD NYSE 0,00%
BRISTOL-MYERSSQU
52,430 USD NYSE 0,00%
BROADCOM
359,9300 USD NASDAQ 0,00%
BRUKER
45,1300 USD NASDAQ 0,00%
BUILDERS FIRSTSO
108,440 USD NYSE 0,00%
CAMTEK
111,9600 USD NASDAQ 0,00%
CAREDX
20,5700 USD NASDAQ +0,05%
CARNIVAL
27,635 USD NYSE 0,00%
CARVANA-A
455,490 USD NYSE 0,00%
CENTRAL BANCO
23,7500 USD OTCBB 0,00%
CERTARA
8,5800 USD NASDAQ 0,00%
CHARLES RIV LAB
193,060 USD NYSE 0,00%
CHEVRON
149,980 USD NYSE 0,00%
CNO FINCL GROUP
41,240 USD NYSE 0,00%
COCA-COLA CO
70,540 USD NYSE 0,00%
COMMERCIAL METAL
70,560 USD NYSE 0,00%
CUMMINS
510,110 USD NYSE 0,00%
DANAHER
226,410 USD NYSE 0,00%
DARDEN RESTAURAN
182,200 USD NYSE 0,00%
DOLLAR GENERAL
133,220 USD NYSE 0,00%
DOVER CORP
199,125 USD NYSE 0,00%
EL POLLO LOCO
11,6100 USD NASDAQ 0,00%
ELI LILLY & CO
1 027,900 USD NYSE 0,00%
ENERGY TRANSFER
16,560 USD NYSE 0,00%
ENERSYS
147,290 USD NYSE 0,00%
FASTENAL
42,0100 USD NASDAQ 0,00%
FMC CORP
13,910 USD NYSE 0,00%
GENEDX HLDG
151,3300 USD NASDAQ -0,12%
GENERAL MILLS
46,690 USD NYSE 0,00%
GLACIER BANCORP
43,980 USD NYSE 0,00%
GUARDANT HEALTH
102,0700 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
4,11 USD NYMEX 0,00%
HAEMONETICS
83,500 USD NYSE 0,00%
ILLUMINA
134,9200 USD NASDAQ +0,04%
INSIGHT ENTERPRI
82,8900 USD NASDAQ 0,00%
INSTALLED BLDN P
272,420 USD NYSE 0,00%
IONIS PHARMACEUT
80,8000 USD NASDAQ 0,00%
IQVIA HOLDINGS
222,250 USD NYSE 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
211,695 USD NYSE 0,00%
JPMORGAN CHASE
318,820 USD NYSE 0,00%
KEURIG DR PEPPER
29,5100 USD NASDAQ 0,00%
KIMCO RLTY REIT
20,170 USD NYSE 0,00%
KLA
1 193,9200 USD NASDAQ 0,00%
KLAVIYO RG-A
29,870 USD NYSE 0,00%
LAM RESEARCH
160,5400 USD NASDAQ +0,01%
LEAR
113,600 USD NYSE 0,00%
LINCOLN NATL
45,065 USD NYSE 0,00%
MAR LFSCI HLDG RG-A
3,6050 USD NASDAQ +0,14%
MARTIN MARIETTA
628,275 USD NYSE 0,00%
MASCO
63,930 USD NYSE 0,00%
MEDPACE HOLDINGS
557,9000 USD NASDAQ 0,00%
MERCK
100,330 USD NYSE 0,00%
MESA LABORATORIE
77,8500 USD NASDAQ +0,10%
METTLER TOLEDO I
1 393,520 USD NYSE 0,00%
MOHAWK INDUSTRIE
112,490 USD NYSE 0,00%
NATERA
231,9500 USD NASDAQ 0,00%
NORW CRS LINE
20,850 USD NYSE 0,00%
NOVA
316,3100 USD NASDAQ +0,15%
NUCOR
165,070 USD NYSE 0,00%
ONTO INNOVATION
156,340 USD NYSE 0,00%
OTIS WORLDWIDE
88,150 USD NYSE 0,00%
OWENS CORNING
115,980 USD NYSE 0,00%
PACCAR
111,5600 USD NASDAQ 0,00%
PACIFIC BIO CA
2,1250 USD NASDAQ +0,24%
PARKER-HANNIFIN
884,595 USD NYSE 0,00%
PFIZER
25,860 USD NYSE 0,00%
POOL
240,2300 USD NASDAQ -0,02%
PROSPERITY BANCS
72,810 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
60,79 USD Ice Europ -0,70%
Pétrole WTI
57,05 USD Ice Europ -0,80%
RED ROBIN GRMT B
4,0000 USD NASDAQ -0,50%
REGENXBIO
13,8700 USD NASDAQ 0,00%
REPLIGEN
157,3000 USD NASDAQ -0,06%
REVVITY
100,460 USD NYSE 0,00%
RH
162,030 USD NYSE 0,00%
RYL CARIBBEAN CR
278,760 USD NYSE 0,00%
SERA PROGNSTCS RG-A
3,5100 USD NASDAQ 0,00%
SERVICENOW
865,000 USD NYSE 0,00%
STEEL DYNAMICS
171,9200 USD NASDAQ -0,03%
TEMPUS AI RG-A
70,6100 USD NASDAQ 0,00%
TEXAS CAP BANC
95,4500 USD NASDAQ +0,03%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
24,0800 USD NASDAQ 0,00%
THE CARLYLE GRP
58,3600 USD NASDAQ +0,02%
THE KRAFT HEINZ
24,4500 USD NASDAQ 0,00%
THERMO FISHER SC
572,180 USD NYSE 0,00%
TOPBUILD
436,199 USD NYSE 0,00%
TWIST BIOSCIENCE
30,9300 USD NASDAQ 0,00%
UGI
38,220 USD NYSE 0,00%
UNITED RENTALS
818,185 USD NYSE 0,00%
VALVOLINE
31,010 USD NYSE 0,00%
VIKING
68,755 USD NYSE 0,00%
WATERS
385,200 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/12/2025 à 13:43:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi