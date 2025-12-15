TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Coca-Cola, Glacier Bancorp

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Coca-Cola et Glacier Bancorp.

FAITS MARQUANTS

auparavant

* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie le suivi avec une note d'achat; objectif de cours 5 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 518 $ à 536 $

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 17 $ à 22 $

* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 233 $ contre 248 $

* Adobe Inc ADBE.O : Keybanc abaisse sa recommandation de "pondération sectorielle" à "sous-pondérer"

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 395 $ à 485 $

* Agilent A.N : Barclays relève sa recommandation d'"égale pondération" à "surpondérer"

* Air Products APD.N : Citigroup abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre"; réduit son objectif de cours de 300 $ à 245 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Keybanc relève l'objectif de cours de 66 $ à 115 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Keybanc relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "surpondérer"

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 370 $ à 351 $

* AMC Networks Inc AMCX.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre"

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 260 $ à 360 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 290 $ contre 255 $ auparavant

* Asana Inc ASAN.N : Keybanc relève sa recommandation de "pondération sectorielle" à "surpondérer"

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : KBW relève l'objectif de cours à 38 $ contre 34 $ auparavant

* Avantor Inc AVTR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $

* Avantor Inc AVTR.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre"

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Bankunited Inc BKU.N : RBC relève l'objectif de cours de 42 $ à 48 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 75 $ à 86 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 155 $ contre 125 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 61 $ contre 52 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 415 $ à 480 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : RBC réduit l'objectif de cours de 76 $ à 74 $

* Bruker BRKR.O : Barclays relève l'objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Bruker BRKR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 60 $ contre 43 $

* Bruker BRKR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Bruker BRKR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de 138 $ à 110 $

* Camtek Ltd CAMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Caredx Inc CDNA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 18 $ contre 14 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 38 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 34 $ à 37 $

* Carvana CVNA.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 445 $ à 550 $

* Central Bancompany CBC.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Central Bancompany CBC.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de cours de 28 $

* Certara CERT.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $

* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Charles River Labs CRL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 190 $, contre 165 $ auparavant

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 179 $ à 174 $

* CNO Financial Group CNO.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 87 $ contre 81 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 79 $, contre 68 $ auparavant

* Csw Industrials Inc CSW.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 300 $, contre 265 $ auparavant

* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 630 $ contre 545 $

* Danaher Corporation DHR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 200 $, contre 210 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 166 $, contre 128 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 190 $ à 200 $

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 12 $ à 13,5 $

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 1268 $ contre 1286 $

* Energy Transfer LP ET.N : RBC rétablit la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours 22 $

* Enersys ENS.N : BTIG relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Etsy Inc ETSY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 73 $ à 60 $

* Fastenal Co FAST.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Fastly Inc FSLY.O : Keybanc relève sa recommandation de "pondération sectorielle" à "surpondérer"

* FMC Corp FMC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 30 $ à 24 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "égale pondération"

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 140 $ à 155 $

* General Mills GIS.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 54 $ à 55 $

* General Mills GIS.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours à 45 $, contre 48 $ auparavant

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève sa recommandation de "performance de marché" à "surperformance"

* Guardant Health Inc GH.O : Barclays relève l'objectif de cours à 120 $, contre 85 $ auparavant

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 115 $ à 155 $

* Guardant Health Inc GH.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 93 $ à 120 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Needham abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver"

* Illumina ILMN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 105 $ à 130 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 90 $ contre 117 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-pondérer"

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 259 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 230 $ contre 200 $ auparavant

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 220 $ contre 204 $

* JP Morgan JPM.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 375 $, contre 370 $ auparavant

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Kla Corp KLAC.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 500 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 40 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Lear Corp LEA.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 136 $ à 146 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 59 $, contre 52 $ auparavant

* Maravai Lifesciences Holdings Inc MRVI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 4 $ à 4,5 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 730 $ contre 725 $ auparavant

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 485 $ à 525 $

* Merck & Co Inc MRK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 105 $ à 120 $

* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 83 $ contre 75 $

* Mettler Toledo International MTD.N : Barclays abaisse l'objectif de cours à 1 550 $ contre 1 600 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Mettler-Toledo International MTD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $

* Mettler-Toledo International MTD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 1 450 $ contre 1 400 $ auparavant

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 134 $ à 128 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Natera NTRA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 230 $ à 270 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Natera Inc NTRA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 205 $, contre 190 $ auparavant

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de 26 $ à 20 $

* Nova Ltd NVMI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 360 $ à 390 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 167 $ à 178 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 200 $ contre 170 $ auparavant

* Otis Worldwide Corporation OTIS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 95 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 150 $

* Pacbio PACB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 1,5 $ à 2 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 110 $ contre 90 $ auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1 050 $, contre 960 $ auparavant

* Pfizer PFE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 29 $

* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 250 $, contre 320 $ auparavant

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : RBC relève l'objectif de cours de 72 $ à 75 $

* Red Robin Gourmet Burgers RRGB.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Repligen RGEN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Repligen RGEN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 175 $ à 190 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Revvity RVTY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 107 $ contre 102 $

* RH RH.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 283 $ contre 385 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 328 $ contre 336 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 286 $ à 275 $

* Sera Prognostics Inc SERA.O : Jefferies initie le suivi avec une note d'achat; objectif de cours 5 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Keybanc abaisse sa recommandation de "pondération sectorielle" à "sous-pondérer"

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 172 $ à 190 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : RBC relève l'objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Thermo Fisher Scientific Inc. TMO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 635 $ à 675 $

* Titan America SA TTAM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 536 $ contre 518 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève l'objectif de cours de 37 $ à 39 $

* UGI Corp UGI.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 41 $ à 44 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 875 $, contre 950 $ auparavant

* Valvoline Inc VVV.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 43 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 74 $ à 85 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Waters Corp WAT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 385 $ à 415 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Keybanc relève sa recommandation de "sous-pondérer" à "pondération sectorielle"